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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Омония
1:0
Конец матча
Аполлон
0'
1:0
16' Гол
Щепович Марко
22' Желтая карточка
Баширу Фуад
56' Желтая карточка
Коль Исраэль
61' Желтая карточка
Ланг Адам
90' Желтая карточка
Ционис Маринос
90'+6
Омония
Аполлон

История личных встреч

Омония
Аполлон

22 матча

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
50%
12 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
40.9%
16 побед 9 ничьих 0 побед

32 матча

21.9%
78.1%
0 побед 7 ничьих 25 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 8 ничьих 23 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 12 ничьих 17 побед

54 матча

27.8%
25.9%
46.3%
15 побед 14 ничьих 25 побед

Первый тайм

22.2%
35.2%
42.6%
12 побед 19 ничьих 23 победы

Второй тайм

29.6%
38.9%
31.5%
16 побед 21 ничья 17 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
3:1
К
1:1
ПД
2:1
К
1:0
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
0:2
К
3:0
К
2:2
ПД
1:2
ПД
2:1
К
2:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
2:1
ПД
0:0
КК
1:0
КК
2:1
ПД
2:4
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
2:5
ПД
2:0
К
1:1
ПД
2:0
ПД
3:1
С
1:1
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
3:3
К
1:1
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лекьякс Ян 1 0.2
Папулис Фотис 1 0.2
Щепович Марко 1 0.2
Дюриш Михал 1 (1) 0.2
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 4 (2) 0.67
Жради Бассель 2 0.33
Янга Рангело 1 0.17
Илиев Илиан 1 0.17

Карточки

Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Хорди 1 1
Баширу Фуад 2 0
Ционис Маринос 2 0
Абдуллахи Шеху 0 1
Лекьякс Ян 1 0
Щепович Марко 1 0
Ланг Адам 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жради Бассель 2 0
Кириаку Хараламбос 0 1
Алеесами Хайтам 1 0
Коль Исраэль 1 0
Кателарис Фанос 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Wellington XVI 1 0
Хаммас Амин 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
50%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
67%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
3
38%
76-90

Пропущено

6
9
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
3
33%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
50%
1
11%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Омония
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Олимпиакос Никосия - Омония 1:0 Омония - Карабах 1:4 Омония - Пафос 1:1 Омония - Докса Катокопия 2:1
Кайрат - Омония 0:0 АЕК Ларнака - Омония 2:1 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Флора Таллин - Омония 2:1 Омония - Флора Таллин 1:0 Омония - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Омония 2:0 Омония - Анортосис 1:1 Омония - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Омония 0:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Анортосис - Омония 0:2 Омония - Олимпиакос Никосия 2:0 Аполлон - Омония 1:0 Омония - АЕК Ларнака 1:0
Аполлон
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Аполлон - АЕК Ларнака 1:4 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Аполлон - Олимпиас Лимпион 3:1 Аполлон - АПОЭЛ 2:1
Арис Лимассол - Аполлон 0:1 Аполлон - Этникос Ахна 4:2 Жилина - Аполлон 2:2 Аполлон - Жилина 1:3 Омония - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:2 Аполлон - АЕК Ларнака 3:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 1:2 Аполлон - Анортосис 1:1 Аполлон - Омония 1:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 0:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис - Аполлон 2:2 Аполлон - Эносис 2:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 6 4 2 0 12 - 4 14
2. Аполлон 6 4 0 2 9 - 8 12
3. Арис Лимассол 5 3 1 1 8 - 4 10
4. АЕЛ Лимаcсол 0:0 5 2 2 1 8 - 3 8
5. Олимпиакос Никосия 6 2 2 2 5 - 5 8
6. Омония 5 2 1 2 5 - 5 7
7. Анортосис 0:0 5 2 1 2 6 - 7 7
8. Пафос 6 1 4 1 8 - 8 7
9. Докса Катокопия 5 1 3 1 5 - 4 6
10. ПАЕЕК 5 1 1 3 4 - 8 4
11. АПОЭЛ 5 1 0 4 3 - 9 3
12. Этникос Ахна 5 0 1 4 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Омония 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Анортосис 0:0 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Аполлон 3 2 0 1 7 - 7 6
5. Пафос 4 1 3 0 7 - 3 6
6. Докса Катокопия 2 1 1 0 2 - 0 4
7. АЕЛ Лимаcсол 0:0 3 1 1 1 4 - 1 4
8. Олимпиакос Никосия 3 1 1 1 3 - 3 4
9. АПОЭЛ 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Арис Лимассол 2 1 0 1 3 - 3 3
11. ПАЕЕК 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Этникос Ахна 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Аполлон 3 2 0 1 2 - 1 6
3. АЕК Ларнака 2 1 1 0 5 - 2 4
4. АЕЛ Лимаcсол 0:0 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Олимпиакос Никосия 3 1 1 1 2 - 2 4
6. ПАЕЕК 3 1 0 2 3 - 5 3
7. Докса Катокопия 3 0 2 1 3 - 4 2
8. Пафос 2 0 1 1 1 - 5 1
9. Анортосис 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
10. Этникос Ахна 3 0 1 2 3 - 6 1
11. Омония 2 0 0 2 1 - 3 0
12. АПОЭЛ 3 0 0 3 2 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. АЕК Ларнака Тричковски Иван 7 2 0
2. Арис Лимассол Стемпиньски Мариуш 4 0 0
3. Аполлон Питтас Яннис 4 2 0
4. Анортосис Артиматас Костакис 3 0 0
5. Пафос Семедо Вилли 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АПОЭЛ Окриашвили Торнике 2 1
2. Олимпиакос Никосия Салли Эдгар 3 0
3. Арис Лимассол Шполярич Матья 3 0
4. ПАЕЕК Markos Charalambous 3 0
5. Пафос Драгомир Влад 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 39'
    Атьемвен Айяйи уходит с поля. Лойзу Лойзос выходит вместо него
  • Желтая карточка
    22'
    Баширу Фуад получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Щепович Марко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Омония 1:0 Аполлон онлайн




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