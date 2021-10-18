Кипр: Первый дивизион 2021-2022
Докса Катокопия
1:0
Второй тайм: 71'
Арис Лимассол
1:0
7' ГолАнаане Тиджани
37' Желтая карточкаСимон Габриэл
39' Желтая карточкаКвашук Виталий
49' Желтая карточкаBenjamin Asamoah
52' Желтая карточкаAndreas Karamanolis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 МескаНападающий
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Сасси ИсмаилНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Costas Sakkas
- Основной состав
- Вратарь
-
17 КажуЗащитник
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
13 Delmiro
-
-
80 Warren Shavy
-
-
-
77 Osman Koroma
-
Главный тренер: Liasos Louka
Ход матча
7'
1:0
37'
39'
49'
История личных встреч
Докса Катокопия
Арис Лимассол
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
14 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садик Берат
|3 (1)
|0.5
|Эбралидзе Автандил
|1
|0.17
|Анаане Тиджани
|1
|0.17
|Notar Ebralidze
|1
|0.17
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стемпиньски Мариуш
|4
|0.67
|Шполярич Матья
|2
|0.33
|Сикорский Даниэль
|1
|0.17
|Квашук Виталий
|1
|0.17
Карточки
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bojan Kovacevic
|3
|0
|Меска
|1
|1
|Шишковски Дамьян
|1
|1
|Адамович Марко
|2
|0
|Трайчевски Душко
|2
|0
|Benjamin Asamoah
|2
|0
|Балде Ромарио
|0
|1
|Анаане Тиджани
|0
|1
|Садик Берат
|1
|0
|Стилиану Мариос
|1
|0
|Лафранс Кевин
|1
|0
|Andreas Karamanolis
|1
|0
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шполярич Матья
|3
|0
|Квашук Виталий
|2
|0
|Яго Стив
|2
|0
|Симон Габриэл
|2
|0
|Сикорский Даниэль
|1
|0
|Шилденфельд Гордон
|1
|0
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Andreas Fragkou
|1
|0
|Martin Slogar
|1
|0
|Nuno Lopes1
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
3
38%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Докса Катокопия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Пафос - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 5:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:0 Омония - Докса Катокопия 2:1
Докса Катокопия - Анортосис 2:0 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Эносис 1:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:4 Кармиотисса - Докса Катокопия 0:5 Докса Катокопия - АПОЭЛ 1:2 Пафос - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 6:1 Эрмис Арадиппу - Докса Катокопия 0:1 Эносис - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:0 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Эрмис Арадиппу 1:1
Арис Лимассол
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Этникос Ахна - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Эносис 2:2 Арис Лимассол - Анортосис 3:2 ПАЕЕК - Арис Лимассол 0:0
Арис Лимассол - Аполлон 0:1 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 1:2 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Айя-Напа 1:1 ПАЕЕК - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АСИЛ Лыси 2:1 Дигенис Акритас - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Закакиу 2:0 Kouris Erimis - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Омония Арадиппу 0:2 Алки Ороклинис - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Акритас Хлоракас 3:1 Арис Лимассол - Лакатамия 1:0 Ахиронас - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Отеллос 3:1 Ксилотимву - Арис Лимассол 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|2.
|Аполлон
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|3.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|4.
|Арис Лимассол
|0:1
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|5.
|Докса Катокопия
|1:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|6.
|Олимпиакос Никосия
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|7.
|Пафос
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|8.
|Омония
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Анортосис
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|АПОЭЛ
|0:0
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|11.
|ПАЕЕК
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|12.
|Этникос Ахна
|0:0
|6
|0
|2
|4
|4 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Омония
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Докса Катокопия
|1:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|Аполлон
|3
|2
|0
|1
|7 - 7
|6
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|6.
|Анортосис
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|7.
|Пафос
|4
|1
|3
|0
|7 - 3
|6
|8.
|Олимпиакос Никосия
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|АПОЭЛ
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|10.
|Арис Лимассол
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|ПАЕЕК
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Этникос Ахна
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|0:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|2.
|Аполлон
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|3.
|АЕК Ларнака
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Олимпиакос Никосия
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|ПАЕЕК
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|7.
|Докса Катокопия
|1:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|8.
|Этникос Ахна
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|9.
|Пафос
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|10.
|Омония
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|11.
|Анортосис
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|12.
|АПОЭЛ
|0:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|7
|2
|0
|2.
|Арис Лимассол
|Стемпиньски Мариуш
|4
|0
|0
|3.
|Аполлон
|Питтас Яннис
|4
|2
|0
|4.
|Анортосис
|Артиматас Костакис
|3
|0
|0
|5.
|Пафос
|Семедо Вилли
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|АПОЭЛ
|Окриашвили Торнике
|2
|1
|2.
|АЕЛ Лимаcсол
|Ристевски Кирче
|3
|0
|3.
|Олимпиакос Никосия
|Салли Эдгар
|3
|0
|4.
|Арис Лимассол
|Шполярич Матья
|3
|0
|5.
|ПАЕЕК
|Markos Charalambous
|3
|0