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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Анортосис
0:0
Первый тайм: 26'
АПОЭЛ
0' 26'
Анортосис
АПОЭЛ

История личных встреч

Анортосис
АПОЭЛ

24 матча

58.3%
41.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
70.8%
12 побед 17 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
9 побед 15 ничьих 0 побед

33 матча

24.2%
75.8%
0 побед 8 ничьих 25 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 12 ничьих 21 победа

57 матчей

24.6%
31.6%
43.8%
14 побед 18 ничьих 25 побед

Первый тайм

21.1%
61.4%
17.5%
12 побед 35 ничьих 10 побед

Второй тайм

15.8%
47.4%
36.8%
9 побед 27 ничьих 21 победа

История матчей

К
1:3
К
1:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ТМС
1:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
4:0
ПД
2:3
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
0:3
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
3:3
К
2:0
ПД
1:0
К
0:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
8:1
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
0:2
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
1:0
К
0:2
ПД
3:0
ПД
1:1
К
0:0
ПД
0:1
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Артиматас Костакис 1 0.25
Калцас Никос 1 0.25
Варда Амр 1 0.25
Христодулопулос Лазарос 1 (1) 0.25
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Лукас 1 0.2
Каро Андреас 1 0.2

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Делетич Милош 1 1
Рушиас Онисифорос 1 0
Артиматас Костакис 1 0
Рисванис Спирос 1 0
Нинуа Ника 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окриашвили Торнике 2 1
Facundo Zavala 2 0
Даушвили Муртаз 1 0
Соуза Лукас 1 0
Шебаке Иссам 1 0
Сантос Рафаэл II 1 0
Каро Андреас 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-ом тайме 2
0 Во 2-ом тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-ом тайме 4
1 Во 2-ом тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-ом тайме 0
1 Во 2-ом тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-ом тайме 5
2 Во 2-ом тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
2
33%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Гент - Анортосис 2:0 Арис Лимассол - Анортосис 3:2 Анортосис - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Партизан 0:2
Докса Катокопия - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Анортосис 0:0 Анортосис - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Анортосис 3:0 Омония - Анортосис 1:1 Анортосис - Олимпиакос Никосия 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 1:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 1:3 Анортосис - Омония 0:2 Анортосис - АПОЭЛ 1:0 Аполлон - Анортосис 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 2:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 1:2
АПОЭЛ
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
АПОЭЛ - ПАЕЕК 1:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 2:0 Аполлон - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 0:1
Пафос - АПОЭЛ 4:0 АПОЭЛ - Эрмис Арадиппу 2:0 Эносис - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 0:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 1:2 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:6 АПОЭЛ - Пафос 0:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:3 Эрмис Арадиппу - АПОЭЛ 2:0 Анортосис - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Эносис 1:0 Неа Саламина - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:0 АПОЭЛ - Кармиотисса 2:0 Омония - АПОЭЛ 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 5 4 0 1 9 - 7 12
2. АЕК Ларнака 5 3 2 0 9 - 4 11
3. Арис Лимассол 5 3 1 1 8 - 4 10
4. АЕЛ Лимаcсол 4 2 1 1 8 - 3 7
5. Докса Катокопия 5 1 3 1 5 - 4 6
6. Пафос 5 1 3 1 7 - 7 6
7. Омония 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Олимпиакос Никосия 4 1 1 2 3 - 4 4
9. АПОЭЛ 0:0 5 1 1 3 2 - 7 4
10. ПАЕЕК 4 1 1 2 4 - 5 4
11. Анортосис 0:0 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Этникос Ахна 5 0 1 4 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Аполлон 3 2 0 1 7 - 7 6
3. Пафос 3 1 2 0 6 - 2 5
4. Омония 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Докса Катокопия 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Анортосис 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
7. АЕЛ Лимаcсол 2 1 0 1 4 - 1 3
8. АПОЭЛ 0:0 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Арис Лимассол 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Олимпиакос Никосия 2 0 1 1 2 - 3 1
11. ПАЕЕК 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Этникос Ахна 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Аполлон 2 2 0 0 2 - 0 6
3. АЕК Ларнака 2 1 1 0 5 - 2 4
4. АЕЛ Лимаcсол 2 1 1 0 4 - 2 4
5. ПАЕЕК 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Олимпиакос Никосия 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Докса Катокопия 3 0 2 1 3 - 4 2
8. Пафос 2 0 1 1 1 - 5 1
9. Этникос Ахна 3 0 1 2 3 - 6 1
10. АПОЭЛ 0:0 3 0 1 2 1 - 6 1
11. Омония 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Анортосис 0:0 2 0 0 2 2 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. АЕК Ларнака Тричковски Иван 6 2 0
2. Арис Лимассол Стемпиньски Мариуш 4 0 0
3. Аполлон Питтас Яннис 4 2 0
4. Пафос Семедо Вилли 3 0 0
5. Докса Катокопия Садик Берат 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АПОЭЛ Окриашвили Торнике 2 1
2. Олимпиакос Никосия Салли Эдгар 3 0
3. Арис Лимассол Шполярич Матья 3 0
4. Докса Катокопия Bojan Kovacevic 3 0
5. Омония Гомес Хорди 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Анортосис
Ничья
АПОЭЛ
2.75
3.15
2.82
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Анортосис 0:0 АПОЭЛ онлайн




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