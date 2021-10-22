Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Вайле

46' Шанс! Фрэнсис Абу из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

46' Фресе Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

44' Лассо Кулибали получил желтую карточку от судьи

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Норшеланн пытается что-то создать.

41' Удар от ворот произведет Вайле

41' Фрэнсис Абу не смог попасть в створ ударом издали

41' Фресе Мартин из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

40' Норшеланн пытается что-то создать.

39' Воледзи Максвелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Понсе Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.

38' Колингер Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой слева.

37' Хенриксен Тобиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Эзатолахи Саид получил желтую карточку от судьи

35' Удар от ворот произведет Вайле

33' Г О О О О Л - Понсе Андрес забивает с левой ноги!

33' Вайле выполняет удар от ворот.

33' Отличные скиллы показывает Саймон Адингра , обводя своих соперников

31' Бредаль Андреас из команды Норшеланн в офсайде

31' Саймон Адингра из команды Норшеланн делает отличный кросс...

30' Норшеланн начинает контратаку

29' Херон нанес удар головой, но Emmanuel Ogura спокойно отбил мяч.

29' Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Удар от ворот произведет Вайле

28' ШТАНГА! Так было близко к голу - Саймон Адингра нанес удар в каркас ворот!

28' ШАНС! Саймон Адингра вышел один на один с голкипером...

27' Удар от ворот произведет Вайле

27' Норшеланн контролирует мяч.

26' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Эзатолахи Саид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Фресе Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Г О О О О Л - Лассо Кулибали уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

21' Саймон Адингра из команды Норшеланн в офсайде

21' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Ханссон Халлюр получил желтую карточку от судьи

19' Норшеланн начинает контратаку

19' Адамо Нагало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' So close! Удар головой нанес Колингер Денис но мяч выбили с ленточки!

19' Опасность предотвращена - Фресе Мартин из команды Норшеланн вступил в отбор удачно

18' Игрок из команды Вайле вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

18' Воледзи Максвелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Эзатолахи Саид и попал в перекладину!

17' Голкипер мог бы сыграть и получше

16' Хороший удар издали нанес Понсе Андрес , но отличный сейв сделал Emmanuel Ogura. Угловой.

16' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Саймон Адингра из команды Норшеланн забрасывает мяч в штрафную.

16' Андерсен Магнус II из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

15' Хенриксен Тобиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.

15' Эзатолахи Саид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.

13' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Тюкосен Мадс из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

11' Норшеланн контролирует мяч.

10' Норшеланн контролирует мяч.

9' Бредаль Андреас из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...

9' Андерсен Магнус II из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

8' Норшеланн пытается что-то создать.

8' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Воледзи Максвелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Бредаль Андреас из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

6' Emmanuel Ogura взял и забрал мяч на выходе

6' Херон делает длинную передачу вперед

5' Манджрекар Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Фресе Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Опасность! Фресе Мартин из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

4' Норшеланн начинает контратаку

3' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Андерсен Магнус II из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

2' Норшеланн контролирует мяч.

2' Воледзи Максвелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Вайле начинает с центра поля