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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Москва
 
Позже

Стадион:
Химки
1
Шунин
Антон
2
Варела
Гильермо
5
Бальбуэна
Фабиан
18
Ордец
Иван
7
Скопинцев
Дмитрий
8
Моро
Никола
9
Нжи
Клинтон
Муа
74
Фомин
Даниил
47
Захарян
Арсен
20
Грулёв
Вячеслав
70
Тюкавин
Константин
22
Лантратов
Илья
4
Идову
Брайн
15
Данилкин
Егор
2
Карпов
Максим
25
Филин
Александр
11
Набиуллин
Эльмир
21
Камышев
Илья
3
Дагерстол
Филип
5
Трошечкин
Александр
10
Долгов
Александр
77
Мирзов
Резиуан
Динамо Москва
4-1-4-1
Химки
5-3-2

История личных встреч

Динамо Москва
Химки

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
100%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

9.1%
81.8%
9.1%
1 победа 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ТМС
2:0
ФПД
0:0
ФПД
0:0
ТМК
1:1
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фомин Даниил 5 (3) 0.45
Шиманьски Себастиан 3 0.27
Тюкавин Константин 3 0.27
Захарян Арсен 2 0.18
Ордец Иван 1 0.09
Грулёв Вячеслав 1 0.09
Макаров Денис 1 0.09
Скопинцев Дмитрий 0 0
Варела Гильермо 0 0
Моро Никола 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушаков Денис 6 (3) 0.55
Кухарчук Илья 3 0.27
Долгов Александр 1 0.09
Трошечкин Александр 0 0
Сабович Бесард 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Соколов Артём 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиманьски Себастиан 4 0
Лашальт Диего 3 0
Варела Гильермо 3 0
Фомин Даниил 3 0
Захарян Арсен 3 0
Паршивлюк Сергей 2 0
Ордец Иван 2 0
Скопинцев Дмитрий 2 0
Макаров Денис 2 0
Игбун Сильвестр 1 0
Нжи Клинтон Муа 1 0
Бальбуэна Фабиан 1 0
Грулёв Вячеслав 1 0
Евгеньев Роман 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тихий Дмитрий 4 0
Камышев Илья 1 1
Глушаков Денис 2 0
Кухарчук Илья 2 0
Трошечкин Александр 2 0
Себаи Сенин 2 0
Дагерстол Филип 2 0
Стойинович Душан 2 0
Соколов Артём 2 0
Мирзов Резиуан 1 0
Филин Александр 1 0
Сабович Бесард 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Боженов Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Забито

10
6
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
10%
1
17%
1-15
3
30%
2
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
67%
1
17%
76-90

Забито

16
10
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
13%
1
10%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
5
31%
1
10%
31-45
4
25%
1
10%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
1
6%
3
30%
76-90

Пропущено

11
15
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
3
20%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
9%
4
27%
61-75
5
45%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6
Сочи - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 Ростов - Динамо Москва 0:2 Динамо Москва - Будафок 3:0 Динамо Москва - МТК 0:2 Динамо Москва - Яблонец 0:2 Динамо Москва - Спарта Прага 2:2 Динамо Москва - ЛАСК 0:3 Динамо Москва - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Динамо Москва - Ческе-Будеевице 4:0 Динамо Москва - ЧФР Клуж 0:1
Химки
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Химки - Ахмат 2:0 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Химки - Локомотив Москва 0:0
Саранск - Химки 1:1 Уфа - Химки 3:2 Спартак Москва - Химки 3:1 Химки - Нижний Новгород 1:1 Химки - Рубин 1:1 Сочи - Химки 3:0 Химки - Ростов 1:1 Краснодар - Химки 0:1 Химки - Зенит 1:3 Химки - Спартак Москва 1:5 Химки - Сочи 2:3 Рубин - Химки 1:0 Химки - Факел 0:1 Химки - Олимп-Долгопрудный 0:1 Химки - Сочи 0:0 Спартак Москва - Химки 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 7 2 2 23 - 14 23
2. Сочи Заявка 11 7 0 4 17 - 12 21
3. Динамо Москва Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
4. ЦСКА Москва Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
5. Локомотив Москва Заявка 11 4 6 1 15 - 10 18
6. Краснодар Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
7. Спартак Москва Заявка 11 5 2 4 13 - 10 17
8. Крылья Советов Заявка 11 5 1 5 14 - 13 16
9. Рубин Заявка 11 4 3 4 15 - 13 15
10. Нижний Новгород Заявка 11 4 2 5 12 - 15 14
11. Ахмат Заявка 11 4 0 7 11 - 18 12
12. Арсенал Тула Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
13. Химки Заявка 11 2 5 4 10 - 15 11
14. Уфа Заявка 11 2 3 6 12 - 18 9
15. Ростов Заявка 11 2 3 6 15 - 23 9
16. Урал Заявка 11 2 3 6 5 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сочи Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
3. Рубин Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
4. Локомотив Москва Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Краснодар Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
6. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
7. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8. Арсенал Тула Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
9. Крылья Советов Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
10. Динамо Москва Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
11. Химки Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
12. Ахмат Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
13. Урал Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
14. Уфа Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
15. Нижний Новгород Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
16. Ростов Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Зенит Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
3. Нижний Новгород Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. ЦСКА Москва Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
5. Сочи Заявка 6 3 0 3 6 - 8 9
6. Локомотив Москва Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
7. Краснодар Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
8. Ростов Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Спартак Москва Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
10. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Ахмат Заявка 6 2 0 4 6 - 11 6
12. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Химки Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
15. Урал Заявка 4 1 0 3 1 - 7 3
16. Арсенал Тула Заявка 5 1 0 4 7 - 12 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 9 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 7 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Зенит Дзюба Артём 5 0 3
5. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Ахмат Нижич Зоран 5 1
3. Зенит Кузяев Далер 5 1
4. Краснодар Черников Александр 5 1
5. Урал Бикфалви Эрик 4 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. Откроет двенадцатый тур РПЛ стартует интересным противостоянием, "Динамо" примет "Химки" комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 октября 2021, осталось 6 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 155
Динамо Москва 92.3% (143)
X 5.8% (9)
Химки 1.9% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Химки
1.58
4.57
7.31
Все Коэффициенты
Новости
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Динамо Москва - Химки онлайн


Прогнозы на матч Динамо Москва - Химки

Исход игры
Динамо Москва
92.4% (145)
Ничья
5.7% (9)
Химки
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
40.88% (56)
Меньше
59.12% (81)
Обе команды забьют
Да
43.8% (60)
Нет
56.2% (77)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
31.2% (49)
2:0 Динамо Москва
29.3% (46)
1:0 Динамо Москва
17.8% (28)
1:1 Ничья
3.8% (6)
3:1 Динамо Москва
3.2% (5)
3:0 Динамо Москва
1.3% (2)
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