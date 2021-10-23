Греция: Суперлига 2021-2022
0:1
23' ГолТюрам Рожерио
50' Желтая карточкаGeorgios Mygas
10
Далсью
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Georgios Paraschos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
-
26 Баша ВуллнетПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
Ход матча
23'
0:1
50'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
История личных встреч
Атромитос
Ионикос
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клонаридис Виктор
|1
|0.14
|Спиридонович Срджан
|1
|0.14
|Струнгис Стефанос
|1
|0.14
|Муньис Хуан
|0
|0
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аосман Аяс
|2
|0.29
|Тюрам Рожерио
|1
|0.14
|Санчес Сальвадор
|1
|0.14
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томас Бединелли
|1
|1
|Саломон Патрик
|2
|0
|Кастельяно Дани
|2
|0
|Кулурис Эфтимос
|2
|0
|Коцопулос Костас
|2
|0
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0
|Галвао Лукас
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Струнгис Стефанос
|1
|0
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Алаиксис
|1
|1
|Далсью
|1
|1
|Санчес Сальвадор
|1
|1
|Кабрал Джерсон
|2
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|Reinaldo Lenis
|1
|0
|Georgios Mygas
|1
|0
|Giannis Gotsoulias
|1
|0
|Тюрам Рожерио
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
12
9
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
8%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
6
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
АЕК - Атромитос 3:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0
Атромитос - Панетоликос 1:2 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Валенсия - Атромитос 3:0 Эльче - Атромитос 6:1 Атромитос - Волос 1:0 Панетоликос - Атромитос 1:3 Атромитос - Ламия 0:0 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Лариса 0:1 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:1 ПАС Янина - Атромитос 1:0 Ламия - Атромитос 0:0 Атромитос - Астерас 1:1 Арис Салоники - Атромитос 3:0
Ионикос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Ионикос - ПАС Янина 0:0
Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Ионикос 3:0 Ионикос - Эрготелис 2:1 Диагорас Родос - Ионикос 3:5 Ионикос - Ксанти 0:2 Киссамикос - Ионикос 1:0 Ионикос - Левадиакос 2:3 Ионикос - Киссамикос 1:1 Левадиакос - Ионикос 1:2 Ионикос - Докса Драма 4:2 Караискакис - Ионикос 0:3 Аполлон Лариса - Ионикос 0:1 Ионикос - Панахаики 1:0 Иерапетра - Ионикос 1:2 Ионикос - Диагорас Родос 3:1 Трикала - Ионикос 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|2.
|Волос
|6
|4
|1
|1
|15 - 12
|13
|3.
|ПАОК
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|4.
|АЕК
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|5.
|Арис Салоники
|6
|3
|2
|1
|5 - 2
|11
|6.
|ПАС Янина
|0:0
|7
|2
|4
|1
|5 - 4
|10
|7.
|Панатинаикос
|6
|3
|1
|2
|13 - 4
|10
|8.
|Ионикос
|1:0
|7
|2
|2
|3
|4 - 9
|8
|9.
|ОФИ
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|10.
|Панетоликос
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|11.
|Астерас
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|12.
|Ламия
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|13.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|7
|0
|3
|4
|2 - 12
|3
|14.
|Атромитос
|0:1
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|2.
|АЕК
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Волос
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|Олимпиакос
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|5.
|Арис Салоники
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|ПАС Янина
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|ПАОК
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|Ионикос
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|ОФИ
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|10.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|11.
|Панетоликос
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|12.
|Ламия
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|13.
|Атромитос
|0:1
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|14.
|Астерас
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Олимпиакос
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Арис Салоники
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|ПАС Янина
|0:0
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|5.
|ОФИ
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Астерас
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|7.
|АЕК
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|Панетоликос
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|8 - 10
|4
|10.
|Ионикос
|1:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|11.
|Ламия
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Панатинаикос
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|13.
|Атромитос
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|7
|0
|2
|2.
|Волос
|Ван Веерт Том
|5
|2
|1
|3.
|АЕК
|Цубер Стивен
|4
|1
|0
|4.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|4
|2
|0
|5.
|Волос
|Бартоло Хулиан
|3
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|4
|0
|2.
|Волос
|Феррари Франко
|4
|0
|3.
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|4
|0
|4.
|Аполлон Смирнис
|Цилулис Сотирис
|2
|1
|5.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|2
|1