Италия: Серия A 2021-2022
Торино
3:2
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Дженоа
1:0
14' ГолСанабрия Антонио
2:0
31' ГолПобега Томмазо
58' Undefined phrase: football_event_Васкес Хоан
64' Желтая карточкаВаскес Хоан
2:1
70' ГолДестро Маттиа
3:1
77' ГолБрекало Йосип
79' Желтая карточкаФарес Мохамед
3:2
81' ГолКайседо Фелипе
85' Желтая карточкаКаллон Яя
89' Желтая карточкаПобега Томмазо
90' Желтая карточкаПрат Деннис
26
Джиджи
Коффи
10
Лукич
Саша
15
Васкес
Хоан
20
Экубан
Калеб
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Прат ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Васкес ХоанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Экубан КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
-
91 Каллон ЯяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Пандев ГоранНападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
14'
31'
58'
64'
70'
2:1
77'
3:1
79'
81'
3:2
85'
89'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
8 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
21 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
История личных встреч
Торино
Дженоа
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 8 побед
22 матча
45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
6 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санабрия Антонио
|2
|0.22
|Пьяца Марко
|2
|0.22
|Брекало Йосип
|2
|0.22
|Побега Томмазо
|2
|0.22
|Лукич Саша
|1
|0.11
|Верди Симоне
|1
|0.11
|Белотти Андреа
|1
|0.11
|Бремер Глейсон
|1
|0.11
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Синго Вилфред
|0
|0
|Прат Деннис
|0
|0
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дестро Маттиа
|6
|0.67
|Кришито Доменико
|3 (3)
|0.33
|Фарес Мохамед
|2
|0.22
|Камбьясо Андреа
|1
|0.11
|Кайседо Фелипе
|1
|0.11
|Васкес Хоан
|1
|0.11
|Ровелла Николо
|0
|0
|Пандев Горан
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джиджи Коффи
|3
|1
|Эйна Ола
|3
|0
|Мандрагора Роландо
|3
|0
|Родригес Рикардо
|2
|0
|Лукич Саша
|2
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|2
|0
|Бремер Глейсон
|2
|0
|Побега Томмазо
|2
|0
|Ринкон Томас
|1
|0
|Линетти Кароль
|1
|0
|Санабрия Антонио
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
|Буонджорно Алессандро
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехрами Валон
|3
|0
|Кришито Доменико
|3
|0
|Дестро Маттиа
|2
|0
|Стураро Стефано
|2
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Бираски Давиде
|2
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Ванхесден Зиньо
|2
|0
|Каллон Яя
|2
|0
|Пандев Горан
|1
|0
|Васкес Хоан
|1
|0
|Сабелли Стефано
|1
|0
|Экубан Калеб
|1
|0
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Камбьясо Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
4
67%
2
40%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
75%
2
22%
76-90
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
5
71%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
3
33%
76-90
Забито
9
12
1 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
6
67%
7
58%
76-90
Пропущено
8
18
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 8
1
13%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
1
13%
2
11%
61-75
5
63%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1 Торино - Лацио 1:1
Сассуоло - Торино 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Фиорентина - Торино 2:1 Торино - Аталанта 1:2 Торино - Кремонезе 0:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1 Ренн - Торино 1:0 Торино - Аль-Фатех 0:0 Мерано - Торино 0:11 Торино - Беневенто 1:1 Лацио - Торино 0:0 Специя - Торино 4:1 Торино - Милан 0:7 Верона - Торино 1:1 Торино - Парма 1:0 Торино - Наполи 0:2
Дженоа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2
Дженоа - Фиорентина 1:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Дженоа - Наполи 1:2 Интер Милан - Дженоа 4:0 Дженоа - Перуджа 3:2 Майнц - Дженоа 3:2 Ваккер-2 Инсбрук - Дженоа 1:4 Раппрезентатива-Вал-Стубай - Дженоа 0:5 Кальяри - Дженоа 0:1 Дженоа - Аталанта 3:4 Болонья - Дженоа 0:2 Дженоа - Сассуоло 1:2 Лацио - Дженоа 4:3 Дженоа - Специя 2:0 Дженоа - Беневенто 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 3
|24
|2.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 7
|22
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|23 - 11
|17
|4.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 9
|15
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 13
|14
|6.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|10 - 12
|12
|9.
|Болонья
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 15
|12
|10.
|Торино
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|11.
|Эмполи
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 16
|9
|12.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|14.
|Верона
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|17 - 17
|8
|15.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|16.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 20
|7
|17.
|Сампдория
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|18.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|14 - 21
|6
|19.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|20.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|3.
|Рома
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|4.
|Болонья
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|7.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|9.
|Верона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 8
|6
|10.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|11.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|12.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|15.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|17.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|18.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|19.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|20.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Аталанта
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|6.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Эмполи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|11.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|14.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|15.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|Рома
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 7
|3
|17.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|18.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|19.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7
|3
|2
|2.
|Кальяри
|Педро Жоао
|6
|2
|2
|3.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|6
|0
|1
|4.
|Дженоа
|Дестро Маттиа
|6
|0
|0
|5.
|Наполи
|Осимхен Виктор
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сампдория
|Торсби Мортен
|5
|0
|2.
|Торино
|Джиджи Коффи
|3
|1
|3.
|Лацио
|Луис Фелипе
|3
|1
|4.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|5.
|Кальяри
|Стротман Кевин
|4
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Торино 3:2 Дженоа
Исход игры
Торино
81.3% (113)
Ничья
14.4% (20)
Дженоа
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
45.93% (62)
Меньше
54.07% (73)
Обе команды забьют
Да
57.04% (77)
Нет
42.96% (58)
Популярный счёт
2:1 Торино
36% (50)
1:0 Торино
32.4% (45)
1:1 Ничья
12.9% (18)
2:0 Торино
6.5% (9)
1:2 Дженоа
3.6% (5)
3:1 Торино
2.2% (3)
3:0 Торино
1.4% (2)
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