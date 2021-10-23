Италия: Серия A 2021-2022
Салернитана
1:4
Второй тайм: 54'
Стадион: Аречи
Эмполи
0:1
2' ГолПинамонти Андреа
0:2
11' ГолКутроне Патрик
0:3
13' Гол в свои воротаСтрандберг Стефан
33' Желтая карточкаСтоянович Петар
0:4
45' ПенальтиПинамонти Андреа
1:4
48' ГолРаньери Лука
53' Желтая карточкаХаас Николас
72
Белек
Вид
13
Айя
Рамзи
19
Раньери
Лука
25
Сими
Нванкво
15
Гондо
Седрик
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
-
13 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Раньери ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Сими НванквоНападающий
-
15 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Цортеа НадирПолузащитник
-
22 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Джурич МиланНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Колантуоно Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
2'
11'
0:2
13'
33'
45'
0:4
48'
1:4
53'
Статистика матча
-
2 Голы 4
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
История личных встреч
Салернитана
Эмполи
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулибали Мамаду
|2
|0.22
|Сими Нванкво
|1
|0.11
|Гондо Седрик
|1
|0.11
|Джурич Милан II
|1
|0.11
|Бонаццоли Федерико
|1 (1)
|0.11
|Оби Джоэл
|0
|0
|Гальоло Риккардо
|0
|0
|Кастанос Григорис
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|3 (1)
|0.33
|Байрами Недим
|2 (2)
|0.22
|Ди Франческо Федерико
|2
|0.22
|Штулац Лео
|1
|0.11
|Бандинелли Филиппо
|1
|0.11
|Манкузо Леонардо
|1
|0.11
|Кутроне Патрик
|1
|0.11
|Риччи Самуэле
|1
|0.11
|Хаас Николас
|0
|0
|Стоянович Петар
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонаццоли Федерико
|3
|0
|Раньери Лука
|3
|0
|Страндберг Стефан
|1
|1
|Оби Джоэл
|2
|0
|Ярошински Павел
|2
|0
|Дьомбер Норберт
|2
|0
|Рибери Франк
|1
|0
|Айя Рамзи
|1
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Кулибали Лассана
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Джурич Милан II
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоянович Петар
|4
|0
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|Хаас Николас
|2
|0
|Журковски Шимон
|2
|0
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Луперто Себастьяно
|1
|0
|Марчицца Риккардо
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Бандинелли Филиппо
|1
|0
|Пинамонти Андреа
|1
|0
|Риччи Самуэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
10
14
1 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
5
36%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
4
40%
2
14%
76-90
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Пропущено
17
16
3 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
6%
5
31%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
1
6%
4
25%
31-45
5
29%
29%
2
13%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
5
29%
29%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2
Салернитана - Аталанта 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Салернитана - Рома 0:4 Болонья - Салернитана 3:2 Салернитана - Реджина 2:0 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Салернитана - Палермо 2:1 Салернитана - Фермана 1:0 Салернитана - Губбио 0:1 Салернитана - Самбенедеттезе 3:2 Пескара - Салернитана 0:3 Салернитана - Эмполи 2:0 Порденоне - Салернитана 1:2 Салернитана - Монца 1:3 Салернитана - Венеция 2:1 Виртус Энтелла - Салернитана 0:3
Эмполи
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Эмполи - Аталанта 1:4 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 4:2 Кальяри - Эмполи 0:2
Эмполи - Сампдория 0:3 Эмполи - Венеция 1:2 Реал Форте Куэрчета - Эмполи 2:8 Ювентус - Эмполи 0:1 Эмполи - Лацио 1:3 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Удинезе - Эмполи 1:0 Эмполи - Монтекатини 9:0 Эмполи - Понтедера 3:0 Castelfiorentino - Эмполи 0:12 Эмполи - Лечче 2:1 Салернитана - Эмполи 2:0 Эмполи - Козенца 4:0 Асколи - Эмполи 2:0 Эмполи - Кьево 2:2 Эмполи - Брешия 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 3
|24
|2.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 7
|22
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|23 - 11
|17
|4.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 9
|15
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 13
|14
|6.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|10 - 12
|12
|9.
|Эмполи
|4:1 Заявка
|9
|4
|0
|5
|14 - 17
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 15
|12
|11.
|Торино
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|12.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|13.
|Сампдория
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|15.
|Верона
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|17 - 17
|8
|16.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|17.
|Специя
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 22
|7
|18.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|14 - 21
|6
|19.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|20.
|Салернитана
|1:4 Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|3.
|Рома
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|4.
|Болонья
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|7.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|9.
|Верона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 8
|6
|10.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|11.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|12.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|13.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|16.
|Салернитана
|1:4 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|18.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|19.
|Эмполи
|4:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|20.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Аталанта
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Эмполи
|4:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|10.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|14.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 15
|4
|15.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|Рома
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 7
|3
|17.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|18.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|19.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|20.
|Салернитана
|1:4 Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7
|3
|2
|2.
|Кальяри
|Педро Жоао
|6
|2
|2
|3.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|6
|0
|1
|4.
|Дженоа
|Дестро Маттиа
|6
|0
|0
|5.
|Наполи
|Осимхен Виктор
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|5
|0
|2.
|Сампдория
|Торсби Мортен
|5
|0
|3.
|Торино
|Джиджи Коффи
|3
|1
|4.
|Лацио
|Луис Фелипе
|3
|1
|5.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Салернитана 1:4 Эмполи
Исход игры
Салернитана
18.4% (26)
Ничья
51.8% (73)
Эмполи
29.8% (42)
Тотал 2.5
Больше
28.78% (40)
Меньше
71.22% (99)
Обе команды забьют
Да
76.98% (107)
Нет
23.02% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.5% (67)
1:2 Эмполи
13.5% (19)
2:1 Салернитана
10.6% (15)
0:1 Эмполи
9.2% (13)
1:0 Салернитана
7.1% (10)
0:2 Эмполи
5% (7)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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