Россия: Премьер-лига 2021-2022
Динамо Москва
Позже
Стадион: ВТБ Арена
Химки
История личных встреч
Динамо Москва
Химки
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
100%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
9.1%
81.8%
9.1%
1 победа 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фомин Даниил
|5 (3)
|0.45
|Шиманьски Себастиан
|3
|0.27
|Тюкавин Константин
|3
|0.27
|Захарян Арсен
|2
|0.18
|Ордец Иван
|1
|0.09
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.09
|Макаров Денис
|1
|0.09
|Скопинцев Дмитрий
|0
|0
|Варела Гильермо
|0
|0
|Моро Никола
|0
|0
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушаков Денис
|6 (3)
|0.55
|Кухарчук Илья
|3
|0.27
|Долгов Александр
|1
|0.09
|Трошечкин Александр
|0
|0
|Сабович Бесард
|0
|0
|Адеми Кемаль
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиманьски Себастиан
|4
|0
|Лашальт Диего
|3
|0
|Варела Гильермо
|3
|0
|Фомин Даниил
|3
|0
|Захарян Арсен
|3
|0
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|Ордец Иван
|2
|0
|Скопинцев Дмитрий
|2
|0
|Макаров Денис
|2
|0
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|Грулёв Вячеслав
|1
|0
|Евгеньев Роман
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тихий Дмитрий
|4
|0
|Камышев Илья
|1
|1
|Глушаков Денис
|2
|0
|Кухарчук Илья
|2
|0
|Трошечкин Александр
|2
|0
|Себаи Сенин
|2
|0
|Дагерстол Филип
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Соколов Артём
|2
|0
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|Филин Александр
|1
|0
|Сабович Бесард
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Боженов Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
Забито
10
6
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
10%
1
17%
1-15
3
30%
2
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
10%
1
17%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
67%
1
17%
76-90
Забито
16
10
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
13%
1
10%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
5
31%
1
10%
31-45
4
25%
1
10%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
1
6%
3
30%
76-90
Пропущено
11
15
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
3
20%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
9%
4
27%
61-75
5
45%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6
Сочи - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 Ростов - Динамо Москва 0:2 Динамо Москва - Будафок 3:0 Динамо Москва - МТК 0:2 Динамо Москва - Яблонец 0:2 Динамо Москва - Спарта Прага 2:2 Динамо Москва - ЛАСК 0:3 Динамо Москва - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Динамо Москва - Ческе-Будеевице 4:0 Динамо Москва - ЧФР Клуж 0:1
Химки
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Химки - Ахмат 2:0 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Химки - Локомотив Москва 0:0
Саранск - Химки 1:1 Уфа - Химки 3:2 Спартак Москва - Химки 3:1 Химки - Нижний Новгород 1:1 Химки - Рубин 1:1 Сочи - Химки 3:0 Химки - Ростов 1:1 Краснодар - Химки 0:1 Химки - Зенит 1:3 Химки - Спартак Москва 1:5 Химки - Сочи 2:3 Рубин - Химки 1:0 Химки - Факел 0:1 Химки - Олимп-Долгопрудный 0:1 Химки - Сочи 0:0 Спартак Москва - Химки 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 14
|23
|2.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|17 - 12
|21
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|15 - 10
|18
|6.
|Краснодар
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 10
|17
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 13
|16
|9.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|11.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|11 - 18
|12
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|13.
|Химки
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|14.
|Уфа
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 18
|9
|15.
|Ростов
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 23
|9
|16.
|Урал
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|3.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Краснодар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|12.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|14.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|16.
|Ростов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Зенит
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Сочи
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|7.
|Краснодар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|8.
|Ростов
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|12.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|15.
|Урал
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 7
|3
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 12
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
- — Вылет в ФНЛ
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|9
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|7
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Зенит
|Дзюба Артём
|5
|0
|3
|5.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|2.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|5
|1
|3.
|Зенит
|Кузяев Далер
|5
|1
|4.
|Краснодар
|Черников Александр
|5
|1
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|4
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Москва - Химки
Исход игры
Динамо Москва
95.3% (41)
Ничья
4.7% (2)
Химки
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.1% (16)
Меньше
61.9% (26)
Обе команды забьют
Да
40.48% (17)
Нет
59.52% (25)
Популярный счёт
2:0 Динамо Москва
41.9% (18)
2:1 Динамо Москва
30.2% (13)
1:0 Динамо Москва
14% (6)
3:1 Динамо Москва
4.7% (2)
1:1 Ничья
4.7% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!