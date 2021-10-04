Первый тайм

39' Ботошани выполняет удар от ворот.

39' Michael Omoh не смог попасть в створ ударом издали

33' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Ботошани выполняет удар от ворот.

33' Матч возобновлен

33' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Эджума Малком выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Игрок из команды Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

31' Мулин Тибо пробил со штрафного прямо в стенку

29' Эрве Каж из команды Ботошани не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

29' Каскини Баутиста выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Патрике Разван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Роман Михай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Эджума Малком получил желтую карточку от судьи

21' Чандаров Асен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Роман Михай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Матч возобновлен

20' Ох, нехорошо это выглядит. Аким Флорин получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Аким Флорин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Г О О О О Л - Дава Джойским первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

14' Головой пробил Папа Энрико , но голкипер отбил его в поле!

12' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Пап Эдуард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Эджума Малком выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Эджума Малком из команды Ботошани делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

5' Патрике Разван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Ботошани выполняет удар от ворот.

2' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Мулин Тибо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру