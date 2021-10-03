Румыния: Первая лига 2021-2022
Университатя Крайова
0:0
Перерыв
Стадион: Ион Облеменко
Университатя Крайова
27' Желтая карточкаСкречу Владимир
10
Бауса
Хуан
51
Сидибе
Секу
16
Нистор
Дан
15
Хури
Льес
19
Кольич
Элвир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
-
51 Сидибе СекуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Бушу СоринЗащитник
- Полузащитник
-
27 Ондан ТереллНападающий
-
25 Marko Gajic1
-
-
16 Vlad Pop
-
-
-
Главный тренер: Регекампф Лауренциу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Хури ЛьесПолузащитник
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Регекампф Лауренциу
Ход матча
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркович Йован
|4
|0.19
|Густаво Важенин
|3
|0.14
|Кымпану Георге
|2
|0.1
|William Baeten
|2
|0.1
|Иван Андрей
|2
|0.1
|Сидибе Секу
|2
|0.1
|Claudiu Cristian Balan
|2
|0.1
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.05
|Бауса Хуан
|1
|0.05
|Виейра Угу
|1
|0.05
|Кольич Элвир
|1
|0.05
|Баярам Штефан
|1
|0.05
|Хури Льес
|1 (1)
|0.05
|Constantin Albu
|0
|0
|Матею Александру
|0
|0
|Нистор Дан
|0
|0
|Асамоа Самуэль
|0
|0
|Ковачич Доминик
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Константин Василе
|0
|0
|Radu Alexandru Negru
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jeremy Huyghebaert
|4
|0
|Банку Никусор
|4
|0
|Скречу Владимир
|4
|0
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Radu Alexandru Negru
|3
|0
|Мариус Марсел Константин
|2
|0
|Ковачич Доминик
|2
|0
|Гремсль Армин
|2
|0
|Влэдою Штефан
|2
|0
|Constantin Albu
|2
|0
|Сидибе Секу
|2
|0
|Vlad Pop
|2
|0
|Виейра Угу
|1
|0
|Нистор Дан
|1
|0
|Бушу Сорин
|1
|0
|Офусу Риги
|1
|0
|Асамоа Самуэль
|1
|0
|Бэлаша Михай
|1
|0
|Феделе Маттео
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Иванов Антоний
|1
|0
|Andrea Compagno
|1
|0
|Константин Василе
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
|Pedro Machado
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Alexandru Raicea
|1
|0
|William Baeten
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
14
0
3 В 1-ом тайме 0
11 Во 2-ом тайме 0
7 Забивали первыми 0
12 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
7
50%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
5
25
1 В 1-ом тайме 13
4 Во 2-ом тайме 12
2 Пропускали первыми 10
4 Не пропускали 10
0
0%
5
20%
1-15
1
20%
4
16%
16-30
0
0%
4
16%
31-45
2
40%
3
12%
46-60
1
20%
3
12%
61-75
1
20%
6
24%
76-90
Забито
10
0
4 В 1-ом тайме 0
6 Во 2-ом тайме 0
2 Забивали первыми 0
14 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
15
19
9 В 1-ом тайме 4
6 Во 2-ом тайме 15
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
5
33%
0
0%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
1
7%
9
47%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
3
20%
3
16%
76-90
Забито
24
0
7 В 1-ом тайме 0
17 Во 2-ом тайме 0
9 Забивали первыми 0
6 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
9
38%
0
0%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
5
21%
0
0%
76-90
Пропущено
20
44
10 В 1-ом тайме 17
10 Во 2-ом тайме 27
10 Пропускали первыми 19
14 Не пропускали 19
5
25%
5
11%
1-15
3
15%
6
14%
16-30
2
10%
6
14%
31-45
3
15%
12
27%
46-60
3
15%
6
14%
61-75
4
20%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1
Университатя Крайова - Сепси 1:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Миовени - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:0 Университатя Крайова - Волунтари 3:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Ботошани 1:2 Волунтари - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Лачи 0:0 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 4:1 Лачи - Университатя Крайова 1:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1
Университатя Крайова - Сепси 1:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Миовени - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:0 Университатя Крайова - Волунтари 3:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Ботошани 1:2 Волунтари - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Лачи 0:0 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 4:1 Лачи - Университатя Крайова 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|11
|10
|0
|1
|17 - 6
|30
|2.
|Университатя Крайова
|0:0
|21
|7
|5
|9
|23 - 21
|26
|3.
|Ботошани
|10
|6
|3
|1
|11 - 7
|21
|4.
|Волунтари
|11
|7
|0
|4
|15 - 12
|21
|5.
|ФКСБ
|11
|6
|3
|2
|20 - 11
|21
|6.
|Вииторул Констанца
|11
|5
|3
|3
|14 - 6
|18
|7.
|Рапид Бухарест
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|8.
|УТА Арад
|11
|4
|5
|2
|11 - 8
|17
|9.
|Арджеш
|11
|4
|3
|4
|8 - 6
|15
|10.
|Киндия Тырговиште
|11
|3
|4
|4
|8 - 8
|13
|11.
|Миовени
|11
|3
|2
|6
|6 - 13
|11
|12.
|Сепси
|11
|1
|7
|3
|9 - 11
|10
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|11
|2
|2
|7
|8 - 14
|8
|14.
|Динамо Бухарест
|11
|2
|1
|8
|9 - 26
|7
|15.
|Академика Клинчени
|10
|0
|2
|8
|8 - 22
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|11
|5
|4
|2
|14 - 5
|19
|2.
|ЧФР Клуж
|6
|6
|0
|0
|12 - 4
|18
|3.
|Волунтари
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|4.
|Вииторул Констанца
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|5.
|ФКСБ
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|6.
|УТА Арад
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|7.
|Киндия Тырговиште
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Ботошани
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|9.
|Динамо Бухарест
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|10.
|Рапид Бухарест
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|11.
|Сепси
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|13.
|Арджеш
|5
|1
|1
|3
|1 - 3
|4
|14.
|Миовени
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|15.
|Академика Клинчени
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|ЧФР Клуж
|5
|4
|0
|1
|5 - 2
|12
|3.
|Рапид Бухарест
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|Арджеш
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|5.
|ФКСБ
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|6.
|УТА Арад
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Университатя Крайова
|0:0
|11
|2
|2
|7
|9 - 16
|8
|8.
|Миовени
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|9.
|Волунтари
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|10.
|Киндия Тырговиште
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|11.
|Сепси
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Вииторул Констанца
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|14.
|Академика Клинчени
|6
|0
|1
|5
|5 - 16
|1
|15.
|Динамо Бухарест
|5
|0
|0
|5
|0 - 16
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|8
|1
|0
|2.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|6
|1
|0
|3.
|ЧФР Клуж
|Петрила Клаудиу
|4
|0
|2
|4.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|4
|1
|1
|5.
|Рапид Бухарест
|Албу Кристиан
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|5
|1
|2.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|5
|1
|3.
|УТА Арад
|Батха Идриз
|5
|1
|4.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|6
|0
|5.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|5
|0