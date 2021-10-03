Второй тайм

95' Краиова заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Краиова пытается что-то создать.

93' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Кэпэцынэ Михай не смог попасть в створ ударом издали

92' Маркович Йован из команды Краиова делает пас партнеру.

92' George Cimpanu из команды Краиова делает пас партнеру.

92' Краиова идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Краиова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Матч возобновлен

91' Ох, нехорошо это выглядит. Банку Никусор получил травму и медбригада забирает его с поля.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Банку Никусор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Краиова пытается что-то создать.

90' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Краиова контролирует мяч.

88' Краиова выполняет удар от ворот.

88' Alexandru Raicea навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Тактическая замена. Constantin Albu уходит с поля и его заменяет Alexandru Raicea

85' Нистор Дан из команды Краиова сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

85' Баярам Штефан из команды Краиова идет с мячом вперед на обострение...

85' Краиова идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Гэман Валеричэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Constantin Albu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Г О О О О Л - Баярам Штефан забивает с правой ноги!

84' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Матч возобновлен

84' Ох, нехорошо это выглядит. Банку Никусор получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Банку Никусор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Краиова идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Нистор Дан из команды Краиова сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

82' Краиова начинает контратаку

82' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Нистор Дан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Асамоа Самуэль получает желтую карточку за толчок соперника.

80' Краиова контролирует мяч.

79' Краиова контролирует мяч.

79' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Краиова идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Краиова идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Краиова пытается что-то создать.

78' Robert Dimitrie Popa выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' George Cimpanu из команды Краиова подал угловой справа.

78' Баярам Штефан из команды Краиова делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

75' Краиова контролирует мяч.

75' Матч возобновлен

73' Пильячелли Мирко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Andrea Compagno оказался удален с поля

71' Constantin Albu нанес удар, но тот был заблокирован.

71' Нистор Дан наказан за толчок Constantin Albu

71' Краиова пытается что-то создать.

70' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Краиова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Краиова идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Краиова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Краиова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Ковачич Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Иван Андрей из команды Краиова забрасывает мяч в штрафную.

67' Краиова контролирует мяч.

66' Краиова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Краиова контролирует мяч.

65' Краиова выполняет удар от ворот.

65' Кольич Элвир из команды Краиова пробил из-за штрафной, мяч срикошетил, но вратарь успел среагировать.

64' Краиова контролирует мяч.

64' Краиова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Краиова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Краиова пытается что-то создать.

62' Краиова контролирует мяч.

61' Краиова контролирует мяч.

61' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Нистор Дан из команды Краиова делает неудачный навес.

60' Краиова идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Кэпэцынэ Михай из команды Краиова отправил кросс в штрафную...

60' Краиова контролирует мяч.

59' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Асамоа Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Нистор Дан из команды Краиова отправил кросс в штрафную...

58' Краиова идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Краиова контролирует мяч.

57' Краиова контролирует мяч.

57' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Хури Льес из команды Краиова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

57' Отличные скиллы показывает Хури Льес , обводя своих соперников

56' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Краиова пытается что-то создать.

55' George Cimpanu не смог попасть в створ ударом издали

55' Асамоа Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Кэпэцынэ Михай из команды Краиова отправил кросс в штрафную...

54' Краиова пытается что-то создать.

54' Краиова контролирует мяч.

54' Краиова пытается что-то создать.

54' Краиова контролирует мяч.

53' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе

52' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Краиова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Нистор Дан не смог попасть в створ ударом издали

51' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Краиова пытается что-то создать.

50' Краиова контролирует мяч.

47' Краиова идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Г О О О О Л - Нистор Дан первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

47' Иван Андрей из команды Краиова не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

46' Тактическая замена. Густаво Важенин уходит с поля и его заменяет George Cimpanu