Польша: Экстракласса 2021-2022
Легия
0:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
Лех
25' Желтая карточкаМилич Антонио
33' Желтая карточкаКарлстрём Йеспер
36' Желтая карточкаВетеска Матеуш
27
Жозуэ
Филипе
99
Слиш
Бартош
20
Мучи
Эрнест
11
Эмрели
Махир
25
Тиба
Педру
24
Амарал
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Мучи ЭрнестПолузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
-
11 Эмрели МахирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
-
Главный тренер: Михниевич Чеслав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
-
2 Joel V
-
-
Главный тренер: Мацей Скожа
Ход матча
25'
33'
36'
История личных встреч
Легия
Лех
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
47.6%
9.5%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
39 матчей
48.7%
17.9%
33.4%
19 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
9 побед 21 ничья 9 побед
Второй тайм
41%
30.8%
28.2%
16 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмрели Махир
|2
|0.22
|Мучи Эрнест
|2
|0.22
|Пекхарт Томаш
|2 (1)
|0.22
|Лопеш Рафаэл
|1
|0.11
|Навроцкий Майк
|1
|0.11
|Харатин Игорь
|1
|0.11
|Младенович Филип
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
|Жозуэ Филипе
|0
|0
|Холовня Матеуш
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|7 (1)
|0.64
|Амарал Жоау
|4
|0.36
|Каминьски Якуб
|4
|0.36
|Дуглас Барри
|1
|0.09
|Ребошу Педру
|1
|0.09
|Саламон Бартош
|1
|0.09
|Квеквескири Ника
|1
|0.09
|Тиба Педру
|1
|0.09
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0.09
|Скурась Михал
|1
|0.09
|Милич Антонио
|0
|0
|Шатка Любомир
|0
|0
|Рамирес Даниэль
|0
|0
|Joel V
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|3
|0
|Навроцкий Майк
|3
|0
|Младенович Филип
|1
|1
|Мартинш Андре
|2
|0
|Пекхарт Томаш
|2
|0
|Харатин Игорь
|2
|0
|Слиш Бартош
|2
|0
|Жозуэ Филипе
|0
|1
|Боруц Артур
|1
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Ветеска Матеуш
|1
|0
|Лима Лукас II
|1
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Барри
|3
|0
|Квеквескири Ника
|1
|1
|Исхак Микаэль
|2
|0
|Тиба Педру
|2
|0
|Карлстрём Йеспер
|2
|0
|Joel V
|0
|1
|Саламон Бартош
|1
|0
|Милич Антонио
|1
|0
|Шатка Любомир
|1
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|Ребошу Педру
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
20%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
14
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
25%
1
7%
31-45
1
25%
6
43%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
50%
2
14%
76-90
Пропущено
8
1
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
100%
76-90
Забито
9
22
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
3
14%
1-15
2
22%
3
14%
16-30
2
22%
2
9%
31-45
1
11%
8
36%
46-60
1
11%
3
14%
61-75
3
33%
3
14%
76-90
Пропущено
13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
2
33%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
4
31%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
3
23%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лехия Гданьск - Легия 3:1 Легия - Лестер 1:0 Легия - Ракув 2:3 Вигры Сувалки - Легия 1:3
Легия - Гурник Ленчна 3:1 Спартак Москва - Легия 0:1 Шлёнск - Легия 1:0 Висла Краков - Легия 1:0 Легия - Славия Прага 2:1 Славия Прага - Легия 2:2 Варта Познань - Легия 0:2 Легия - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Легия 1:1 Радомьяк Радом - Легия 3:1 Флора Таллин - Легия 0:1 Легия - Висла Плоцк 1:0 Легия - Флора Таллин 2:1 Легия - Ракув 1:1 Легия - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Легия 2:3
Лех
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лех - Шлёнск 4:0 СКРА Ченстохова - Лех 0:3 Ягеллония - Лех 1:0 Лех - Висла Краков 5:0
Ракув - Лех 2:2 Лех - Погонь Щецин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Лех - Краковия 2:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Лех - Радомьяк Радом 0:0 Лех - Митьюлланд 3:2 Лех - Гурник Забже 1:1 Висла Краков - Лех 1:2 Лех - Сталь Мелец 1:2 Подбескидзе - Лех 1:0 Лех - Лехия Гданьск 3:0 Ракув - Лех 3:1 Лех - Легия 0:0 Краковия - Лех 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|0:0
|11
|6
|4
|1
|22 - 6
|22
|2.
|Лехия Гданьск
|11
|6
|4
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Ракув
|10
|6
|3
|1
|21 - 14
|21
|4.
|Погонь Щецин
|11
|5
|4
|2
|16 - 9
|19
|5.
|Шлёнск
|11
|4
|5
|2
|15 - 14
|17
|6.
|Краковия
|11
|4
|4
|3
|18 - 18
|16
|7.
|Ягеллония
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|8.
|Заглембе Любин
|9
|5
|0
|4
|11 - 13
|15
|9.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|10.
|Висла Краков
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|11.
|Гурник Забже
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|12.
|Висла Плоцк
|11
|4
|1
|6
|18 - 17
|13
|13.
|Сталь Мелец
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|14.
|Радомьяк Радом
|10
|2
|6
|2
|11 - 10
|12
|15.
|Легия
|0:0
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|16.
|Брук-Бет Термалица
|10
|1
|4
|5
|10 - 15
|7
|17.
|Варта Познань
|11
|1
|4
|6
|8 - 15
|7
|18.
|Гурник Ленчна
|11
|1
|3
|7
|9 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|0:0
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|2.
|Погонь Щецин
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|3.
|Лехия Гданьск
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|4.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|5.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|Шлёнск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|7.
|Заглембе Любин
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|8.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|9.
|Гурник Забже
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|10.
|Сталь Мелец
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|11.
|Краковия
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|12.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|13.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|14.
|Легия
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|15.
|Ракув
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|16.
|Брук-Бет Термалица
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|18.
|Варта Познань
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|2.
|Лехия Гданьск
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|3.
|Лех
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|4.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|5.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|6.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|7.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|8.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|9.
|Погонь Щецин
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Ягеллония
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Варта Познань
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|13.
|Сталь Мелец
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|14.
|Радомьяк Радом
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|15.
|Легия
|0:0
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|18.
|Висла Плоцк
|6
|0
|0
|6
|8 - 16
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|7
|1
|1
|2.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|1
|0
|3.
|Ракув
|Иви Лопес
|6
|3
|4
|4.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|6
|1
|2
|5.
|Гурник Ленчна
|Bartosz Spiaczka
|6
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|4
|1
|2.
|Висла Плоцк
|Жезничак Якуб
|4
|1
|3.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|3
|1
|4.
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|3
|1
|5.
|Пяст
|Храпек Михал
|4
|0