Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Бауса Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Густаво Важенин из команды Краиова подал угловой справа.

49' Жереми Хейгебарт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Банку Никусор из команды Краиова делает заброс на партнера по команде.

49' Краиова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Краиова идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Краиова контролирует мяч.

48' Краиова контролирует мяч.

48' Bradley Diallo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Банку Никусор из команды Краиова отправил кросс в штрафную...

47' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Шанс! Кольич Элвир из команды Краиова пробил головой, но мимо

46' Краиова контролирует мяч.

46' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Банку Никусор из команды Краиова отправил кросс в штрафную...

46' Игрок Кольич Элвир из команды Краиова неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

46' Банку Никусор из команды Краиова отправил кросс в штрафную...

46' Краиова идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Скречу Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Иван Андрей пробует нанести удар издали, но Robert Dimitrie Popa держит все под контролем

43' Краиова начинает контратаку

43' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Краиова идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Краиова пытается что-то создать.

42' Ковачич Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Банку Никусор из команды Краиова отправил кросс в штрафную...

42' Краиова пытается что-то создать.

42' Краиова пытается что-то создать.

41' Краиова пытается что-то создать.

41' Constantin Albu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Хури Льес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Краиова контролирует мяч.

39' Краиова пытается что-то создать.

39' Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе

39' Скречу Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Краиова пытается что-то создать.

38' Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе

38' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Краиова контролирует мяч.

35' Хури Льес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Краиова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Краиова пытается что-то создать.

34' Краиова контролирует мяч.

33' Краиова идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Краиова пытается что-то создать.

33' Краиова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Краиова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Краиова идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Банку Никусор из команды Краиова делает пас партнеру.

32' Нистор Дан из команды Краиова отправил кросс в штрафную...

32' Краиова пытается что-то создать.

31' Краиова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Constantin Albu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Банку Никусор из команды Краиова отправил кросс в штрафную...

31' Краиова пытается что-то создать.

30' Краиова пытается что-то создать.

30' Краиова пытается что-то создать.

28' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Краиова контролирует мяч.

28' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Банку Никусор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Constantin Albu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Скречу Владимир - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

26' Краиова пытается что-то создать.

26' Краиова пытается что-то создать.

25' Краиова контролирует мяч.

25' Краиова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Краиова контролирует мяч.

24' Краиова контролирует мяч.

24' Банку Никусор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Иван Андрей из команды Краиова забрасывает мяч в штрафную.

23' Краиова идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Краиова контролирует мяч.

23' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Матч возобновлен

20' Ох, нехорошо это выглядит. Влэдою Штефан получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Влэдою Штефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Краиова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Ковачич Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Влэдою Штефан из команды Краиова отправил кросс в штрафную...

19' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Краиова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Краиова пытается что-то создать.

17' Краиова контролирует мяч.

17' Краиова пытается что-то создать.

16' Краиова пытается что-то создать.

16' Краиова контролирует мяч.

16' Банку Никусор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Constantin Albu из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...

15' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Краиова контролирует мяч.

15' Гэман Валеричэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Краиова контролирует мяч.

13' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Банку Никусор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Матч возобновлен

10' Матч приостановлен из-за петард на поле

9' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Краиова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Нистор Дан пробует нанести удар издали, но Robert Dimitrie Popa держит все под контролем

7' Ковачич Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Краиова идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Краиова контролирует мяч.

5' Краиова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Краиова пытается что-то создать.

4' Краиова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Краиова пытается что-то создать.

4' Краиова пытается что-то создать.

4' Краиова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

3' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

3' Краиова пытается что-то создать.

3' Краиова контролирует мяч.

3' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Краиова пытается что-то создать.

2' Краиова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля