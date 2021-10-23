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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Норрбю
0:0
Второй тайм: 61'
Эстер
0'
57' Желтая карточка
Саволайнен Никлас
61'
23
Кайтофт
Антон
5
Браннефальк
Йохан
2
Мохамад
Аббас
8
Саволайнен
Никлас
17
Берг
Виктор
7
Эрквист
Расмус
15
Османагич
Нино
18
Пекальски
Иво
13
Стремберг
Робин
22
Аргудо
Луис
21
Вукоевич
Диян
25
Нилльсон
Маттиас
33
Варманен
Тату
5
Адольфссон
Маттис
4
Стенберг
Джон
14
Сильверхолт
Оливер
8
Хейкссон
Алекс
23
Кусу
Манассе
2
Павич
Маттиас
9
Рочестер
Соренсен
Марк
16
Магнуссон
Исак
19
Мортенсен
Николас
Норрбю
4-3-3
Эстер
4-2-3-1

Ход матча

57'
Саволайнен Никлас
 

История личных встреч

Норрбю
Эстер

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
250%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед

15 матчей

13.3%
6.7%
80%
2 победы 1 ничья 12 побед

Первый тайм

6.7%
73.3%
20%
1 победа 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

13.3%
20%
66.7%
2 победы 3 ничьи 10 побед

История матчей

С
0:0
С
0:2
С
2:1
С
3:1
С
0:1
С
0:2
С
3:0
С
0:2
С
2:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Норрбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вукоевич Диян 12 (4) 0.46
Джобе Бубакарр 5 0.19
Стремберг Робин 4 0.15
Эрквист Расмус 2 0.08
Аргудо Луис 2 0.08
Берг Виктор 1 0.04
Браннефальк Йохан 1 0.04
Арлиг Вильхельм 1 0.04
Сало Александр 1 0.04
Османагич Нино 1 0.04
Саволайнен Никлас 1 0.04
Ялдыр Дениз 1 0.04
Пекальски Иво 0 0
Лундгрен Фредрик 0 0
Ткалчич Никола 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Николас 8 0.31
Рочестер Соренсен Марк 2 0.08
Павич Маттиас 2 0.08
Кин Джеймс 2 0.08
Вестермарк Йеспер 2 0.08
Магнуссон Исак 2 0.08
Хейкссон Алекс 2 0.08
Эрнблом Филип 2 (1) 0.08
Лима Лукас 1 0.04
Муянич Амел 1 0.04
Нордстрём Билли 0 0
Юханссон Карл 0 0
Энгквист Эмиль 0 0
Стенберг Джон 0 0
Захирович Ален 0 0

Карточки

Норрбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекальски Иво 7 0
Саволайнен Никлас 6 0
Османагич Нино 5 0
Аргудо Луис 5 0
Браннефальк Йохан 4 0
Мохамад Аббас 4 0
Эрквист Расмус 4 0
Вукоевич Диян 3 0
Стремберг Робин 3 0
Лундгрен Фредрик 2 0
Джобе Бубакарр 2 0
Сало Александр 2 0
Ялдыр Дениз 2 0
Берг Виктор 2 0
Ткалчич Никола 1 0
Милованович Вилльям 1 0
Олссон Макс 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мортенсен Николас 5 0
Карлссон Монц 5 0
Дротт Джонатан 4 0
Варманен Тату 4 0
Адольфссон Маттис 2 1
Кин Джеймс 3 0
Вестермарк Йеспер 3 0
Павич Маттиас 3 0
Хейкссон Алекс 3 0
Стенберг Джон 3 0
Рочестер Соренсен Марк 2 0
Магнуссон Исак 2 0
Сильверхолт Оливер 1 0
Юханссон Карл 1 0
Нордстрём Билли 1 0
Лима Лукас 1 0
Энгквист Эмиль 1 0
Кусу Манассе 1 0
Муянич Амел 1 0
Захирович Ален 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
10
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
3
17%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
4
22%
3
30%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
4
22%
3
30%
76-90

Пропущено

13
13
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
5
38%
5
38%
76-90

Забито

14
14
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
2
14%
2
14%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
1
7%
5
36%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
4
29%
2
14%
76-90

Пропущено

15
11
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
4
27%
2
18%
76-90

Забито

32
24
14 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 10
7 Не забивали 10
5
16%
2
8%
1-15
5
16%
3
13%
16-30
4
13%
3
13%
31-45
5
16%
8
33%
46-60
5
16%
3
13%
61-75
8
25%
5
21%
76-90

Пропущено

28
24
9 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 15
5
18%
1
4%
1-15
4
14%
3
13%
16-30
0
0%
5
21%
31-45
4
14%
4
17%
46-60
6
21%
4
17%
61-75
9
32%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Норрбю
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Норрбю - Браге 2:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Норрбю - Хельсинборг 2:2 Ландскруна - Норрбю 1:0
Норрбю - Треллеборг 1:1 Вестерос - Норрбю 1:1 Норрбю - Васалунд 0:0 Эргрюте - Норрбю 2:2 Норрбю - Акрополис 0:1 Энгельхолмс - Норрбю 3:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 4:1 Норрбю - Эргрюте 2:1 Фалькенберг - Норрбю 1:1 Норрбю - Вестерос 4:1 Акрополис - Норрбю 0:3 Норрбю - Вернаму 2:0 Эстер - Норрбю 0:0 Норрбю - ГАИС 0:2 Норрбю - Сирианска Эскильстуна 2:1 Хельсинборг - Норрбю 0:2
Эстер
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эстер - Васалунд 3:2 Браге - Эстер 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Хельсинборг 2:1
Фалькенберг - Эстер 0:2 Эстер - Вернаму 2:0 Эстер - Вестерос 1:1 Треллеборг - Эстер 1:0 Эстер - Эргрюте 0:0 Хускварна - Эстер 0:3 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Эстер - Треллеборг 0:0 Акрополис - Эстер 1:0 Эстер - Йёнчёпинг 1:0 Вернаму - Эстер 2:0 Эстер - Сирианска Эскильстуна 2:0 Вестерос - Эстер 0:0 Эстер - Норрбю 0:0 Васалунд - Эстер 1:0 Эстер - Браге 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 25 15 5 5 34 - 21 50
2. Сундсвалль Заявка 25 14 5 6 39 - 24 47
3. Хельсинборг Заявка 25 12 7 6 40 - 22 43
4. Ландскруна Заявка 25 12 5 8 35 - 27 41
5. Треллеборг Заявка 25 10 9 6 34 - 30 39
6. Норрбю 0:0 Заявка 26 10 9 7 33 - 27 39
7. Эстер 0:0 Заявка 26 9 9 8 25 - 23 36
8. Эргрюте 1:0 Заявка 26 7 12 7 30 - 33 33
9. Йёнчёпинг 0:1 Заявка 26 9 6 11 29 - 32 33
10. Вестерос 1:0 Заявка 26 8 8 10 31 - 35 32
11. Сирианска Эскильстуна Заявка 25 8 7 10 34 - 31 31
12. Браге Заявка 25 7 8 10 33 - 37 29
13. Акрополис Заявка 25 7 7 11 23 - 39 28
14. ГАИС Заявка 25 8 3 14 27 - 34 27
15. Фалькенберг Заявка 25 6 6 13 27 - 44 24
16. Васалунд 0:1 Заявка 26 6 4 16 30 - 45 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 13 10 2 1 21 - 8 32
2. Сундсвалль Заявка 13 9 2 2 25 - 11 29
3. Вернаму Заявка 12 9 2 1 17 - 6 29
4. Сирианска Эскильстуна Заявка 13 7 4 2 24 - 11 25
5. Треллеборг Заявка 12 7 3 2 18 - 11 24
6. Эстер 0:0 Заявка 13 6 5 2 15 - 10 23
7. Йёнчёпинг 0:1 Заявка 13 6 4 3 19 - 12 22
8. Норрбю 0:0 Заявка 13 5 5 3 18 - 13 20
9. Хельсинборг Заявка 12 6 2 4 19 - 11 20
10. Вестерос 1:0 Заявка 13 4 5 4 17 - 18 17
11. Эргрюте 1:0 Заявка 13 3 8 2 16 - 14 17
12. Браге Заявка 12 4 3 5 16 - 18 15
13. Акрополис Заявка 12 4 3 5 10 - 16 15
14. Фалькенберг Заявка 13 4 3 6 16 - 25 15
15. ГАИС Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
16. Васалунд 0:1 Заявка 13 4 2 7 16 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 13 6 5 2 21 - 11 23
2. Вернаму Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
3. Норрбю 0:0 Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
4. Сундсвалль Заявка 12 5 3 4 14 - 13 18
5. Эргрюте 1:0 Заявка 13 4 4 5 14 - 19 16
6. Вестерос 1:0 Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
7. Треллеборг Заявка 13 3 6 4 16 - 19 15
8. Браге Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
9. Акрополис Заявка 13 3 4 6 13 - 23 13
10. ГАИС Заявка 12 4 1 7 12 - 15 13
11. Эстер 0:0 Заявка 13 3 4 6 10 - 13 13
12. Йёнчёпинг 0:1 Заявка 13 3 2 8 10 - 20 11
13. Ландскруна Заявка 12 2 3 7 14 - 19 9
14. Фалькенберг Заявка 12 2 3 7 11 - 19 9
15. Васалунд 0:1 Заявка 13 2 2 9 14 - 26 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 12 1 3 8 10 - 20 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 15 2 2
2. Сундсвалль Халлениус Линус 13 0 2
3. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 13 1 2
4. Норрбю Вукоевич Диян 12 4 3
5. Браге Плана Леонард 12 4 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 7 2
2. Вестерос Троне Филип 10 0
3. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
4. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
5. Васалунд Сисей Кебба 9 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Норрбю
Ничья
Эстер
2.33
3.40
5.03
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Норрбю 0:0 Эстер онлайн




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