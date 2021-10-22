Второй тайм

95' Санабрия Антонио из команды Торино сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Торино вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Побега Томмазо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня взял и забрал мяч на выходе

92' Ровелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Прат Деннис получает желтую карточку за нырок

92' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Прат Деннис нырнул в штрафной. Спорно!

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Пандев Горан из команды Дженоа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

89' Гальдамес Пабло наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

89' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Ровелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Глупую желтую получил Побега Томмазо за то, что отбил ногой мяч после свистка

88' Удар от ворот произведет Торино

88' Ровелла Николо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

86' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Каллон Яя получил желтую карточку от судьи

84' Войвода Мергим наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

79' Почти гол! Буонджорно Алессандро пробил головой по воротам, но Сальваторе Сиригу спас!

79' Лукич Саша навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Фарес Мохамед получил желтую карточку от судьи

77' Г О О О О Л - Брекало Йосип забивает с правой ноги!

75' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Бремер Глейсон из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

74' Брекало Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Ох, нехорошо это выглядит. Ансальди Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Ансальди Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Г О О О О Л - Дестро Маттиа забивает с правой ноги!

69' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Удар от ворот произведет Дженоа

68' Брекало Йосип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Белотти Андреа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Васкес Хоан получает желтую карточку за игру рукой

63' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Торино

60' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Торино , будет отменен из-за фола.

60' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

57' Васкес Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Брекало Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Буонджорно Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Ровелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Джиджи Коффи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Ровелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Удар от ворот произведет Торино

50' Дестро Маттиа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Торино

48' Какой промах! Фарес Мохамед имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

48' Лукич Саша предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Стураро Стефано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Дженоа выполняет удар от ворот.

46' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля