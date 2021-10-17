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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
АЕЛ Лимаcсол
2:1
Конец матча
Анортосис
0'
1:0
17' Гол в свои ворота
Араюури Паулус
1:1
23' Гол
Варда Амр
2:1
26' Гол
Euller II
44' Желтая карточка
Ристевски Кирче
48' Желтая карточка
Рисванис Спирос
58' Желтая карточка
Гушбауэр Йозеф
63' Желтая карточка
Здравковски Давор
65' Желтая карточка
Медоевич Слободан
73' Желтая карточка
Возинья Жозимар
87' Желтая карточка
Euller II
90'+7
АЕЛ Лимаcсол
Анортосис

История личных встреч

АЕЛ Лимаcсол
Анортосис

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
64.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 6 побед

29 матчей

37.9%
31%
31.1%
11 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

24.1%
51.7%
24.2%
7 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.6%
51.7%
20.7%
8 побед 15 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
1:0
ТМС
2:0
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
0:3
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:2
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
4:1
ПД
4:3
ПД
0:3
ПД
0:2
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимаcсол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Щепович Стефан 2 0.4
Масурек Франко 2 0.4
Euller II 2 0.4
Майдевац Андрия 2 0.4
Бруно Араужо 1 0.2
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Артиматас Костакис 3 0.6
Варда Амр 2 0.4
Калцас Никос 1 0.2
Христодулопулос Лазарос 1 (1) 0.2

Карточки

АЕЛ Лимаcсол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ристевски Кирче 3 0
Медоевич Слободан 2 0
Бруно Араужо 2 0
Euller II 2 0
Здравковски Давор 2 0
Креванос Антреас 0 1
Риера Лоренцо 1 0
Возинья Жозимар 1 0
Andre Ferreira Teixeira 1 0
Сотериу Костас 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Делетич Милош 1 1
Рисванис Спирос 2 0
Гушбауэр Йозеф 1 0
Рушиас Онисифорос 1 0
Артиматас Костакис 1 0
Нинуа Ника 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
75%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
67%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
3
38%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
1
13%
1-15
2
40%
4
50%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
ПАЕЕК - АЕЛ Лимаcсол 1:3 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 4:0
Карабах - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Карабах 1:1 Влазния Шкодер - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Влазния Шкодер 1:0 Динамо Москва - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 2:1 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 1:2 Омония - АЕЛ Лимаcсол 2:1 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 1:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 4:2 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 2:0 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 1:2 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:2
Анортосис
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Анортосис - АПОЭЛ 2:1 Гент - Анортосис 2:0 Арис Лимассол - Анортосис 3:2 Анортосис - Этникос Ахна 2:1
Анортосис - Партизан 0:2 Докса Катокопия - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Анортосис 0:0 Анортосис - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Анортосис 3:0 Омония - Анортосис 1:1 Анортосис - Олимпиакос Никосия 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 1:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 1:3 Анортосис - Омония 0:2 Анортосис - АПОЭЛ 1:0 Аполлон - Анортосис 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 6 4 2 0 12 - 4 14
2. Аполлон 6 4 0 2 9 - 8 12
3. АЕЛ Лимаcсол 5 3 1 1 10 - 4 10
4. Арис Лимассол 5 3 1 1 8 - 4 10
5. Олимпиакос Никосия 6 2 2 2 5 - 5 8
6. Пафос 6 1 4 1 8 - 8 7
7. Омония 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Докса Катокопия 5 1 3 1 5 - 4 6
9. Анортосис 5 2 0 3 7 - 9 6
10. ПАЕЕК 5 1 1 3 4 - 8 4
11. АПОЭЛ 5 1 0 4 3 - 9 3
12. Этникос Ахна 5 0 1 4 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Омония 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Анортосис 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Аполлон 3 2 0 1 7 - 7 6
5. АЕЛ Лимаcсол 3 2 0 1 6 - 2 6
6. Пафос 4 1 3 0 7 - 3 6
7. Докса Катокопия 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Олимпиакос Никосия 3 1 1 1 3 - 3 4
9. АПОЭЛ 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Арис Лимассол 2 1 0 1 3 - 3 3
11. ПАЕЕК 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Этникос Ахна 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Аполлон 3 2 0 1 2 - 1 6
3. АЕК Ларнака 2 1 1 0 5 - 2 4
4. АЕЛ Лимаcсол 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Олимпиакос Никосия 3 1 1 1 2 - 2 4
6. ПАЕЕК 3 1 0 2 3 - 5 3
7. Докса Катокопия 3 0 2 1 3 - 4 2
8. Пафос 2 0 1 1 1 - 5 1
9. Этникос Ахна 3 0 1 2 3 - 6 1
10. Омония 2 0 0 2 1 - 3 0
11. Анортосис 3 0 0 3 3 - 7 0
12. АПОЭЛ 3 0 0 3 2 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. АЕК Ларнака Тричковски Иван 7 2 0
2. Арис Лимассол Стемпиньски Мариуш 4 0 0
3. Аполлон Питтас Яннис 4 2 0
4. Анортосис Артиматас Костакис 3 0 0
5. Пафос Семедо Вилли 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АПОЭЛ Окриашвили Торнике 2 1
2. АЕЛ Лимаcсол Ристевски Кирче 3 0
3. Олимпиакос Никосия Салли Эдгар 3 0
4. Арис Лимассол Шполярич Матья 3 0
5. ПАЕЕК Markos Charalambous 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Ристевски Кирче получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Euller бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Варда Амр бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Араюури Паулус уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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