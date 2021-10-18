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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Докса Катокопия
1:0
Второй тайм: 71'
Арис Лимассол
0'
1:0
7' Гол
Анаане Тиджани
37' Желтая карточка
Симон Габриэл
39' Желтая карточка
Квашук Виталий
49' Желтая карточка
Benjamin Asamoah
52' Желтая карточка
Andreas Karamanolis
71'
Докса Катокопия
Арис Лимассол

История личных встреч

Докса Катокопия
Арис Лимассол

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
4:1
ПД
3:1
ПД
4:0
ПД
4:3
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Берат 3 (1) 0.5
Эбралидзе Автандил 1 0.17
Анаане Тиджани 1 0.17
Notar Ebralidze 1 0.17
Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стемпиньски Мариуш 4 0.67
Шполярич Матья 2 0.33
Сикорский Даниэль 1 0.17
Квашук Виталий 1 0.17

Карточки

Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bojan Kovacevic 3 0
Меска 1 1
Шишковски Дамьян 1 1
Адамович Марко 2 0
Трайчевски Душко 2 0
Benjamin Asamoah 2 0
Балде Ромарио 0 1
Анаане Тиджани 0 1
Садик Берат 1 0
Стилиану Мариос 1 0
Лафранс Кевин 1 0
Andreas Karamanolis 1 0
Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шполярич Матья 3 0
Квашук Виталий 2 0
Яго Стив 2 0
Симон Габриэл 2 0
Сикорский Даниэль 1 0
Шилденфельд Гордон 1 0
Ронкалья Факундо 1 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Andreas Fragkou 1 0
Martin Slogar 1 0
Nuno Lopes1 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
3
38%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Докса Катокопия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Пафос - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 5:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:0 Омония - Докса Катокопия 2:1
Докса Катокопия - Анортосис 2:0 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Эносис 1:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:4 Кармиотисса - Докса Катокопия 0:5 Докса Катокопия - АПОЭЛ 1:2 Пафос - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 6:1 Эрмис Арадиппу - Докса Катокопия 0:1 Эносис - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:0 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Эрмис Арадиппу 1:1
Арис Лимассол
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Этникос Ахна - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Эносис 2:2 Арис Лимассол - Анортосис 3:2 ПАЕЕК - Арис Лимассол 0:0
Арис Лимассол - Аполлон 0:1 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 1:2 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Айя-Напа 1:1 ПАЕЕК - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АСИЛ Лыси 2:1 Дигенис Акритас - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Закакиу 2:0 Kouris Erimis - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Омония Арадиппу 0:2 Алки Ороклинис - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Акритас Хлоракас 3:1 Арис Лимассол - Лакатамия 1:0 Ахиронас - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Отеллос 3:1 Ксилотимву - Арис Лимассол 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 6 4 2 0 12 - 4 14
2. Аполлон 6 4 0 2 9 - 8 12
3. АЕЛ Лимаcсол 5 3 1 1 10 - 4 10
4. Арис Лимассол 0:1 6 3 1 2 8 - 5 10
5. Докса Катокопия 1:0 6 2 3 1 6 - 4 9
6. Олимпиакос Никосия 6 2 2 2 5 - 5 8
7. Пафос 6 1 4 1 8 - 8 7
8. Омония 5 2 1 2 5 - 5 7
9. Анортосис 5 2 0 3 7 - 9 6
10. АПОЭЛ 0:0 6 1 1 4 3 - 9 4
11. ПАЕЕК 5 1 1 3 4 - 8 4
12. Этникос Ахна 0:0 6 0 2 4 4 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Омония 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Докса Катокопия 1:0 3 2 1 0 3 - 0 7
4. Аполлон 3 2 0 1 7 - 7 6
5. АЕЛ Лимаcсол 3 2 0 1 6 - 2 6
6. Анортосис 2 2 0 0 4 - 2 6
7. Пафос 4 1 3 0 7 - 3 6
8. Олимпиакос Никосия 3 1 1 1 3 - 3 4
9. АПОЭЛ 0:0 3 1 1 1 1 - 1 4
10. Арис Лимассол 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
11. ПАЕЕК 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Этникос Ахна 0:0 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 0:1 4 2 1 1 5 - 2 7
2. Аполлон 3 2 0 1 2 - 1 6
3. АЕК Ларнака 2 1 1 0 5 - 2 4
4. АЕЛ Лимаcсол 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Олимпиакос Никосия 3 1 1 1 2 - 2 4
6. ПАЕЕК 3 1 0 2 3 - 5 3
7. Докса Катокопия 1:0 3 0 2 1 3 - 4 2
8. Этникос Ахна 0:0 4 0 2 2 3 - 6 2
9. Пафос 2 0 1 1 1 - 5 1
10. Омония 2 0 0 2 1 - 3 0
11. Анортосис 3 0 0 3 3 - 7 0
12. АПОЭЛ 0:0 3 0 0 3 2 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. АЕК Ларнака Тричковски Иван 7 2 0
2. Арис Лимассол Стемпиньски Мариуш 4 0 0
3. Аполлон Питтас Яннис 4 2 0
4. Анортосис Артиматас Костакис 3 0 0
5. Пафос Семедо Вилли 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АПОЭЛ Окриашвили Торнике 2 1
2. АЕЛ Лимаcсол Ристевски Кирче 3 0
3. Олимпиакос Никосия Салли Эдгар 3 0
4. Арис Лимассол Шполярич Матья 3 0
5. ПАЕЕК Markos Charalambous 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Квашук Виталий получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Симон Габриэл получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Анаане Тиджани бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Докса Катокопия
Ничья
Арис Лимассол
3.10
3.00
2.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Докса Катокопия 1:0 Арис Лимассол онлайн




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