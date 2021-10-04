Богдан Раковитан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Богдан Раковитан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Богдан Раковитан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Ботошани имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Богдан Раковитан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Удар от ворот произведет Ботошани

47' William не смог попасть в створ ударом издали

46' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Богдан Раковитан из команды Ботошани

46' Пырвулеску Пауль завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Патрике Разван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Роман Михай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Stefan Dobre взял и забрал мяч на выходе

43' Роман Михай получил желтую карточку от судьи

42' Плохо сыграл Stefan Dobre - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

41' Удар от ворот произведет Ботошани

41' William оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Ботошани выполняет удар от ворот.

39' Michael Omoh не смог попасть в створ ударом издали

33' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Ботошани выполняет удар от ворот.

33' Матч возобновлен

33' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Эджума Малком выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Игрок из команды Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

31' Мулин Тибо пробил со штрафного прямо в стенку

29' Эрве Каж из команды Ботошани не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

29' Каскини Баутиста выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Патрике Разван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Роман Михай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Эджума Малком получил желтую карточку от судьи

21' Чандаров Асен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Роман Михай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Матч возобновлен

20' Ох, нехорошо это выглядит. Аким Флорин получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Аким Флорин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Г О О О О Л - Дава Джойским первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

14' Головой пробил Папа Энрико , но голкипер отбил его в поле!

12' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Пап Эдуард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Эджума Малком выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Эджума Малком из команды Ботошани делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

5' Патрике Разван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Ботошани выполняет удар от ворот.

2' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Мулин Тибо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру