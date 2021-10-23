Швеция: Суперэттан 2021
19' Желтая карточкаЛагерфельдт Лукас
0:1
30' ГолЗелькович Айдин
58' Желтая карточкаСвенссон Йеспер
59' Желтая карточкаГустафсон Элиас
0:2
77' ГолЗелькович Айдин
90' Желтая карточкаЛамин Адам Бен
22
Люнг
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кваква ЭнокПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Patric Jildefalk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Peru Ruiz
-
-
-
Главный тренер: Soeren Boerjesson
Ход матча
30'
0:1
58'
59'
77'
0:2
90'
История личных встреч
Йёнчёпинг
Эргрюте
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
16 матчей
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|6
|0.23
|Омонди Эрик
|6 (1)
|0.23
|Эдквист Адриан
|5
|0.19
|Страндсатер Даниэль
|3
|0.12
|Свенссон Йеспер
|1
|0.04
|Edin Hamidovic
|1
|0.04
|Зейдан Мустафа
|1
|0.04
|Дегерлунд Маркус
|1
|0.04
|Николич Марко
|1
|0.04
|Люнг Даниэль
|1
|0.04
|Фендрих Фредрик
|1
|0.04
|Бекай Перпарим
|1
|0.04
|Нордстрем Элиас
|1
|0.04
|Барни Юнес
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелькович Айдин
|16 (2)
|0.62
|Полсон Дэниел
|5
|0.19
|Андреассон Антон
|2
|0.08
|Дальквист Хампус
|2
|0.08
|Густафсон Элиас
|2
|0.08
|Сьогрелл Херман
|1
|0.04
|Раскай Анель
|1
|0.04
|Ailton Jose Almeida1
|1
|0.04
|Ланс Антон
|0
|0
|Азулай Джонатан
|0
|0
|Акерманн Кевин
|0
|0
|Eric Nohlgren
|0
|0
Карточки
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свенссон Йеспер
|6
|0
|Фендрих Фредрик
|4
|1
|Крона Себастьян
|5
|0
|Бекай Перпарим
|4
|0
|Густафсон Элиас
|4
|0
|Ламин Адам Бен
|3
|0
|Дегерлунд Маркус
|1
|1
|Омонди Эрик
|2
|0
|Барни Юнес
|2
|0
|Зейдан Мустафа
|2
|0
|Эдквист Адриан
|2
|0
|Родеблад Лове Кевин
|2
|0
|Кваква Энок
|1
|0
|Бук Робин
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|Фазал Мохаммад
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брорссон Арвид
|3
|1
|Азулай Джонатан
|4
|0
|Полсон Дэниел
|2
|1
|Сахлин Ханнес
|3
|0
|Дальквист Хампус
|3
|0
|Ланс Антон
|2
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|2
|0
|Андерссон Фредрик
|2
|0
|Зелькович Айдин
|2
|0
|Абукар Айдарус
|2
|0
|Eric Nohlgren
|2
|0
|Акерманн Кевин
|1
|0
|Лав Джек Купер
|1
|0
|Свенссон Уильям
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
17
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
3
15%
2
12%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
5
25%
3
18%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
5
25%
3
18%
61-75
3
15%
4
24%
76-90
Пропущено
12
17
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
8%
2
12%
1-15
4
33%
4
24%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
3
25%
7
41%
76-90
Забито
10
16
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
20 Не забивали 17
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
2
20%
6
38%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
2
20%
2
13%
76-90
Пропущено
20
14
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
15%
2
14%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
3
15%
2
14%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
3
15%
3
21%
61-75
5
25%
5
36%
76-90
Забито
30
33
15 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 10
11 Не забивали 6
5
17%
2
6%
1-15
3
10%
5
15%
16-30
7
23%
6
18%
31-45
5
17%
7
21%
46-60
5
17%
7
21%
61-75
5
17%
6
18%
76-90
Пропущено
32
31
13 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 19
4
13%
4
13%
1-15
6
19%
5
16%
16-30
3
9%
4
13%
31-45
6
19%
2
6%
46-60
5
16%
4
13%
61-75
8
25%
12
39%
76-90
Результаты последних матчей
Йёнчёпинг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 АИК - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1
Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Браге 0:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Скильебо - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Браге - Йёнчёпинг 3:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Эстер - Йёнчёпинг 1:0 Фалькенберг - Йёнчёпинг 2:3 Йёнчёпинг - ГАИС 1:0 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Йёнчёпинг - Акрополис 4:1 Сундсвалль - Йёнчёпинг 1:2
Эргрюте
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Эргрюте - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Фалькенберг 1:1 ГАИС - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2
Вернаму - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Акрополис 3:1 Сундсвалль - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Норрбю 2:2 Эстер - Эргрюте 0:0 Mjoelby AI/FF - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Браге 1:1 Норрбю - Эргрюте 2:1 Эргрюте - ГАИС 1:0 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:0 Эргрюте - Васалунд 3:1 Браге - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Эргрюте - Вернаму 0:0 Ландскруна - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Сундсвалль 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|34 - 21
|50
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|39 - 24
|47
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|40 - 22
|43
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|35 - 27
|41
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|34 - 30
|39
|6.
|Норрбю
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|33 - 27
|39
|7.
|Эстер
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|25 - 23
|36
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|31 - 33
|33
|9.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|29 - 33
|33
|10.
|Вестерос
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|31 - 35
|32
|11.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|34 - 31
|31
|12.
|Браге
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|33 - 37
|29
|13.
|Акрополис
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|23 - 39
|28
|14.
|ГАИС
|Заявка
|25
|8
|3
|14
|27 - 34
|27
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|27 - 44
|24
|16.
|Васалунд
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|30 - 45
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|21 - 8
|32
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|25 - 11
|29
|3.
|Вернаму
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|17 - 6
|29
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 11
|25
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|18 - 11
|24
|6.
|Эстер
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 10
|23
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|8.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 11
|20
|10.
|Вестерос
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|16 - 14
|17
|12.
|Браге
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 18
|15
|13.
|Акрополис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 16
|15
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 25
|15
|15.
|ГАИС
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|16.
|Васалунд
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 19
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 11
|23
|2.
|Вернаму
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|3.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|5.
|Эргрюте
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|6.
|Вестерос
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|7.
|Треллеборг
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 19
|15
|8.
|Браге
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|9.
|Акрополис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|10.
|ГАИС
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 15
|13
|11.
|Эстер
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 13
|13
|12.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|10 - 20
|11
|13.
|Ландскруна
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 19
|9
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|15.
|Васалунд
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|14 - 26
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 20
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|16
|2
|2
|2.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|13
|0
|2
|3.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|13
|1
|2
|4.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|12
|4
|3
|5.
|Браге
|Плана Леонард
|12
|4
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|7
|2
|2.
|Вестерос
|Троне Филип
|10
|0
|3.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|4.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|5.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|9
|0