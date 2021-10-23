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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Васалунд
0:1
Перерыв
Вестерос
0'
0:1
8' Гол
Бьорндал Эрик
30' Желтая карточка
Жорж Шарбель
1
Мыцу
Раду
24
Салем
Адам
Ид
21
Азизи
Пешрав
19
Сисей
Кебба
4
Вистрём
Филип
15
Андуе
Александер
6
Вамбани
Антони
23
Жорж
Шарбель
10
Дурмаз
Элиас
9
Васич
Никола
7
Булут
Экин
1
Фагерстрём
Антон
21
Ског
Эмиль
22
Daniel
Hermansson
4
Адольфссон
Йеспер
7
Рибейро
Педро
III
11
Гефверт
Симон
23
Dusan
Jajic
15
Эдлунд
Олле
6
Йоханссон
Саймон
77
Бьорндал
Эрик
9
Проделль
Виктор
Васалунд
4-4-2
Вестерос
5-3-1-1

История личных встреч

Васалунд
Вестерос

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

10 матчей

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:1
ПД
2:1
ПД
3:2
К
4:3
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
2:4
ПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Васалунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васич Никола 5 0.19
Андуе Александер 5 0.19
Траоре Маи 5 0.19
Вамбани Антони 3 0.12
Булут Экин 3 (1) 0.12
Дурмаз Элиас 2 0.08
Жорж Шарбель 2 0.08
Авдич Денни 2 0.08
Ясуока Такуто 1 0.04
Цискаридзе Зураб 1 0.04
Энгберг Фрей 0 0
Мыцу Раду 0 0
Думбия Ибрагим 0 0
Салем Адам Ид 0 0
Дуранич Александр 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Саймон 7 0.27
Бьорндал Эрик 7 0.27
Проделль Виктор 4 0.15
Лагербильке Густав 3 (2) 0.12
Троне Филип 2 0.08
Dusan Jajic 2 0.08
Эдлунд Олле 2 0.08
Али Таха Абди 1 0.04
Гефверт Симон 1 0.04
Спэн Брайан 1 0.04
Видхольт Вильям 1 0.04
Ског Эмиль 0 0
Спорронг Альбин 0 0
Jacob Lindahl 0 0

Карточки

Васалунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Кебба 8 0
Жорж Шарбель 5 1
Вамбани Антони 6 0
Авдич Денни 5 0
Салем Адам Ид 5 0
Траоре Маи 3 1
Мыцу Раду 4 0
Васич Никола 3 0
Сёдерберг Даниэль 3 0
Хиен Исак 3 0
Дуранич Александр 1 1
Азизи Пешрав 2 0
Цискаридзе Зураб 2 0
Ангер Филип 2 0
Андуе Александер 2 0
Ясуока Такуто 2 0
Вистрём Филип 1 0
Булут Экин 1 0
Дурмаз Элиас 1 0
Затор Доминик 1 0
Lucas De Paula 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Троне Филип 10 0
Альмстрём-Тахти Филип 4 3
Энгстрём Давид 4 0
Бьорндал Эрик 3 0
Сабах Лоусон 3 0
Спэн Брайан 2 0
Ског Эмиль 2 0
Йоханссон Саймон 2 0
Фагерстрём Антон 2 0
Эдлунд Олле 2 0
Проделль Виктор 1 0
Рибейро Педро III 1 0
Лагербильке Густав 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Али Таха Абди 1 0
Салмон Джастин 1 0
Гефверт Симон 1 0
Сёрман Самуэль 1 0
Адольфссон Йеспер 1 0
Jacob Lindahl 1 0
Daniel Hermansson 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
14
1 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
4
27%
2
14%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
8
53%
1
7%
76-90

Пропущено

19
16
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
5
26%
2
13%
1-15
1
5%
4
25%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
6
32%
1
6%
61-75
3
16%
6
38%
76-90

Забито

14
17
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
1
7%
3
18%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
3
21%
2
12%
31-45
1
7%
6
35%
46-60
4
29%
1
6%
61-75
4
29%
2
12%
76-90

Пропущено

26
18
14 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
7
27%
0
0%
1-15
4
15%
7
39%
16-30
3
12%
4
22%
31-45
6
23%
2
11%
46-60
4
15%
3
17%
61-75
2
8%
2
11%
76-90

Забито

29
31
6 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
9 Не забивали 7
1
3%
3
10%
1-15
2
7%
5
16%
16-30
3
10%
7
23%
31-45
5
17%
8
26%
46-60
6
21%
5
16%
61-75
12
41%
3
10%
76-90

Пропущено

45
34
22 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 17
12
27%
2
6%
1-15
5
11%
11
32%
16-30
5
11%
5
15%
31-45
8
18%
4
12%
46-60
10
22%
4
12%
61-75
5
11%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Васалунд
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эстер - Васалунд 3:2 Васалунд - Вернаму 1:1 Браге - Васалунд 3:0 Васалунд - Акрополис 0:1
Сирианска Эскильстуна - Васалунд 1:2 Васалунд - Сундсвалль 1:2 Норрбю - Васалунд 0:0 Васалунд - ГАИС 3:4 Хельсинборг - Васалунд 0:0 Иттерхугдаль - Васалунд 3:2 Васалунд - Фалькенберг 3:1 ГАИС - Васалунд 2:0 Васалунд - Хельсинборг 0:1 Васалунд - Сирианска Эскильстуна 4:2 Вернаму - Васалунд 1:0 Эргрюте - Васалунд 3:1 Васалунд - Ландскруна 0:3 Акрополис - Васалунд 3:2 Васалунд - Эстер 1:0 Фалькенберг - Васалунд 0:3
Вестерос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1 Вестерос - ГАИС 3:0 Вернаму - Вестерос 3:2 Вестерос - Сундсвалль 1:2
Акрополис - Вестерос 0:2 Вестерос - Норрбю 1:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Фалькенберг 1:3 Браге - Вестерос 3:3 Соллентуна - Вестерос 2:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Вестерос - Акрополис 2:3 Вестерос - Ландскруна 3:1 Норрбю - Вестерос 4:1 Вестерос - Хельсинборг 0:4 Сундсвалль - Вестерос 1:0 Вестерос - Эстер 0:0 Фалькенберг - Вестерос 2:1 Вестерос - Браге 2:2 Треллеборг - Вестерос 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 25 15 5 5 34 - 21 50
2. Сундсвалль Заявка 25 14 5 6 39 - 24 47
3. Хельсинборг Заявка 25 12 7 6 40 - 22 43
4. Ландскруна Заявка 25 12 5 8 35 - 27 41
5. Треллеборг Заявка 25 10 9 6 34 - 30 39
6. Норрбю Заявка 25 10 8 7 33 - 27 38
7. Эстер Заявка 25 9 8 8 25 - 23 35
8. Йёнчёпинг Заявка 25 9 6 10 29 - 31 33
9. Вестерос 1:0 Заявка 26 8 8 10 31 - 35 32
10. Сирианска Эскильстуна Заявка 25 8 7 10 34 - 31 31
11. Эргрюте Заявка 25 6 12 7 29 - 33 30
12. Браге Заявка 25 7 8 10 33 - 37 29
13. Акрополис Заявка 25 7 7 11 23 - 39 28
14. ГАИС Заявка 25 8 3 14 27 - 34 27
15. Фалькенберг Заявка 25 6 6 13 27 - 44 24
16. Васалунд 0:1 Заявка 26 6 4 16 30 - 45 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 13 10 2 1 21 - 8 32
2. Сундсвалль Заявка 13 9 2 2 25 - 11 29
3. Вернаму Заявка 12 9 2 1 17 - 6 29
4. Сирианска Эскильстуна Заявка 13 7 4 2 24 - 11 25
5. Треллеборг Заявка 12 7 3 2 18 - 11 24
6. Эстер Заявка 13 6 5 2 15 - 10 23
7. Йёнчёпинг Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
8. Хельсинборг Заявка 12 6 2 4 19 - 11 20
9. Норрбю Заявка 12 5 4 3 18 - 13 19
10. Вестерос 1:0 Заявка 13 4 5 4 17 - 18 17
11. Эргрюте Заявка 13 3 8 2 16 - 14 17
12. Браге Заявка 12 4 3 5 16 - 18 15
13. Акрополис Заявка 12 4 3 5 10 - 16 15
14. Фалькенберг Заявка 13 4 3 6 16 - 25 15
15. ГАИС Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
16. Васалунд 0:1 Заявка 13 4 2 7 16 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 13 6 5 2 21 - 11 23
2. Вернаму Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
3. Норрбю Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
4. Сундсвалль Заявка 12 5 3 4 14 - 13 18
5. Вестерос 1:0 Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
6. Треллеборг Заявка 13 3 6 4 16 - 19 15
7. Браге Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
8. Эргрюте Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
9. Акрополис Заявка 13 3 4 6 13 - 23 13
10. ГАИС Заявка 12 4 1 7 12 - 15 13
11. Эстер Заявка 12 3 3 6 10 - 13 12
12. Йёнчёпинг Заявка 13 3 2 8 10 - 20 11
13. Ландскруна Заявка 12 2 3 7 14 - 19 9
14. Фалькенберг Заявка 12 2 3 7 11 - 19 9
15. Васалунд 0:1 Заявка 13 2 2 9 14 - 26 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 12 1 3 8 10 - 20 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 14 2 2
2. Сундсвалль Халлениус Линус 13 0 2
3. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 13 1 2
4. Норрбю Вукоевич Диян 12 4 3
5. Браге Плана Леонард 12 4 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 7 2
2. Вестерос Троне Филип 10 0
3. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
4. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
5. Васалунд Сисей Кебба 8 0
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Жорж Шарбель получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Бьорндал Эрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Васалунд
Ничья
Вестерос
3.47
4.91
2.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Васалунд 0:1 Вестерос онлайн




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