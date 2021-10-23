Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Эмполи выполняет удар от ворот.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Г О О О О О Л - Пинамонти Андреа из команды Эмполи забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Вид Белец прыгнул вправо!

44' После проверки VAR судья изменил решение - Эмполи пробьет пенальти!

44' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

43' Пинамонти Андреа нанес удар, мяч был парирован, но Вид Белец не удержал его в руках.

42' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Салернитана

41' Как он промахнулся? Кутроне Патрик имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

41' Рибери Франк пробует нанести удар издали, но Гульельмо Викарио держит все под контролем

40' Ди Таккио Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Гондо Седрик из команды Салернитана не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

36' Игрок из команды Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

36' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Луперто Себастьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Луперто Себастьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Хорошую попытку сделал Кутроне Патрик . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Эмполи выполняет удар от ворот.

31' Сими Нванкво оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Ярошински Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

28' Салернитана выполняет удар от ворот.

27' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Салернитана выполняет удар от ворот.

26' Опасность! Кутроне Патрик из команды Эмполи отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

26' Страндберг Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Сими Нванкво из команды Салернитана сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

22' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

20' Кастанос Григорис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Кутроне Патрик из команды Эмполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

18' Удар от ворот произведет Салернитана

18' Кутроне Патрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Игрок из команды Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

17' Удар от ворот произведет Салернитана

17' Кутроне Патрик из команды Эмполи не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

15' Хаас Николас пробует нанести удар издали, но Вид Белец держит все под контролем

15' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Пинамонти Андреа из команды Эмполи делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

13' Г О О О О Л - Страндберг Стефан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

13' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Г О О О О Л - Кутроне Патрик забивает с правой ноги!

11' Хаас Николас разрезает оборону соперника отличным пасом

11' Игрок команды Эмполи делает подачу своему товарищу по команде.

10' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

10' Ох, нехорошо это выглядит. Гондо Седрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Гондо Седрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

9' Рибери Франк разрезает оборону соперника отличным пасом

8' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Исмайли Ардиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Игрок из команды Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Хаас Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Г О О О О Л - Пинамонти Андреа забивает с левой ноги!

2' Опасность! Бандинелли Филиппо из команды Эмполи отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Эмполи начинает с центра поля