Бразилия: Серия A 2021
Интернасьонал Порту Алегре
1:0
Второй тайм: 58'
Брагантино
1:0
39' ГолJosé Maurisio3
40' Желтая карточкаМендес Бруно
45' Желтая карточкаJosé Maurisio3
45' Желтая карточкаHelio Junio
20
Moises
VII
30
Джонни
19
Rodrigo
I
10
Тайсон
Фреда
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
11
Helio
Junio
33
Pedrinho
VI4
28
Tomas
Cuello
27
Уртадо
Хан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тайсон ФредаПолузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
-
11 Yuri AlbertoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
-
23 ПаулиньоНападающий
- Нападающий
-
35 Jose Gabriel
-
-
Главный тренер: Diego Aguirre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рамирес ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Helio JunioПолузащитник
-
33 Pedrinho VI4Полузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
-
27 Уртадо ХанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 NatanЗащитник
-
42 ГонсалоЗащитник
-
-
-
17 Weverton3
-
26 Weverson2
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
Ход матча
39'
1:0
40'
45'
45'
46'
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Брагантино
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yuri Alberto
|11
|0.41
|Эденилсон дос Сантос
|9 (6)
|0.33
|Patrick I
|3
|0.11
|Bruno Praxedes
|3
|0.11
|Дурадо Родриго
|2
|0.07
|Тайсон Фреда
|2
|0.07
|José Maurisio3
|1
|0.04
|Герреро Паоло
|1
|0.04
|Матеус Лейте
|1
|0.04
|Кайо Ранхел
|1
|0.04
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.04
|Меркадо Габриэль
|1
|0.04
|Rodrigo I
|1
|0.04
|Куэста Виктор
|0
|0
|Moises VII
|0
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|Паласиос Карлос
|0
|0
Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Итало Хосе
|9
|0.33
|Гимарайнс Артур
|7 (1)
|0.26
|Helio Junio
|4
|0.15
|Alerrandro
|4
|0.15
|Силва Адерлан
|2
|0.07
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.07
|Рамирес Эрик II
|2
|0.07
|Tomas Cuello
|2
|0.07
|Кандидо Луан
|2
|0.07
|Gabriel Novaes
|1
|0.04
|Уртадо Хан
|1
|0.04
|Jadson 3
|1
|0.04
|Weverton3
|1
|0.04
|Chrigor
|1
|0.04
|Raul González II
|0
|0
|Pedrinho VI4
|0
|0
|Бруно Фабрисио
|0
|0
|Клаудиньо
|0
|0
|Ортис Лео
|0
|0
|Luciano Silva Santos
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куэста Виктор
|7
|0
|Moises VII
|5
|1
|Кайо Ранхел
|4
|1
|Эденилсон дос Сантос
|4
|1
|Дурадо Родриго
|5
|0
|Yuri Alberto
|5
|0
|Рибейро Лукас
|3
|1
|Тьяго Гальярдо
|3
|0
|Паласиос Карлос
|3
|0
|Rodrigo I
|3
|0
|Паулиньо Виктор
|3
|0
|Мендес Бруно II
|3
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|3
|0
|Bruno Praxedes
|3
|0
|Энрике Педро
|1
|1
|Саравия Ренсо
|1
|1
|Danilo XVI
|1
|1
|Леонардо Родригес
|2
|0
|Меркадо Габриэль
|2
|0
|José Maurisio3
|2
|0
|Уго Витор
|0
|1
|Матеус Лейте
|1
|0
|Тайсон Фреда
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|Patrick I
|1
|0
|Jose Gabriel
|1
|0
|Daniel Fusato1
|1
|0
Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson 3
|8
|0
|Силва Адерлан
|5
|0
|Helio Junio
|5
|0
|Weverton3
|5
|0
|Эвангелиста Лукас
|3
|0
|Ортис Лео
|3
|0
|Gabriel Novaes
|3
|0
|Рамирес Эрик II
|1
|1
|Итало Хосе
|2
|0
|Эдимар Куритиба
|2
|0
|Гимарайнс Артур
|2
|0
|Cleiton Schwengber
|2
|0
|Уртадо Хан
|2
|0
|Tomas Cuello
|2
|0
|Pedrinho VI4
|2
|0
|Леандриньо
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Natan
|1
|0
|Бруно Фабрисио
|1
|0
|Raul González II
|1
|0
|Кандидо Луан
|1
|0
|Leonardo Realpe
|1
|0
|Weverson2
|1
|0
|Cristiano Nogueira
|1
|0
|Luciano Silva Santos
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
24
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
5
25%
3
13%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
4
20%
5
21%
31-45
3
15%
1
4%
46-60
3
15%
7
29%
29%
61-75
4
20%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
23%
2
15%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
4
31%
61-75
4
31%
1
8%
76-90
Забито
15
18
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
3
20%
4
22%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
4
27%
3
17%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
3
20%
3
17%
61-75
2
13%
3
17%
76-90
Пропущено
13
18
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
3
17%
16-30
5
38%
1
6%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
3
23%
10
56%
76-90
Забито
35
42
18 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 16
8 Не забивали 4
8
23%
7
17%
1-15
2
6%
3
7%
16-30
8
23%
8
19%
31-45
5
14%
4
10%
46-60
6
17%
10
24%
61-75
6
17%
10
24%
76-90
Пропущено
26
31
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 19
3
12%
2
6%
1-15
3
12%
6
19%
16-30
7
27%
4
13%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
2
8%
8
26%
61-75
7
27%
11
35%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Шапекоэнсе 5:2 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 4:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:0 Олимпия Асунсьон - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Брагантино
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Сеара - Брагантино 2:2 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:4 Брагантино - Фламенго 1:1
Брагантино - Коринтианс 2:2 Либертад - Брагантино 1:3 Флуминенсе - Брагантино 2:1 Брагантино - Либертад 2:0 Байя - Брагантино 1:1 Брагантино - Шапекоэнсе 1:2 Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Америка Минейро - Брагантино 0:2 Брагантино - Росарио Сентраль 1:0 Брагантино - Жувентуде 1:2 Росарио Сентраль - Брагантино 3:4 Спорт Ресифи - Брагантино 0:0 Брагантино - Гремио 1:0 Форталеза - Брагантино 1:0 Брагантино - Индепендьенте дель Валле 1:1 Брагантино - Сантос 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|26
|17
|5
|4
|42 - 19
|56
|2.
|Фламенго
|24
|14
|4
|6
|46 - 21
|46
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|27
|14
|4
|9
|40 - 33
|46
|4.
|Форталеза
|27
|13
|6
|8
|35 - 30
|45
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|1:0
|27
|11
|9
|7
|35 - 27
|42
|6.
|Брагантино
|0:1
|27
|10
|12
|5
|42 - 32
|42
|7.
|Коринтианс
|27
|10
|10
|7
|28 - 24
|40
|8.
|Флуминенсе
|26
|9
|9
|8
|25 - 27
|36
|9.
|Куяба
|27
|7
|14
|6
|26 - 26
|35
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|26
|10
|4
|12
|32 - 33
|34
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|26
|8
|10
|8
|22 - 24
|34
|12.
|Сан-Паулу
|27
|7
|13
|7
|22 - 26
|34
|13.
|Америка Минейро
|27
|7
|11
|9
|25 - 29
|32
|14.
|Сеара
|26
|6
|13
|7
|25 - 29
|31
|15.
|Сантос
|26
|6
|11
|9
|23 - 32
|29
|16.
|Байя
|26
|7
|7
|12
|28 - 38
|28
|17.
|Жувентуде
|27
|6
|10
|11
|27 - 36
|28
|18.
|Спорт Ресифи
|27
|6
|9
|12
|14 - 22
|27
|19.
|Гремио
|25
|7
|5
|13
|23 - 30
|26
|20.
|Шапекоэнсе
|27
|1
|10
|16
|24 - 46
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|12
|10
|1
|1
|26 - 7
|31
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|14
|8
|2
|4
|24 - 21
|26
|3.
|Фламенго
|13
|8
|1
|4
|22 - 13
|25
|4.
|Сеара
|14
|6
|6
|2
|18 - 12
|24
|5.
|Форталеза
|13
|7
|3
|3
|18 - 13
|24
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|1:0
|13
|7
|3
|3
|21 - 13
|24
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|6
|3
|4
|18 - 16
|21
|8.
|Америка Минейро
|14
|5
|5
|4
|12 - 9
|20
|9.
|Флуминенсе
|13
|5
|5
|3
|12 - 12
|20
|10.
|Сантос
|12
|5
|5
|2
|12 - 9
|20
|11.
|Сан-Паулу
|14
|4
|8
|2
|12 - 10
|20
|12.
|Жувентуде
|13
|5
|4
|4
|14 - 14
|19
|13.
|Коринтианс
|13
|5
|4
|4
|17 - 15
|19
|14.
|Гремио
|13
|4
|5
|4
|15 - 13
|17
|15.
|Куяба
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|16.
|Брагантино
|0:1
|13
|3
|8
|2
|19 - 17
|17
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|3
|7
|3
|9 - 11
|16
|18.
|Байя
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|19.
|Спорт Ресифи
|14
|3
|5
|6
|6 - 8
|14
|20.
|Шапекоэнсе
|14
|0
|5
|9
|10 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|14
|7
|4
|3
|16 - 12
|25
|2.
|Брагантино
|0:1
|14
|7
|4
|3
|23 - 15
|25
|3.
|Фламенго
|11
|6
|3
|2
|24 - 8
|21
|4.
|Форталеза
|14
|6
|3
|5
|17 - 17
|21
|5.
|Коринтианс
|14
|5
|6
|3
|11 - 9
|21
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|13
|6
|2
|5
|16 - 12
|20
|7.
|Куяба
|13
|3
|9
|1
|12 - 9
|18
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|5
|3
|5
|13 - 13
|18
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|1:0
|14
|4
|6
|4
|14 - 14
|18
|10.
|Флуминенсе
|13
|4
|4
|5
|13 - 15
|16
|11.
|Сан-Паулу
|13
|3
|5
|5
|10 - 16
|14
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|4
|1
|8
|14 - 17
|13
|13.
|Спорт Ресифи
|13
|3
|4
|6
|8 - 14
|13
|14.
|Байя
|14
|3
|4
|7
|13 - 21
|13
|15.
|Америка Минейро
|13
|2
|6
|5
|13 - 20
|12
|16.
|Жувентуде
|14
|1
|6
|7
|13 - 22
|9
|17.
|Сантос
|14
|1
|6
|7
|11 - 23
|9
|18.
|Гремио
|12
|3
|0
|9
|8 - 17
|9
|19.
|Шапекоэнсе
|13
|1
|5
|7
|14 - 23
|8
|20.
|Сеара
|12
|0
|7
|5
|7 - 17
|7
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|11
|2
|4
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Yuri Alberto
|11
|0
|3
|3.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10
|3
|6
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|10
|2
|2
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|9
|6
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|9
|1
|2.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|8
|1
|3.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|6
|2
|4.
|Куяба
|Joao Lucas2
|9
|0
|5.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|7
|1