Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Вайле
2:0
Второй тайм: 82'
Стадион: Вейле
Нордшелланн
19' Желтая карточкаХанссон Халлюр
1:0
24' Гол в свои воротаLasso Coulibaly
2:0
33' ГолПонсе Андрес
35' Желтая карточкаЭзатолахи Саид
44' Желтая карточкаLasso Coulibaly
2
Heron
20
Скооп
Якоб
39
Adamo
Nagalo
14
Фрэнсис
Абу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 HeronЗащитник
-
10 Соуза АлланПолузащитник
-
20 Скооп ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Полузащитник
-
14 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
19'
24'
1:0
33'
2:0
35'
44'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 4
-
3 Угловые 7
-
3 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
История личных встреч
Вайле
Нордшелланн
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
11 матчей
9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lukas Engel
|2
|0.15
|Эммануилидис Димитриос
|2
|0.15
|Фагир Вахид
|2
|0.15
|Понсе Андрес
|1
|0.08
|Джорджевич Лука
|1
|0.08
|Колингер Денис
|1
|0.08
|Соуза Аллан II
|1 (1)
|0.08
|Скооп Якоб
|0
|0
|Ямга Кевин
|0
|0
|Хенриксен Тобиас
|0
|0
|Кустович Кевин
|0
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Адингра
|4
|0.31
|Вилладсен Оливер
|3
|0.23
|Andreas Schjelderup
|3 (2)
|0.23
|Антман Оливер
|2 (1)
|0.15
|Фресе Мартин
|1
|0.08
|Хансен Киан
|1
|0.08
|Тюкосен Мадс
|1
|0.08
|Диоманде Мохаммед
|1
|0.08
|Adamo Nagalo
|1
|0.08
|Lasso Coulibaly
|0
|0
|Leo Walta
|0
|0
Карточки
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Колингер Денис
|5
|0
|Эзатолахи Саид
|5
|0
|Муколли Арбнор
|4
|0
|Опоку Джером
|2
|1
|Соуза Аллан II
|3
|0
|Манджрекар Джеймс
|3
|0
|Фагир Вахид
|2
|0
|Скооп Якоб
|1
|0
|Ханссон Халлюр
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Hans Hollsberg
|1
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоманде Мохаммед
|5
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|1
|Lasso Coulibaly
|3
|0
|Андерсен Магнус II
|2
|0
|Воледзи Максвелл
|2
|0
|Ннамани Эмека
|2
|0
|Adamo Nagalo
|2
|0
|Тюкосен Мадс
|1
|0
|Фресе Мартин
|1
|0
|Кристенсен Якоб
|1
|0
|Вилладсен Оливер
|1
|0
|Andreas Schjelderup
|1
|0
|Саймон Адингра
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
7
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
20%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
60%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
14
11
10 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
14%
4
36%
1-15
5
36%
1
9%
16-30
3
21%
1
9%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
21%
2
18%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
4
36%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
18
10
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
2
11%
1
10%
31-45
2
11%
5
50%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
8
44%
1
10%
76-90
Забито
9
18
5 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
6 Не забивали 2
1
11%
6
33%
1-15
1
11%
3
17%
16-30
3
33%
2
11%
31-45
4
44%
3
17%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
3
17%
76-90
Пропущено
32
21
18 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
6
19%
4
19%
1-15
7
22%
2
10%
16-30
5
16%
2
10%
31-45
3
9%
7
33%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
11
34%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Вайле
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Брондбю - Вайле 3:2 Оденсе - Вайле 6:0 Вайле - Силькеборг 2:4 Ванлоесе - Вайле 3:4
Вайле - Виборг 1:1 Орхус - Вайле 1:0 Vordingborg - Вайле 0:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Вайле - Копенгаген 0:4 Нордшелланн - Вайле 3:1 Вайле - Ольборг 0:1 Митьюлланд - Вайле 4:1 Вайле - Брондбю 2:2 Сённерйюск - Вайле 1:0 Вайле - Раннерс 0:2 Вайле - Любек 1:0 Вайле - Эсбьерг 5:1 Вайле - Ольборг 1:1 Вайле - Силькеборг 0:5 Колдинг - Вайле 3:3
Нордшелланн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 ВСК Орхус - Нордшелланн 1:2
Раннерс - Нордшелланн 3:2 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Ольборг - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Вайле 3:1 Брондбю - Нордшелланн 0:1 Нордшелланн - Оденсе 3:1 Сённерйюск - Нордшелланн 0:2 Нордшелланн - Орхус 0:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Витесс - Нордшелланн 0:5 Орхус - Нордшелланн 0:1 Брондбю - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Раннерс 2:1 Орхус - Нордшелланн 3:1 Нордшелланн - Копенгаген 2:2 Митьюлланд - Нордшелланн 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|12
|9
|1
|2
|23 - 7
|28
|2.
|Копенгаген
|12
|7
|4
|1
|26 - 9
|25
|3.
|Ольборг
|12
|6
|3
|3
|18 - 10
|21
|4.
|Раннерс
|12
|6
|3
|3
|16 - 13
|21
|5.
|Силькеборг
|12
|4
|6
|2
|17 - 13
|18
|6.
|Брондбю
|12
|3
|6
|3
|17 - 17
|15
|7.
|Орхус
|12
|4
|3
|5
|10 - 16
|15
|8.
|Нордшелланн
|0:2
|13
|4
|2
|7
|17 - 24
|14
|9.
|Оденсе
|12
|3
|5
|4
|19 - 18
|14
|10.
|Виборг
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|11.
|Сённерйюск
|12
|2
|3
|7
|6 - 17
|9
|12.
|Вайле
|2:0
|13
|1
|2
|10
|11 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|6
|5
|0
|1
|15 - 3
|15
|2.
|Ольборг
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|3.
|Орхус
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|4.
|Силькеборг
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|5.
|Брондбю
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|Копенгаген
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|7.
|Раннерс
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|8.
|Нордшелланн
|0:2
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|9.
|Оденсе
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|10.
|Сённерйюск
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|11.
|Виборг
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|12.
|Вайле
|2:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|6
|5
|1
|0
|17 - 3
|16
|2.
|Митьюлланд
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|Раннерс
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|4.
|Ольборг
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|5.
|Силькеборг
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|6.
|Виборг
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|7.
|Нордшелланн
|0:2
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|8.
|Оденсе
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|9.
|Брондбю
|6
|0
|4
|2
|8 - 11
|4
|10.
|Орхус
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|11.
|Сённерйюск
|6
|0
|1
|5
|1 - 10
|1
|12.
|Вайле
|2:0
|6
|0
|0
|6
|4 - 18
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|7
|0
|2
|2.
|Митьюлланд
|Брумадо Жуниор
|7
|1
|1
|3.
|Брондбю
|Уре Микаэль
|7
|0
|0
|4.
|Ольборг
|Фоссум Ивер
|5
|0
|4
|5.
|Силькеборг
|Sebastian Joergensen
|5
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Орхус
|Поульсен Николай
|6
|0
|2.
|Орхус
|Торстейнссон Йон
|6
|0
|3.
|Вайле
|Колингер Денис
|5
|0
|4.
|Вайле
|Эзатолахи Саид
|5
|0
|5.
|Ольборг
|Феррейра Педру
|5
|0