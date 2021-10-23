Турция: Суперлига 2021-2022
Ризеспор
1:1
Второй тайм: 63'
Стадион: Caykur Didi Stadyumu
Касымпаша
1:0
11' ГолСертель Джемали
18' Желтая карточкаДабо Брайан
19' Желтая карточкаЙоргенсен Николай
32' Желтая карточкаТравник Михал
1:1
60' ПенальтиБозок Умут
23
Аккан
Гёкхан
5
Ай
Селим
14
Дабо
Брайан
19
Хуммет
Денис
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 Ай СелимЗащитник
- Защитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хуммет ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Коч АлберкЗащитник
- Полузащитник
-
50 Умар АминуПолузащитник
-
52 Сабо ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Бречка ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бозок УмутНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Текин ХарунВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
-
17 Энгин АхметПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Дирар НабильПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Арслан Джихат
Ход матча
11'
1:0
18'
32'
60'
1:1
61'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
47 Владение мячом, % 53
История личных встреч
Ризеспор
Касымпаша
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
25 матчей
32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
48%
32%
5 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.2
|Джокович Дамьян
|2 (1)
|0.2
|Боласье Янник
|1
|0.1
|Болдрин Фернандо
|1
|0.1
|Сертель Джемали
|1
|0.1
|Сабо Эрик
|0
|0
|Бойд Тайлер
|0
|0
|Фири Лебоганг
|0
|0
|Умар Амину
|0
|0
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бозок Умут
|3 (1)
|0.3
|Йоргенсен Николай
|2
|0.2
|Травник Михал
|2
|0.2
|Эрдоган Юсуф
|1
|0.1
|Эйссерик Валентин
|1
|0.1
|Хайрадинович Харис
|0
|0
Карточки
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ай Селим
|3
|0
|Бойд Тайлер
|1
|1
|Дабо Брайан
|2
|0
|Сабо Эрик
|2
|0
|Сантос Фабрисио
|2
|0
|Генюл Гёкхан
|1
|0
|Боласье Янник
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Фири Лебоганг
|1
|0
|Топчу Эмир Хан
|1
|0
|Четин Тарык
|1
|0
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садику Лорет
|4
|0
|Эйссерик Валентин
|3
|0
|Травник Михал
|3
|0
|Бозок Умут
|3
|0
|Йоргенсен Николай
|2
|0
|Хайрадинович Харис
|2
|0
|Mortadha Ben Ouannes
|2
|0
|Донк Райан
|1
|0
|Брума Джеффри
|1
|0
|Айтач Сакыб
|1
|0
|Эрдоган Юсуф
|1
|0
|Хадергьонай Флорент
|1
|0
|Сербест Таркан
|1
|0
|Варга Кевин
|1
|0
|Йылдырым Фейзи
|1
|0
|Энгин Ахмет
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
3
43%
2
29%
76-90
Забито
4
7
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
2
50%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Пропущено
13
7
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
29%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
3
23%
1
14%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Пропущено
20
14
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
3
21%
16-30
3
15%
4
29%
31-45
3
15%
2
14%
46-60
4
20%
2
14%
61-75
6
30%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ризеспор
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Гиресунспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 2:3 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Алтай 1:2
Адана Демирспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Хатайспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Ризеспор 3:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Газишехир Газиантеп - Ризеспор 4:5 Ризеспор - Малатьяспор 0:4 Денизлиспор - Ризеспор 0:1 Ризеспор - Бешикташ 2:3 Генчлербирлиги - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Коньяспор 5:3 Антальяспор - Ризеспор 2:3 Ризеспор - Трабзонспор 0:0
Касымпаша
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Касымпаша - Гёзтепе 1:2 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Коньяспор 2:2 Аланьяспор - Касымпаша 2:0
Касымпаша - Трабзонспор 0:1 Кайсериспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Тузласпор 0:3 Касымпаша - Галатасарай 2:2 Касымпаша - Гиресунспор 2:0 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 5:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 1:2 Трабзонспор - Касымпаша 2:1 Фенербахче - Касымпаша 4:1 Галатасарай - Касымпаша 4:2 Сивасспор - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Анкарагюджю 3:1 Эрзурумспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Аланьяспор 3:0 Фенербахче - Касымпаша 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|9
|6
|3
|0
|19 - 9
|21
|2.
|Фенербахче
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|3.
|Хатайспор
|9
|6
|1
|2
|18 - 7
|19
|4.
|Бешикташ
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|9
|5
|2
|2
|15 - 11
|17
|6.
|Аланьяспор
|9
|5
|2
|2
|14 - 14
|17
|7.
|Галатасарай
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|8.
|Алтай
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|9.
|Коньяспор
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|10.
|Малатьяспор
|10
|4
|0
|6
|11 - 17
|12
|11.
|Адана Демирспор
|9
|3
|3
|3
|14 - 14
|12
|12.
|Газишехир Газиантеп
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|13.
|Кайсериспор
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|11
|14.
|Сивасспор
|9
|2
|4
|3
|13 - 11
|10
|15.
|Истанбул Башакшехир
|9
|3
|0
|6
|11 - 12
|9
|16.
|Антальяспор
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|17.
|Гиресунспор
|9
|2
|2
|5
|5 - 9
|8
|18.
|Гёзтепе
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|19.
|Касымпаша
|1:1
|10
|1
|4
|5
|10 - 15
|7
|20.
|Ризеспор
|1:1
|10
|0
|2
|8
|7 - 22
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Хатайспор
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|4.
|Газишехир Газиантеп
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|5.
|Фенербахче
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|6.
|Аланьяспор
|4
|3
|0
|1
|10 - 7
|9
|7.
|Галатасарай
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|8.
|Истанбул Башакшехир
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|9.
|Алтай
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|10.
|Трабзонспор
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|11.
|Коньяспор
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|12.
|Адана Демирспор
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|13.
|Кайсериспор
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|14.
|Антальяспор
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|15.
|Сивасспор
|5
|1
|3
|1
|9 - 6
|6
|16.
|Малатьяспор
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|17.
|Касымпаша
|1:1
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|18.
|Гиресунспор
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|19.
|Гёзтепе
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|20.
|Ризеспор
|1:1
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|Фенербахче
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|3.
|Хатайспор
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|Аланьяспор
|5
|2
|2
|1
|4 - 7
|8
|5.
|Галатасарай
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Малатьяспор
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|8.
|Коньяспор
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Алтай
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|10.
|Адана Демирспор
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|11.
|Гёзтепе
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|12.
|Бешикташ
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Сивасспор
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Кайсериспор
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|15.
|Гиресунспор
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|16.
|Антальяспор
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|17.
|Касымпаша
|1:1
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Газишехир Газиантеп
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|19.
|Истанбул Башакшехир
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|20.
|Ризеспор
|1:1
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Трабзонспор
|Бакасетас Тасос
|7
|3
|3
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Окака Стефано
|6
|0
|0
|3.
|Фатих Карагюмрюк
|Пешич Александар
|5
|0
|1
|4.
|Хатайспор
|Диуф Маме Бирам
|5
|1
|1
|5.
|Алтай
|Бамба Дауда
|5
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аланьяспор
|Дьедью Фамара
|4
|1
|2.
|Хатайспор
|Диуф Маме Бирам
|5
|0
|3.
|Малатьяспор
|Jospin Nshimirimana
|3
|1
|4.
|Касымпаша
|Садику Лорет
|4
|0
|5.
|Гёзтепе
|Арсланаджич Дино
|4
|0