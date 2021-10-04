Румыния: Первая лига 2021-2022
Академика Клинчени
0:1
Первый тайм: 40'
Стадион: Центральный стадион Динамо
Ботошани
0:1
14' ГолДава Джойским
22' Желтая карточкаЭджума Малком
24
Marius
Cioiu
92
Michael
Omoh
67
Папа
Энрико
89
Эрве
Каж
28
Фили
Реалдо
11
Роман
Михай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Marius CioiuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Michael OmohНападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Филип ЛучанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ionut Chirila
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
-
89 Эрве КажПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Фили РеалдоПолузащитник
-
11 Роман МихайНападающий
- Запасные игроки
-
22 Контра МариоВратарь
- Защитник
-
42 Лупета ЖусиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Сила РишарНападающий
-
77 Andrei Dragu
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
Ход матча
14'
0:1
22'
Владение мячом
История личных встреч
Академика Клинчени
Ботошани
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Академика Клинчени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каскини Баутиста
|4 (1)
|0.36
|Michael Omoh
|1
|0.09
|Вентура Денис
|1
|0.09
|Чандаров Асен
|1
|0.09
|Marius Cioiu
|1
|0.09
|Cristian Gavra
|0
|0
|Казлаускас Донатас
|0
|0
|Аким Флорин
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онгенда Эрвин
|3 (1)
|0.27
|Дава Джойским
|2
|0.18
|Эрве Каж
|2 (1)
|0.18
|Роман Михай
|1
|0.09
|Киндриш Андрей
|1
|0.09
|Петковски Петар
|1
|0.09
|Папа Энрико
|1
|0.09
|Mateus Criciuma
|1
|0.09
|Браун Кристофер
|0
|0
|Эджума Малком
|0
|0
|Цигэнашу Александр
|0
|0
Карточки
Академика Клинчени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каскини Баутиста
|4
|0
|Патрике Разван
|3
|0
|Билали Амир
|3
|0
|Ванцо Флориано
|2
|0
|Казлаускас Донатас
|2
|0
|Вентура Денис
|2
|0
|Хольцманн Марсель
|1
|0
|Пырвулеску Пауль
|1
|0
|Веллиос Апостолос
|1
|0
|Мулин Тибо
|1
|0
|Гардош Флорин
|1
|0
|Филип Лучан
|1
|0
|Аким Флорин
|1
|0
|Michael Omoh
|1
|0
|Ютрич Младен
|1
|0
|Marius Cioiu
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шерони Алин
|4
|0
|Marius Croitoru
|3
|0
|Цигэнашу Александр
|3
|0
|Папа Энрико
|3
|0
|Браун Кристофер
|2
|0
|Петковски Петар
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Раковитан Богдан
|2
|0
|Жажа Коэльо
|1
|0
|Онгенда Эрвин
|1
|0
|Пап Эдуард
|1
|0
|Martin Remacle
|1
|0
|Флореску Эдуард
|1
|0
|Сила Ришар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
7
1 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 4
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
67%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
16
4
6 В 1-ом тайме 0
10 Во 2-ом тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
1
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
3
75%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 8
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
13%
5
45%
61-75
3
38%
1
9%
76-90
Пропущено
22
7
8 В 1-ом тайме 1
14 Во 2-ом тайме 6
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
3
14%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
14%
1
14%
31-45
4
18%
1
14%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
7
32%
5
71%
76-90
Результаты последних матчей
Академика Клинчени
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
ФКСБ - Академика Клинчени 3:2 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Академика Клинчени - Миовени 1:1
Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Волунтари - Академика Клинчени 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:2 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1 Академика Клинчени - ЧФР Клуж 1:2 Сепси - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 0:0 Академика Клинчени - Сепси 2:1 Академика Клинчени - Ботошани 4:3 ФКСБ - Академика Клинчени 2:2 Академика Клинчени - ЧФР Клуж 0:1 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:0 Сепси - Академика Клинчени 1:0 Ботошани - Академика Клинчени 2:1 Академика Клинчени - ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж - Академика Клинчени 3:0
Ботошани
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ботошани - Университатя Крайова 1:1 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Сепси - Ботошани 1:1
Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 Ботошани - УТА Арад 2:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:2 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - ФКСБ 0:0 Уфа - Ботошани 2:1 Сепси - Ботошани 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 0:1 Академика Клинчени - Ботошани 4:3 Университатя Крайова - Ботошани 2:3 Ботошани - ФКСБ 1:3 Ботошани - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Ботошани 2:0 Ботошани - Академика Клинчени 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|11
|10
|0
|1
|17 - 6
|30
|2.
|Университатя Крайова
|21
|8
|4
|9
|23 - 23
|28
|3.
|Ботошани
|1:0
|11
|7
|3
|1
|12 - 7
|24
|4.
|Волунтари
|11
|7
|0
|4
|15 - 12
|21
|5.
|ФКСБ
|11
|6
|3
|2
|20 - 11
|21
|6.
|Вииторул Констанца
|11
|5
|3
|3
|14 - 6
|18
|7.
|Рапид Бухарест
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|8.
|УТА Арад
|11
|4
|5
|2
|11 - 8
|17
|9.
|Арджеш
|11
|4
|3
|4
|8 - 6
|15
|10.
|Киндия Тырговиште
|11
|3
|4
|4
|8 - 8
|13
|11.
|Миовени
|11
|3
|2
|6
|6 - 13
|11
|12.
|Сепси
|11
|1
|7
|3
|9 - 11
|10
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|11
|2
|2
|7
|8 - 14
|8
|14.
|Динамо Бухарест
|11
|2
|1
|8
|9 - 26
|7
|15.
|Академика Клинчени
|0:1
|11
|0
|2
|9
|8 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|11
|6
|3
|2
|14 - 7
|21
|2.
|ЧФР Клуж
|6
|6
|0
|0
|12 - 4
|18
|3.
|Волунтари
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|4.
|Вииторул Констанца
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|5.
|ФКСБ
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|6.
|УТА Арад
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|7.
|Киндия Тырговиште
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Ботошани
|1:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|9.
|Динамо Бухарест
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|10.
|Рапид Бухарест
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|11.
|Сепси
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|13.
|Арджеш
|5
|1
|1
|3
|1 - 3
|4
|14.
|Миовени
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|15.
|Академика Клинчени
|0:1
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|1:0
|6
|5
|1
|0
|8 - 3
|16
|2.
|ЧФР Клуж
|5
|4
|0
|1
|5 - 2
|12
|3.
|Рапид Бухарест
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|Арджеш
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|5.
|Университатя Крайова
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|6.
|ФКСБ
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|7.
|УТА Арад
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Миовени
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|9.
|Волунтари
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|10.
|Киндия Тырговиште
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|11.
|Сепси
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Вииторул Констанца
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|14.
|Академика Клинчени
|0:1
|6
|0
|1
|5
|5 - 16
|1
|15.
|Динамо Бухарест
|5
|0
|0
|5
|0 - 16
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|8
|1
|0
|2.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|6
|1
|0
|3.
|ЧФР Клуж
|Петрила Клаудиу
|4
|0
|2
|4.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|4
|1
|1
|5.
|Рапид Бухарест
|Албу Кристиан
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|5
|1
|2.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|5
|1
|3.
|УТА Арад
|Батха Идриз
|5
|1
|4.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|6
|0
|5.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|5
|0