Италия: Серия A 2021-2022
Сампдория
2:1
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
Специя
14' Желтая карточкаХристов Петко
1:0
15' Гол в свои воротаГьяси Эммануэль
2:0
36' ГолКандрева Антонио
44' Желтая карточкаБерешиньски Бартош
45' Желтая карточкаКолли Омар
57' Желтая карточкаКандрева Антонио
2:1
90' ГолВерде Даниэле
22
Йосида
Майя
15
Колли
Омар
22
Антист
Жанис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Антист ЖанисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
-
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
14'
15'
1:0
36'
45'
57'
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 7
-
0 Угловые 8
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
История личных встреч
Сампдория
Специя
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|4
|0.44
|Капуто Франческо
|2
|0.22
|Йосида Майя
|2
|0.22
|Квальярелла Фабио
|1 (1)
|0.11
|Торсби Мортен
|1
|0.11
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.11
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Адриен Силва
|0
|0
|Габбьядини Маноло
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|3
|0.33
|Гьяси Эммануэль
|2
|0.22
|Бастони Симоне
|2
|0.22
|Коваленко Виктор
|1
|0.11
|Бурабия Мехди
|1
|0.11
|Стрелец Давид
|1
|0.11
|Антист Жанис
|1
|0.11
|Маджоре Джулио
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берешиньски Бартош
|5
|0
|Торсби Мортен
|5
|0
|Экдаль Альбин
|2
|0
|Мурру Никола
|2
|0
|Колли Омар
|2
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|2
|0
|Роберто Д'Аверса
|0
|1
|Адриен Силва
|1
|0
|Кандрева Антонио
|1
|0
|Йосида Майя
|1
|0
|Габбьядини Маноло
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|4
|0
|Гьяси Эммануэль
|3
|0
|Бастони Симоне
|1
|1
|Феррер Сальвадор
|2
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|1
|Сала Джакопо
|1
|0
|Манай Рей
|1
|0
|Нзола М'Бала
|1
|0
|Эрлич Мартин
|1
|0
|Христов Петко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
4
57%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
13
14
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
4
31%
4
29%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
3
21%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
15%
1
7%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Забито
11
12
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
4
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
1
8%
31-45
3
27%
3
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
4
33%
76-90
Пропущено
19
21
12 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
6
32%
4
19%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
4
21%
4
19%
31-45
3
16%
3
14%
46-60
1
5%
6
29%
61-75
3
16%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кальяри - Сампдория 3:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Ювентус - Сампдория 3:2 Сампдория - Наполи 0:4
Эмполи - Сампдория 0:3 Сампдория - Интер Милан 2:2 Сампдория - Тернана 3:1 Сассуоло - Сампдория 0:0 Сампдория - Милан 0:1 Сампдория - Алессандрия 3:2 Сампдория - Верона 1:0 Сампдория - Пьяченца 2:0 Сампдория - Кастильоне 11:1 Сампдория - Парма 3:0 Удинезе - Сампдория 0:1 Сампдория - Специя 2:2 Интер Милан - Сампдория 5:1 Сампдория - Рома 2:0 Сассуоло - Сампдория 1:0 Кротоне - Сампдория 0:1
Специя
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3
Венеция - Специя 1:2 Специя - Удинезе 0:1 Лацио - Специя 6:1 Кальяри - Специя 2:2 Порденоне - Специя 1:3 Специя - Рома 2:2 Специя - Торино 4:1 Сампдория - Специя 2:2 Специя - Наполи 1:4 Верона - Специя 1:1 Дженоа - Специя 2:0 Специя - Интер Милан 1:1 Болонья - Специя 4:1 Специя - Кротоне 3:2 Лацио - Специя 2:1 Специя - Кальяри 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 3
|24
|2.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 7
|22
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|23 - 11
|17
|4.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 9
|15
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 13
|14
|6.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|10 - 12
|12
|9.
|Болонья
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 15
|12
|10.
|Торино
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|11.
|Сампдория
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|12.
|Эмполи
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 16
|9
|13.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|15.
|Верона
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|17 - 17
|8
|16.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|17.
|Специя
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 22
|7
|18.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|14 - 21
|6
|19.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|20.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|3.
|Рома
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|4.
|Болонья
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|7.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|9.
|Верона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 8
|6
|10.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|11.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|12.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|13.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|16.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|18.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|19.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|20.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Аталанта
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|6.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Эмполи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|12.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|14.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 15
|4
|15.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|Рома
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 7
|3
|17.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|18.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|19.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7
|3
|2
|2.
|Кальяри
|Педро Жоао
|6
|2
|2
|3.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|6
|0
|1
|4.
|Дженоа
|Дестро Маттиа
|6
|0
|0
|5.
|Наполи
|Осимхен Виктор
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|5
|0
|2.
|Сампдория
|Торсби Мортен
|5
|0
|3.
|Торино
|Джиджи Коффи
|3
|1
|4.
|Лацио
|Луис Фелипе
|3
|1
|5.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сампдория 2:1 Специя
Исход игры
Сампдория
85.1% (120)
Ничья
11.3% (16)
Специя
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
62.32% (86)
Меньше
37.68% (52)
Обе команды забьют
Да
68.12% (94)
Нет
31.88% (44)
Популярный счёт
2:1 Сампдория
49.6% (70)
1:0 Сампдория
16.3% (23)
2:0 Сампдория
11.3% (16)
1:1 Ничья
7.1% (10)
3:1 Сампдория
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:2 Специя
2.1% (3)
3:0 Сампдория
1.4% (2)
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