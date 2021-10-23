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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Атромитос
0:1
Второй тайм: 52'

Стадион:
Ионикос
0'
0:1
23' Гол
Тюрам Рожерио
50' Желтая карточка
Georgios Mygas
52'
1
Пирич
Кенан
5
Хациисаяс
Димитриос
44
Пападопулос
Кирьякос
3
Галвао
Лукас
2
Василантонопулос
Ставрос
21
Саломон
Патрик
10
Томас
Бединелли
4
Денич
Джордже
33
Кастельяно
Дани
20
Кулурис
Эфтимос
22
Клонаридис
Виктор
94
Хутесиотис
Лефтерис
22
Georgios
Mygas
24
Ромао
Алаиксис
5
Вафеас
Никос
15
Валерианос
Йоргос
6
Giannis
Gotsoulias
10
Далсью
11
Кабрал
Джерсон
7
Аосман
Аяс
20
Eleftherios
Matsoukas
34
Тюрам
Рожерио
Атромитос
3-5-2
Ионикос
4-2-3-1

Ход матча

23'
0:1
Тюрам Рожерио
(Аосман Аяс)
46'
Спиридонович Срджан
Галвао Лукас
 
50'
 
Georgios Mygas

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

История личных встреч

Атромитос
Ионикос

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ВД
0:1
ВД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клонаридис Виктор 1 0.14
Спиридонович Срджан 1 0.14
Струнгис Стефанос 1 0.14
Муньис Хуан 0 0
Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аосман Аяс 2 0.29
Тюрам Рожерио 1 0.14
Санчес Сальвадор 1 0.14

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томас Бединелли 1 1
Саломон Патрик 2 0
Кастельяно Дани 2 0
Кулурис Эфтимос 2 0
Коцопулос Костас 2 0
Пападопулос Кирьякос 1 0
Василантонопулос Ставрос 1 0
Галвао Лукас 1 0
Пирич Кенан 1 0
Струнгис Стефанос 1 0
Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Алаиксис 1 1
Далсью 1 1
Санчес Сальвадор 1 1
Кабрал Джерсон 2 0
Чигринский Дмитрий 1 0
Reinaldo Lenis 1 0
Georgios Mygas 1 0
Giannis Gotsoulias 1 0
Тюрам Рожерио 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

12
9
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
8%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
6
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
АЕК - Атромитос 3:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0
Атромитос - Панетоликос 1:2 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Валенсия - Атромитос 3:0 Эльче - Атромитос 6:1 Атромитос - Волос 1:0 Панетоликос - Атромитос 1:3 Атромитос - Ламия 0:0 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Лариса 0:1 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:1 ПАС Янина - Атромитос 1:0 Ламия - Атромитос 0:0 Атромитос - Астерас 1:1 Арис Салоники - Атромитос 3:0
Ионикос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Ионикос - ПАС Янина 0:0
Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Ионикос 3:0 Ионикос - Эрготелис 2:1 Диагорас Родос - Ионикос 3:5 Ионикос - Ксанти 0:2 Киссамикос - Ионикос 1:0 Ионикос - Левадиакос 2:3 Ионикос - Киссамикос 1:1 Левадиакос - Ионикос 1:2 Ионикос - Докса Драма 4:2 Караискакис - Ионикос 0:3 Аполлон Лариса - Ионикос 0:1 Ионикос - Панахаики 1:0 Иерапетра - Ионикос 1:2 Ионикос - Диагорас Родос 3:1 Трикала - Ионикос 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 6 4 2 0 10 - 3 14
2. Волос 6 4 1 1 15 - 12 13
3. ПАОК 6 4 1 1 12 - 7 13
4. АЕК 6 4 1 1 13 - 6 13
5. Арис Салоники 6 3 2 1 5 - 2 11
6. ПАС Янина 0:0 7 2 4 1 5 - 4 10
7. Панатинаикос 6 3 1 2 13 - 4 10
8. Ионикос 1:0 7 2 2 3 4 - 9 8
9. ОФИ 6 1 4 1 7 - 8 7
10. Панетоликос 6 1 2 3 7 - 10 5
11. Астерас 6 1 2 3 2 - 5 5
12. Ламия 6 1 1 4 6 - 9 4
13. Аполлон Смирнис 0:0 7 0 3 4 2 - 12 3
14. Атромитос 0:1 7 0 2 5 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 3 3 0 0 13 - 2 9
2. АЕК 3 3 0 0 7 - 0 9
3. Волос 3 3 0 0 7 - 2 9
4. Олимпиакос 3 1 2 0 4 - 1 5
5. Арис Салоники 3 1 2 0 1 - 0 5
6. ПАС Янина 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
7. ПАОК 3 1 1 1 6 - 5 4
8. Ионикос 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
9. ОФИ 3 0 2 1 4 - 6 2
10. Аполлон Смирнис 0:0 4 0 2 2 1 - 4 2
11. Панетоликос 4 0 1 3 3 - 7 1
12. Ламия 3 0 1 2 3 - 5 1
13. Атромитос 0:1 4 0 1 3 3 - 7 1
14. Астерас 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Олимпиакос 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Арис Салоники 3 2 0 1 4 - 2 6
4. ПАС Янина 0:0 4 1 3 0 2 - 1 6
5. ОФИ 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
7. АЕК 3 1 1 1 6 - 6 4
8. Панетоликос 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Волос 3 1 1 1 8 - 10 4
10. Ионикос 1:0 4 1 1 2 2 - 7 4
11. Ламия 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Панатинаикос 3 0 1 2 0 - 2 1
13. Атромитос 0:1 3 0 1 2 0 - 6 1
14. Аполлон Смирнис 0:0 3 0 1 2 1 - 8 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 7 0 2
2. Волос Ван Веерт Том 5 2 1
3. АЕК Цубер Стивен 4 1 0
4. ОФИ Нейра Хуан 4 2 0
5. Волос Бартоло Хулиан 3 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. ОФИ Нейра Хуан 4 0
2. Волос Феррари Франко 4 0
3. ОФИ Пасалидис Триантафиллос 4 0
4. Аполлон Смирнис Цилулис Сотирис 2 1
5. Аполлон Смирнис Фатион Антони 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Тюрам Рожерио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
Ионикос
1.64
3.78
5.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атромитос 0:1 Ионикос онлайн




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