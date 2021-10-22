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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Торино
3:2
Конец матча

Стадион:
Дженоа
0'
1:0
14' Гол
Санабрия Антонио
2:0
31' Гол
Побега Томмазо
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Васкес Хоан
64' Желтая карточка
Васкес Хоан
2:1
70' Гол
Дестро Маттиа
3:1
77' Гол
Брекало Йосип
79' Желтая карточка
Фарес Мохамед
3:2
81' Гол
Кайседо Фелипе
85' Желтая карточка
Каллон Яя
89' Желтая карточка
Побега Томмазо
90' Желтая карточка
Прат Деннис
90'+5
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
3
Бремер
Глейсон
99
Буонджорно
Алессандро
17
Синго
Вилфред
10
Лукич
Саша
4
Побега
Томмазо
15
Ансальди
Кристиан
77
Линетти
Кароль
14
Брекало
Йосип
19
Санабрия
Антонио
57
Сиригу
Сальваторе
18
Гильоне
Паоло
15
Васкес
Хоан
4
Кришито
Доменико
93
Фарес
Мохамед
20
Экубан
Калеб
65
Ровелла
Николо
94
Туре
Абдулайе
50
Камбьясо
Андреа
27
Стураро
Стефано
23
Дестро
Маттиа
Торино
3-4-2-1
Дженоа
4-4-1-1

История личных встреч

Торино
Дженоа

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 8 побед

22 матча

45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
6 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

СA
0:0
СA
1:2
СA
3:0
К
1:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:2
СA
3:3
СA
5:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:3
СA
3:0
СA
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санабрия Антонио 2 0.22
Пьяца Марко 2 0.22
Брекало Йосип 2 0.22
Побега Томмазо 2 0.22
Лукич Саша 1 0.11
Верди Симоне 1 0.11
Белотти Андреа 1 0.11
Бремер Глейсон 1 0.11
Ансальди Кристиан 0 0
Синго Вилфред 0 0
Прат Деннис 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 6 0.67
Кришито Доменико 3 (3) 0.33
Фарес Мохамед 2 0.22
Камбьясо Андреа 1 0.11
Кайседо Фелипе 1 0.11
Васкес Хоан 1 0.11
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Каллон Яя 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джиджи Коффи 3 1
Эйна Ола 3 0
Мандрагора Роландо 3 0
Родригес Рикардо 2 0
Лукич Саша 2 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 2 0
Бремер Глейсон 2 0
Побега Томмазо 2 0
Ринкон Томас 1 0
Линетти Кароль 1 0
Санабрия Антонио 1 0
Брекало Йосип 1 0
Буонджорно Алессандро 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Дестро Маттиа 2 0
Стураро Стефано 2 0
Максимович Никола 2 0
Бираски Давиде 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Ванхесден Зиньо 2 0
Каллон Яя 2 0
Пандев Горан 1 0
Васкес Хоан 1 0
Сабелли Стефано 1 0
Экубан Калеб 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Камбьясо Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
4
67%
2
40%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
75%
2
22%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
5
71%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
3
33%
76-90

Забито

9
12
1 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
6
67%
7
58%
76-90

Пропущено

8
18
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 8
1
13%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
1
13%
2
11%
61-75
5
63%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1 Торино - Лацио 1:1
Сассуоло - Торино 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Фиорентина - Торино 2:1 Торино - Аталанта 1:2 Торино - Кремонезе 0:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1 Ренн - Торино 1:0 Торино - Аль-Фатех 0:0 Мерано - Торино 0:11 Торино - Беневенто 1:1 Лацио - Торино 0:0 Специя - Торино 4:1 Торино - Милан 0:7 Верона - Торино 1:1 Торино - Парма 1:0 Торино - Наполи 0:2
Дженоа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2
Дженоа - Фиорентина 1:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Дженоа - Наполи 1:2 Интер Милан - Дженоа 4:0 Дженоа - Перуджа 3:2 Майнц - Дженоа 3:2 Ваккер-2 Инсбрук - Дженоа 1:4 Раппрезентатива-Вал-Стубай - Дженоа 0:5 Кальяри - Дженоа 0:1 Дженоа - Аталанта 3:4 Болонья - Дженоа 0:2 Дженоа - Сассуоло 1:2 Лацио - Дженоа 4:3 Дженоа - Специя 2:0 Дженоа - Беневенто 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 8 0 0 19 - 3 24
2. Милан Заявка 8 7 1 0 18 - 7 22
3. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 23 - 11 17
4. Рома Заявка 8 5 0 3 16 - 9 15
5. Лацио Заявка 8 4 2 2 18 - 13 14
6. Аталанта Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
7. Ювентус Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
8. Фиорентина Заявка 8 4 0 4 10 - 12 12
9. Болонья Заявка 8 3 3 2 13 - 15 12
10. Торино Заявка 9 3 2 4 12 - 10 11
11. Эмполи Заявка 8 3 0 5 10 - 16 9
12. Удинезе Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
13. Сассуоло Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
14. Верона Заявка 8 2 2 4 17 - 17 8
15. Венеция Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
16. Специя Заявка 8 2 1 5 10 - 20 7
17. Сампдория Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
18. Дженоа Заявка 9 1 3 5 14 - 21 6
19. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
20. Салернитана Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Наполи Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
3. Рома Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
4. Болонья Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Лацио Заявка 4 3 1 0 14 - 6 10
6. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
7. Ювентус Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Торино Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
9. Верона Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
10. Кальяри Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
11. Удинезе Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
12. Венеция Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Аталанта Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
14. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
15. Салернитана Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
16. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
17. Специя Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
18. Эмполи Заявка 5 1 0 4 7 - 14 3
19. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
20. Сампдория Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Милан Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3. Аталанта Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
6. Ювентус Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Эмполи Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
10. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
11. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
12. Торино Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
14. Дженоа Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
15. Венеция Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
16. Рома Заявка 4 1 0 3 8 - 7 3
17. Болонья Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
18. Верона Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
19. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 7 3 2
2. Кальяри Педро Жоао 6 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 6 0 1
4. Дженоа Дестро Маттиа 6 0 0
5. Наполи Осимхен Виктор 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сампдория Торсби Мортен 5 0
2. Торино Джиджи Коффи 3 1
3. Лацио Луис Фелипе 3 1
4. Фиорентина Бонавентура Джакомо 4 0
5. Кальяри Стротман Кевин 4 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Торино 81.3% (113)
X 14.4% (20)
Дженоа 4.3% (6)
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Прогнозы на матч Торино 3:2 Дженоа

Исход игры
Торино
81.3% (113)
Ничья
14.4% (20)
Дженоа
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
45.93% (62)
Меньше
54.07% (73)
Обе команды забьют
Да
57.04% (77)
Нет
42.96% (58)
Популярный счёт
2:1 Торино
36% (50)
1:0 Торино
32.4% (45)
1:1 Ничья
12.9% (18)
2:0 Торино
6.5% (9)
1:2 Дженоа
3.6% (5)
3:1 Торино
2.2% (3)
3:0 Торино
1.4% (2)
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