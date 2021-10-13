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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Москва
 
Позже

Стадион:
Химки

История личных встреч

Динамо Москва
Химки

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
100%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

9.1%
81.8%
9.1%
1 победа 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ТМС
2:0
ФПД
0:0
ФПД
0:0
ТМК
1:1
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фомин Даниил 5 (3) 0.45
Шиманьски Себастиан 3 0.27
Тюкавин Константин 3 0.27
Захарян Арсен 2 0.18
Ордец Иван 1 0.09
Грулёв Вячеслав 1 0.09
Макаров Денис 1 0.09
Скопинцев Дмитрий 0 0
Варела Гильермо 0 0
Моро Никола 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушаков Денис 6 (3) 0.55
Кухарчук Илья 3 0.27
Долгов Александр 1 0.09
Трошечкин Александр 0 0
Сабович Бесард 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Соколов Артём 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиманьски Себастиан 4 0
Лашальт Диего 3 0
Варела Гильермо 3 0
Фомин Даниил 3 0
Захарян Арсен 3 0
Паршивлюк Сергей 2 0
Ордец Иван 2 0
Скопинцев Дмитрий 2 0
Макаров Денис 2 0
Игбун Сильвестр 1 0
Нжи Клинтон Муа 1 0
Бальбуэна Фабиан 1 0
Грулёв Вячеслав 1 0
Евгеньев Роман 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тихий Дмитрий 4 0
Камышев Илья 1 1
Глушаков Денис 2 0
Кухарчук Илья 2 0
Трошечкин Александр 2 0
Себаи Сенин 2 0
Дагерстол Филип 2 0
Стойинович Душан 2 0
Соколов Артём 2 0
Мирзов Резиуан 1 0
Филин Александр 1 0
Сабович Бесард 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Боженов Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Забито

10
6
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
10%
1
17%
1-15
3
30%
2
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
67%
1
17%
76-90

Забито

16
10
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
13%
1
10%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
5
31%
1
10%
31-45
4
25%
1
10%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
1
6%
3
30%
76-90

Пропущено

11
15
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
3
20%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
9%
4
27%
61-75
5
45%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6
Сочи - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 Ростов - Динамо Москва 0:2 Динамо Москва - Будафок 3:0 Динамо Москва - МТК 0:2 Динамо Москва - Яблонец 0:2 Динамо Москва - Спарта Прага 2:2 Динамо Москва - ЛАСК 0:3 Динамо Москва - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Динамо Москва - Ческе-Будеевице 4:0 Динамо Москва - ЧФР Клуж 0:1
Химки
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Химки - Ахмат 2:0 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Химки - Локомотив Москва 0:0
Саранск - Химки 1:1 Уфа - Химки 3:2 Спартак Москва - Химки 3:1 Химки - Нижний Новгород 1:1 Химки - Рубин 1:1 Сочи - Химки 3:0 Химки - Ростов 1:1 Краснодар - Химки 0:1 Химки - Зенит 1:3 Химки - Спартак Москва 1:5 Химки - Сочи 2:3 Рубин - Химки 1:0 Химки - Факел 0:1 Химки - Олимп-Долгопрудный 0:1 Химки - Сочи 0:0 Спартак Москва - Химки 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 7 2 2 23 - 14 23
2. Сочи Заявка 11 7 0 4 17 - 12 21
3. Динамо Москва Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
4. ЦСКА Москва Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
5. Локомотив Москва Заявка 11 4 6 1 15 - 10 18
6. Краснодар Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
7. Спартак Москва Заявка 11 5 2 4 13 - 10 17
8. Крылья Советов Заявка 11 5 1 5 14 - 13 16
9. Рубин Заявка 11 4 3 4 15 - 13 15
10. Нижний Новгород Заявка 11 4 2 5 12 - 15 14
11. Ахмат Заявка 11 4 0 7 11 - 18 12
12. Арсенал Тула Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
13. Химки Заявка 11 2 5 4 10 - 15 11
14. Уфа Заявка 11 2 3 6 12 - 18 9
15. Ростов Заявка 11 2 3 6 15 - 23 9
16. Урал Заявка 11 2 3 6 5 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сочи Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
3. Рубин Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
4. Локомотив Москва Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Краснодар Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
6. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
7. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8. Арсенал Тула Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
9. Крылья Советов Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
10. Динамо Москва Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
11. Химки Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
12. Ахмат Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
13. Урал Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
14. Уфа Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
15. Нижний Новгород Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
16. Ростов Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Зенит Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
3. Нижний Новгород Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. ЦСКА Москва Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
5. Сочи Заявка 6 3 0 3 6 - 8 9
6. Локомотив Москва Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
7. Краснодар Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
8. Ростов Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Спартак Москва Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
10. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Ахмат Заявка 6 2 0 4 6 - 11 6
12. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Химки Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
15. Урал Заявка 4 1 0 3 1 - 7 3
16. Арсенал Тула Заявка 5 1 0 4 7 - 12 3
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 9 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 7 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Зенит Дзюба Артём 5 0 3
5. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Ахмат Нижич Зоран 5 1
3. Зенит Кузяев Далер 5 1
4. Краснодар Черников Александр 5 1
5. Урал Бикфалви Эрик 4 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 октября 2021, осталось 2 дня 16 часов 10 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Динамо Москва 95.3% (41)
    X 4.7% (2)
    Химки 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Химки
    1.57
    4.64
    7.22
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Динамо Москва - Химки онлайн


    Прогнозы на матч Динамо Москва - Химки

    Исход игры
    Динамо Москва
    95.3% (41)
    Ничья
    4.7% (2)
    Химки
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.1% (16)
    Меньше
    61.9% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    40.48% (17)
    Нет
    59.52% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Москва
    41.9% (18)
    2:1 Динамо Москва
    30.2% (13)
    1:0 Динамо Москва
    14% (6)
    3:1 Динамо Москва
    4.7% (2)
    1:1 Ничья
    4.7% (2)
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    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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