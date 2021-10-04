Румыния: Первая лига 2021-2022
Академика Клинчени
1:1
Конец матча
Стадион: Центральный стадион Динамо
Ботошани
0:1
14' ГолДава Джойским
22' Желтая карточкаЭджума Малком
43' Желтая карточкаРоман Михай
57' Вторая желтая карточкаЭджума Малком
65' Желтая карточкаMichael Omoh
66' Желтая карточкаБраун Кристофер
1:1
77' ГолКаскини Баутиста
86' Желтая карточкаКаскини Баутиста
90' Желтая карточкаПырвулеску Пауль
90' Желтая карточкаЛупета Жуси
24
Marius
Cioiu
92
Michael
Omoh
67
Папа
Энрико
89
Эрве
Каж
28
Фили
Реалдо
11
Роман
Михай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Marius CioiuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Michael OmohНападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Филип ЛучанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ionut Chirila
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
-
89 Эрве КажПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Фили РеалдоПолузащитник
-
11 Роман МихайНападающий
- Запасные игроки
-
22 Контра МариоВратарь
- Защитник
-
42 Лупета ЖусиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Сила РишарНападающий
-
77 Andrei Dragu
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
Ход матча
14'
0:1
22'
43'
57'
65'
66'
77'
1:1
78'
86'
90'
90'
Владение мячом
История личных встреч
Академика Клинчени
Ботошани
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Академика Клинчени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каскини Баутиста
|5 (1)
|0.45
|Michael Omoh
|1
|0.09
|Вентура Денис
|1
|0.09
|Чандаров Асен
|1
|0.09
|Marius Cioiu
|1
|0.09
|Мулин Тибо
|0
|0
|Cristian Gavra
|0
|0
|Казлаускас Донатас
|0
|0
|Аким Флорин
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онгенда Эрвин
|3 (1)
|0.27
|Дава Джойским
|2
|0.18
|Эрве Каж
|2 (1)
|0.18
|Роман Михай
|1
|0.09
|Киндриш Андрей
|1
|0.09
|Петковски Петар
|1
|0.09
|Папа Энрико
|1
|0.09
|Mateus Criciuma
|1
|0.09
|Браун Кристофер
|0
|0
|Эджума Малком
|0
|0
|Цигэнашу Александр
|0
|0
Карточки
Академика Клинчени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каскини Баутиста
|5
|0
|Патрике Разван
|3
|0
|Билали Амир
|3
|0
|Пырвулеску Пауль
|2
|0
|Ванцо Флориано
|2
|0
|Казлаускас Донатас
|2
|0
|Вентура Денис
|2
|0
|Michael Omoh
|2
|0
|Хольцманн Марсель
|1
|0
|Веллиос Апостолос
|1
|0
|Мулин Тибо
|1
|0
|Гардош Флорин
|1
|0
|Филип Лучан
|1
|0
|Аким Флорин
|1
|0
|Ютрич Младен
|1
|0
|Marius Cioiu
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шерони Алин
|4
|0
|Эджума Малком
|2
|1
|Marius Croitoru
|3
|0
|Цигэнашу Александр
|3
|0
|Браун Кристофер
|3
|0
|Папа Энрико
|3
|0
|Петковски Петар
|2
|0
|Раковитан Богдан
|2
|0
|Роман Михай
|1
|0
|Жажа Коэльо
|1
|0
|Онгенда Эрвин
|1
|0
|Лупета Жуси
|1
|0
|Пап Эдуард
|1
|0
|Martin Remacle
|1
|0
|Флореску Эдуард
|1
|0
|Сила Ришар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
8
1 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 4
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
3
75%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
16
4
6 В 1-ом тайме 0
10 Во 2-ом тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
1
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
3
75%
76-90
Забито
9
12
4 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 8
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
11%
5
42%
61-75
4
44%
1
8%
76-90
Пропущено
23
8
9 В 1-ом тайме 1
14 Во 2-ом тайме 7
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
4
17%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
13%
1
13%
31-45
4
17%
1
13%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
7
30%
6
75%
76-90
Результаты последних матчей
Академика Клинчени
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
ФКСБ - Академика Клинчени 3:2 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Академика Клинчени - Миовени 1:1
Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Волунтари - Академика Клинчени 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:2 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1 Академика Клинчени - ЧФР Клуж 1:2 Сепси - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 0:0 Академика Клинчени - Сепси 2:1 Академика Клинчени - Ботошани 4:3 ФКСБ - Академика Клинчени 2:2 Академика Клинчени - ЧФР Клуж 0:1 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:0 Сепси - Академика Клинчени 1:0 Ботошани - Академика Клинчени 2:1 Академика Клинчени - ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж - Академика Клинчени 3:0
Ботошани
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ботошани - Университатя Крайова 1:1 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Сепси - Ботошани 1:1
Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 Ботошани - УТА Арад 2:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:2 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - ФКСБ 0:0 Уфа - Ботошани 2:1 Сепси - Ботошани 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 0:1 Академика Клинчени - Ботошани 4:3 Университатя Крайова - Ботошани 2:3 Ботошани - ФКСБ 1:3 Ботошани - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Ботошани 2:0 Ботошани - Академика Клинчени 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|11
|10
|0
|1
|17 - 6
|30
|2.
|Университатя Крайова
|21
|8
|4
|9
|23 - 23
|28
|3.
|Ботошани
|11
|6
|4
|1
|12 - 8
|22
|4.
|Волунтари
|11
|7
|0
|4
|15 - 12
|21
|5.
|ФКСБ
|11
|6
|3
|2
|20 - 11
|21
|6.
|Вииторул Констанца
|11
|5
|3
|3
|14 - 6
|18
|7.
|Рапид Бухарест
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|8.
|УТА Арад
|11
|4
|5
|2
|11 - 8
|17
|9.
|Арджеш
|11
|4
|3
|4
|8 - 6
|15
|10.
|Киндия Тырговиште
|11
|3
|4
|4
|8 - 8
|13
|11.
|Миовени
|11
|3
|2
|6
|6 - 13
|11
|12.
|Сепси
|11
|1
|7
|3
|9 - 11
|10
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|11
|2
|2
|7
|8 - 14
|8
|14.
|Динамо Бухарест
|11
|2
|1
|8
|9 - 26
|7
|15.
|Академика Клинчени
|11
|0
|3
|8
|9 - 23
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|11
|6
|3
|2
|14 - 7
|21
|2.
|ЧФР Клуж
|6
|6
|0
|0
|12 - 4
|18
|3.
|Волунтари
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|4.
|Вииторул Констанца
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|5.
|ФКСБ
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|6.
|УТА Арад
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|7.
|Киндия Тырговиште
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Ботошани
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|9.
|Динамо Бухарест
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|10.
|Рапид Бухарест
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|11.
|Сепси
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|13.
|Арджеш
|5
|1
|1
|3
|1 - 3
|4
|14.
|Миовени
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|15.
|Академика Клинчени
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|6
|4
|2
|0
|8 - 4
|14
|2.
|ЧФР Клуж
|5
|4
|0
|1
|5 - 2
|12
|3.
|Рапид Бухарест
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|Арджеш
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|5.
|Университатя Крайова
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|6.
|ФКСБ
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|7.
|УТА Арад
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Миовени
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|9.
|Волунтари
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|10.
|Киндия Тырговиште
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|11.
|Сепси
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Вииторул Констанца
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|14.
|Академика Клинчени
|6
|0
|1
|5
|5 - 16
|1
|15.
|Динамо Бухарест
|5
|0
|0
|5
|0 - 16
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|8
|1
|0
|2.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|6
|1
|0
|3.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|5
|1
|1
|4.
|ЧФР Клуж
|Петрила Клаудиу
|4
|0
|2
|5.
|Рапид Бухарест
|Албу Кристиан
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|5
|1
|2.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|5
|1
|3.
|УТА Арад
|Батха Идриз
|5
|1
|4.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|6
|0
|5.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|5
|0