  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Первая лига 2021-2022

Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Университатя Крайова
0:2
Конец матча

Стадион:
Университатя Крайова
0'
26' Желтая карточка
Скречу Владимир
0:1
47' Гол
Нистор Дан
72' Красная карточка
Andrea Compagno
80' Желтая карточка
Асамоа Самуэль
0:2
85' Гол
Баярам Штефан
90'+5
31
Robert
Dimitrie
Popa
3
Lorenzo
Paramatti
4
Ковачич
Доминик
13
Bradley
Diallo
5
Jeremy
Huyghebaert
2
Radu
Alexandru
Negru
77
Асамоа
Самуэль
8
Constantin
Albu
10
Бауса
Хуан
51
Сидибе
Секу
33
Andrea
Compagno
13
Пильячелли
Мирко
18
Влэдою
Штефан
25
Гэман
Валеричэ
6
Скречу
Владимир
11
Банку
Никусор
16
Нистор
Дан
14
Крецу
Александру
15
Хури
Льес
22
Густаво
Важенин
19
Кольич
Элвир
9
Иван
Андрей
Университатя Крайова
Университатя Крайова

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркович Йован 4 0.19
Густаво Важенин 3 0.14
Кымпану Георге 2 0.1
William Baeten 2 0.1
Иван Андрей 2 0.1
Сидибе Секу 2 0.1
Баярам Штефан 2 0.1
Claudiu Cristian Balan 2 0.1
Нистор Дан 1 0.05
Кэпэцынэ Михай 1 0.05
Бауса Хуан 1 0.05
Виейра Угу 1 0.05
Кольич Элвир 1 0.05
Хури Льес 1 (1) 0.05
Constantin Albu 0 0
Матею Александру 0 0
Асамоа Самуэль 0 0
Ковачич Доминик 0 0
Банку Никусор 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Константин Василе 0 0
Radu Alexandru Negru 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jeremy Huyghebaert 4 0
Банку Никусор 4 0
Скречу Владимир 4 0
Вынэ Йонуц 3 0
Маркович Йован 3 0
Radu Alexandru Negru 3 0
Andrea Compagno 1 1
Мариус Марсел Константин 2 0
Асамоа Самуэль 2 0
Ковачич Доминик 2 0
Гремсль Армин 2 0
Влэдою Штефан 2 0
Constantin Albu 2 0
Сидибе Секу 2 0
Vlad Pop 2 0
Виейра Угу 1 0
Нистор Дан 1 0
Бушу Сорин 1 0
Офусу Риги 1 0
Бэлаша Михай 1 0
Феделе Маттео 1 0
Кольич Элвир 1 0
Густаво Важенин 1 0
Ван Дурмен Бенжамен 1 0
Бауса Хуан 1 0
Иванов Антоний 1 0
Константин Василе 1 0
Баярам Штефан 1 0
Pedro Machado 1 0
Кымпану Георге 1 0
Alexandru Raicea 1 0
William Baeten 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

16
0
3 В 1-ом тайме 0
13 Во 2-ом тайме 0
8 Забивали первыми 0
12 Не забивали 21
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
8
50%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

5
25
1 В 1-ом тайме 13
4 Во 2-ом тайме 12
2 Пропускали первыми 10
4 Не пропускали 10
0
0%
5
20%
1-15
1
20%
4
16%
16-30
0
0%
4
16%
31-45
2
40%
3
12%
46-60
1
20%
3
12%
61-75
1
20%
6
24%
76-90

Забито

10
0
4 В 1-ом тайме 0
6 Во 2-ом тайме 0
2 Забивали первыми 0
15 Не забивали 21
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

15
21
9 В 1-ом тайме 4
6 Во 2-ом тайме 17
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 10
5
33%
0
0%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
1
7%
10
48%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
3
20%
4
19%
76-90

Забито

26
0
7 В 1-ом тайме 0
19 Во 2-ом тайме 0
10 Забивали первыми 0
6 Не забивали 21
0
0%
0
0%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
10
38%
0
0%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
6
23%
0
0%
76-90

Пропущено

20
46
10 В 1-ом тайме 17
10 Во 2-ом тайме 29
10 Пропускали первыми 20
14 Не пропускали 20
5
25%
5
11%
1-15
3
15%
6
13%
16-30
2
10%
6
13%
31-45
3
15%
13
28%
46-60
3
15%
6
13%
61-75
4
20%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1
Университатя Крайова - Сепси 1:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Миовени - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:0 Университатя Крайова - Волунтари 3:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Ботошани 1:2 Волунтари - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Лачи 0:0 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 4:1 Лачи - Университатя Крайова 1:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1
Университатя Крайова - Сепси 1:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Миовени - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:0 Университатя Крайова - Волунтари 3:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Ботошани 1:2 Волунтари - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Лачи 0:0 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 4:1 Лачи - Университатя Крайова 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 11 10 0 1 17 - 6 30
2. Университатя Крайова 21 8 4 9 23 - 23 28
3. Ботошани 10 6 3 1 11 - 7 21
4. Волунтари 11 7 0 4 15 - 12 21
5. ФКСБ 11 6 3 2 20 - 11 21
6. Вииторул Констанца 11 5 3 3 14 - 6 18
7. Рапид Бухарест 11 5 3 3 13 - 9 18
8. УТА Арад 11 4 5 2 11 - 8 17
9. Арджеш 11 4 3 4 8 - 6 15
10. Киндия Тырговиште 11 3 4 4 8 - 8 13
11. Миовени 11 3 2 6 6 - 13 11
12. Сепси 11 1 7 3 9 - 11 10
13. Газ-Метан Медиаш 11 2 2 7 8 - 14 8
14. Динамо Бухарест 11 2 1 8 9 - 26 7
15. Академика Клинчени 10 0 2 8 8 - 22 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 11 6 3 2 14 - 7 21
2. ЧФР Клуж 6 6 0 0 12 - 4 18
3. Волунтари 6 5 0 1 10 - 3 15
4. Вииторул Констанца 5 5 0 0 13 - 1 15
5. ФКСБ 5 4 1 0 16 - 5 13
6. УТА Арад 6 2 3 1 6 - 4 9
7. Киндия Тырговиште 5 2 2 1 6 - 4 8
8. Ботошани 5 2 2 1 4 - 4 8
9. Динамо Бухарест 6 2 1 3 9 - 10 7
10. Рапид Бухарест 6 2 1 3 4 - 5 7
11. Сепси 6 1 3 2 6 - 7 6
12. Газ-Метан Медиаш 6 1 2 3 4 - 6 5
13. Арджеш 5 1 1 3 1 - 3 4
14. Миовени 5 1 1 3 1 - 4 4
15. Академика Клинчени 4 0 1 3 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 5 4 1 0 7 - 3 13
2. ЧФР Клуж 5 4 0 1 5 - 2 12
3. Рапид Бухарест 5 3 2 0 9 - 4 11
4. Арджеш 6 3 2 1 7 - 3 11
5. Университатя Крайова 11 3 1 7 9 - 18 10
6. ФКСБ 6 2 2 2 4 - 6 8
7. УТА Арад 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Миовени 6 2 1 3 5 - 9 7
9. Волунтари 5 2 0 3 5 - 9 6
10. Киндия Тырговиште 6 1 2 3 2 - 4 5
11. Сепси 5 0 4 1 3 - 4 4
12. Вииторул Констанца 6 0 3 3 1 - 5 3
13. Газ-Метан Медиаш 5 1 0 4 4 - 8 3
14. Академика Клинчени 6 0 1 5 5 - 16 1
15. Динамо Бухарест 5 0 0 5 0 - 16 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вииторул Констанца Бетанкор Хефте 8 1 0
2. Динамо Бухарест Сореску Деян 6 1 0
3. ЧФР Клуж Петрила Клаудиу 4 0 2
4. Академика Клинчени Каскини Баутиста 4 1 1
5. Рапид Бухарест Албу Кристиан 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Динамо Бухарест Филип Стелиано 5 1
2. Рапид Бухарест Белу Клаудиу 5 1
3. УТА Арад Батха Идриз 5 1
4. Рапид Бухарест Мораис Жуниор II 6 0
5. Волунтари Тамаш Габриэль 5 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
30 000 рублей бонусы!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 