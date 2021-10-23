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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ризеспор
2:1
Конец матча

Стадион:
Касымпаша
0'
1:0
11' Гол
Сертель Джемали
18' Желтая карточка
Дабо Брайан
19' Желтая карточка
Йоргенсен Николай
32' Желтая карточка
Травник Михал
60' Желтая карточка
Умар Амину
1:1
62' Пенальти
Бозок Умут
67' Желтая карточка
Сербест Таркан
80' Желтая карточка
Пехливан Ясин
90' Желтая карточка
Брума Джеффри
2:1
90' Гол
Ай Селим
90'+13
23
Аккан
Гёкхан
27
Сантос
Фабрисио
3
Хольмен
Себастьян
5
Ай
Селим
88
Сертель
Джемали
14
Дабо
Брайан
21
Фири
Лебоганг
53
Боласье
Янник
10
Болдрин
Фернандо
19
Хуммет
Денис
20
Похьянпало
Йоэль
1
Ташкиран
Махмут
5
Брума
Джеффри
4
Донк
Райан
25
Бречка
Томаш
94
Хадергьонай
Флорент
7
Травник
Михал
6
Садику
Лорет
15
Сербест
Таркан
12
Mortadha
Ben
Ouannes
19
Бозок
Умут
14
Йоргенсен
Николай
Ризеспор
4-2-3-1
Касымпаша
3-5-2

История личных встреч

Ризеспор
Касымпаша

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

25 матчей

32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
48%
32%
5 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:1
С
2:0
С
2:0
С
0:3
С
0:1
С
2:3
С
4:2
К
2:2
К
2:0
К
2:3
К
1:6
С
0:1
С
2:0
С
1:1
С
1:3
С
3:1
С
1:1
С
0:0
АЛ
1:2
АЛ
4:2
АЛ
4:0
АЛ
0:0
ТМС
0:1
С
0:1
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 2 0.2
Джокович Дамьян 2 (1) 0.2
Боласье Янник 1 0.1
Ай Селим 1 0.1
Болдрин Фернандо 1 0.1
Сертель Джемали 1 0.1
Сабо Эрик 0 0
Бойд Тайлер 0 0
Фири Лебоганг 0 0
Умар Амину 0 0
Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бозок Умут 4 (2) 0.4
Йоргенсен Николай 2 0.2
Травник Михал 2 0.2
Эрдоган Юсуф 1 0.1
Эйссерик Валентин 1 0.1
Хайрадинович Харис 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ай Селим 3 0
Бойд Тайлер 1 1
Дабо Брайан 2 0
Сабо Эрик 2 0
Сантос Фабрисио 2 0
Генюл Гёкхан 1 0
Боласье Янник 1 0
Пехливан Ясин 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Фири Лебоганг 1 0
Умар Амину 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Четин Тарык 1 0
Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садику Лорет 4 0
Эйссерик Валентин 3 0
Травник Михал 3 0
Бозок Умут 3 0
Йоргенсен Николай 2 0
Брума Джеффри 2 0
Хайрадинович Харис 2 0
Сербест Таркан 2 0
Mortadha Ben Ouannes 2 0
Донк Райан 1 0
Айтач Сакыб 1 0
Эрдоган Юсуф 1 0
Хадергьонай Флорент 1 0
Варга Кевин 1 0
Йылдырым Фейзи 1 0
Энгин Ахмет 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
3
38%
3
33%
76-90

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
2
50%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

13
7
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
29%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
3
23%
1
14%
76-90

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
11%
1
10%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
3
33%
1
10%
76-90

Пропущено

21
16
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
10%
1
6%
1-15
2
10%
3
19%
16-30
3
14%
4
25%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
5
24%
2
13%
61-75
6
29%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Гиресунспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 2:3 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Алтай 1:2
Адана Демирспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Хатайспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Ризеспор 3:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Газишехир Газиантеп - Ризеспор 4:5 Ризеспор - Малатьяспор 0:4 Денизлиспор - Ризеспор 0:1 Ризеспор - Бешикташ 2:3 Генчлербирлиги - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Коньяспор 5:3 Антальяспор - Ризеспор 2:3 Ризеспор - Трабзонспор 0:0
Касымпаша
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Касымпаша - Гёзтепе 1:2 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Коньяспор 2:2 Аланьяспор - Касымпаша 2:0
Касымпаша - Трабзонспор 0:1 Кайсериспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Тузласпор 0:3 Касымпаша - Галатасарай 2:2 Касымпаша - Гиресунспор 2:0 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 5:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 1:2 Трабзонспор - Касымпаша 2:1 Фенербахче - Касымпаша 4:1 Галатасарай - Касымпаша 4:2 Сивасспор - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Анкарагюджю 3:1 Эрзурумспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Аланьяспор 3:0 Фенербахче - Касымпаша 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 9 6 3 0 19 - 9 21
2. Фенербахче 9 6 1 2 13 - 9 19
3. Хатайспор 9 6 1 2 18 - 7 19
4. Бешикташ 9 5 2 2 18 - 11 17
5. Фатих Карагюмрюк 9 5 2 2 15 - 11 17
6. Аланьяспор 9 5 2 2 14 - 14 17
7. Галатасарай 9 5 2 2 14 - 12 17
8. Коньяспор 2:0 10 4 5 1 14 - 9 17
9. Алтай 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Малатьяспор 10 4 0 6 11 - 17 12
11. Адана Демирспор 9 3 3 3 14 - 14 12
12. Газишехир Газиантеп 0:0 10 3 3 4 11 - 13 12
13. Кайсериспор 0:2 10 3 2 5 13 - 17 11
14. Сивасспор 9 2 4 3 13 - 11 10
15. Истанбул Башакшехир 9 3 0 6 11 - 12 9
16. Антальяспор 9 2 3 4 10 - 14 9
17. Гиресунспор 0:0 10 2 3 5 5 - 9 9
18. Гёзтепе 9 2 2 5 9 - 13 8
19. Касымпаша 10 1 3 6 10 - 16 6
20. Ризеспор 10 1 1 8 8 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 5 4 1 0 12 - 4 13
2. Газишехир Газиантеп 0:0 5 3 2 0 7 - 1 11
3. Коньяспор 2:0 5 3 2 0 10 - 5 11
4. Фатих Карагюмрюк 4 3 1 0 10 - 3 10
5. Фенербахче 4 3 1 0 7 - 3 10
6. Хатайспор 5 3 1 1 11 - 5 10
7. Аланьяспор 4 3 0 1 10 - 7 9
8. Галатасарай 4 3 0 1 5 - 3 9
9. Истанбул Башакшехир 5 3 0 2 8 - 4 9
10. Алтай 5 3 0 2 7 - 5 9
11. Трабзонспор 4 2 2 0 8 - 5 8
12. Адана Демирспор 5 2 1 2 8 - 5 7
13. Кайсериспор 0:2 4 2 1 1 7 - 3 7
14. Антальяспор 5 2 1 2 8 - 8 7
15. Сивасспор 5 1 3 1 9 - 6 6
16. Малатьяспор 6 2 0 4 8 - 13 6
17. Касымпаша 5 1 2 2 7 - 7 5
18. Гиресунспор 0:0 5 1 2 2 3 - 4 5
19. Ризеспор 5 1 1 3 5 - 8 4
20. Гёзтепе 4 1 0 3 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 5 4 1 0 11 - 4 13
2. Фенербахче 5 3 0 2 6 - 6 9
3. Хатайспор 4 3 0 1 7 - 2 9
4. Аланьяспор 5 2 2 1 4 - 7 8
5. Галатасарай 5 2 2 1 9 - 9 8
6. Фатих Карагюмрюк 5 2 1 2 5 - 8 7
7. Малатьяспор 4 2 0 2 3 - 4 6
8. Коньяспор 2:0 5 1 3 1 4 - 4 6
9. Алтай 5 2 0 3 9 - 11 6
10. Адана Демирспор 4 1 2 1 6 - 9 5
11. Гёзтепе 5 1 2 2 7 - 8 5
12. Бешикташ 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Сивасспор 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Кайсериспор 0:2 6 1 1 4 6 - 14 4
15. Гиресунспор 0:0 5 1 1 3 2 - 5 4
16. Антальяспор 4 0 2 2 2 - 6 2
17. Касымпаша 5 0 1 4 3 - 9 1
18. Газишехир Газиантеп 0:0 5 0 1 4 4 - 12 1
19. Истанбул Башакшехир 4 0 0 4 3 - 8 0
20. Ризеспор 5 0 0 5 3 - 14 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Трабзонспор Бакасетас Тасос 7 3 3
2. Истанбул Башакшехир Окака Стефано 6 0 0
3. Фатих Карагюмрюк Пешич Александар 5 0 1
4. Хатайспор Диуф Маме Бирам 5 1 1
5. Алтай Бамба Дауда 5 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аланьяспор Дьедью Фамара 4 1
2. Хатайспор Диуф Маме Бирам 5 0
3. Малатьяспор Jospin Nshimirimana 3 1
4. Касымпаша Садику Лорет 4 0
5. Гёзтепе Арсланаджич Дино 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Травник Михал получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Йоргенсен Николай получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Дабо Брайан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Сертель Джемали бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ризеспор 2:1 Касымпаша онлайн




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