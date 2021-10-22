Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Эрцгебирге Ауэ
1:0
Конец матча
Стадион: Erzgebirgsstadion
Ингольштадт
34' Желтая карточкаГонтер Сёрен
61' Желтая карточкаЙонжич Антонио
1:0
62' ГолСиярич Омар
74' Желтая карточкаКеллер Томас
79' Желтая карточкаШрек Сэм
89' Красная карточкаФандрих Клеменс
90' Желтая карточкаКутшке Штефан
26
Гонтер
Сёрен
30
Шрек
Сэм
11
Кюн
Николас
31
Цолински
Бен
27
Келлер
Томас
19
Гаус
Марсель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Шрек СэмПолузащитник
-
11 Кюн НиколасПолузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Маечак ЭрикПолузащитник
-
27 Хертель СашаПолузащитник
-
16 Труич НиколаПолузащитник
-
22 Гуйе БабакарНападающий
-
19 Сиярич ОмарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marc Hensel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Келлер ТомасЗащитник
- Защитник
-
19 Гаус МарсельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шуберт Андре
Ход матча
34'
61'
62'
1:0
74'
79'
89'
90'
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
История личных встреч
Эрцгебирге Ауэ
Ингольштадт
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
18 матчей
22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
16.7%
61.1%
22.2%
3 победы 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
11.1%
61.1%
27.8%
2 победы 11 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйе Бабакар
|2
|0.18
|Сиярич Омар
|1
|0.09
|Бюссманн Гаэтен
|1
|0.09
|Барилла Энтони
|1
|0.09
|Кюн Николас
|1
|0.09
|Хертель Саша
|1
|0.09
|Йонжич Антонио
|1
|0.09
|Цолински Бен
|0
|0
|Фандрих Клеменс
|0
|0
|Штраус Джон-Патрик
|0
|0
Ингольштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутшке Штефан
|2
|0.18
|Бильбия Филип
|2
|0.18
|Кая Фатих
|2 (1)
|0.18
|Рохль Мерлин
|1
|0.09
|Гаус Марсель
|0
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|0
|0
Карточки
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фандрих Клеменс
|3
|1
|Мессегем Суфьян
|3
|1
|Назаров Дмитрий II
|4
|0
|Гонтер Сёрен
|3
|0
|Цолински Бен
|2
|0
|Шрек Сэм
|2
|0
|Карлсон Дирк
|2
|0
|Йонжич Антонио
|2
|0
|Хоксхайдт Ян
|1
|0
|Ризе Филипп
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Манце Антонио
|1
|0
|Барилла Энтони
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
Ингольштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прайссингер Рико
|5
|0
|Кутшке Штефан
|3
|0
|Линсмайер Денис
|3
|0
|Рохль Мерлин
|3
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|3
|0
|Франке Доминик
|2
|0
|Келлер Томас
|2
|0
|Байстер Максимилиан
|1
|0
|Рёзелер Нильс
|1
|0
|Курцвег Петер
|1
|0
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
|Хоукинс Джален
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
8
17
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
12%
16-30
1
13%
5
29%
29%
31-45
2
25%
2
12%
46-60
0
0%
6
35%
61-75
2
25%
2
12%
76-90
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
25%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
1
11%
3
43%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
9
8
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
4
44%
2
25%
76-90
Пропущено
17
24
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
3
18%
1
4%
1-15
3
18%
2
8%
16-30
3
18%
6
25%
31-45
3
18%
4
17%
46-60
1
6%
9
38%
61-75
4
24%
2
8%
76-90
Результаты последних матчей
Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4
Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Вольфсбург 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Оснабрюк 2:1 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 3:8 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Айнтрахт Бр - Эрцгебирге Ауэ 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 0:1 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 1:3 Ян - Эрцгебирге Ауэ 1:1
Ингольштадт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Фортуна 1:2
Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ингольштадт - Вердер 0:3 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:2 Динамо Дрезден - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк - Ингольштадт 3:1 Ингольштадт - Оснабрюк 3:0 Ингольштадт - Мюнхен-1860 3:1 Дуйсбург - Ингольштадт 1:5 Ингольштадт - Саарбрюккен 0:0 Ганза - Ингольштадт 1:1 Ингольштадт - Цвиккау 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|2.
|Ян
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 11
|19
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 11
|19
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|4
|6
|0
|12 - 7
|18
|5.
|Гамбург
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 13
|18
|6.
|Падерборн
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 13
|18
|7.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|8.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|24 - 13
|16
|9.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|10.
|Вердер
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 12
|13
|12.
|Фортуна
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|13.
|Ганза
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 20
|9
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 21
|8
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 18
|7
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 3
|12
|3.
|Нюрнберг
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|4.
|Ян
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 7
|11
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|6.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|7.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|8.
|Гамбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|12.
|Падерборн
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 9
|5
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|14.
|Ганза
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|16.
|Фортуна
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|3.
|Гамбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|4.
|Фортуна
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Ян
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|7.
|Санкт-Паули
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|8.
|Зандхаузен
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|9.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|10.
|Нюрнберг
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 6
|7
|11.
|Ганза
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Дармштадт
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 10
|4
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 17
|3
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|11
|0
|2
|2.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|9
|2
|3
|3.
|Падерборн
|Михель Свен
|8
|0
|4
|4.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|8
|1
|1
|5.
|Дармштадт
|Пфайффер Лука
|7
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зандхаузен
|Рицмайер Марсель
|4
|1
|2.
|Ганза
|Риццуто Калоджеро
|5
|0
|3.
|Гамбург
|Ляйбольд Тим
|5
|0
|4.
|Ингольштадт
|Прайссингер Рико
|5
|0
|5.
|Падерборн
|Ван дер Верфф Яспер
|5
|0