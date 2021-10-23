Швеция: Суперэттан 2021
57' Желтая карточкаСаволайнен Никлас
17
Берг
Виктор
22
Аргудо
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Берг ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Аргудо ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mak Lind
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Муянич АмелПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Denis Velic
Ход матча
История личных встреч
Норрбю
Эстер
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
250%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед
15 матчей
13.3%
6.7%
80%
2 победы 1 ничья 12 побед
Первый тайм
6.7%
73.3%
20%
1 победа 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
13.3%
20%
66.7%
2 победы 3 ничьи 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норрбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вукоевич Диян
|12 (4)
|0.46
|Джобе Бубакарр
|5
|0.19
|Стремберг Робин
|4
|0.15
|Эрквист Расмус
|2
|0.08
|Аргудо Луис
|2
|0.08
|Берг Виктор
|1
|0.04
|Браннефальк Йохан
|1
|0.04
|Арлиг Вильхельм
|1
|0.04
|Сало Александр
|1
|0.04
|Османагич Нино
|1
|0.04
|Саволайнен Никлас
|1
|0.04
|Ялдыр Дениз
|1
|0.04
|Пекальски Иво
|0
|0
|Лундгрен Фредрик
|0
|0
|Ткалчич Никола
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Николас
|8
|0.31
|Рочестер Соренсен Марк
|2
|0.08
|Павич Маттиас
|2
|0.08
|Кин Джеймс
|2
|0.08
|Вестермарк Йеспер
|2
|0.08
|Магнуссон Исак
|2
|0.08
|Хейкссон Алекс
|2
|0.08
|Эрнблом Филип
|2 (1)
|0.08
|Лима Лукас
|1
|0.04
|Муянич Амел
|1
|0.04
|Нордстрём Билли
|0
|0
|Юханссон Карл
|0
|0
|Энгквист Эмиль
|0
|0
|Стенберг Джон
|0
|0
|Захирович Ален
|0
|0
Карточки
Норрбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекальски Иво
|7
|0
|Саволайнен Никлас
|6
|0
|Османагич Нино
|5
|0
|Аргудо Луис
|5
|0
|Браннефальк Йохан
|4
|0
|Мохамад Аббас
|4
|0
|Эрквист Расмус
|4
|0
|Вукоевич Диян
|3
|0
|Стремберг Робин
|3
|0
|Лундгрен Фредрик
|2
|0
|Джобе Бубакарр
|2
|0
|Сало Александр
|2
|0
|Ялдыр Дениз
|2
|0
|Берг Виктор
|2
|0
|Ткалчич Никола
|1
|0
|Милованович Вилльям
|1
|0
|Олссон Макс
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мортенсен Николас
|5
|0
|Карлссон Монц
|5
|0
|Дротт Джонатан
|4
|0
|Варманен Тату
|4
|0
|Адольфссон Маттис
|2
|1
|Кин Джеймс
|3
|0
|Вестермарк Йеспер
|3
|0
|Павич Маттиас
|3
|0
|Хейкссон Алекс
|3
|0
|Стенберг Джон
|3
|0
|Рочестер Соренсен Марк
|2
|0
|Магнуссон Исак
|2
|0
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|Юханссон Карл
|1
|0
|Нордстрём Билли
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Энгквист Эмиль
|1
|0
|Кусу Манассе
|1
|0
|Муянич Амел
|1
|0
|Захирович Ален
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
10
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
3
17%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
4
22%
3
30%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
4
22%
3
30%
76-90
Пропущено
13
13
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
5
38%
5
38%
76-90
Забито
14
14
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
2
14%
2
14%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
1
7%
5
36%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
4
29%
2
14%
76-90
Пропущено
15
11
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
4
27%
2
18%
76-90
Забито
32
24
14 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 10
7 Не забивали 10
5
16%
2
8%
1-15
5
16%
3
13%
16-30
4
13%
3
13%
31-45
5
16%
8
33%
46-60
5
16%
3
13%
61-75
8
25%
5
21%
76-90
Пропущено
28
24
9 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 15
5
18%
1
4%
1-15
4
14%
3
13%
16-30
0
0%
5
21%
31-45
4
14%
4
17%
46-60
6
21%
4
17%
61-75
9
32%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Норрбю
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Норрбю - Браге 2:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Норрбю - Хельсинборг 2:2 Ландскруна - Норрбю 1:0
Норрбю - Треллеборг 1:1 Вестерос - Норрбю 1:1 Норрбю - Васалунд 0:0 Эргрюте - Норрбю 2:2 Норрбю - Акрополис 0:1 Энгельхолмс - Норрбю 3:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 4:1 Норрбю - Эргрюте 2:1 Фалькенберг - Норрбю 1:1 Норрбю - Вестерос 4:1 Акрополис - Норрбю 0:3 Норрбю - Вернаму 2:0 Эстер - Норрбю 0:0 Норрбю - ГАИС 0:2 Норрбю - Сирианска Эскильстуна 2:1 Хельсинборг - Норрбю 0:2
Эстер
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эстер - Васалунд 3:2 Браге - Эстер 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Хельсинборг 2:1
Фалькенберг - Эстер 0:2 Эстер - Вернаму 2:0 Эстер - Вестерос 1:1 Треллеборг - Эстер 1:0 Эстер - Эргрюте 0:0 Хускварна - Эстер 0:3 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Эстер - Треллеборг 0:0 Акрополис - Эстер 1:0 Эстер - Йёнчёпинг 1:0 Вернаму - Эстер 2:0 Эстер - Сирианска Эскильстуна 2:0 Вестерос - Эстер 0:0 Эстер - Норрбю 0:0 Васалунд - Эстер 1:0 Эстер - Браге 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|34 - 21
|50
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|39 - 24
|47
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|40 - 22
|43
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|35 - 27
|41
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|34 - 30
|39
|6.
|Норрбю
|0:0 Заявка
|26
|10
|9
|7
|33 - 27
|39
|7.
|Эстер
|0:0 Заявка
|26
|9
|9
|8
|25 - 23
|36
|8.
|Эргрюте
|1:0 Заявка
|26
|7
|12
|7
|30 - 33
|33
|9.
|Йёнчёпинг
|0:1 Заявка
|26
|9
|6
|11
|29 - 32
|33
|10.
|Вестерос
|1:0 Заявка
|26
|8
|8
|10
|31 - 35
|32
|11.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|34 - 31
|31
|12.
|Браге
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|33 - 37
|29
|13.
|Акрополис
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|23 - 39
|28
|14.
|ГАИС
|Заявка
|25
|8
|3
|14
|27 - 34
|27
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|27 - 44
|24
|16.
|Васалунд
|0:1 Заявка
|26
|6
|4
|16
|30 - 45
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|21 - 8
|32
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|25 - 11
|29
|3.
|Вернаму
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|17 - 6
|29
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 11
|25
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|18 - 11
|24
|6.
|Эстер
|0:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 10
|23
|7.
|Йёнчёпинг
|0:1 Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 12
|22
|8.
|Норрбю
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 11
|20
|10.
|Вестерос
|1:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|11.
|Эргрюте
|1:0 Заявка
|13
|3
|8
|2
|16 - 14
|17
|12.
|Браге
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 18
|15
|13.
|Акрополис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 16
|15
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 25
|15
|15.
|ГАИС
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|16.
|Васалунд
|0:1 Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 19
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 11
|23
|2.
|Вернаму
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|3.
|Норрбю
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|5.
|Эргрюте
|1:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 19
|16
|6.
|Вестерос
|1:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|7.
|Треллеборг
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 19
|15
|8.
|Браге
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|9.
|Акрополис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|10.
|ГАИС
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 15
|13
|11.
|Эстер
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 13
|13
|12.
|Йёнчёпинг
|0:1 Заявка
|13
|3
|2
|8
|10 - 20
|11
|13.
|Ландскруна
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 19
|9
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|15.
|Васалунд
|0:1 Заявка
|13
|2
|2
|9
|14 - 26
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 20
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|15
|2
|2
|2.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|13
|0
|2
|3.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|13
|1
|2
|4.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|12
|4
|3
|5.
|Браге
|Плана Леонард
|12
|4
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|7
|2
|2.
|Вестерос
|Троне Филип
|10
|0
|3.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|4.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|5.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|9
|0