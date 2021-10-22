Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Сампдория вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Г О О О О Л - Верде Даниэле забивает ударом с левой ноги!

94' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

94' Суф Подгореану из команды Специя навешивает в штрафную с рикошетом.

93' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Сампдория

86' Феррер Сальвадор из команды Специя не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

85' Матч возобновлен

84' Аудеро Эмиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

83' Суф Подгореану из команды Специя отправил кросс в штрафную...

82' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Суф Подгореану из команды Специя делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

79' Удар от ворот произведет Сампдория

77' Тактическая замена. Сальседо Эдди уходит с поля и его заменяет Суф Подгореану

76' Удар от ворот произведет Сампдория

75' Аскилдсен Кристоффер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Специя выполняет удар от ворот.

74' Ауджелло Томмазо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' ПЕРЕКЛАДИНА! Берешиньски Бартош упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

73' Шабо Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Шабо Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Йосида Майя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Хорошую попытку сделал Верде Даниэле . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

68' Адриен Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Аскилдсен Кристоффер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Маджоре Джулио бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

66' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Аскилдсен Кристоффер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Колли Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Аскилдсен Кристоффер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Специя выполняет удар от ворот.

60' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Тактическая замена. Янис Антисте уходит с поля и его заменяет Нзола М'Бала

59' Тактическая замена. Янис Антисте уходит с поля и его заменяет Верде Даниэле

58' Матч возобновлен

57' Судья подбегает и показывает Кандрева Антонио из команды Сампдория отложенную желтую карточку за фол.

56' Феррер Сальвадор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Янис Антисте наказан за толчок Адриен Силва

56' Адриен Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Янис Антисте из команды Специя отправил кросс в штрафную...

55' Габбьядини Маноло пробует нанести удар издали, но Иван Проведель держит все под контролем

54' Удар от ворот произведет Сампдория

53' Адриен Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Янис Антисте из команды Специя делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

52' Удар от ворот произведет Сампдория

52' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Габбьядини Маноло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Матч возобновлен

49' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

49' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Аскилдсен Кристоффер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Кандрева Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Игрок команды Специя делает подачу своему товарищу по команде.