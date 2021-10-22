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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Вайле
2:0
Второй тайм: 82'

Стадион:
Нордшелланн
0'
19' Желтая карточка
Ханссон Халлюр
1:0
24' Гол в свои ворота
Lasso Coulibaly
2:0
33' Гол
Понсе Андрес
35' Желтая карточка
Эзатолахи Саид
44' Желтая карточка
Lasso Coulibaly
82'
13
Грютебуст
Стен
44
Хенриксен
Тобиас
5
Манджрекар
Джеймс
22
Колингер
Денис
2
Heron
10
Соуза
Аллан
II
20
Скооп
Якоб
6
Эзатолахи
Саид
8
Lukas
Engel
15
Ханссон
Халлюр
9
Понсе
Андрес
16
Emmanuel
Ogura
2
Тюкосен
Мадс
3
Воледзи
Максвелл
39
Adamo
Nagalo
23
Вилладсен
Оливер
14
Фрэнсис
Абу
8
Андерсен
Магнус
II
5
Фресе
Мартин
17
Саймон
Адингра
20
Бредаль
Андреас
28
Lasso
Coulibaly
Вайле
4-4-1-1
Нордшелланн
3-4-1-2

Ход матча

19'
Ханссон Халлюр
 
24'
Lasso Coulibaly
1:0
33'
Понсе Андрес
(Lukas Engel)
2:0
35'
Эзатолахи Саид
 
44'
 
Lasso Coulibaly
46'
 
Кристенсен Якоб
Бредаль Андреас
46'
 
Andreas Schjelderup
Вилладсен Оливер
67'
 
Yannick Agnero
Фрэнсис Абу
67'
 
William Kumado
Lasso Coulibaly
69'
Джорджевич Лука
Понсе Андрес
 
78'
 
Антман Оливер
Саймон Адингра

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 7
  • 3 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

История личных встреч

Вайле
Нордшелланн

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

11 матчей

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

История матчей

СД
3:1
СД
2:2
СД
1:1
ТМС
3:1
СД
1:3
СД
2:0
К
0:2
К
2:0
СЛ
4:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukas Engel 2 0.15
Эммануилидис Димитриос 2 0.15
Фагир Вахид 2 0.15
Понсе Андрес 1 0.08
Джорджевич Лука 1 0.08
Колингер Денис 1 0.08
Соуза Аллан II 1 (1) 0.08
Скооп Якоб 0 0
Ямга Кевин 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0
Кустович Кевин 0 0
Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Адингра 4 0.31
Вилладсен Оливер 3 0.23
Andreas Schjelderup 3 (2) 0.23
Антман Оливер 2 (1) 0.15
Фресе Мартин 1 0.08
Хансен Киан 1 0.08
Тюкосен Мадс 1 0.08
Диоманде Мохаммед 1 0.08
Adamo Nagalo 1 0.08
Lasso Coulibaly 0 0
Leo Walta 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колингер Денис 5 0
Эзатолахи Саид 5 0
Муколли Арбнор 4 0
Опоку Джером 2 1
Соуза Аллан II 3 0
Манджрекар Джеймс 3 0
Фагир Вахид 2 0
Скооп Якоб 1 0
Ханссон Халлюр 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Hans Hollsberg 1 0
Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 5 0
Фрэнсис Абу 2 1
Lasso Coulibaly 3 0
Андерсен Магнус II 2 0
Воледзи Максвелл 2 0
Ннамани Эмека 2 0
Adamo Nagalo 2 0
Тюкосен Мадс 1 0
Фресе Мартин 1 0
Кристенсен Якоб 1 0
Вилладсен Оливер 1 0
Andreas Schjelderup 1 0
Саймон Адингра 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
20%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
60%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

14
11
10 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
14%
4
36%
1-15
5
36%
1
9%
16-30
3
21%
1
9%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
21%
2
18%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
4
36%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

18
10
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
2
11%
1
10%
31-45
2
11%
5
50%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
8
44%
1
10%
76-90

Забито

9
18
5 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
6 Не забивали 2
1
11%
6
33%
1-15
1
11%
3
17%
16-30
3
33%
2
11%
31-45
4
44%
3
17%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Пропущено

32
21
18 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
6
19%
4
19%
1-15
7
22%
2
10%
16-30
5
16%
2
10%
31-45
3
9%
7
33%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
11
34%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Брондбю - Вайле 3:2 Оденсе - Вайле 6:0 Вайле - Силькеборг 2:4 Ванлоесе - Вайле 3:4
Вайле - Виборг 1:1 Орхус - Вайле 1:0 Vordingborg - Вайле 0:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Вайле - Копенгаген 0:4 Нордшелланн - Вайле 3:1 Вайле - Ольборг 0:1 Митьюлланд - Вайле 4:1 Вайле - Брондбю 2:2 Сённерйюск - Вайле 1:0 Вайле - Раннерс 0:2 Вайле - Любек 1:0 Вайле - Эсбьерг 5:1 Вайле - Ольборг 1:1 Вайле - Силькеборг 0:5 Колдинг - Вайле 3:3
Нордшелланн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 ВСК Орхус - Нордшелланн 1:2
Раннерс - Нордшелланн 3:2 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Ольборг - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Вайле 3:1 Брондбю - Нордшелланн 0:1 Нордшелланн - Оденсе 3:1 Сённерйюск - Нордшелланн 0:2 Нордшелланн - Орхус 0:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Витесс - Нордшелланн 0:5 Орхус - Нордшелланн 0:1 Брондбю - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Раннерс 2:1 Орхус - Нордшелланн 3:1 Нордшелланн - Копенгаген 2:2 Митьюлланд - Нордшелланн 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 12 9 1 2 23 - 7 28
2. Копенгаген 12 7 4 1 26 - 9 25
3. Ольборг 12 6 3 3 18 - 10 21
4. Раннерс 12 6 3 3 16 - 13 21
5. Силькеборг 12 4 6 2 17 - 13 18
6. Брондбю 12 3 6 3 17 - 17 15
7. Орхус 12 4 3 5 10 - 16 15
8. Нордшелланн 0:2 13 4 2 7 17 - 24 14
9. Оденсе 12 3 5 4 19 - 18 14
10. Виборг 12 2 6 4 15 - 19 12
11. Сённерйюск 12 2 3 7 6 - 17 9
12. Вайле 2:0 13 1 2 10 11 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 6 5 0 1 15 - 3 15
2. Ольборг 5 4 0 1 10 - 2 12
3. Орхус 7 3 2 2 8 - 8 11
4. Силькеборг 6 3 2 1 10 - 5 11
5. Брондбю 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Копенгаген 6 2 3 1 9 - 6 9
7. Раннерс 6 2 3 1 7 - 7 9
8. Нордшелланн 0:2 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Оденсе 6 2 2 2 12 - 8 8
10. Сённерйюск 6 2 2 2 5 - 7 8
11. Виборг 6 1 2 3 7 - 9 5
12. Вайле 2:0 7 1 2 4 7 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 6 5 1 0 17 - 3 16
2. Митьюлланд 6 4 1 1 8 - 4 13
3. Раннерс 6 4 0 2 9 - 6 12
4. Ольборг 7 2 3 2 8 - 8 9
5. Силькеборг 6 1 4 1 7 - 8 7
6. Виборг 6 1 4 1 8 - 10 7
7. Нордшелланн 0:2 7 2 0 5 7 - 13 6
8. Оденсе 6 1 3 2 7 - 10 6
9. Брондбю 6 0 4 2 8 - 11 4
10. Орхус 5 1 1 3 2 - 8 4
11. Сённерйюск 6 0 1 5 1 - 10 1
12. Вайле 2:0 6 0 0 6 4 - 18 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 7 0 2
2. Митьюлланд Брумадо Жуниор 7 1 1
3. Брондбю Уре Микаэль 7 0 0
4. Ольборг Фоссум Ивер 5 0 4
5. Силькеборг Sebastian Joergensen 5 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Орхус Поульсен Николай 6 0
2. Орхус Торстейнссон Йон 6 0
3. Вайле Колингер Денис 5 0
4. Вайле Эзатолахи Саид 5 0
5. Ольборг Феррейра Педру 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 46'
    Шанс! Фрэнсис Абу из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
  • 46'
    Фресе Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Хенриксен Тобиас из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Фресе Мартин
  • 45'
    Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Контроль мяча: Вайле: 46%, Норшеланн: 54%.
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Лассо Кулибали из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Лукас Энгель
  • Желтая карточка
    44'
    Лассо Кулибали получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 43'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 43'
    Вайле контролирует мяч.
  • Офсайд
    42'
    Лукас Энгель из команды Вайле в офсайде
  • 41'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 41'
    Фрэнсис Абу не смог попасть в створ ударом издали
  • 41'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 41'
    Контроль мяча: Вайле: 46%, Норшеланн: 54%.
  • 40'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 40'
    Вайле пытается что-то создать.
  • 39'
    Воледзи Максвелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Хенриксен Тобиас из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    39'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн толкнул локтем оппонента. Это Хенриксен Тобиас заработал фол
  • 38'
    Понсе Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    38'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 38'
    Колингер Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    38'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой слева.
  • 37'
    Хенриксен Тобиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 37'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Вайле начинает контратаку
  • Желтая карточка
    35'
    Эзатолахи Саид получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    35'
    Эзатолахи Саид из команды Вайле толкнул локтем оппонента. Это Бредаль Андреас заработал фол
  • 35'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 33'
    Лукас Энгель сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Понсе Андрес забивает с левой ноги!
  • 33'
    Лукас Энгель из команды Вайле сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
  • 33'
    Вайле выполняет удар от ворот.
  • 33'
    Колингер Денис из команды Вайле хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 33'
    Отличные скиллы показывает Саймон Адингра, обводя своих соперников
  • 33'
    Хенриксен Тобиас ошибается в защите.
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Скооп Якоб из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Андерсен Магнус II
  • Офсайд
    31'
    Бредаль Андреас из команды Норшеланн в офсайде
  • 31'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн делает отличный кросс...
  • 30'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 30'
    Контроль мяча: Вайле: 44%, Норшеланн: 56%.
  • 29'
    Херон нанес удар головой, но Emmanuel Ogura спокойно отбил мяч.
  • 29'
    Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Тюкосен Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Ханссон Халлюр
  • 28'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 28'
    ШТАНГА! Так было близко к голу - Саймон Адингра нанес удар в каркас ворот!
  • 28'
    ШАНС! Саймон Адингра вышел один на один с голкипером...
  • 28'
    Эзатолахи Саид ошибается в защите.
  • 27'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 27'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 26'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Эзатолахи Саид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Фресе Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Соуза Аллан II из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Фресе Мартин
  • 25'
    Контроль мяча: Вайле: 43%, Норшеланн: 57%.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Лассо Кулибали уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 24'
    Соуза Аллан II пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    22'
    Воледзи Максвелл наказан за толчок Соуза Аллан II
  • Офсайд
    21'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн в офсайде
  • 21'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Вайле: 40%, Норшеланн: 60%.
  • Желтая карточка
    19'
    Ханссон Халлюр получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Опасность предотвращена - Хенриксен Тобиас из команды Вайле вступил в отбор удачно
  • 19'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 19'
    Адамо Нагало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    So close! Удар головой нанес Колингер Денис но мяч выбили с ленточки!
  • Угловой
    19'
    Соуза Аллан II из команды Вайле подал угловой слева.
  • 19'
    Опасность предотвращена - Фресе Мартин из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
  • 18'
    Игрок из команды Вайле вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 18'
    Воледзи Максвелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Лукас Энгель из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Андерсен Магнус II из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Скооп Якоб
  • 17'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Эзатолахи Саид и попал в перекладину!
  • 17'
    Голкипер мог бы сыграть и получше
  • Угловой
    17'
    Соуза Аллан II из команды Вайле подал угловой справа.
  • 16'
    Хороший удар издали нанес Понсе Андрес, но отличный сейв сделал Emmanuel Ogura. Угловой.
  • 16'
    Вайле начинает контратаку
  • 16'
    Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн забрасывает мяч в штрафную.
  • Угловой
    16'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
  • 15'
    Хенриксен Тобиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    15'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 15'
    Эзатолахи Саид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    14'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 13'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 12'
    Контроль мяча: Вайле: 39%, Норшеланн: 61%.
  • 11'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 11'
    Вайле контролирует мяч.
  • 10'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 9'
    Опасность предотвращена - Колингер Денис из команды Вайле вступил в отбор удачно
  • 9'
    Бредаль Андреас из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 9'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 8'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 8'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Воледзи Максвелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Скооп Якоб делает длинную передачу вперед
  • 7'
    Бредаль Андреас из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 6'
    Emmanuel Ogura взял и забрал мяч на выходе
  • 6'
    Херон делает длинную передачу вперед
  • 5'
    Контроль мяча: Вайле: 37%, Норшеланн: 63%.
  • 5'
    Вайле начинает контратаку
  • 5'
    Манджрекар Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Фресе Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Колингер Денис из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Саймон Адингра
  • 4'
    Опасность! Фресе Мартин из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 4'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 3'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Фрэнсис Абу из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Соуза Аллан II
  • 3'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 2'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 2'
    Воледзи Максвелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Хенриксен Тобиас из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Саймон Адингра из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Скооп Якоб
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Вайле начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Вайле
Ничья
Нордшелланн
3.25
3.89
44.14
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вайле 2:0 Нордшелланн онлайн




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