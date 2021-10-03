Кипр: Первый дивизион 2021-2022
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Варда АмрНападающий
-
20 Калцас НикосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Цур АссафВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Нинуа НикаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кецбая Темури
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Савич ВуядинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
37 Leo Natel
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
27 Шебаке ИссамПолузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Savvas Poursaitidis
История личных встреч
Анортосис
АПОЭЛ
24 матча
58.3%
41.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
70.8%
12 побед 17 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
9 побед 15 ничьих 0 побед
33 матча
24.2%
75.8%
0 побед 8 ничьих 25 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 12 ничьих 21 победа
57 матчей
24.6%
31.6%
43.8%
14 побед 18 ничьих 25 побед
Первый тайм
21.1%
61.4%
17.5%
12 побед 35 ничьих 10 побед
Второй тайм
15.8%
47.4%
36.8%
9 побед 27 ничьих 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Артиматас Костакис
|1
|0.25
|Калцас Никос
|1
|0.25
|Варда Амр
|1
|0.25
|Христодулопулос Лазарос
|1 (1)
|0.25
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Лукас
|1
|0.2
|Каро Андреас
|1
|0.2
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Делетич Милош
|1
|1
|Рушиас Онисифорос
|1
|0
|Артиматас Костакис
|1
|0
|Рисванис Спирос
|1
|0
|Нинуа Ника
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Окриашвили Торнике
|2
|1
|Facundo Zavala
|2
|0
|Даушвили Муртаз
|1
|0
|Соуза Лукас
|1
|0
|Шебаке Иссам
|1
|0
|Сантос Рафаэл II
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-ом тайме 2
0 Во 2-ом тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-ом тайме 4
1 Во 2-ом тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-ом тайме 0
1 Во 2-ом тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
5
1
4 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-ом тайме 5
2 Во 2-ом тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
2
33%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Гент - Анортосис 2:0 Арис Лимассол - Анортосис 3:2 Анортосис - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Партизан 0:2
Докса Катокопия - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Анортосис 0:0 Анортосис - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Анортосис 3:0 Омония - Анортосис 1:1 Анортосис - Олимпиакос Никосия 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 1:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 1:3 Анортосис - Омония 0:2 Анортосис - АПОЭЛ 1:0 Аполлон - Анортосис 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 2:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 1:2
АПОЭЛ
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
АПОЭЛ - ПАЕЕК 1:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 2:0 Аполлон - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 0:1
Пафос - АПОЭЛ 4:0 АПОЭЛ - Эрмис Арадиппу 2:0 Эносис - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 0:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 1:2 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:6 АПОЭЛ - Пафос 0:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:3 Эрмис Арадиппу - АПОЭЛ 2:0 Анортосис - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Эносис 1:0 Неа Саламина - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:0 АПОЭЛ - Кармиотисса 2:0 Омония - АПОЭЛ 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|2.
|АЕК Ларнака
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|Арис Лимассол
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|5.
|Докса Катокопия
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Пафос
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|7.
|Омония
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Олимпиакос Никосия
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|9.
|АПОЭЛ
|0:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|10.
|ПАЕЕК
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|Анортосис
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Этникос Ахна
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Аполлон
|3
|2
|0
|1
|7 - 7
|6
|3.
|Пафос
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|4.
|Омония
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Докса Катокопия
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Анортосис
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|8.
|АПОЭЛ
|0:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Арис Лимассол
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Олимпиакос Никосия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|ПАЕЕК
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Этникос Ахна
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Аполлон
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|АЕК Ларнака
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|ПАЕЕК
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Олимпиакос Никосия
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Докса Катокопия
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|8.
|Пафос
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|9.
|Этникос Ахна
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|10.
|АПОЭЛ
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|11.
|Омония
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Анортосис
|0:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|6
|2
|0
|2.
|Арис Лимассол
|Стемпиньски Мариуш
|4
|0
|0
|3.
|Аполлон
|Питтас Яннис
|4
|2
|0
|4.
|Пафос
|Семедо Вилли
|3
|0
|0
|5.
|Докса Катокопия
|Садик Берат
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|АПОЭЛ
|Окриашвили Торнике
|2
|1
|2.
|Олимпиакос Никосия
|Салли Эдгар
|3
|0
|3.
|Арис Лимассол
|Шполярич Матья
|3
|0
|4.
|Докса Катокопия
|Bojan Kovacevic
|3
|0
|5.
|Омония
|Гомес Хорди
|1
|1