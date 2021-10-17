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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Легия
0:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Лех
0'
25' Желтая карточка
Милич Антонио
33' Желтая карточка
Карлстрём Йеспер
36' Желтая карточка
Ветеска Матеуш
40'
59
Тобиаш
Кацпер
6
Йоханссон
Маттиас
55
Енджейчик
Артур
4
Ветеска
Матеуш
5
Рибейру
Юри
27
Жозуэ
Филипе
99
Слиш
Бартош
7
Кастрати
Лирим
20
Мучи
Эрнест
82
Лима
Лукас
II
11
Эмрели
Махир
35
Беднарек
Филип
37
Шатка
Любомир
18
Саламон
Бартош
16
Милич
Антонио
5
Ребошу
Педру
6
Карлстрём
Йеспер
25
Тиба
Педру
50
Ба-Луа
Адриэль
24
Амарал
Жоау
7
Каминьски
Якуб
9
Исхак
Микаэль
Легия
4-2-3-1
Лех
4-2-3-1

История личных встреч

Легия
Лех

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
47.6%
9.5%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

39 матчей

48.7%
17.9%
33.4%
19 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
9 побед 21 ничья 9 побед

Второй тайм

41%
30.8%
28.2%
16 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

Э
0:0
Э
2:1
ЭГА
2:1
Э
0:1
Э
2:1
ЭГА
1:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
0:3
Э
2:1
Э
3:0
ЭГА
2:0
Э
1:2
Э
2:1
С
1:4
К
0:1
ЭГА
1:0
Э
0:2
Э
0:1
С
3:1
EFR
1:2
К
1:2
Э
2:1
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:3
Э
0:1
Э
0:0
К
1:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
2:0
OE
1:1
OE
0:0
OE
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмрели Махир 2 0.22
Мучи Эрнест 2 0.22
Пекхарт Томаш 2 (1) 0.22
Лопеш Рафаэл 1 0.11
Навроцкий Майк 1 0.11
Харатин Игорь 1 0.11
Младенович Филип 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Жозуэ Филипе 0 0
Холовня Матеуш 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 7 (1) 0.64
Амарал Жоау 4 0.36
Каминьски Якуб 4 0.36
Дуглас Барри 1 0.09
Ребошу Педру 1 0.09
Саламон Бартош 1 0.09
Квеквескири Ника 1 0.09
Тиба Педру 1 0.09
Ба-Луа Адриэль 1 0.09
Скурась Михал 1 0.09
Милич Антонио 0 0
Шатка Любомир 0 0
Рамирес Даниэль 0 0
Joel V 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 3 0
Навроцкий Майк 3 0
Младенович Филип 1 1
Мартинш Андре 2 0
Пекхарт Томаш 2 0
Харатин Игорь 2 0
Слиш Бартош 2 0
Жозуэ Филипе 0 1
Боруц Артур 1 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Ветеска Матеуш 1 0
Лима Лукас II 1 0
Абу-Ханна Джоэл 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Барри 3 0
Квеквескири Ника 1 1
Исхак Микаэль 2 0
Тиба Педру 2 0
Карлстрём Йеспер 2 0
Joel V 0 1
Саламон Бартош 1 0
Милич Антонио 1 0
Шатка Любомир 1 0
Рамирес Даниэль 1 0
Ребошу Педру 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
20%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
14
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
25%
1
7%
31-45
1
25%
6
43%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
50%
2
14%
76-90

Пропущено

8
1
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
100%
76-90

Забито

9
22
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
3
14%
1-15
2
22%
3
14%
16-30
2
22%
2
9%
31-45
1
11%
8
36%
46-60
1
11%
3
14%
61-75
3
33%
3
14%
76-90

Пропущено

13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
2
33%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
4
31%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
3
23%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лехия Гданьск - Легия 3:1 Легия - Лестер 1:0 Легия - Ракув 2:3 Вигры Сувалки - Легия 1:3
Легия - Гурник Ленчна 3:1 Спартак Москва - Легия 0:1 Шлёнск - Легия 1:0 Висла Краков - Легия 1:0 Легия - Славия Прага 2:1 Славия Прага - Легия 2:2 Варта Познань - Легия 0:2 Легия - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Легия 1:1 Радомьяк Радом - Легия 3:1 Флора Таллин - Легия 0:1 Легия - Висла Плоцк 1:0 Легия - Флора Таллин 2:1 Легия - Ракув 1:1 Легия - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Легия 2:3
Лех
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лех - Шлёнск 4:0 СКРА Ченстохова - Лех 0:3 Ягеллония - Лех 1:0 Лех - Висла Краков 5:0
Ракув - Лех 2:2 Лех - Погонь Щецин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Лех - Краковия 2:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Лех - Радомьяк Радом 0:0 Лех - Митьюлланд 3:2 Лех - Гурник Забже 1:1 Висла Краков - Лех 1:2 Лех - Сталь Мелец 1:2 Подбескидзе - Лех 1:0 Лех - Лехия Гданьск 3:0 Ракув - Лех 3:1 Лех - Легия 0:0 Краковия - Лех 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 0:0 11 6 4 1 22 - 6 22
2. Лехия Гданьск 11 6 4 1 20 - 9 22
3. Ракув 10 6 3 1 21 - 14 21
4. Погонь Щецин 11 5 4 2 16 - 9 19
5. Шлёнск 11 4 5 2 15 - 14 17
6. Краковия 11 4 4 3 18 - 18 16
7. Ягеллония 10 4 3 3 11 - 11 15
8. Заглембе Любин 9 5 0 4 11 - 13 15
9. Пяст 11 4 2 5 14 - 15 14
10. Висла Краков 11 4 2 5 14 - 16 14
11. Гурник Забже 10 4 1 5 13 - 15 13
12. Висла Плоцк 11 4 1 6 18 - 17 13
13. Сталь Мелец 10 3 3 4 11 - 16 12
14. Радомьяк Радом 10 2 6 2 11 - 10 12
15. Легия 0:0 9 3 1 5 10 - 12 10
16. Брук-Бет Термалица 10 1 4 5 10 - 15 7
17. Варта Познань 11 1 4 6 8 - 15 7
18. Гурник Ленчна 11 1 3 7 9 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 0:0 6 4 2 0 14 - 1 14
2. Погонь Щецин 5 4 1 0 12 - 3 13
3. Лехия Гданьск 5 4 1 0 10 - 3 13
4. Висла Плоцк 5 4 1 0 10 - 1 13
5. Ягеллония 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Шлёнск 6 2 3 1 8 - 6 9
7. Заглембе Любин 5 3 0 2 8 - 6 9
8. Радомьяк Радом 5 2 3 0 7 - 4 9
9. Гурник Забже 6 3 0 3 7 - 7 9
10. Сталь Мелец 5 3 0 2 5 - 6 9
11. Краковия 5 2 2 1 10 - 8 8
12. Пяст 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Висла Краков 5 2 1 2 7 - 5 7
14. Легия 0:0 4 2 1 1 6 - 4 7
15. Ракув 3 1 2 0 7 - 4 5
16. Брук-Бет Термалица 6 1 2 3 8 - 11 5
17. Гурник Ленчна 6 1 2 3 6 - 15 5
18. Варта Познань 5 0 3 2 2 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 5 1 1 14 - 10 16
2. Лехия Гданьск 6 2 3 1 10 - 6 9
3. Лех 0:0 5 2 2 1 8 - 5 8
4. Шлёнск 5 2 2 1 7 - 8 8
5. Краковия 6 2 2 2 8 - 10 8
6. Пяст 5 2 1 2 4 - 3 7
7. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 11 7
8. Заглембе Любин 4 2 0 2 3 - 7 6
9. Погонь Щецин 6 1 3 2 4 - 6 6
10. Гурник Забже 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Ягеллония 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Варта Познань 6 1 1 4 6 - 9 4
13. Сталь Мелец 5 0 3 2 6 - 10 3
14. Радомьяк Радом 5 0 3 2 4 - 6 3
15. Легия 0:0 5 1 0 4 4 - 8 3
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 2 - 4 2
17. Гурник Ленчна 5 0 1 4 3 - 12 1
18. Висла Плоцк 6 0 0 6 8 - 16 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лех Исхак Микаэль 7 1 1
2. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 7 1 0
3. Ракув Иви Лопес 6 3 4
4. Гурник Забже Хименес Хесус 6 1 2
5. Гурник Ленчна Bartosz Spiaczka 6 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гурник Ленчна Гол Януш 4 1
2. Висла Плоцк Жезничак Якуб 4 1
3. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 3 1
4. Ракув Папаниколау Яннис 3 1
5. Пяст Храпек Михал 4 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Лех
3.24
3.52
2.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Легия 0:0 Лех онлайн




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