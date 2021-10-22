Второй тайм

97' Сегодняшная посещаемость составляет 2612 болельщиков

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Удар от ворот произведет Вайле

96' Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

96' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Норшеланн контролирует мяч.

95' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

94' Удар от ворот произведет Норшеланн

94' Колингер Денис из команды Вайле сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

94' Хенриксен Тобиас из команды Вайле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

93' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

92' Хенриксен Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

92' Норшеланн пытается что-то создать.

91' Матч возобновлен

91' Ох, нехорошо это выглядит. Соуза Аллан II получил травму и медбригада забирает его с поля.

90' Соуза Аллан II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе

89' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Антман Оливер из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

88' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Судье надоело, что Давидсен Вильормур тянет время и он наказал его горчичником

86' Воледзи Максвелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе

84' Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

84' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

81' Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе

81' Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

80' Соуза Аллан II нанес удар издали, а Emmanuel Ogura отбил его обратно в игру!

80' Emmanuel Ogura взял и забрал мяч на выходе

79' Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе

79' Фресе Мартин из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

78' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Стен Грютебуст отбил мяч на угловой после удара Андерсен Магнус II из штрафной площади.

77' Команда Вайле довольна результатом к этому моменту.

77' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Emmanuel Ogura выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

72' Соуза Аллан II нанес удар, мяч был парирован, но Emmanuel Ogura не удержал его в руках.

71' Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе

71' William Kumado из команды Норшеланн забрасывает мяч в штрафную.

70' Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Фресе Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Ох, нехорошо это выглядит. Понсе Андрес получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Понсе Андрес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Норшеланн контролирует мяч.

66' Норшеланн контролирует мяч.

65' Норшеланн контролирует мяч.

64' Воледзи Максвелл нанес удар головой, но Стен Грютебуст перевел мяч на угловой!

64' Саймон Адингра из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

63' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Саймон Адингра из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

62' Удар от ворот произведет Вайле

62' Фрэнсис Абу из команды Норшеланн делает неудачный навес.

62' Саймон Адингра из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

61' Манджрекар Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

60' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Отличный пас сделал Саймон Адингра из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

59' Саймон Адингра нанес удар, мяч был парирован, но Стен Грютебуст не удержал его в руках.

58' Норшеланн контролирует мяч.

58' Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе

58' Лассо Кулибали из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

58' Эзатолахи Саид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.

57' Лассо Кулибали нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

57' Опасность! Андерсен Магнус II из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

56' Удар от ворот произведет Вайле

56' Андреас Шельдеруп не смог попасть в створ ударом издали

56' Норшеланн начинает контратаку

55' Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе

55' Андерсен Магнус II из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

55' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Андреас Шельдеруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Хенриксен Тобиас пробует нанести удар издали, но Emmanuel Ogura ловит мяч

48' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Вратарь парирует удар, который нанес Соуза Аллан II , и мяч снова в игре

47' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Отличные скиллы показывает Саймон Адингра , обводя своих соперников

46' Удар от ворот произведет Вайле