  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2021

Бразилия: Серия A 2021

2021
Интернасьонал Порту Алегре
1:1
Конец матча
Брагантино
0'
1:0
39' Гол
José Maurisio3
40' Желтая карточка
Мендес Бруно
45' Желтая карточка
José Maurisio3
45' Желтая карточка
Helio Junio
75' Желтая карточка
Саравия Ренсо
86' Желтая карточка
Бошилья Габриэл
90' Желтая карточка
Силва Адерлан
90' Желтая карточка
Jose Gabriel
1:1
90' Гол
Bruno Goncalves
90'+7
12
Marcelo
Lomba
26
Саравия
Ренсо
3
Роша
Кайке
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
30
Джонни
19
Rodrigo
I
27
José
Maurisio3
10
Тайсон
Фреда
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
18
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
14
Бруно
Фабрисио
3
Ортис
Лео
6
Эдимар
Куритиба
16
Рамирес
Эрик
II
40
Мартинес
Эмилиано
11
Helio
Junio
33
Pedrinho
VI4
28
Tomas
Cuello
27
Уртадо
Хан
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1
Брагантино
4-2-3-1

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Брагантино

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
2:1
СA
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yuri Alberto 11 0.41
Эденилсон дос Сантос 9 (6) 0.33
Patrick I 3 0.11
Bruno Praxedes 3 0.11
Дурадо Родриго 2 0.07
Тайсон Фреда 2 0.07
José Maurisio3 1 0.04
Герреро Паоло 1 0.04
Матеус Лейте 1 0.04
Кайо Ранхел 1 0.04
Тьяго Гальярдо 1 0.04
Меркадо Габриэль 1 0.04
Rodrigo I 1 0.04
Куэста Виктор 0 0
Moises VII 0 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
Паласиос Карлос 0 0
Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Итало Хосе 9 0.33
Гимарайнс Артур 7 (1) 0.26
Helio Junio 4 0.15
Alerrandro 4 0.15
Силва Адерлан 2 0.07
Эвангелиста Лукас 2 0.07
Рамирес Эрик II 2 0.07
Tomas Cuello 2 0.07
Кандидо Луан 2 0.07
Gabriel Novaes 1 0.04
Уртадо Хан 1 0.04
Jadson 3 1 0.04
Weverton3 1 0.04
Chrigor 1 0.04
Bruno Goncalves 1 0.04
Raul González II 0 0
Pedrinho VI4 0 0
Бруно Фабрисио 0 0
Клаудиньо 0 0
Ортис Лео 0 0
Luciano Silva Santos 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куэста Виктор 7 0
Moises VII 5 1
Кайо Ранхел 4 1
Эденилсон дос Сантос 4 1
Дурадо Родриго 5 0
Yuri Alberto 5 0
Рибейро Лукас 3 1
Саравия Ренсо 2 1
Тьяго Гальярдо 3 0
Паласиос Карлос 3 0
Rodrigo I 3 0
Паулиньо Виктор 3 0
Мендес Бруно II 3 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 3 0
Bruno Praxedes 3 0
Энрике Педро 1 1
Danilo XVI 1 1
Леонардо Родригес 2 0
Меркадо Габриэль 2 0
Бошилья Габриэл 2 0
Jose Gabriel 2 0
José Maurisio3 2 0
Уго Витор 0 1
Матеус Лейте 1 0
Тайсон Фреда 1 0
Patrick I 1 0
Daniel Fusato1 1 0
Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson 3 8 0
Силва Адерлан 6 0
Helio Junio 5 0
Weverton3 5 0
Эвангелиста Лукас 3 0
Ортис Лео 3 0
Gabriel Novaes 3 0
Рамирес Эрик II 1 1
Итало Хосе 2 0
Эдимар Куритиба 2 0
Гимарайнс Артур 2 0
Cleiton Schwengber 2 0
Уртадо Хан 2 0
Tomas Cuello 2 0
Pedrinho VI4 2 0
Леандриньо 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Natan 1 0
Бруно Фабрисио 1 0
Raul González II 1 0
Кандидо Луан 1 0
Leonardo Realpe 1 0
Weverson2 1 0
Cristiano Nogueira 1 0
Luciano Silva Santos 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
25
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
5
24%
3
12%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
5
24%
5
20%
31-45
3
14%
1
4%
46-60
3
14%
7
28%
61-75
4
19%
8
32%
76-90

Пропущено

14
14
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
21%
2
14%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
2
14%
4
29%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
4
29%
61-75
5
36%
1
7%
76-90

Забито

15
18
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
3
20%
4
22%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
4
27%
3
17%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
3
20%
3
17%
61-75
2
13%
3
17%
76-90

Пропущено

13
18
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
3
17%
16-30
5
38%
1
6%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
3
23%
10
56%
76-90

Забито

36
43
19 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 16
8 Не забивали 4
8
22%
7
16%
1-15
2
6%
3
7%
16-30
9
25%
8
19%
31-45
5
14%
4
9%
46-60
6
17%
10
23%
61-75
6
17%
11
26%
76-90

Пропущено

27
32
13 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 20
3
11%
2
6%
1-15
3
11%
6
19%
16-30
7
26%
5
16%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
2
7%
8
25%
61-75
8
30%
30%
11
34%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Шапекоэнсе 5:2 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 4:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:0 Олимпия Асунсьон - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Брагантино
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Сеара - Брагантино 2:2 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:4 Брагантино - Фламенго 1:1
Брагантино - Коринтианс 2:2 Либертад - Брагантино 1:3 Флуминенсе - Брагантино 2:1 Брагантино - Либертад 2:0 Байя - Брагантино 1:1 Брагантино - Шапекоэнсе 1:2 Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Америка Минейро - Брагантино 0:2 Брагантино - Росарио Сентраль 1:0 Брагантино - Жувентуде 1:2 Росарио Сентраль - Брагантино 3:4 Спорт Ресифи - Брагантино 0:0 Брагантино - Гремио 1:0 Форталеза - Брагантино 1:0 Брагантино - Индепендьенте дель Валле 1:1 Брагантино - Сантос 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 26 17 5 4 42 - 19 56
2. Фламенго 24 14 4 6 46 - 21 46
3. Палмейрас Сан-Паулу 27 14 4 9 40 - 33 46
4. Форталеза 27 13 6 8 35 - 30 45
5. Брагантино 27 10 13 4 43 - 32 43
6. Интернасьонал Порту Алегре 27 10 10 7 35 - 28 40
7. Коринтианс 27 10 10 7 28 - 24 40
8. Флуминенсе 26 9 9 8 25 - 27 36
9. Куяба 27 7 14 6 26 - 26 35
10. Атлетико Паранаэнсе 26 10 4 12 32 - 33 34
11. Атлетико Гойяненсе 26 8 10 8 22 - 24 34
12. Сан-Паулу 27 7 13 7 22 - 26 34
13. Америка Минейро 27 7 11 9 25 - 29 32
14. Сеара 26 6 13 7 25 - 29 31
15. Сантос 26 6 11 9 23 - 32 29
16. Байя 26 7 7 12 28 - 38 28
17. Жувентуде 27 6 10 11 27 - 36 28
18. Спорт Ресифи 27 6 9 12 14 - 22 27
19. Гремио 25 7 5 13 23 - 30 26
20. Шапекоэнсе 27 1 10 16 24 - 46 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 12 10 1 1 26 - 7 31
2. Палмейрас Сан-Паулу 14 8 2 4 24 - 21 26
3. Фламенго 13 8 1 4 22 - 13 25
4. Сеара 14 6 6 2 18 - 12 24
5. Форталеза 13 7 3 3 18 - 13 24
6. Интернасьонал Порту Алегре 13 6 4 3 21 - 14 22
7. Атлетико Паранаэнсе 13 6 3 4 18 - 16 21
8. Америка Минейро 14 5 5 4 12 - 9 20
9. Флуминенсе 13 5 5 3 12 - 12 20
10. Сантос 12 5 5 2 12 - 9 20
11. Сан-Паулу 14 4 8 2 12 - 10 20
12. Жувентуде 13 5 4 4 14 - 14 19
13. Коринтианс 13 5 4 4 17 - 15 19
14. Гремио 13 4 5 4 15 - 13 17
15. Куяба 14 4 5 5 14 - 17 17
16. Брагантино 13 3 8 2 19 - 17 17
17. Атлетико Гойяненсе 13 3 7 3 9 - 11 16
18. Байя 12 4 3 5 15 - 17 15
19. Спорт Ресифи 14 3 5 6 6 - 8 14
20. Шапекоэнсе 14 0 5 9 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брагантино 14 7 5 2 24 - 15 26
2. Атлетико Минейро 14 7 4 3 16 - 12 25
3. Фламенго 11 6 3 2 24 - 8 21
4. Форталеза 14 6 3 5 17 - 17 21
5. Коринтианс 14 5 6 3 11 - 9 21
6. Палмейрас Сан-Паулу 13 6 2 5 16 - 12 20
7. Куяба 13 3 9 1 12 - 9 18
8. Атлетико Гойяненсе 13 5 3 5 13 - 13 18
9. Интернасьонал Порту Алегре 14 4 6 4 14 - 14 18
10. Флуминенсе 13 4 4 5 13 - 15 16
11. Сан-Паулу 13 3 5 5 10 - 16 14
12. Атлетико Паранаэнсе 13 4 1 8 14 - 17 13
13. Спорт Ресифи 13 3 4 6 8 - 14 13
14. Байя 14 3 4 7 13 - 21 13
15. Америка Минейро 13 2 6 5 13 - 20 12
16. Жувентуде 14 1 6 7 13 - 22 9
17. Сантос 14 1 6 7 11 - 23 9
18. Гремио 12 3 0 9 8 - 17 9
19. Шапекоэнсе 13 1 5 7 14 - 23 8
20. Сеара 12 0 7 5 7 - 17 7

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сеара Габриэл Барбоза 11 2 4
2. Интернасьонал Порту Алегре Yuri Alberto 11 0 3
3. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 3 6
4. Байя Gilberto IV 10 2 2
5. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 9 6 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 9 1
2. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 8 1
3. Жувентуде Guilherme Castilho 6 2
4. Куяба Joao Lucas2 9 0
5. Сеара Габриэл Барбоза 7 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Элио Джунио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Маурисио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Мендес Бруно II получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Маурисио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Брагантино онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 