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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Йёнчёпинг
0:2
Конец матча
Эргрюте
0'
19' Желтая карточка
Лагерфельдт Лукас
0:1
30' Гол
Зелькович Айдин
58' Желтая карточка
Свенссон Йеспер
59' Желтая карточка
Густафсон Элиас
0:2
77' Гол
Зелькович Айдин
90' Желтая карточка
Ламин Адам Бен
90'+11
30
Якобссон
Феликс
20
Страндсатер
Даниэль
6
Ламин
Адам
Бен
4
Дегерлунд
Маркус
24
Николич
Марко
8
Барни
Юнес
12
Свенссон
Йеспер
22
Люнг
Даниэль
17
Эдквист
Адриан
16
Edin
Hamidovic
27
Нордстрем
Элиас
1
Андерссон
Фредрик
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
5
Ланс
Антон
17
Дальквист
Хампус
8
Лагерфельдт
Лукас
21
Раскай
Анель
11
Густафсон
Элиас
14
Полсон
Дэниел
15
Лав
Джек
Купер
9
Зелькович
Айдин
Йёнчёпинг
4-3-3
Эргрюте
3-4-3

История личных встреч

Йёнчёпинг
Эргрюте

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

16 матчей

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:0
С
2:0
С
2:0
К
2:0
С
5:2
С
1:1
К
1:2
С
2:2
С
1:2
С
1:3
С
0:0
С
0:1
С
0:2
ТМС
3:1
С
1:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 6 0.23
Омонди Эрик 6 (1) 0.23
Эдквист Адриан 5 0.19
Страндсатер Даниэль 3 0.12
Свенссон Йеспер 1 0.04
Edin Hamidovic 1 0.04
Зейдан Мустафа 1 0.04
Дегерлунд Маркус 1 0.04
Николич Марко 1 0.04
Люнг Даниэль 1 0.04
Фендрих Фредрик 1 0.04
Бекай Перпарим 1 0.04
Нордстрем Элиас 1 0.04
Барни Юнес 0 0
Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелькович Айдин 16 (2) 0.62
Полсон Дэниел 5 0.19
Андреассон Антон 2 0.08
Дальквист Хампус 2 0.08
Густафсон Элиас 2 0.08
Сьогрелл Херман 1 0.04
Раскай Анель 1 0.04
Ailton Jose Almeida1 1 0.04
Ланс Антон 0 0
Азулай Джонатан 0 0
Акерманн Кевин 0 0
Eric Nohlgren 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свенссон Йеспер 6 0
Фендрих Фредрик 4 1
Крона Себастьян 5 0
Бекай Перпарим 4 0
Густафсон Элиас 4 0
Ламин Адам Бен 3 0
Дегерлунд Маркус 1 1
Омонди Эрик 2 0
Барни Юнес 2 0
Зейдан Мустафа 2 0
Эдквист Адриан 2 0
Родеблад Лове Кевин 2 0
Кваква Энок 1 0
Бук Робин 1 0
Николич Марко 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Фазал Мохаммад 1 0
Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брорссон Арвид 3 1
Азулай Джонатан 4 0
Полсон Дэниел 2 1
Сахлин Ханнес 3 0
Дальквист Хампус 3 0
Ланс Антон 2 0
Хаглинд-Сангре Маркус 2 0
Андерссон Фредрик 2 0
Зелькович Айдин 2 0
Абукар Айдарус 2 0
Eric Nohlgren 2 0
Акерманн Кевин 1 0
Лав Джек Купер 1 0
Свенссон Уильям 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
17
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
3
15%
2
12%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
5
25%
3
18%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
5
25%
3
18%
61-75
3
15%
4
24%
76-90

Пропущено

12
17
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
8%
2
12%
1-15
4
33%
4
24%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
3
25%
7
41%
76-90

Забито

10
16
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
20 Не забивали 17
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
2
20%
6
38%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
2
20%
2
13%
76-90

Пропущено

20
14
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
15%
2
14%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
3
15%
2
14%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
3
15%
3
21%
61-75
5
25%
5
36%
76-90

Забито

30
33
15 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 10
11 Не забивали 6
5
17%
2
6%
1-15
3
10%
5
15%
16-30
7
23%
6
18%
31-45
5
17%
7
21%
46-60
5
17%
7
21%
61-75
5
17%
6
18%
76-90

Пропущено

32
31
13 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 19
4
13%
4
13%
1-15
6
19%
5
16%
16-30
3
9%
4
13%
31-45
6
19%
2
6%
46-60
5
16%
4
13%
61-75
8
25%
12
39%
76-90

Результаты последних матчей

Йёнчёпинг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 АИК - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1
Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Браге 0:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Скильебо - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Браге - Йёнчёпинг 3:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Эстер - Йёнчёпинг 1:0 Фалькенберг - Йёнчёпинг 2:3 Йёнчёпинг - ГАИС 1:0 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Йёнчёпинг - Акрополис 4:1 Сундсвалль - Йёнчёпинг 1:2
Эргрюте
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Эргрюте - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Фалькенберг 1:1 ГАИС - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2
Вернаму - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Акрополис 3:1 Сундсвалль - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Норрбю 2:2 Эстер - Эргрюте 0:0 Mjoelby AI/FF - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Браге 1:1 Норрбю - Эргрюте 2:1 Эргрюте - ГАИС 1:0 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:0 Эргрюте - Васалунд 3:1 Браге - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Эргрюте - Вернаму 0:0 Ландскруна - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Сундсвалль 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 25 15 5 5 34 - 21 50
2. Сундсвалль Заявка 25 14 5 6 39 - 24 47
3. Хельсинборг Заявка 25 12 7 6 40 - 22 43
4. Ландскруна Заявка 25 12 5 8 35 - 27 41
5. Треллеборг Заявка 25 10 9 6 34 - 30 39
6. Норрбю Заявка 26 10 9 7 33 - 27 39
7. Эстер Заявка 26 9 9 8 25 - 23 36
8. Эргрюте Заявка 26 7 12 7 31 - 33 33
9. Йёнчёпинг Заявка 26 9 6 11 29 - 33 33
10. Вестерос Заявка 26 8 8 10 31 - 35 32
11. Сирианска Эскильстуна Заявка 25 8 7 10 34 - 31 31
12. Браге Заявка 25 7 8 10 33 - 37 29
13. Акрополис Заявка 25 7 7 11 23 - 39 28
14. ГАИС Заявка 25 8 3 14 27 - 34 27
15. Фалькенберг Заявка 25 6 6 13 27 - 44 24
16. Васалунд Заявка 26 6 4 16 30 - 45 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 13 10 2 1 21 - 8 32
2. Сундсвалль Заявка 13 9 2 2 25 - 11 29
3. Вернаму Заявка 12 9 2 1 17 - 6 29
4. Сирианска Эскильстуна Заявка 13 7 4 2 24 - 11 25
5. Треллеборг Заявка 12 7 3 2 18 - 11 24
6. Эстер Заявка 13 6 5 2 15 - 10 23
7. Йёнчёпинг Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
8. Норрбю Заявка 13 5 5 3 18 - 13 20
9. Хельсинборг Заявка 12 6 2 4 19 - 11 20
10. Вестерос Заявка 13 4 5 4 17 - 18 17
11. Эргрюте Заявка 13 3 8 2 16 - 14 17
12. Браге Заявка 12 4 3 5 16 - 18 15
13. Акрополис Заявка 12 4 3 5 10 - 16 15
14. Фалькенберг Заявка 13 4 3 6 16 - 25 15
15. ГАИС Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
16. Васалунд Заявка 13 4 2 7 16 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 13 6 5 2 21 - 11 23
2. Вернаму Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
3. Норрбю Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
4. Сундсвалль Заявка 12 5 3 4 14 - 13 18
5. Эргрюте Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
6. Вестерос Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
7. Треллеборг Заявка 13 3 6 4 16 - 19 15
8. Браге Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
9. Акрополис Заявка 13 3 4 6 13 - 23 13
10. ГАИС Заявка 12 4 1 7 12 - 15 13
11. Эстер Заявка 13 3 4 6 10 - 13 13
12. Йёнчёпинг Заявка 13 3 2 8 10 - 20 11
13. Ландскруна Заявка 12 2 3 7 14 - 19 9
14. Фалькенберг Заявка 12 2 3 7 11 - 19 9
15. Васалунд Заявка 13 2 2 9 14 - 26 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 12 1 3 8 10 - 20 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 16 2 2
2. Сундсвалль Халлениус Линус 13 0 2
3. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 13 1 2
4. Норрбю Вукоевич Диян 12 4 3
5. Браге Плана Леонард 12 4 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 7 2
2. Вестерос Троне Филип 10 0
3. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
4. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
5. Васалунд Сисей Кебба 9 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Зелькович Айдин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Лагерфельдт Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Йёнчёпинг 0:2 Эргрюте онлайн




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