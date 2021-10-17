Польша: Экстракласса 2021-2022
Легия
0:1
Конец матча
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
Лех
25' Желтая карточкаМилич Антонио
34' Желтая карточкаКарлстрём Йеспер
36' Желтая карточкаВетеска Матеуш
0:1
54' ГолИсхак Микаэль
85' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
85' Желтая карточкаСлиш Бартош
90' Желтая карточкаЛопеш Рафаэл
0:1
90' Не забитый пенальтиИсхак Микаэль
27
Жозуэ
Филипе
99
Слиш
Бартош
20
Мучи
Эрнест
11
Эмрели
Махир
25
Тиба
Педру
24
Амарал
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Мучи ЭрнестПолузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
-
11 Эмрели МахирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
-
Главный тренер: Михниевич Чеслав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
-
2 Joel V
-
-
Главный тренер: Мацей Скожа
Ход матча
25'
34'
36'
54'
0:1
85'
85'
90'
90'
90'
0:1
История личных встреч
Легия
Лех
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
47.6%
9.5%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
39 матчей
48.7%
17.9%
33.4%
19 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
9 побед 21 ничья 9 побед
Второй тайм
41%
30.8%
28.2%
16 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмрели Махир
|2
|0.22
|Мучи Эрнест
|2
|0.22
|Пекхарт Томаш
|2 (1)
|0.22
|Лопеш Рафаэл
|1
|0.11
|Навроцкий Майк
|1
|0.11
|Харатин Игорь
|1
|0.11
|Младенович Филип
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
|Жозуэ Филипе
|0
|0
|Холовня Матеуш
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|8 (1)
|0.73
|Амарал Жоау
|4
|0.36
|Каминьски Якуб
|4
|0.36
|Ребошу Педру
|1
|0.09
|Дуглас Барри
|1
|0.09
|Саламон Бартош
|1
|0.09
|Квеквескири Ника
|1
|0.09
|Тиба Педру
|1
|0.09
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0.09
|Скурась Михал
|1
|0.09
|Милич Антонио
|0
|0
|Шатка Любомир
|0
|0
|Рамирес Даниэль
|0
|0
|Joel V
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|4
|0
|Слиш Бартош
|3
|0
|Навроцкий Майк
|3
|0
|Младенович Филип
|1
|1
|Мартинш Андре
|2
|0
|Лопеш Рафаэл
|2
|0
|Пекхарт Томаш
|2
|0
|Ветеска Матеуш
|2
|0
|Харатин Игорь
|2
|0
|Жозуэ Филипе
|0
|1
|Боруц Артур
|1
|0
|Лима Лукас II
|1
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Барри
|3
|0
|Карлстрём Йеспер
|3
|0
|Квеквескири Ника
|1
|1
|Исхак Микаэль
|2
|0
|Тиба Педру
|2
|0
|Joel V
|0
|1
|Саламон Бартош
|1
|0
|Милич Антонио
|1
|0
|Шатка Любомир
|1
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|Ребошу Педру
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
2
40%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
3
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
14
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
25%
1
7%
31-45
1
25%
6
43%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
50%
2
14%
76-90
Пропущено
8
1
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
100%
76-90
Забито
9
23
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
0
0%
3
13%
1-15
2
22%
3
13%
16-30
2
22%
2
9%
31-45
1
11%
9
39%
46-60
1
11%
3
13%
61-75
3
33%
3
13%
76-90
Пропущено
14
6
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
7%
2
33%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
5
36%
1
17%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
3
21%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лехия Гданьск - Легия 3:1 Легия - Лестер 1:0 Легия - Ракув 2:3 Вигры Сувалки - Легия 1:3
Легия - Гурник Ленчна 3:1 Спартак Москва - Легия 0:1 Шлёнск - Легия 1:0 Висла Краков - Легия 1:0 Легия - Славия Прага 2:1 Славия Прага - Легия 2:2 Варта Познань - Легия 0:2 Легия - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Легия 1:1 Радомьяк Радом - Легия 3:1 Флора Таллин - Легия 0:1 Легия - Висла Плоцк 1:0 Легия - Флора Таллин 2:1 Легия - Ракув 1:1 Легия - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Легия 2:3
Лех
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лех - Шлёнск 4:0 СКРА Ченстохова - Лех 0:3 Ягеллония - Лех 1:0 Лех - Висла Краков 5:0
Ракув - Лех 2:2 Лех - Погонь Щецин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Лех - Краковия 2:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Лех - Радомьяк Радом 0:0 Лех - Митьюлланд 3:2 Лех - Гурник Забже 1:1 Висла Краков - Лех 1:2 Лех - Сталь Мелец 1:2 Подбескидзе - Лех 1:0 Лех - Лехия Гданьск 3:0 Ракув - Лех 3:1 Лех - Легия 0:0 Краковия - Лех 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|11
|7
|3
|1
|23 - 6
|24
|2.
|Лехия Гданьск
|11
|6
|4
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Ракув
|10
|6
|3
|1
|21 - 14
|21
|4.
|Погонь Щецин
|11
|5
|4
|2
|16 - 9
|19
|5.
|Шлёнск
|11
|4
|5
|2
|15 - 14
|17
|6.
|Краковия
|11
|4
|4
|3
|18 - 18
|16
|7.
|Ягеллония
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|8.
|Заглембе Любин
|9
|5
|0
|4
|11 - 13
|15
|9.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|10.
|Висла Краков
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|11.
|Гурник Забже
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|12.
|Висла Плоцк
|11
|4
|1
|6
|18 - 17
|13
|13.
|Сталь Мелец
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|14.
|Радомьяк Радом
|10
|2
|6
|2
|11 - 10
|12
|15.
|Легия
|9
|3
|0
|6
|10 - 13
|9
|16.
|Брук-Бет Термалица
|10
|1
|4
|5
|10 - 15
|7
|17.
|Варта Познань
|11
|1
|4
|6
|8 - 15
|7
|18.
|Гурник Ленчна
|11
|1
|3
|7
|9 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|2.
|Погонь Щецин
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|3.
|Лехия Гданьск
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|4.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|5.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|Шлёнск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|7.
|Заглембе Любин
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|8.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|9.
|Гурник Забже
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|10.
|Сталь Мелец
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|11.
|Краковия
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|12.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|13.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|14.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|15.
|Ракув
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|16.
|Брук-Бет Термалица
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|18.
|Варта Познань
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|2.
|Лех
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Лехия Гданьск
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|4.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|5.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|6.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|7.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|8.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|9.
|Погонь Щецин
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Ягеллония
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Варта Познань
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|13.
|Сталь Мелец
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|14.
|Радомьяк Радом
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|15.
|Легия
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|18.
|Висла Плоцк
|6
|0
|0
|6
|8 - 16
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|8
|1
|1
|2.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|1
|0
|3.
|Ракув
|Иви Лопес
|6
|3
|4
|4.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|6
|1
|2
|5.
|Гурник Ленчна
|Bartosz Spiaczka
|6
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|4
|1
|2.
|Висла Плоцк
|Жезничак Якуб
|4
|1
|3.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|3
|1
|4.
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|3
|1
|5.
|Пяст
|Храпек Михал
|4
|0