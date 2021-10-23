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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Астерас
2:1
Перерыв

Стадион:
Панатинаикос
0'
25' Желтая карточка
Хуан Карлос
0:1
30' Гол
Карлитос Карлос
32' Желтая карточка
Пуггурас Ахиллеас
1:1
33' Пенальти
Барралес Джеронимо
2:1
45' Гол
Сони Кевен
99
Цифцис
Антонис
12
Кармона
Давид
6
Вальенте
Хосе
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
11
Рехис
Франсеск
14
Daniel
Santafe
8
Мунафо
Хуан
40
Паскуаль
Андрес
27
Сони
Кевен
9
Барралес
Джеронимо
91
Бриньоли
Альберто
14
Санчес
Факундо
31
Шарлия
Звонимир
44
Пуггурас
Ахиллеас
3
Хуанкар
17
Перес
Рубен
6
Александропулос
Сотириос
11
Хадзийованнис
Анастасиос
34
Паласиос
Себастьян
98
Mateus
Vital
10
Карлитос
Карлос
Астерас
4-4-2
Панатинаикос
4-2-3-1

Ход матча

25'
 
Хуан Карлос
30'
0:1
Карлитос Карлос
(Паласиос Себастьян)
32'
 
Пуггурас Ахиллеас
33'
Барралес Джеронимо
1:1
45'
Сони Кевен
(Паскуаль Андрес)
2:1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

История личных встреч

Астерас
Панатинаикос

11 матчей

27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

9.1%
118.2%
1 победа 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

24 матча

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 14 побед

35 матчей

8.6%
45.7%
45.7%
3 победы 16 ничьих 16 побед

Первый тайм

2.9%
65.7%
31.4%
1 победа 23 ничьи 11 побед

Второй тайм

17.1%
42.9%
40%
6 побед 15 ничьих 14 побед

История матчей

С
2:2
С
2:2
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:0
К
0:1
С
0:5
К
4:0
С
3:1
С
0:0
С
2:0
С
0:0
С
0:4
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
1:3
С
1:0
С
2:1
С
2:2
С
0:0
С
0:2
С
3:1
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барралес Джеронимо 2 (1) 0.29
Сони Кевен 1 0.14
Рехис Франсеск 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 8 1.14
Иоаннидис Фотис 1 0.14
Александропулос Сотириос 1 0.14
Паласиос Себастьян 1 (1) 0.14
Маурисио Жозе 1 0.14
Хадзийованнис Анастасиос 1 0.14
Mateus Vital 1 (1) 0.14
Перес Рубен 0 0
Хуанкар 0 0
Велес Фран 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барралес Джеронимо 3 0
Альварес Федерико 1 0
Христос Тасулис 1 0
Сони Кевен 1 0
Гарсия Рубен II 1 0
Кармона Давид 1 0
Иглесиас Матиас 1 0
Бенито Асьер 1 0
Атьенса Пичу 1 0
Daniel Santafe 1 0
Цифцис Антонис 1 0
Вальенте Хосе 1 0
Костаньо Хосе 1 0
Канеллопулос Гиоргос 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуанкар 3 0
Перес Рубен 2 0
Шарлия Звонимир 2 0
Маурисио Жозе 1 0
Бриньоли Альберто 1 0
Пуггурас Ахиллеас 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Карлитос Карлос 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Александропулос Сотириос 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
2
100%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
13
0 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
50%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
50%
1
8%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
13
0 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
50%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
50%
1
8%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
3
75%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0
Астерас - ПАОК 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 ПАОК - Астерас 0:1 Астерас - АЕК 1:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Астерас 2:2 Астерас - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Астерас 1:0 АЕК - Астерас 3:1 Астерас - ПАОК 1:1 Арис Салоники - Астерас 2:0 Астерас - Панатинаикос 2:2 Астерас - ПАС Янина 0:1 Атромитос - Астерас 1:1 Астерас - ПАОК 2:1 АЕК - Астерас 2:2
Панатинаикос
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Панатинаикос - Ионикос 4:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 5:1 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0
ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 Милан - Панатинаикос 2:1 АЗ Алкмаар - Панатинаикос 3:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:4 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Астерас 2:2 ПАОК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - ПАОК 3:0 Астерас - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - ПАОК 2:1 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 6 4 2 0 10 - 3 14
2. Волос 6 4 1 1 15 - 12 13
3. ПАОК 6 4 1 1 12 - 7 13
4. АЕК 6 4 1 1 13 - 6 13
5. Арис Салоники 6 3 2 1 5 - 2 11
6. Панатинаикос 1:2 7 3 1 3 14 - 6 10
7. ПАС Янина 7 2 3 2 5 - 5 9
8. Астерас 2:1 7 2 2 3 4 - 6 8
9. Ионикос 7 2 2 3 5 - 9 8
10. ОФИ 6 1 4 1 7 - 8 7
11. Панетоликос 6 1 2 3 7 - 10 5
12. Аполлон Смирнис 7 1 2 4 3 - 12 5
13. Ламия 6 1 1 4 6 - 9 4
14. Атромитос 7 0 2 5 3 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 1:2 3 3 0 0 13 - 2 9
2. АЕК 3 3 0 0 7 - 0 9
3. Волос 3 3 0 0 7 - 2 9
4. Олимпиакос 3 1 2 0 4 - 1 5
5. Арис Салоники 3 1 2 0 1 - 0 5
6. ПАС Янина 3 1 1 1 3 - 3 4
7. ПАОК 3 1 1 1 6 - 5 4
8. Ионикос 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Аполлон Смирнис 4 1 1 2 2 - 4 4
10. Астерас 2:1 3 1 0 2 2 - 4 3
11. ОФИ 3 0 2 1 4 - 6 2
12. Панетоликос 4 0 1 3 3 - 7 1
13. Ламия 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Атромитос 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Олимпиакос 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Арис Салоники 3 2 0 1 4 - 2 6
4. ОФИ 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Астерас 2:1 4 1 2 1 2 - 2 5
6. ПАС Янина 4 1 2 1 2 - 2 5
7. АЕК 3 1 1 1 6 - 6 4
8. Панетоликос 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Волос 3 1 1 1 8 - 10 4
10. Ионикос 4 1 1 2 3 - 7 4
11. Ламия 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Атромитос 3 0 1 2 0 - 6 1
13. Панатинаикос 1:2 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Аполлон Смирнис 3 0 1 2 1 - 8 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 8 0 2
2. Волос Ван Веерт Том 5 2 1
3. АЕК Цубер Стивен 4 1 0
4. ОФИ Нейра Хуан 4 2 0
5. Волос Бартоло Хулиан 3 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аполлон Смирнис Фатион Антони 3 1
2. ОФИ Нейра Хуан 4 0
3. Волос Феррари Франко 4 0
4. ОФИ Пасалидис Триантафиллос 4 0
5. Аполлон Смирнис Цилулис Сотирис 2 1
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Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
Панатинаикос
2.70
3.02
2.92
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