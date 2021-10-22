Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Серен Юнайтед
1:3
Конец матча
Стадион: Stade du Pairay Зрители: 14236
Шарлеруа
6' Желтая карточкаБернье Антуан
0:1
9' ГолНиколсон Шамар
0:2
23' ГолГолизадех Али
35' Желтая карточкаКайембе Йорис
0:3
51' ГолМориока Риота
71' Желтая карточкаБуланже Бенжамен
75' Желтая карточкаGerald Kilota
1:3
88' Гол в свои воротаКнежевич Стефан
30
Диш
Гийом
18
Поати
Морган
36
Джаллоу
Абли
88
Мазиз
Юссеф
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
-
36 Джаллоу АблиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Мазиз ЮссефНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Кахбах МатьеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кондом Хорди
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Жийе ГийомПолузащитник
-
18 Бедья КрисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
Ход матча
9'
0:1
23'
0:2
35'
51'
71'
75'
88'
1:3
История личных встреч
Серен Юнайтед
Шарлеруа
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|5
|0.42
|Микаутадзе Жорж
|5 (1)
|0.42
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0.17
|Джаллоу Абли
|2
|0.17
|Fabrice Sambu
|1
|0.08
|Gerald Kilota
|0
|0
|Бернье Антуан
|0
|0
|Ibrahima Cisse1
|0
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николсон Шамар
|7
|0.58
|Мориока Риота
|3
|0.25
|Голизадех Али
|3
|0.25
|Anass Zaroury
|3
|0.25
|Кайембе Йорис
|1
|0.08
|Adem Zorgane
|1
|0.08
|Бедья Крис
|1
|0.08
|Фалл Мамаду
|1
|0.08
|Jackson Tchatchoua
|0
|0
|Беншаиб Амин
|0
|0
|Martin Wasinski
|0
|0
Карточки
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буланже Бенжамен
|2
|1
|Gerald Kilota
|3
|0
|Мазиз Юссеф
|3
|0
|Муандилмаджи Мариус
|3
|0
|Джаллоу Абли
|2
|0
|Ibrahima Cisse1
|2
|0
|Wagane Faye
|2
|0
|Yahya Nadrani
|2
|0
|Дель Фабро Дарио
|1
|0
|Theo Pierrot
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Диш Гийом
|1
|0
|Zakaria Silini
|1
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голизадех Али
|3
|1
|Jackson Tchatchoua
|4
|0
|Мориока Риота
|2
|0
|Кнежевич Стефан
|2
|0
|Кайембе Йорис
|2
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Зедадка Карим
|1
|0
|Андреу Стелиос
|1
|0
|Martin Wasinski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
2
20%
5
38%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
3
30%
2
15%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
1
10%
2
25%
76-90
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
3
50%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
4
44%
76-90
Пропущено
14
5
3 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
21%
1
20%
31-45
2
14%
1
20%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
6
43%
2
40%
76-90
Забито
16
22
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
2
13%
5
23%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
25%
1
5%
31-45
5
31%
7
32%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
4
25%
6
27%
76-90
Пропущено
24
13
7 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
3
13%
4
31%
31-45
5
21%
2
15%
46-60
5
21%
2
15%
61-75
7
29%
29%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Серен Юнайтед
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1
Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0 Метц - Серен Юнайтед 1:1 Эйпен - Серен Юнайтед 2:1 Ломмель - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Льерс Кемпензонен 0:0 Серен Юнайтед - Дейнзе 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Моленбек 1:0 Брюгге-2 - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Вестерло 1:1
Шарлеруа
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Шарлеруа - Генк 2:0 Дессель - Шарлеруа 1:1 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Мехелен 0:2
Хейст - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3 Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Шарлеруа 0:2 Шарлеруа - Антверпен 1:1 АХ Лёвен - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Синт-Трейден 0:0 Остенде - Шарлеруа 0:3 Шарлеруа - ПАОК 0:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Амьен 3:3 Шарлеруа - Эйпен 2:3 Гент - Шарлеруа 4:0 Беерсхот-Вильрейк - Шарлеруа 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|11
|6
|4
|1
|20 - 13
|22
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|7
|1
|3
|24 - 11
|22
|3.
|Антверпен
|11
|6
|2
|3
|21 - 15
|20
|4.
|Эйпен
|11
|6
|2
|3
|21 - 14
|20
|5.
|Шарлеруа
|12
|5
|5
|2
|22 - 14
|20
|6.
|Мехелен
|11
|6
|1
|4
|19 - 19
|19
|7.
|Генк
|11
|5
|2
|4
|21 - 17
|17
|8.
|Андерлехт
|11
|4
|5
|2
|21 - 14
|17
|9.
|Остенде
|11
|5
|2
|4
|16 - 19
|17
|10.
|Кортрейк
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|11.
|Синт-Трейден
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|12.
|Гент
|11
|4
|2
|5
|18 - 13
|14
|13.
|Стандард
|11
|4
|2
|5
|12 - 19
|14
|14.
|Серен Юнайтед
|12
|4
|0
|8
|16 - 24
|12
|15.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|3
|5
|17 - 24
|12
|16.
|АХ Лёвен
|11
|1
|7
|3
|11 - 19
|10
|17.
|Серкль Брюгге
|11
|2
|2
|7
|13 - 18
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|11
|0
|2
|9
|7 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|2.
|Мехелен
|5
|4
|0
|1
|12 - 7
|12
|3.
|Брюгге
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|5.
|Антверпен
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Остенде
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|7.
|Генк
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|8.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|9.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|13 - 7
|8
|10.
|Шарлеруа
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|11.
|Кортрейк
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|12.
|Эйпен
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|13.
|АХ Лёвен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|14.
|Стандард
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|15.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|16.
|Синт-Трейден
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|17.
|Серкль Брюгге
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|0
|0
|6
|0 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|2.
|Шарлеруа
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|3.
|Брюгге
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|4.
|Антверпен
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|6.
|Синт-Трейден
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|7.
|Андерлехт
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|8.
|Стандард
|5
|3
|0
|2
|5 - 8
|9
|9.
|Остенде
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|10.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|11.
|Генк
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|12.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|13.
|Кортрейк
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|14.
|Зульте-Варегем
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|15.
|АХ Лёвен
|6
|0
|4
|2
|6 - 12
|4
|16.
|Серен Юнайтед
|6
|1
|0
|5
|5 - 15
|3
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|18.
|Гент
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|12
|1
|1
|2.
|Генк
|Онуачу Пол
|9
|3
|0
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|8
|0
|4
|4.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|8
|1
|0
|5.
|Остенде
|Гейе Махтар
|8
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|2
|2.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|5
|0
|3.
|Синт-Трейден
|Лавале Димитри
|5
|0
|4.
|Серкль Брюгге
|Уткус Эдгарас
|5
|0
|5.
|Эйпен
|Агбаду Эммануэль
|5
|0