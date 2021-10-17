Кипр: Первый дивизион 2021-2022
1:0
16' ГолЩепович Марко
22' Желтая карточкаБаширу Фуад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Дюриш МихалНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Нападающий
-
11 Дабо БагалиНападающий
- Нападающий
-
32 Янга РангелоНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
Ход матча
16'
1:0
22'
История личных встреч
Омония
Аполлон
22 матча
68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
50%
12 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
40.9%
16 побед 9 ничьих 0 побед
32 матча
21.9%
78.1%
0 побед 7 ничьих 25 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 8 ничьих 23 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 12 ничьих 17 побед
54 матча
27.8%
25.9%
46.3%
15 побед 14 ничьих 25 побед
Первый тайм
22.2%
35.2%
42.6%
12 побед 19 ничьих 23 победы
Второй тайм
29.6%
38.9%
31.5%
16 побед 21 ничья 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лекьякс Ян
|1
|0.2
|Папулис Фотис
|1
|0.2
|Щепович Марко
|1
|0.2
|Дюриш Михал
|1 (1)
|0.2
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|4 (2)
|0.67
|Жради Бассель
|2
|0.33
|Янга Рангело
|1
|0.17
|Илиев Илиан
|1
|0.17
Карточки
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Хорди
|1
|1
|Баширу Фуад
|2
|0
|Абдуллахи Шеху
|0
|1
|Лекьякс Ян
|1
|0
|Щепович Марко
|1
|0
|Ционис Маринос
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жради Бассель
|2
|0
|Кириаку Хараламбос
|0
|1
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Кателарис Фанос
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Wellington XVI
|1
|0
|Хаммас Амин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
50%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
67%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
3
8
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
3
38%
76-90
Пропущено
6
8
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
3
38%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
50%
1
13%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Омония
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Олимпиакос Никосия - Омония 1:0 Омония - Карабах 1:4 Омония - Пафос 1:1 Омония - Докса Катокопия 2:1
Кайрат - Омония 0:0 АЕК Ларнака - Омония 2:1 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Флора Таллин - Омония 2:1 Омония - Флора Таллин 1:0 Омония - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Омония 2:0 Омония - Анортосис 1:1 Омония - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Омония 0:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Анортосис - Омония 0:2 Омония - Олимпиакос Никосия 2:0 Аполлон - Омония 1:0 Омония - АЕК Ларнака 1:0
Аполлон
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Аполлон - АЕК Ларнака 1:4 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Аполлон - Олимпиас Лимпион 3:1 Аполлон - АПОЭЛ 2:1
Арис Лимассол - Аполлон 0:1 Аполлон - Этникос Ахна 4:2 Жилина - Аполлон 2:2 Аполлон - Жилина 1:3 Омония - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:2 Аполлон - АЕК Ларнака 3:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 1:2 Аполлон - Анортосис 1:1 Аполлон - Омония 1:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 0:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис - Аполлон 2:2 Аполлон - Эносис 2:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|2.
|Аполлон
|0:1
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|3.
|Арис Лимассол
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|Олимпиакос Никосия
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|6.
|Пафос
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|7.
|Омония
|1:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Докса Катокопия
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Анортосис
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|ПАЕЕК
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|11.
|АПОЭЛ
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|12.
|Этникос Ахна
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Омония
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Анортосис
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Аполлон
|0:1
|3
|2
|0
|1
|7 - 7
|6
|5.
|Пафос
|4
|1
|3
|0
|7 - 3
|6
|6.
|Докса Катокопия
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Олимпиакос Никосия
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|9.
|АПОЭЛ
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Арис Лимассол
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|ПАЕЕК
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Этникос Ахна
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Аполлон
|0:1
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|3.
|АЕК Ларнака
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Олимпиакос Никосия
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|ПАЕЕК
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|7.
|Докса Катокопия
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|8.
|Пафос
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|9.
|Этникос Ахна
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|10.
|Омония
|1:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|11.
|Анортосис
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|12.
|АПОЭЛ
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|7
|2
|0
|2.
|Арис Лимассол
|Стемпиньски Мариуш
|4
|0
|0
|3.
|Аполлон
|Питтас Яннис
|4
|2
|0
|4.
|Анортосис
|Артиматас Костакис
|3
|0
|0
|5.
|Пафос
|Семедо Вилли
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|АПОЭЛ
|Окриашвили Торнике
|2
|1
|2.
|Олимпиакос Никосия
|Салли Эдгар
|3
|0
|3.
|Арис Лимассол
|Шполярич Матья
|3
|0
|4.
|ПАЕЕК
|Markos Charalambous
|3
|0
|5.
|Пафос
|Драгомир Влад
|3
|0