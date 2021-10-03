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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Университатя Крайова
0:0
Перерыв

Стадион:
Университатя Крайова
0'
27' Желтая карточка
Скречу Владимир
31
Robert
Dimitrie
Popa
3
Lorenzo
Paramatti
4
Ковачич
Доминик
13
Bradley
Diallo
5
Jeremy
Huyghebaert
2
Radu
Alexandru
Negru
77
Асамоа
Самуэль
8
Constantin
Albu
10
Бауса
Хуан
51
Сидибе
Секу
33
Andrea
Compagno
13
Пильячелли
Мирко
18
Влэдою
Штефан
25
Гэман
Валеричэ
6
Скречу
Владимир
11
Банку
Никусор
16
Нистор
Дан
14
Крецу
Александру
15
Хури
Льес
22
Густаво
Важенин
19
Кольич
Элвир
9
Иван
Андрей
Университатя Крайова
Университатя Крайова

Ход матча

23'
Кэпэцынэ Михай
Влэдою Штефан
 
27'
Скречу Владимир
 

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркович Йован 4 0.19
Густаво Важенин 3 0.14
Кымпану Георге 2 0.1
William Baeten 2 0.1
Иван Андрей 2 0.1
Сидибе Секу 2 0.1
Claudiu Cristian Balan 2 0.1
Кэпэцынэ Михай 1 0.05
Бауса Хуан 1 0.05
Виейра Угу 1 0.05
Кольич Элвир 1 0.05
Баярам Штефан 1 0.05
Хури Льес 1 (1) 0.05
Constantin Albu 0 0
Матею Александру 0 0
Нистор Дан 0 0
Асамоа Самуэль 0 0
Ковачич Доминик 0 0
Банку Никусор 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Константин Василе 0 0
Radu Alexandru Negru 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jeremy Huyghebaert 4 0
Банку Никусор 4 0
Скречу Владимир 4 0
Вынэ Йонуц 3 0
Маркович Йован 3 0
Radu Alexandru Negru 3 0
Мариус Марсел Константин 2 0
Ковачич Доминик 2 0
Гремсль Армин 2 0
Влэдою Штефан 2 0
Constantin Albu 2 0
Сидибе Секу 2 0
Vlad Pop 2 0
Виейра Угу 1 0
Нистор Дан 1 0
Бушу Сорин 1 0
Офусу Риги 1 0
Асамоа Самуэль 1 0
Бэлаша Михай 1 0
Феделе Маттео 1 0
Кольич Элвир 1 0
Густаво Важенин 1 0
Ван Дурмен Бенжамен 1 0
Бауса Хуан 1 0
Иванов Антоний 1 0
Andrea Compagno 1 0
Константин Василе 1 0
Баярам Штефан 1 0
Pedro Machado 1 0
Кымпану Георге 1 0
Alexandru Raicea 1 0
William Baeten 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

14
0
3 В 1-ом тайме 0
11 Во 2-ом тайме 0
7 Забивали первыми 0
12 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
7
50%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

5
25
1 В 1-ом тайме 13
4 Во 2-ом тайме 12
2 Пропускали первыми 10
4 Не пропускали 10
0
0%
5
20%
1-15
1
20%
4
16%
16-30
0
0%
4
16%
31-45
2
40%
3
12%
46-60
1
20%
3
12%
61-75
1
20%
6
24%
76-90

Забито

10
0
4 В 1-ом тайме 0
6 Во 2-ом тайме 0
2 Забивали первыми 0
14 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

15
19
9 В 1-ом тайме 4
6 Во 2-ом тайме 15
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
5
33%
0
0%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
1
7%
9
47%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
3
20%
3
16%
76-90

Забито

24
0
7 В 1-ом тайме 0
17 Во 2-ом тайме 0
9 Забивали первыми 0
6 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
9
38%
0
0%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
5
21%
0
0%
76-90

Пропущено

20
44
10 В 1-ом тайме 17
10 Во 2-ом тайме 27
10 Пропускали первыми 19
14 Не пропускали 19
5
25%
5
11%
1-15
3
15%
6
14%
16-30
2
10%
6
14%
31-45
3
15%
12
27%
46-60
3
15%
6
14%
61-75
4
20%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1
Университатя Крайова - Сепси 1:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Миовени - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:0 Университатя Крайова - Волунтари 3:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Ботошани 1:2 Волунтари - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Лачи 0:0 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 4:1 Лачи - Университатя Крайова 1:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1
Университатя Крайова - Сепси 1:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Миовени - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:0 Университатя Крайова - Волунтари 3:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Ботошани 1:2 Волунтари - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Лачи 0:0 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 4:1 Лачи - Университатя Крайова 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 11 10 0 1 17 - 6 30
2. Университатя Крайова 0:0 21 7 5 9 23 - 21 26
3. Ботошани 10 6 3 1 11 - 7 21
4. Волунтари 11 7 0 4 15 - 12 21
5. ФКСБ 11 6 3 2 20 - 11 21
6. Вииторул Констанца 11 5 3 3 14 - 6 18
7. Рапид Бухарест 11 5 3 3 13 - 9 18
8. УТА Арад 11 4 5 2 11 - 8 17
9. Арджеш 11 4 3 4 8 - 6 15
10. Киндия Тырговиште 11 3 4 4 8 - 8 13
11. Миовени 11 3 2 6 6 - 13 11
12. Сепси 11 1 7 3 9 - 11 10
13. Газ-Метан Медиаш 11 2 2 7 8 - 14 8
14. Динамо Бухарест 11 2 1 8 9 - 26 7
15. Академика Клинчени 10 0 2 8 8 - 22 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 11 5 4 2 14 - 5 19
2. ЧФР Клуж 6 6 0 0 12 - 4 18
3. Волунтари 6 5 0 1 10 - 3 15
4. Вииторул Констанца 5 5 0 0 13 - 1 15
5. ФКСБ 5 4 1 0 16 - 5 13
6. УТА Арад 6 2 3 1 6 - 4 9
7. Киндия Тырговиште 5 2 2 1 6 - 4 8
8. Ботошани 5 2 2 1 4 - 4 8
9. Динамо Бухарест 6 2 1 3 9 - 10 7
10. Рапид Бухарест 6 2 1 3 4 - 5 7
11. Сепси 6 1 3 2 6 - 7 6
12. Газ-Метан Медиаш 6 1 2 3 4 - 6 5
13. Арджеш 5 1 1 3 1 - 3 4
14. Миовени 5 1 1 3 1 - 4 4
15. Академика Клинчени 4 0 1 3 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 5 4 1 0 7 - 3 13
2. ЧФР Клуж 5 4 0 1 5 - 2 12
3. Рапид Бухарест 5 3 2 0 9 - 4 11
4. Арджеш 6 3 2 1 7 - 3 11
5. ФКСБ 6 2 2 2 4 - 6 8
6. УТА Арад 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Университатя Крайова 0:0 11 2 2 7 9 - 16 8
8. Миовени 6 2 1 3 5 - 9 7
9. Волунтари 5 2 0 3 5 - 9 6
10. Киндия Тырговиште 6 1 2 3 2 - 4 5
11. Сепси 5 0 4 1 3 - 4 4
12. Вииторул Констанца 6 0 3 3 1 - 5 3
13. Газ-Метан Медиаш 5 1 0 4 4 - 8 3
14. Академика Клинчени 6 0 1 5 5 - 16 1
15. Динамо Бухарест 5 0 0 5 0 - 16 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вииторул Констанца Бетанкор Хефте 8 1 0
2. Динамо Бухарест Сореску Деян 6 1 0
3. ЧФР Клуж Петрила Клаудиу 4 0 2
4. Академика Клинчени Каскини Баутиста 4 1 1
5. Рапид Бухарест Албу Кристиан 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Динамо Бухарест Филип Стелиано 5 1
2. Рапид Бухарест Белу Клаудиу 5 1
3. УТА Арад Батха Идриз 5 1
4. Рапид Бухарест Мораис Жуниор II 6 0
5. Волунтари Тамаш Габриэль 5 0
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Университатя Крайова
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Университатя Крайова
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