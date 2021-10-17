Кипр: Первый дивизион 2021-2022
АЕЛ Лимаcсол
2:1
Конец матча
Анортосис
1:0
17' Гол в свои воротаАраюури Паулус
1:1
23' ГолВарда Амр
2:1
26' ГолEuller II
44' Желтая карточкаРистевски Кирче
48' Желтая карточкаРисванис Спирос
58' Желтая карточкаГушбауэр Йозеф
63' Желтая карточкаЗдравковски Давор
65' Желтая карточкаМедоевич Слободан
73' Желтая карточкаВозинья Жозимар
87' Желтая карточкаEuller II
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Euller II
- Запасные игроки
-
99 Эвора ЭлберВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
73 Пеле БрайанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Dusan Kerkez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Варда АмрНападающий
-
20 Калцас НикосНападающий
- Запасные игроки
-
55 Цур АссафВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Нинуа НикаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кецбая Темури
Ход матча
17'
1:0
23'
1:1
26'
2:1
44'
48'
58'
73'
87'
История личных встреч
АЕЛ Лимаcсол
Анортосис
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
64.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 6 побед
29 матчей
37.9%
31%
31.1%
11 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
24.1%
51.7%
24.2%
7 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.6%
51.7%
20.7%
8 побед 15 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Щепович Стефан
|2
|0.4
|Масурек Франко
|2
|0.4
|Euller II
|2
|0.4
|Майдевац Андрия
|2
|0.4
|Бруно Араужо
|1
|0.2
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Артиматас Костакис
|3
|0.6
|Варда Амр
|2
|0.4
|Калцас Никос
|1
|0.2
|Христодулопулос Лазарос
|1 (1)
|0.2
Карточки
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ристевски Кирче
|3
|0
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Бруно Араужо
|2
|0
|Euller II
|2
|0
|Здравковски Давор
|2
|0
|Креванос Антреас
|0
|1
|Риера Лоренцо
|1
|0
|Возинья Жозимар
|1
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|1
|0
|Сотериу Костас
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Делетич Милош
|1
|1
|Рисванис Спирос
|2
|0
|Гушбауэр Йозеф
|1
|0
|Рушиас Онисифорос
|1
|0
|Артиматас Костакис
|1
|0
|Нинуа Ника
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
75%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
67%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
3
38%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
1
13%
1-15
2
40%
4
50%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
ПАЕЕК - АЕЛ Лимаcсол 1:3 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 4:0
Карабах - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Карабах 1:1 Влазния Шкодер - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Влазния Шкодер 1:0 Динамо Москва - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 2:1 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 1:2 Омония - АЕЛ Лимаcсол 2:1 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 1:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 4:2 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 2:0 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 1:2 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:2
Анортосис
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Анортосис - АПОЭЛ 2:1 Гент - Анортосис 2:0 Арис Лимассол - Анортосис 3:2 Анортосис - Этникос Ахна 2:1
Анортосис - Партизан 0:2 Докса Катокопия - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Анортосис 0:0 Анортосис - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Анортосис 3:0 Омония - Анортосис 1:1 Анортосис - Олимпиакос Никосия 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 1:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 1:3 Анортосис - Омония 0:2 Анортосис - АПОЭЛ 1:0 Аполлон - Анортосис 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|2.
|Аполлон
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|3.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|4.
|Арис Лимассол
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Олимпиакос Никосия
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|6.
|Пафос
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|7.
|Омония
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Докса Катокопия
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Анортосис
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|ПАЕЕК
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|11.
|АПОЭЛ
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|12.
|Этникос Ахна
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Омония
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Анортосис
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Аполлон
|3
|2
|0
|1
|7 - 7
|6
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|6.
|Пафос
|4
|1
|3
|0
|7 - 3
|6
|7.
|Докса Катокопия
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Олимпиакос Никосия
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|АПОЭЛ
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Арис Лимассол
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|ПАЕЕК
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Этникос Ахна
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Аполлон
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|3.
|АЕК Ларнака
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Олимпиакос Никосия
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|ПАЕЕК
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|7.
|Докса Катокопия
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|8.
|Пафос
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|9.
|Этникос Ахна
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|10.
|Омония
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|11.
|Анортосис
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|12.
|АПОЭЛ
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|7
|2
|0
|2.
|Арис Лимассол
|Стемпиньски Мариуш
|4
|0
|0
|3.
|Аполлон
|Питтас Яннис
|4
|2
|0
|4.
|Анортосис
|Артиматас Костакис
|3
|0
|0
|5.
|Пафос
|Семедо Вилли
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|АПОЭЛ
|Окриашвили Торнике
|2
|1
|2.
|АЕЛ Лимаcсол
|Ристевски Кирче
|3
|0
|3.
|Олимпиакос Никосия
|Салли Эдгар
|3
|0
|4.
|Арис Лимассол
|Шполярич Матья
|3
|0
|5.
|ПАЕЕК
|Markos Charalambous
|3
|0