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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Атромитос
0:2
Конец матча

Стадион:
Ионикос
0'
0:1
23' Гол
Тюрам Рожерио
50' Желтая карточка
Georgios Mygas
54' Желтая карточка
Валерианос Йоргос
64' Желтая карточка
Далсью
0:2
65' Гол
Аосман Аяс
72' Желтая карточка
Matias Pisano
90'+6
1
Пирич
Кенан
5
Хациисаяс
Димитриос
44
Пападопулос
Кирьякос
3
Галвао
Лукас
2
Василантонопулос
Ставрос
21
Саломон
Патрик
10
Томас
Бединелли
4
Денич
Джордже
33
Кастельяно
Дани
20
Кулурис
Эфтимос
22
Клонаридис
Виктор
94
Хутесиотис
Лефтерис
22
Georgios
Mygas
24
Ромао
Алаиксис
5
Вафеас
Никос
15
Валерианос
Йоргос
6
Giannis
Gotsoulias
10
Далсью
11
Кабрал
Джерсон
7
Аосман
Аяс
20
Eleftherios
Matsoukas
34
Тюрам
Рожерио
Атромитос
3-5-2
Ионикос
4-2-3-1

Ход матча

23'
0:1
Тюрам Рожерио
(Аосман Аяс)
46'
Спиридонович Срджан
Галвао Лукас
 
50'
 
Georgios Mygas
54'
 
Валерианос Йоргос
62'
Matias Pisano
Клонаридис Виктор
 
64'
 
Далсью
65'
0:2
Аосман Аяс
(Тюрам Рожерио)
67'
 
Баша Вуллнет
Аосман Аяс
67'
 
Georgios Manalis
Eleftherios Matsoukas
72'
Matias Pisano
 
74'
Кивракидис Кириакос
Василантонопулос Ставрос
 
74'
Коцопулос Костас
Томас Бединелли
 
83'
 
Киакос Яннис
Тюрам Рожерио
90'
 
Лейте Луан
Кабрал Джерсон

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 61 Владение мячом, % 39

История личных встреч

Атромитос
Ионикос

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ВД
0:1
ВД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клонаридис Виктор 1 0.14
Спиридонович Срджан 1 0.14
Струнгис Стефанос 1 0.14
Муньис Хуан 0 0
Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аосман Аяс 3 0.43
Тюрам Рожерио 1 0.14
Санчес Сальвадор 1 0.14

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томас Бединелли 1 1
Саломон Патрик 2 0
Кастельяно Дани 2 0
Кулурис Эфтимос 2 0
Коцопулос Костас 2 0
Пападопулос Кирьякос 1 0
Matias Pisano 1 0
Василантонопулос Ставрос 1 0
Галвао Лукас 1 0
Пирич Кенан 1 0
Струнгис Стефанос 1 0
Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Далсью 2 1
Ромао Алаиксис 1 1
Санчес Сальвадор 1 1
Кабрал Джерсон 2 0
Georgios Mygas 2 0
Чигринский Дмитрий 1 0
Валерианос Йоргос 1 0
Reinaldo Lenis 1 0
Giannis Gotsoulias 1 0
Тюрам Рожерио 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
3
38%
2
29%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Забито

3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

14
9
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
7%
2
22%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
14%
3
33%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
6
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
АЕК - Атромитос 3:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0
Атромитос - Панетоликос 1:2 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Валенсия - Атромитос 3:0 Эльче - Атромитос 6:1 Атромитос - Волос 1:0 Панетоликос - Атромитос 1:3 Атромитос - Ламия 0:0 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Лариса 0:1 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:1 ПАС Янина - Атромитос 1:0 Ламия - Атромитос 0:0 Атромитос - Астерас 1:1 Арис Салоники - Атромитос 3:0
Ионикос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Ионикос - ПАС Янина 0:0
Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Ионикос 3:0 Ионикос - Эрготелис 2:1 Диагорас Родос - Ионикос 3:5 Ионикос - Ксанти 0:2 Киссамикос - Ионикос 1:0 Ионикос - Левадиакос 2:3 Ионикос - Киссамикос 1:1 Левадиакос - Ионикос 1:2 Ионикос - Докса Драма 4:2 Караискакис - Ионикос 0:3 Аполлон Лариса - Ионикос 0:1 Ионикос - Панахаики 1:0 Иерапетра - Ионикос 1:2 Ионикос - Диагорас Родос 3:1 Трикала - Ионикос 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 6 4 2 0 10 - 3 14
2. Волос 6 4 1 1 15 - 12 13
3. ПАОК 6 4 1 1 12 - 7 13
4. АЕК 6 4 1 1 13 - 6 13
5. Арис Салоники 6 3 2 1 5 - 2 11
6. Панатинаикос 1:2 7 3 1 3 14 - 6 10
7. ПАС Янина 7 2 3 2 5 - 5 9
8. Астерас 2:1 7 2 2 3 4 - 6 8
9. Ионикос 7 2 2 3 5 - 9 8
10. ОФИ 6 1 4 1 7 - 8 7
11. Панетоликос 6 1 2 3 7 - 10 5
12. Аполлон Смирнис 7 1 2 4 3 - 12 5
13. Ламия 6 1 1 4 6 - 9 4
14. Атромитос 7 0 2 5 3 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 1:2 3 3 0 0 13 - 2 9
2. АЕК 3 3 0 0 7 - 0 9
3. Волос 3 3 0 0 7 - 2 9
4. Олимпиакос 3 1 2 0 4 - 1 5
5. Арис Салоники 3 1 2 0 1 - 0 5
6. ПАС Янина 3 1 1 1 3 - 3 4
7. ПАОК 3 1 1 1 6 - 5 4
8. Ионикос 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Аполлон Смирнис 4 1 1 2 2 - 4 4
10. Астерас 2:1 3 1 0 2 2 - 4 3
11. ОФИ 3 0 2 1 4 - 6 2
12. Панетоликос 4 0 1 3 3 - 7 1
13. Ламия 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Атромитос 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Олимпиакос 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Арис Салоники 3 2 0 1 4 - 2 6
4. ОФИ 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Астерас 2:1 4 1 2 1 2 - 2 5
6. ПАС Янина 4 1 2 1 2 - 2 5
7. АЕК 3 1 1 1 6 - 6 4
8. Панетоликос 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Волос 3 1 1 1 8 - 10 4
10. Ионикос 4 1 1 2 3 - 7 4
11. Ламия 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Атромитос 3 0 1 2 0 - 6 1
13. Панатинаикос 1:2 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Аполлон Смирнис 3 0 1 2 1 - 8 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 8 0 2
2. Волос Ван Веерт Том 5 2 1
3. АЕК Цубер Стивен 4 1 0
4. ОФИ Нейра Хуан 4 2 0
5. Волос Бартоло Хулиан 3 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аполлон Смирнис Фатион Антони 3 1
2. ОФИ Нейра Хуан 4 0
3. Волос Феррари Франко 4 0
4. ОФИ Пасалидис Триантафиллос 4 0
5. Аполлон Смирнис Цилулис Сотирис 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Тюрам Рожерио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Атромитос 0:2 Ионикос онлайн




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