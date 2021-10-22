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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Серен Юнайтед
1:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 14236
Шарлеруа
0'
6' Желтая карточка
Бернье Антуан
0:1
9' Гол
Николсон Шамар
0:2
23' Гол
Голизадех Али
35' Желтая карточка
Кайембе Йорис
0:3
51' Гол
Мориока Риота
71' Желтая карточка
Буланже Бенжамен
75' Желтая карточка
Gerald Kilota
1:3
88' Гол в свои ворота
Кнежевич Стефан
90'+18
30
Диш
Гийом
21
Marsoni
Sambu
20
Yahya
Nadrani
24
Буланже
Бенжамен
18
Поати
Морган
36
Джаллоу
Абли
44
Ibrahima
Cisse1
8
Gerald
Kilota
12
Бернье
Антуан
88
Мазиз
Юссеф
9
Микаутадзе
Жорж
16
Коффи
Херве
3
Кнежевич
Стефан
21
Андреу
Стелиос
4
Ван
Клеемпут
Жюль
12
Кайембе
Йорис
6
Adem
Zorgane
26
Илаймахаритра
Марко
8
Голизадех
Али
38
Jackson
Tchatchoua
44
Мориока
Риота
10
Николсон
Шамар
Серен Юнайтед
4-4-2
Шарлеруа
3-5-2

История личных встреч

Серен Юнайтед
Шарлеруа

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
0:2
ТМС
0:4
ТМК
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 5 0.42
Микаутадзе Жорж 5 (1) 0.42
Муандилмаджи Мариус 2 0.17
Джаллоу Абли 2 0.17
Fabrice Sambu 1 0.08
Gerald Kilota 0 0
Бернье Антуан 0 0
Ibrahima Cisse1 0 0
Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николсон Шамар 7 0.58
Мориока Риота 3 0.25
Голизадех Али 3 0.25
Anass Zaroury 3 0.25
Кайембе Йорис 1 0.08
Adem Zorgane 1 0.08
Бедья Крис 1 0.08
Фалл Мамаду 1 0.08
Jackson Tchatchoua 0 0
Беншаиб Амин 0 0
Martin Wasinski 0 0

Карточки

Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буланже Бенжамен 2 1
Gerald Kilota 3 0
Мазиз Юссеф 3 0
Муандилмаджи Мариус 3 0
Джаллоу Абли 2 0
Ibrahima Cisse1 2 0
Wagane Faye 2 0
Yahya Nadrani 2 0
Дель Фабро Дарио 1 0
Theo Pierrot 1 0
Бернье Антуан 1 0
Поати Морган 1 0
Диш Гийом 1 0
Zakaria Silini 1 0
Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голизадех Али 3 1
Jackson Tchatchoua 4 0
Мориока Риота 2 0
Кнежевич Стефан 2 0
Кайембе Йорис 2 0
Ван Клеемпут Жюль 1 0
Коффи Херве 1 0
Зедадка Карим 1 0
Андреу Стелиос 1 0
Martin Wasinski 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
2
20%
5
38%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
3
30%
2
15%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
1
10%
2
25%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
3
50%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
4
44%
76-90

Пропущено

14
5
3 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
21%
1
20%
31-45
2
14%
1
20%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
6
43%
2
40%
76-90

Забито

16
22
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
2
13%
5
23%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
25%
1
5%
31-45
5
31%
7
32%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
4
25%
6
27%
76-90

Пропущено

24
13
7 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
3
13%
4
31%
31-45
5
21%
2
15%
46-60
5
21%
2
15%
61-75
7
29%
29%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Серен Юнайтед
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1
Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0 Метц - Серен Юнайтед 1:1 Эйпен - Серен Юнайтед 2:1 Ломмель - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Льерс Кемпензонен 0:0 Серен Юнайтед - Дейнзе 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Моленбек 1:0 Брюгге-2 - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Вестерло 1:1
Шарлеруа
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Шарлеруа - Генк 2:0 Дессель - Шарлеруа 1:1 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Мехелен 0:2
Хейст - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3 Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Шарлеруа 0:2 Шарлеруа - Антверпен 1:1 АХ Лёвен - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Синт-Трейден 0:0 Остенде - Шарлеруа 0:3 Шарлеруа - ПАОК 0:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Амьен 3:3 Шарлеруа - Эйпен 2:3 Гент - Шарлеруа 4:0 Беерсхот-Вильрейк - Шарлеруа 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 11 6 4 1 20 - 13 22
2. Унион Сент-Жиллуаз 11 7 1 3 24 - 11 22
3. Антверпен 11 6 2 3 21 - 15 20
4. Эйпен 11 6 2 3 21 - 14 20
5. Шарлеруа 12 5 5 2 22 - 14 20
6. Мехелен 11 6 1 4 19 - 19 19
7. Генк 11 5 2 4 21 - 17 17
8. Андерлехт 11 4 5 2 21 - 14 17
9. Остенде 11 5 2 4 16 - 19 17
10. Кортрейк 11 4 3 4 14 - 14 15
11. Синт-Трейден 11 4 3 4 12 - 14 15
12. Гент 11 4 2 5 18 - 13 14
13. Стандард 11 4 2 5 12 - 19 14
14. Серен Юнайтед 12 4 0 8 16 - 24 12
15. Зульте-Варегем 11 3 3 5 17 - 24 12
16. АХ Лёвен 11 1 7 3 11 - 19 10
17. Серкль Брюгге 11 2 2 7 13 - 18 8
18. Беерсхот-Вильрейк 11 0 2 9 7 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 6 4 1 1 16 - 7 13
2. Мехелен 5 4 0 1 12 - 7 12
3. Брюгге 6 3 3 0 12 - 6 12
4. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 0 2 13 - 6 12
5. Антверпен 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Остенде 6 3 1 2 8 - 9 10
7. Генк 5 3 1 1 12 - 5 10
8. Серен Юнайтед 6 3 0 3 11 - 9 9
9. Андерлехт 5 2 2 1 13 - 7 8
10. Шарлеруа 6 2 2 2 8 - 6 8
11. Кортрейк 5 2 2 1 8 - 6 8
12. Эйпен 5 2 1 2 7 - 7 7
13. АХ Лёвен 5 1 3 1 5 - 7 6
14. Стандард 6 1 2 3 7 - 11 5
15. Зульте-Варегем 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Синт-Трейден 6 1 2 3 7 - 11 5
17. Серкль Брюгге 5 0 1 4 3 - 9 1
18. Беерсхот-Вильрейк 6 0 0 6 0 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 6 4 1 1 14 - 7 13
2. Шарлеруа 6 3 3 0 14 - 8 12
3. Брюгге 5 3 1 1 8 - 7 10
4. Антверпен 6 3 1 2 12 - 9 10
5. Унион Сент-Жиллуаз 5 3 1 1 11 - 5 10
6. Синт-Трейден 5 3 1 1 5 - 3 10
7. Андерлехт 6 2 3 1 8 - 7 9
8. Стандард 5 3 0 2 5 - 8 9
9. Остенде 5 2 1 2 8 - 10 7
10. Серкль Брюгге 6 2 1 3 10 - 9 7
11. Генк 6 2 1 3 9 - 12 7
12. Мехелен 6 2 1 3 7 - 12 7
13. Кортрейк 6 2 1 3 6 - 8 7
14. Зульте-Варегем 5 2 1 2 8 - 9 7
15. АХ Лёвен 6 0 4 2 6 - 12 4
16. Серен Юнайтед 6 1 0 5 5 - 15 3
17. Беерсхот-Вильрейк 5 0 2 3 7 - 13 2
18. Гент 5 0 1 4 2 - 6 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 12 1 1
2. Генк Онуачу Пол 9 3 0
3. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 8 0 4
4. Зульте-Варегем Воссен Йелле 8 1 0
5. Остенде Гейе Махтар 8 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 2
2. Кортрейк Ружо Лукас 5 0
3. Синт-Трейден Лавале Димитри 5 0
4. Серкль Брюгге Уткус Эдгарас 5 0
5. Эйпен Агбаду Эммануэль 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Кайембе Йорис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Голизадех Али бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Николсон Шамар бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    Бернье Антуан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Серен Юнайтед 1:3 Шарлеруа онлайн




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