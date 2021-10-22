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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сампдория
2:1
Конец матча

Стадион:
Специя
0'
14' Желтая карточка
Христов Петко
1:0
15' Гол в свои ворота
Гьяси Эммануэль
2:0
36' Гол
Кандрева Антонио
44' Желтая карточка
Берешиньски Бартош
45' Желтая карточка
Колли Омар
57' Желтая карточка
Кандрева Антонио
2:1
90' Гол
Верде Даниэле
90'+5
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
22
Йосида
Майя
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
16
Аскилдсен
Кристоффер
5
Адриен
Силва
8
Верре
Валерио
23
Габбьядини
Маноло
10
Капуто
Франческо
94
Проведель
Иван
21
Феррер
Сальвадор
15
Христов
Петко
43
Николау
Димитрис
20
Бастони
Симоне
25
Маджоре
Джулио
8
Коваленко
Виктор
44
Стрелец
Давид
29
Сальседо
Эдди
11
Гьяси
Эммануэль
22
Антист
Жанис
Сампдория
4-4-2
Специя
4-2-3-1

Ход матча

14'
 
Христов Петко
15'
Гьяси Эммануэль
1:0
20'
Дрэгушин Раду
Верре Валерио
 
36'
Кандрева Антонио
(Габбьядини Маноло)
2:0
44'
Берешиньски Бартош
 
45'
Колли Омар
 
57'
Кандрева Антонио
 
59'
 
Верде Даниэле
Гьяси Эммануэль
59'
 
Нзола М'Бала
Антист Жанис
70'
Шабо Юлиан
Габбьядини Маноло
 
77'
 
Подгоряну Суф
Сальседо Эдди
86'
Квальярелла Фабио
Капуто Франческо
 
87'
Феррари Алекс
Кандрева Антонио
 
90'
2:1
Верде Даниэле

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 7
  • 0 Угловые 8
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

История личных встреч

Сампдория
Специя

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
2:2
СA
2:1
ТМК
3:5
ТМК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 4 0.44
Капуто Франческо 2 0.22
Йосида Майя 2 0.22
Квальярелла Фабио 1 (1) 0.11
Торсби Мортен 1 0.11
Ауджелло Томмазо 1 0.11
Берешиньски Бартош 0 0
Адриен Силва 0 0
Габбьядини Маноло 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 3 0.33
Гьяси Эммануэль 2 0.22
Бастони Симоне 2 0.22
Коваленко Виктор 1 0.11
Бурабия Мехди 1 0.11
Стрелец Давид 1 0.11
Антист Жанис 1 0.11
Маджоре Джулио 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Подгоряну Суф 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берешиньски Бартош 5 0
Торсби Мортен 5 0
Экдаль Альбин 2 0
Мурру Никола 2 0
Колли Омар 2 0
Аскилдсен Кристоффер 2 0
Роберто Д'Аверса 0 1
Адриен Силва 1 0
Кандрева Антонио 1 0
Йосида Майя 1 0
Габбьядини Маноло 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 4 0
Гьяси Эммануэль 3 0
Бастони Симоне 1 1
Феррер Сальвадор 2 0
Амьен-Аду Кельвен 0 1
Сала Джакопо 1 0
Манай Рей 1 0
Нзола М'Бала 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Христов Петко 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
4
57%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

13
14
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
4
31%
4
29%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
3
21%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
15%
1
7%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Забито

11
12
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
4
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
1
8%
31-45
3
27%
3
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
4
33%
76-90

Пропущено

19
21
12 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
6
32%
4
19%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
4
21%
4
19%
31-45
3
16%
3
14%
46-60
1
5%
6
29%
61-75
3
16%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кальяри - Сампдория 3:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Ювентус - Сампдория 3:2 Сампдория - Наполи 0:4
Эмполи - Сампдория 0:3 Сампдория - Интер Милан 2:2 Сампдория - Тернана 3:1 Сассуоло - Сампдория 0:0 Сампдория - Милан 0:1 Сампдория - Алессандрия 3:2 Сампдория - Верона 1:0 Сампдория - Пьяченца 2:0 Сампдория - Кастильоне 11:1 Сампдория - Парма 3:0 Удинезе - Сампдория 0:1 Сампдория - Специя 2:2 Интер Милан - Сампдория 5:1 Сампдория - Рома 2:0 Сассуоло - Сампдория 1:0 Кротоне - Сампдория 0:1
Специя
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3
Венеция - Специя 1:2 Специя - Удинезе 0:1 Лацио - Специя 6:1 Кальяри - Специя 2:2 Порденоне - Специя 1:3 Специя - Рома 2:2 Специя - Торино 4:1 Сампдория - Специя 2:2 Специя - Наполи 1:4 Верона - Специя 1:1 Дженоа - Специя 2:0 Специя - Интер Милан 1:1 Болонья - Специя 4:1 Специя - Кротоне 3:2 Лацио - Специя 2:1 Специя - Кальяри 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 8 0 0 19 - 3 24
2. Милан Заявка 8 7 1 0 18 - 7 22
3. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 23 - 11 17
4. Рома Заявка 8 5 0 3 16 - 9 15
5. Лацио Заявка 8 4 2 2 18 - 13 14
6. Аталанта Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
7. Ювентус Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
8. Фиорентина Заявка 8 4 0 4 10 - 12 12
9. Болонья Заявка 8 3 3 2 13 - 15 12
10. Торино Заявка 9 3 2 4 12 - 10 11
11. Сампдория Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
12. Эмполи Заявка 8 3 0 5 10 - 16 9
13. Удинезе Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
14. Сассуоло Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
15. Верона Заявка 8 2 2 4 17 - 17 8
16. Венеция Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
17. Специя Заявка 9 2 1 6 11 - 22 7
18. Дженоа Заявка 9 1 3 5 14 - 21 6
19. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
20. Салернитана Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Наполи Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
3. Рома Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
4. Болонья Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Лацио Заявка 4 3 1 0 14 - 6 10
6. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
7. Ювентус Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Торино Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
9. Верона Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
10. Кальяри Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
11. Удинезе Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
12. Сампдория Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
13. Венеция Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Аталанта Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
15. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
16. Салернитана Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
17. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
18. Специя Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
19. Эмполи Заявка 5 1 0 4 7 - 14 3
20. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Милан Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3. Аталанта Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
6. Ювентус Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Эмполи Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
10. Торино Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
12. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13. Дженоа Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
14. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 15 4
15. Венеция Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
16. Рома Заявка 4 1 0 3 8 - 7 3
17. Болонья Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
18. Верона Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
19. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 7 3 2
2. Кальяри Педро Жоао 6 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 6 0 1
4. Дженоа Дестро Маттиа 6 0 0
5. Наполи Осимхен Виктор 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сампдория Берешиньски Бартош 5 0
2. Сампдория Торсби Мортен 5 0
3. Торино Джиджи Коффи 3 1
4. Лацио Луис Фелипе 3 1
5. Фиорентина Бонавентура Джакомо 4 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Сампдория 85.1% (120)
X 11.3% (16)
Специя 3.5% (5)
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Где смотреть матч Сампдория 2:1 Специя онлайн


Прогнозы на матч Сампдория 2:1 Специя

Исход игры
Сампдория
85.1% (120)
Ничья
11.3% (16)
Специя
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
62.32% (86)
Меньше
37.68% (52)
Обе команды забьют
Да
68.12% (94)
Нет
31.88% (44)
Популярный счёт
2:1 Сампдория
49.6% (70)
1:0 Сампдория
16.3% (23)
2:0 Сампдория
11.3% (16)
1:1 Ничья
7.1% (10)
3:1 Сампдория
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:2 Специя
2.1% (3)
3:0 Сампдория
1.4% (2)
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