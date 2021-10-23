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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Салернитана
2:4
Конец матча

Стадион:
Эмполи
0'
0:1
2' Гол
Пинамонти Андреа
0:2
11' Гол
Кутроне Патрик
0:3
13' Гол в свои ворота
Страндберг Стефан
33' Желтая карточка
Стоянович Петар
0:4
45' Пенальти
Пинамонти Андреа
1:4
48' Гол
Раньери Лука
53' Желтая карточка
Хаас Николас
2:4
55' Гол в свои ворота
Исмайли Ардиан
76' Желтая карточка
Раньери Лука
86' Желтая карточка
Марчицца Риккардо
90'+6
72
Белек
Вид
13
Айя
Рамзи
6
Страндберг
Стефан
4
Ярошински
Павел
24
Кечрида
Вайди
20
Кастанос
Григорис
14
Ди
Таккио
Франческо
19
Раньери
Лука
7
Рибери
Франк
25
Сими
Нванкво
15
Гондо
Седрик
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
3
Марчицца
Риккардо
32
Хаас
Николас
28
Риччи
Самуэле
25
Бандинелли
Филиппо
8
Хендерсон
Лиам
9
Кутроне
Патрик
99
Пинамонти
Андреа
Салернитана
3-4-1-2
Эмполи
4-3-1-2

История личных встреч

Салернитана
Эмполи

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

СB
2:0
СB
5:0
СB
2:4
СB
1:1
СB
2:0
СB
2:1
СB
5:2
СB
1:0
СB
2:0
СB
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулибали Мамаду 2 0.22
Сими Нванкво 1 0.11
Гондо Седрик 1 0.11
Раньери Лука 1 0.11
Джурич Милан II 1 0.11
Бонаццоли Федерико 1 (1) 0.11
Рибери Франк 0 0
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Кастанос Григорис 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 3 (1) 0.33
Байрами Недим 2 (2) 0.22
Ди Франческо Федерико 2 0.22
Штулац Лео 1 0.11
Бандинелли Филиппо 1 0.11
Манкузо Леонардо 1 0.11
Кутроне Патрик 1 0.11
Риччи Самуэле 1 0.11
Хаас Николас 0 0
Стоянович Петар 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 4 0
Бонаццоли Федерико 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Оби Джоэл 2 0
Ярошински Павел 2 0
Дьомбер Норберт 2 0
Рибери Франк 1 0
Айя Рамзи 1 0
Гальоло Риккардо 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Гондо Седрик 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Джурич Милан II 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 4 0
Хаас Николас 3 0
Исмайли Ардиан 3 0
Марчицца Риккардо 2 0
Журковски Шимон 2 0
Хендерсон Лиам 1 0
Штулац Лео 1 0
Луперто Себастьяно 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Бандинелли Филиппо 1 0
Пинамонти Андреа 1 0
Риччи Самуэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
20%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

11
4
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
3
27%
1
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
3
27%
2
50%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

10
14
1 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
5
36%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
4
40%
2
14%
76-90

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
1
13%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
25%
2
14%
31-45
2
25%
3
21%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
1
13%
2
14%
76-90

Пропущено

21
18
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
14%
6
33%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
2
10%
4
22%
31-45
6
29%
3
17%
46-60
4
19%
2
11%
61-75
5
24%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2
Салернитана - Аталанта 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Салернитана - Рома 0:4 Болонья - Салернитана 3:2 Салернитана - Реджина 2:0 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Салернитана - Палермо 2:1 Салернитана - Фермана 1:0 Салернитана - Губбио 0:1 Салернитана - Самбенедеттезе 3:2 Пескара - Салернитана 0:3 Салернитана - Эмполи 2:0 Порденоне - Салернитана 1:2 Салернитана - Монца 1:3 Салернитана - Венеция 2:1 Виртус Энтелла - Салернитана 0:3
Эмполи
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Эмполи - Аталанта 1:4 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 4:2 Кальяри - Эмполи 0:2
Эмполи - Сампдория 0:3 Эмполи - Венеция 1:2 Реал Форте Куэрчета - Эмполи 2:8 Ювентус - Эмполи 0:1 Эмполи - Лацио 1:3 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Удинезе - Эмполи 1:0 Эмполи - Монтекатини 9:0 Эмполи - Понтедера 3:0 Castelfiorentino - Эмполи 0:12 Эмполи - Лечче 2:1 Салернитана - Эмполи 2:0 Эмполи - Козенца 4:0 Асколи - Эмполи 2:0 Эмполи - Кьево 2:2 Эмполи - Брешия 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 8 0 0 19 - 3 24
2. Милан Заявка 8 7 1 0 18 - 7 22
3. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 23 - 11 17
4. Рома Заявка 8 5 0 3 16 - 9 15
5. Лацио Заявка 8 4 2 2 18 - 13 14
6. Аталанта Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
7. Ювентус Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
8. Фиорентина Заявка 8 4 0 4 10 - 12 12
9. Эмполи Заявка 9 4 0 5 14 - 18 12
10. Болонья Заявка 8 3 3 2 13 - 15 12
11. Торино Заявка 9 3 2 4 12 - 10 11
12. Удинезе Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
13. Сассуоло 0:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
14. Сампдория Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
15. Венеция 0:0 Заявка 9 2 3 4 6 - 12 9
16. Верона Заявка 8 2 2 4 17 - 17 8
17. Специя Заявка 9 2 1 6 11 - 22 7
18. Дженоа Заявка 9 1 3 5 14 - 21 6
19. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
20. Салернитана Заявка 9 1 1 7 8 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Наполи Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
3. Рома Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
4. Болонья Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Лацио Заявка 4 3 1 0 14 - 6 10
6. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
7. Ювентус Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Торино Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
9. Верона Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
10. Кальяри Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
11. Сассуоло 0:0 Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
12. Удинезе Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
13. Сампдория Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
14. Венеция 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
15. Аталанта Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Салернитана Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
18. Специя Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
19. Эмполи Заявка 5 1 0 4 7 - 14 3
20. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Милан Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3. Аталанта Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Эмполи Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
7. Ювентус Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Венеция 0:0 Заявка 6 1 2 3 3 - 9 5
9. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
11. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
12. Торино Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Сассуоло 0:0 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
14. Дженоа Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
15. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 15 4
16. Рома Заявка 4 1 0 3 8 - 7 3
17. Болонья Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
18. Верона Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
19. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 7 3 2
2. Кальяри Педро Жоао 6 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 6 0 1
4. Дженоа Дестро Маттиа 6 0 0
5. Наполи Осимхен Виктор 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сампдория Берешиньски Бартош 5 0
2. Сампдория Торсби Мортен 5 0
3. Торино Джиджи Коффи 3 1
4. Лацио Луис Фелипе 3 1
5. Фиорентина Бонавентура Джакомо 4 0
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Новости матча
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Прогнозы 141
Салернитана 18.4% (26)
X 51.8% (73)
Эмполи 29.8% (42)
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Прогнозы на матч Салернитана 2:4 Эмполи

Исход игры
Салернитана
18.4% (26)
Ничья
51.8% (73)
Эмполи
29.8% (42)
Тотал 2.5
Больше
28.78% (40)
Меньше
71.22% (99)
Обе команды забьют
Да
76.98% (107)
Нет
23.02% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.5% (67)
1:2 Эмполи
13.5% (19)
2:1 Салернитана
10.6% (15)
0:1 Эмполи
9.2% (13)
1:0 Салернитана
7.1% (10)
0:2 Эмполи
5% (7)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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