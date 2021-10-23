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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Аполлон Смирнис
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
ПАС Янина
0'
17' Желтая карточка
Фатион Антони
24'
1
Коцарис
Костас
6
Баксеванидис
Димос
22
Алвеш
Бруну
64
Фатион
Антони
17
Тютюарима
Йорди
7
Памлидис
Георгиос
5
Домингес
Луис
Густаво
21
Кастро
Фабри
91
Ван
ла
Парра
Райив
27
Дауда
Абиола
23
Цилулис
Сотирис
1
Лодыгин
Юрий
2
Салиакас
Манолис
5
Карахалиос
Зисис
6
Каргас
Яннис
15
Эррамуспе
Родриго
17
Шнайдер
Ян-Марк
43
Пеерсман
Марвин
20
Милинчану
Николай
11
Переа
Хуан
10
Домингес
Хуан
29
Гардавски
Михаэль
Аполлон Смирнис
4-4-2
ПАС Янина
4-4-2

Ход матча

17'
Фатион Антони
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

История личных встреч

Аполлон Смирнис
ПАС Янина

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

11 матчей

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:2
С
1:3
С
1:2
С
5:1
С
0:0
С
1:0
С
1:2
С
0:1
С
4:3
С
4:0
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон Смирнис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дауда Абиола 1 0.14
Иоаннидис Николаос 1 0.14
Цилулис Сотирис 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гардавски Михаэль 1 0.14
Милинчану Николай 1 0.14
Конде Педро 1 0.14
Морейра Ахмад Мендес 1 0.14
Эррамуспе Родриго 1 (1) 0.14
Переа Хуан 0 0
Leonid Mina 0 0

Карточки

Аполлон Смирнис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цилулис Сотирис 2 1
Фатион Антони 2 1
Сливка Выкинтас 3 0
Баксеванидис Димос 2 0
Домингес Луис Густаво 2 0
Алвеш Бруну 1 0
Лисгарас Христос 1 0
Дентакис Антонис 1 0
Кастро Фабри 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гардавски Михаэль 2 0
Эррамуспе Родриго 2 0
Лодыгин Юрий 2 0
Салиакас Манолис 2 0
Пеерсман Марвин 1 0
Каргас Яннис 1 0
Шнайдер Ян-Марк 1 0
Конде Педро 1 0
Бренер Фабрисио 1 0
Переа Хуан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Пропущено

12
4
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
17%
2
50%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон Смирнис
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1
Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:1 Аполлон Смирнис - Лариса 0:2 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 АЕК - Аполлон Смирнис 2:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 2:1 Волос - Аполлон Смирнис 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Аполлон Смирнис - Атромитос 2:1 ПАОК - Аполлон Смирнис 2:2
ПАС Янина
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 1:1 Ионикос - ПАС Янина 0:0
ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 ПАОК - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Лариса - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Волос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ламия 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Атромитос 1:0 Астерас - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 1:2 Ламия - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - ОФИ 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 6 4 2 0 10 - 3 14
2. Волос 6 4 1 1 15 - 12 13
3. ПАОК 6 4 1 1 12 - 7 13
4. АЕК 6 4 1 1 13 - 6 13
5. Арис Салоники 6 3 2 1 5 - 2 11
6. ПАС Янина 0:0 7 2 4 1 5 - 4 10
7. Панатинаикос 6 3 1 2 13 - 4 10
8. Ионикос 1:0 7 2 2 3 4 - 9 8
9. ОФИ 6 1 4 1 7 - 8 7
10. Панетоликос 6 1 2 3 7 - 10 5
11. Астерас 6 1 2 3 2 - 5 5
12. Ламия 6 1 1 4 6 - 9 4
13. Аполлон Смирнис 0:0 7 0 3 4 2 - 12 3
14. Атромитос 0:1 7 0 2 5 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 3 3 0 0 13 - 2 9
2. АЕК 3 3 0 0 7 - 0 9
3. Волос 3 3 0 0 7 - 2 9
4. Олимпиакос 3 1 2 0 4 - 1 5
5. Арис Салоники 3 1 2 0 1 - 0 5
6. ПАС Янина 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
7. ПАОК 3 1 1 1 6 - 5 4
8. Ионикос 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
9. ОФИ 3 0 2 1 4 - 6 2
10. Аполлон Смирнис 0:0 4 0 2 2 1 - 4 2
11. Панетоликос 4 0 1 3 3 - 7 1
12. Ламия 3 0 1 2 3 - 5 1
13. Атромитос 0:1 4 0 1 3 3 - 7 1
14. Астерас 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Олимпиакос 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Арис Салоники 3 2 0 1 4 - 2 6
4. ПАС Янина 0:0 4 1 3 0 2 - 1 6
5. ОФИ 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
7. АЕК 3 1 1 1 6 - 6 4
8. Панетоликос 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Волос 3 1 1 1 8 - 10 4
10. Ионикос 1:0 4 1 1 2 2 - 7 4
11. Ламия 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Панатинаикос 3 0 1 2 0 - 2 1
13. Атромитос 0:1 3 0 1 2 0 - 6 1
14. Аполлон Смирнис 0:0 3 0 1 2 1 - 8 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 7 0 2
2. Волос Ван Веерт Том 5 2 1
3. АЕК Цубер Стивен 4 1 0
4. ОФИ Нейра Хуан 4 2 0
5. Волос Бартоло Хулиан 3 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. ОФИ Нейра Хуан 4 0
2. Волос Феррари Франко 4 0
3. ОФИ Пасалидис Триантафиллос 4 0
4. Аполлон Смирнис Цилулис Сотирис 2 1
5. Аполлон Смирнис Фатион Антони 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    17'
    Фатион Антони получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аполлон Смирнис
Ничья
ПАС Янина
2.40
2.97
3.42
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аполлон Смирнис 0:0 ПАС Янина онлайн




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