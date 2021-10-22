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Бразилия: Серия A 2021

2021
Интернасьонал Порту Алегре
1:0
Второй тайм: 58'
Брагантино
0'
1:0
39' Гол
José Maurisio3
40' Желтая карточка
Мендес Бруно
45' Желтая карточка
José Maurisio3
45' Желтая карточка
Helio Junio
58'
12
Marcelo
Lomba
26
Саравия
Ренсо
3
Роша
Кайке
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
30
Джонни
19
Rodrigo
I
27
José
Maurisio3
10
Тайсон
Фреда
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
18
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
14
Бруно
Фабрисио
3
Ортис
Лео
6
Эдимар
Куритиба
16
Рамирес
Эрик
II
40
Мартинес
Эмилиано
11
Helio
Junio
33
Pedrinho
VI4
28
Tomas
Cuello
27
Уртадо
Хан
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1
Брагантино
4-2-3-1

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Брагантино

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
2:1
СA
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yuri Alberto 11 0.41
Эденилсон дос Сантос 9 (6) 0.33
Patrick I 3 0.11
Bruno Praxedes 3 0.11
Дурадо Родриго 2 0.07
Тайсон Фреда 2 0.07
José Maurisio3 1 0.04
Герреро Паоло 1 0.04
Матеус Лейте 1 0.04
Кайо Ранхел 1 0.04
Тьяго Гальярдо 1 0.04
Меркадо Габриэль 1 0.04
Rodrigo I 1 0.04
Куэста Виктор 0 0
Moises VII 0 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
Паласиос Карлос 0 0
Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Итало Хосе 9 0.33
Гимарайнс Артур 7 (1) 0.26
Helio Junio 4 0.15
Alerrandro 4 0.15
Силва Адерлан 2 0.07
Эвангелиста Лукас 2 0.07
Рамирес Эрик II 2 0.07
Tomas Cuello 2 0.07
Кандидо Луан 2 0.07
Gabriel Novaes 1 0.04
Уртадо Хан 1 0.04
Jadson 3 1 0.04
Weverton3 1 0.04
Chrigor 1 0.04
Raul González II 0 0
Pedrinho VI4 0 0
Бруно Фабрисио 0 0
Клаудиньо 0 0
Ортис Лео 0 0
Luciano Silva Santos 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куэста Виктор 7 0
Moises VII 5 1
Кайо Ранхел 4 1
Эденилсон дос Сантос 4 1
Дурадо Родриго 5 0
Yuri Alberto 5 0
Рибейро Лукас 3 1
Тьяго Гальярдо 3 0
Паласиос Карлос 3 0
Rodrigo I 3 0
Паулиньо Виктор 3 0
Мендес Бруно II 3 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 3 0
Bruno Praxedes 3 0
Энрике Педро 1 1
Саравия Ренсо 1 1
Danilo XVI 1 1
Леонардо Родригес 2 0
Меркадо Габриэль 2 0
José Maurisio3 2 0
Уго Витор 0 1
Матеус Лейте 1 0
Тайсон Фреда 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
Patrick I 1 0
Jose Gabriel 1 0
Daniel Fusato1 1 0
Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson 3 8 0
Силва Адерлан 5 0
Helio Junio 5 0
Weverton3 5 0
Эвангелиста Лукас 3 0
Ортис Лео 3 0
Gabriel Novaes 3 0
Рамирес Эрик II 1 1
Итало Хосе 2 0
Эдимар Куритиба 2 0
Гимарайнс Артур 2 0
Cleiton Schwengber 2 0
Уртадо Хан 2 0
Tomas Cuello 2 0
Pedrinho VI4 2 0
Леандриньо 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Natan 1 0
Бруно Фабрисио 1 0
Raul González II 1 0
Кандидо Луан 1 0
Leonardo Realpe 1 0
Weverson2 1 0
Cristiano Nogueira 1 0
Luciano Silva Santos 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
24
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
5
25%
3
13%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
4
20%
5
21%
31-45
3
15%
1
4%
46-60
3
15%
7
29%
29%
61-75
4
20%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
23%
2
15%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
4
31%
61-75
4
31%
1
8%
76-90

Забито

15
18
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
3
20%
4
22%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
4
27%
3
17%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
3
20%
3
17%
61-75
2
13%
3
17%
76-90

Пропущено

13
18
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
3
17%
16-30
5
38%
1
6%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
3
23%
10
56%
76-90

Забито

35
42
18 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 16
8 Не забивали 4
8
23%
7
17%
1-15
2
6%
3
7%
16-30
8
23%
8
19%
31-45
5
14%
4
10%
46-60
6
17%
10
24%
61-75
6
17%
10
24%
76-90

Пропущено

26
31
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 19
3
12%
2
6%
1-15
3
12%
6
19%
16-30
7
27%
4
13%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
2
8%
8
26%
61-75
7
27%
11
35%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Шапекоэнсе 5:2 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 4:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:0 Олимпия Асунсьон - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Брагантино
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Сеара - Брагантино 2:2 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:4 Брагантино - Фламенго 1:1
Брагантино - Коринтианс 2:2 Либертад - Брагантино 1:3 Флуминенсе - Брагантино 2:1 Брагантино - Либертад 2:0 Байя - Брагантино 1:1 Брагантино - Шапекоэнсе 1:2 Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Америка Минейро - Брагантино 0:2 Брагантино - Росарио Сентраль 1:0 Брагантино - Жувентуде 1:2 Росарио Сентраль - Брагантино 3:4 Спорт Ресифи - Брагантино 0:0 Брагантино - Гремио 1:0 Форталеза - Брагантино 1:0 Брагантино - Индепендьенте дель Валле 1:1 Брагантино - Сантос 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 26 17 5 4 42 - 19 56
2. Фламенго 24 14 4 6 46 - 21 46
3. Палмейрас Сан-Паулу 27 14 4 9 40 - 33 46
4. Форталеза 27 13 6 8 35 - 30 45
5. Интернасьонал Порту Алегре 1:0 27 11 9 7 35 - 27 42
6. Брагантино 0:1 27 10 12 5 42 - 32 42
7. Коринтианс 27 10 10 7 28 - 24 40
8. Флуминенсе 26 9 9 8 25 - 27 36
9. Куяба 27 7 14 6 26 - 26 35
10. Атлетико Паранаэнсе 26 10 4 12 32 - 33 34
11. Атлетико Гойяненсе 26 8 10 8 22 - 24 34
12. Сан-Паулу 27 7 13 7 22 - 26 34
13. Америка Минейро 27 7 11 9 25 - 29 32
14. Сеара 26 6 13 7 25 - 29 31
15. Сантос 26 6 11 9 23 - 32 29
16. Байя 26 7 7 12 28 - 38 28
17. Жувентуде 27 6 10 11 27 - 36 28
18. Спорт Ресифи 27 6 9 12 14 - 22 27
19. Гремио 25 7 5 13 23 - 30 26
20. Шапекоэнсе 27 1 10 16 24 - 46 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 12 10 1 1 26 - 7 31
2. Палмейрас Сан-Паулу 14 8 2 4 24 - 21 26
3. Фламенго 13 8 1 4 22 - 13 25
4. Сеара 14 6 6 2 18 - 12 24
5. Форталеза 13 7 3 3 18 - 13 24
6. Интернасьонал Порту Алегре 1:0 13 7 3 3 21 - 13 24
7. Атлетико Паранаэнсе 13 6 3 4 18 - 16 21
8. Америка Минейро 14 5 5 4 12 - 9 20
9. Флуминенсе 13 5 5 3 12 - 12 20
10. Сантос 12 5 5 2 12 - 9 20
11. Сан-Паулу 14 4 8 2 12 - 10 20
12. Жувентуде 13 5 4 4 14 - 14 19
13. Коринтианс 13 5 4 4 17 - 15 19
14. Гремио 13 4 5 4 15 - 13 17
15. Куяба 14 4 5 5 14 - 17 17
16. Брагантино 0:1 13 3 8 2 19 - 17 17
17. Атлетико Гойяненсе 13 3 7 3 9 - 11 16
18. Байя 12 4 3 5 15 - 17 15
19. Спорт Ресифи 14 3 5 6 6 - 8 14
20. Шапекоэнсе 14 0 5 9 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 14 7 4 3 16 - 12 25
2. Брагантино 0:1 14 7 4 3 23 - 15 25
3. Фламенго 11 6 3 2 24 - 8 21
4. Форталеза 14 6 3 5 17 - 17 21
5. Коринтианс 14 5 6 3 11 - 9 21
6. Палмейрас Сан-Паулу 13 6 2 5 16 - 12 20
7. Куяба 13 3 9 1 12 - 9 18
8. Атлетико Гойяненсе 13 5 3 5 13 - 13 18
9. Интернасьонал Порту Алегре 1:0 14 4 6 4 14 - 14 18
10. Флуминенсе 13 4 4 5 13 - 15 16
11. Сан-Паулу 13 3 5 5 10 - 16 14
12. Атлетико Паранаэнсе 13 4 1 8 14 - 17 13
13. Спорт Ресифи 13 3 4 6 8 - 14 13
14. Байя 14 3 4 7 13 - 21 13
15. Америка Минейро 13 2 6 5 13 - 20 12
16. Жувентуде 14 1 6 7 13 - 22 9
17. Сантос 14 1 6 7 11 - 23 9
18. Гремио 12 3 0 9 8 - 17 9
19. Шапекоэнсе 13 1 5 7 14 - 23 8
20. Сеара 12 0 7 5 7 - 17 7

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сеара Габриэл Барбоза 11 2 4
2. Интернасьонал Порту Алегре Yuri Alberto 11 0 3
3. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 3 6
4. Байя Gilberto IV 10 2 2
5. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 9 6 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 9 1
2. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 8 1
3. Жувентуде Guilherme Castilho 6 2
4. Куяба Joao Lucas2 9 0
5. Сеара Габриэл Барбоза 7 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Мойзес уходит с поля. Пауло Виктор выходит вместо него
  • 46'
    Патрик уходит с поля. Паласиос Карлос выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Элио Джунио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Маурисио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Мендес Бруно II получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Маурисио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Брагантино
1.84
4.91
4.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Брагантино онлайн




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