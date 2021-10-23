Греция: Суперлига 2021-2022
Аполлон Смирнис
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras
ПАС Янина
17' Желтая карточкаФатион Антони
22
Алвеш
Бруну
21
Кастро
Фабри
27
Дауда
Абиола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Дауда АбиолаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сали УадждиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Феста Джанлука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Переа ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Leonid Mina
-
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
Ход матча
17'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
История личных встреч
Аполлон Смирнис
ПАС Янина
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
11 матчей
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дауда Абиола
|1
|0.14
|Иоаннидис Николаос
|1
|0.14
|Цилулис Сотирис
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гардавски Михаэль
|1
|0.14
|Милинчану Николай
|1
|0.14
|Конде Педро
|1
|0.14
|Морейра Ахмад Мендес
|1
|0.14
|Эррамуспе Родриго
|1 (1)
|0.14
|Переа Хуан
|0
|0
|Leonid Mina
|0
|0
Карточки
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цилулис Сотирис
|2
|1
|Фатион Антони
|2
|1
|Сливка Выкинтас
|3
|0
|Баксеванидис Димос
|2
|0
|Домингес Луис Густаво
|2
|0
|Алвеш Бруну
|1
|0
|Лисгарас Христос
|1
|0
|Дентакис Антонис
|1
|0
|Кастро Фабри
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гардавски Михаэль
|2
|0
|Эррамуспе Родриго
|2
|0
|Лодыгин Юрий
|2
|0
|Салиакас Манолис
|2
|0
|Пеерсман Марвин
|1
|0
|Каргас Яннис
|1
|0
|Шнайдер Ян-Марк
|1
|0
|Конде Педро
|1
|0
|Бренер Фабрисио
|1
|0
|Переа Хуан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Пропущено
12
4
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
17%
2
50%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1
Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:1 Аполлон Смирнис - Лариса 0:2 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 АЕК - Аполлон Смирнис 2:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 2:1 Волос - Аполлон Смирнис 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Аполлон Смирнис - Атромитос 2:1 ПАОК - Аполлон Смирнис 2:2
ПАС Янина
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 1:1 Ионикос - ПАС Янина 0:0
ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 ПАОК - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Лариса - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Волос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ламия 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Атромитос 1:0 Астерас - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 1:2 Ламия - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - ОФИ 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|2.
|Волос
|6
|4
|1
|1
|15 - 12
|13
|3.
|ПАОК
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|4.
|АЕК
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|5.
|Арис Салоники
|6
|3
|2
|1
|5 - 2
|11
|6.
|ПАС Янина
|0:0
|7
|2
|4
|1
|5 - 4
|10
|7.
|Панатинаикос
|6
|3
|1
|2
|13 - 4
|10
|8.
|Ионикос
|1:0
|7
|2
|2
|3
|4 - 9
|8
|9.
|ОФИ
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|10.
|Панетоликос
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|11.
|Астерас
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|12.
|Ламия
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|13.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|7
|0
|3
|4
|2 - 12
|3
|14.
|Атромитос
|0:1
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|2.
|АЕК
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Волос
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|Олимпиакос
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|5.
|Арис Салоники
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|ПАС Янина
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|ПАОК
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|Ионикос
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|ОФИ
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|10.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|11.
|Панетоликос
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|12.
|Ламия
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|13.
|Атромитос
|0:1
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|14.
|Астерас
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Олимпиакос
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Арис Салоники
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|ПАС Янина
|0:0
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|5.
|ОФИ
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Астерас
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|7.
|АЕК
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|Панетоликос
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|8 - 10
|4
|10.
|Ионикос
|1:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|11.
|Ламия
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Панатинаикос
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|13.
|Атромитос
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|7
|0
|2
|2.
|Волос
|Ван Веерт Том
|5
|2
|1
|3.
|АЕК
|Цубер Стивен
|4
|1
|0
|4.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|4
|2
|0
|5.
|Волос
|Бартоло Хулиан
|3
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|4
|0
|2.
|Волос
|Феррари Франко
|4
|0
|3.
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|4
|0
|4.
|Аполлон Смирнис
|Цилулис Сотирис
|2
|1
|5.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|2
|1