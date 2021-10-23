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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ризеспор
1:1
Второй тайм: 63'

Стадион:
Касымпаша
0'
1:0
11' Гол
Сертель Джемали
18' Желтая карточка
Дабо Брайан
19' Желтая карточка
Йоргенсен Николай
32' Желтая карточка
Травник Михал
1:1
60' Пенальти
Бозок Умут
61' Желтая карточка
 63'
23
Аккан
Гёкхан
27
Сантос
Фабрисио
3
Хольмен
Себастьян
5
Ай
Селим
88
Сертель
Джемали
14
Дабо
Брайан
21
Фири
Лебоганг
53
Боласье
Янник
10
Болдрин
Фернандо
19
Хуммет
Денис
20
Похьянпало
Йоэль
1
Ташкиран
Махмут
5
Брума
Джеффри
4
Донк
Райан
25
Бречка
Томаш
94
Хадергьонай
Флорент
7
Травник
Михал
6
Садику
Лорет
15
Сербест
Таркан
12
Mortadha
Ben
Ouannes
19
Бозок
Умут
14
Йоргенсен
Николай
Ризеспор
4-2-3-1
Касымпаша
3-5-2

Ход матча

11'
Сертель Джемали
(Фири Лебоганг)
1:0
18'
Дабо Брайан
 
19'
 
Йоргенсен Николай
32'
 
Травник Михал
46'
Умар Амину
Болдрин Фернандо
 
46'
Пехливан Ясин
Хуммет Денис
 
46'
 
Хайрадинович Харис
Бречка Томаш
46'
 
Элмалы Эврен Эрен
Mortadha Ben Ouannes
60'
1:1
Бозок Умут
61'
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 47 Владение мячом, % 53

История личных встреч

Ризеспор
Касымпаша

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

25 матчей

32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
48%
32%
5 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:1
С
2:0
С
2:0
С
0:3
С
0:1
С
2:3
С
4:2
К
2:2
К
2:0
К
2:3
К
1:6
С
0:1
С
2:0
С
1:1
С
1:3
С
3:1
С
1:1
С
0:0
АЛ
1:2
АЛ
4:2
АЛ
4:0
АЛ
0:0
ТМС
0:1
С
0:1
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 2 0.2
Джокович Дамьян 2 (1) 0.2
Боласье Янник 1 0.1
Болдрин Фернандо 1 0.1
Сертель Джемали 1 0.1
Сабо Эрик 0 0
Бойд Тайлер 0 0
Фири Лебоганг 0 0
Умар Амину 0 0
Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бозок Умут 3 (1) 0.3
Йоргенсен Николай 2 0.2
Травник Михал 2 0.2
Эрдоган Юсуф 1 0.1
Эйссерик Валентин 1 0.1
Хайрадинович Харис 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ай Селим 3 0
Бойд Тайлер 1 1
Дабо Брайан 2 0
Сабо Эрик 2 0
Сантос Фабрисио 2 0
Генюл Гёкхан 1 0
Боласье Янник 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Фири Лебоганг 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Четин Тарык 1 0
Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садику Лорет 4 0
Эйссерик Валентин 3 0
Травник Михал 3 0
Бозок Умут 3 0
Йоргенсен Николай 2 0
Хайрадинович Харис 2 0
Mortadha Ben Ouannes 2 0
Донк Райан 1 0
Брума Джеффри 1 0
Айтач Сакыб 1 0
Эрдоган Юсуф 1 0
Хадергьонай Флорент 1 0
Сербест Таркан 1 0
Варга Кевин 1 0
Йылдырым Фейзи 1 0
Энгин Ахмет 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
3
43%
2
29%
76-90

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
2
50%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

13
7
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
29%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
3
23%
1
14%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Пропущено

20
14
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
3
21%
16-30
3
15%
4
29%
31-45
3
15%
2
14%
46-60
4
20%
2
14%
61-75
6
30%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Гиресунспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 2:3 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Алтай 1:2
Адана Демирспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Хатайспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Ризеспор 3:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Газишехир Газиантеп - Ризеспор 4:5 Ризеспор - Малатьяспор 0:4 Денизлиспор - Ризеспор 0:1 Ризеспор - Бешикташ 2:3 Генчлербирлиги - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Коньяспор 5:3 Антальяспор - Ризеспор 2:3 Ризеспор - Трабзонспор 0:0
Касымпаша
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Касымпаша - Гёзтепе 1:2 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Коньяспор 2:2 Аланьяспор - Касымпаша 2:0
Касымпаша - Трабзонспор 0:1 Кайсериспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Тузласпор 0:3 Касымпаша - Галатасарай 2:2 Касымпаша - Гиресунспор 2:0 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 5:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 1:2 Трабзонспор - Касымпаша 2:1 Фенербахче - Касымпаша 4:1 Галатасарай - Касымпаша 4:2 Сивасспор - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Анкарагюджю 3:1 Эрзурумспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Аланьяспор 3:0 Фенербахче - Касымпаша 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 9 6 3 0 19 - 9 21
2. Фенербахче 9 6 1 2 13 - 9 19
3. Хатайспор 9 6 1 2 18 - 7 19
4. Бешикташ 9 5 2 2 18 - 11 17
5. Фатих Карагюмрюк 9 5 2 2 15 - 11 17
6. Аланьяспор 9 5 2 2 14 - 14 17
7. Галатасарай 9 5 2 2 14 - 12 17
8. Алтай 10 5 0 5 16 - 16 15
9. Коньяспор 9 3 5 1 12 - 9 14
10. Малатьяспор 10 4 0 6 11 - 17 12
11. Адана Демирспор 9 3 3 3 14 - 14 12
12. Газишехир Газиантеп 9 3 2 4 11 - 13 11
13. Кайсериспор 9 3 2 4 13 - 15 11
14. Сивасспор 9 2 4 3 13 - 11 10
15. Истанбул Башакшехир 9 3 0 6 11 - 12 9
16. Антальяспор 9 2 3 4 10 - 14 9
17. Гиресунспор 9 2 2 5 5 - 9 8
18. Гёзтепе 9 2 2 5 9 - 13 8
19. Касымпаша 1:1 10 1 4 5 10 - 15 7
20. Ризеспор 1:1 10 0 2 8 7 - 22 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 5 4 1 0 12 - 4 13
2. Фатих Карагюмрюк 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Хатайспор 5 3 1 1 11 - 5 10
4. Газишехир Газиантеп 4 3 1 0 7 - 1 10
5. Фенербахче 4 3 1 0 7 - 3 10
6. Аланьяспор 4 3 0 1 10 - 7 9
7. Галатасарай 4 3 0 1 5 - 3 9
8. Истанбул Башакшехир 5 3 0 2 8 - 4 9
9. Алтай 5 3 0 2 7 - 5 9
10. Трабзонспор 4 2 2 0 8 - 5 8
11. Коньяспор 4 2 2 0 8 - 5 8
12. Адана Демирспор 5 2 1 2 8 - 5 7
13. Кайсериспор 4 2 1 1 7 - 3 7
14. Антальяспор 5 2 1 2 8 - 8 7
15. Сивасспор 5 1 3 1 9 - 6 6
16. Малатьяспор 6 2 0 4 8 - 13 6
17. Касымпаша 1:1 5 1 2 2 7 - 7 5
18. Гиресунспор 5 1 2 2 3 - 4 5
19. Гёзтепе 4 1 0 3 2 - 5 3
20. Ризеспор 1:1 5 0 2 3 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 5 4 1 0 11 - 4 13
2. Фенербахче 5 3 0 2 6 - 6 9
3. Хатайспор 4 3 0 1 7 - 2 9
4. Аланьяспор 5 2 2 1 4 - 7 8
5. Галатасарай 5 2 2 1 9 - 9 8
6. Фатих Карагюмрюк 5 2 1 2 5 - 8 7
7. Малатьяспор 4 2 0 2 3 - 4 6
8. Коньяспор 5 1 3 1 4 - 4 6
9. Алтай 5 2 0 3 9 - 11 6
10. Адана Демирспор 4 1 2 1 6 - 9 5
11. Гёзтепе 5 1 2 2 7 - 8 5
12. Бешикташ 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Сивасспор 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Кайсериспор 5 1 1 3 6 - 12 4
15. Гиресунспор 4 1 0 3 2 - 5 3
16. Антальяспор 4 0 2 2 2 - 6 2
17. Касымпаша 1:1 5 0 2 3 3 - 8 2
18. Газишехир Газиантеп 5 0 1 4 4 - 12 1
19. Истанбул Башакшехир 4 0 0 4 3 - 8 0
20. Ризеспор 1:1 5 0 0 5 3 - 14 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Трабзонспор Бакасетас Тасос 7 3 3
2. Истанбул Башакшехир Окака Стефано 6 0 0
3. Фатих Карагюмрюк Пешич Александар 5 0 1
4. Хатайспор Диуф Маме Бирам 5 1 1
5. Алтай Бамба Дауда 5 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аланьяспор Дьедью Фамара 4 1
2. Хатайспор Диуф Маме Бирам 5 0
3. Малатьяспор Jospin Nshimirimana 3 1
4. Касымпаша Садику Лорет 4 0
5. Гёзтепе Арсланаджич Дино 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Травник Михал получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Йоргенсен Николай получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Дабо Брайан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Сертель Джемали бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ризеспор
Ничья
Касымпаша
3.04
3.58
6.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ризеспор 1:1 Касымпаша онлайн




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