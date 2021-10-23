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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Астерас
2:1
Конец матча

Стадион:
Панатинаикос
0'
25' Желтая карточка
Хуан Карлос
0:1
30' Гол
Карлитос Карлос
32' Желтая карточка
Пуггурас Ахиллеас
1:1
33' Пенальти
Барралес Джеронимо
2:1
45' Гол
Сони Кевен
52' Желтая карточка
Рехис Франсеск
60' Желтая карточка
Костаньо Хосе
69' Желтая карточка
Сони Кевен
71' Желтая карточка
Карлитос Карлос
77' Желтая карточка
Котсирас Яннис
90' Желтая карточка
Вальенте Хосе
90'+6
99
Цифцис
Антонис
12
Кармона
Давид
6
Вальенте
Хосе
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
11
Рехис
Франсеск
14
Daniel
Santafe
8
Мунафо
Хуан
40
Паскуаль
Андрес
27
Сони
Кевен
9
Барралес
Джеронимо
91
Бриньоли
Альберто
14
Санчес
Факундо
31
Шарлия
Звонимир
44
Пуггурас
Ахиллеас
3
Хуанкар
17
Перес
Рубен
6
Александропулос
Сотириос
11
Хадзийованнис
Анастасиос
34
Паласиос
Себастьян
98
Mateus
Vital
10
Карлитос
Карлос
Астерас
4-4-2
Панатинаикос
4-2-3-1

История личных встреч

Астерас
Панатинаикос

11 матчей

27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

9.1%
118.2%
1 победа 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

24 матча

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 14 побед

35 матчей

8.6%
45.7%
45.7%
3 победы 16 ничьих 16 побед

Первый тайм

2.9%
65.7%
31.4%
1 победа 23 ничьи 11 побед

Второй тайм

17.1%
42.9%
40%
6 побед 15 ничьих 14 побед

История матчей

С
2:2
С
2:2
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:0
К
0:1
С
0:5
К
4:0
С
3:1
С
0:0
С
2:0
С
0:0
С
0:4
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
1:3
С
1:0
С
2:1
С
2:2
С
0:0
С
0:2
С
3:1
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сони Кевен 2 0.29
Барралес Джеронимо 2 (1) 0.29
Паскуаль Андрес 0 0
Рехис Франсеск 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 8 1.14
Иоаннидис Фотис 1 0.14
Александропулос Сотириос 1 0.14
Паласиос Себастьян 1 (1) 0.14
Маурисио Жозе 1 0.14
Хадзийованнис Анастасиос 1 0.14
Mateus Vital 1 (1) 0.14
Перес Рубен 0 0
Хуанкар 0 0
Велес Фран 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барралес Джеронимо 3 0
Сони Кевен 2 0
Вальенте Хосе 2 0
Костаньо Хосе 2 0
Альварес Федерико 1 0
Христос Тасулис 1 0
Гарсия Рубен II 1 0
Кармона Давид 1 0
Иглесиас Матиас 1 0
Бенито Асьер 1 0
Атьенса Пичу 1 0
Рехис Франсеск 1 0
Daniel Santafe 1 0
Цифцис Антонис 1 0
Канеллопулос Гиоргос 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуанкар 3 0
Перес Рубен 2 0
Карлитос Карлос 2 0
Шарлия Звонимир 2 0
Маурисио Жозе 1 0
Бриньоли Альберто 1 0
Пуггурас Ахиллеас 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Котсирас Яннис 1 0
Александропулос Сотириос 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
2
50%
1-15
3
75%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
13
0 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
50%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
50%
1
8%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
14
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
50%
4
29%
31-45
1
25%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
25%
1
7%
76-90

Пропущено

6
6
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
17%
3
50%
1-15
4
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0
Астерас - ПАОК 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 ПАОК - Астерас 0:1 Астерас - АЕК 1:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Астерас 2:2 Астерас - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Астерас 1:0 АЕК - Астерас 3:1 Астерас - ПАОК 1:1 Арис Салоники - Астерас 2:0 Астерас - Панатинаикос 2:2 Астерас - ПАС Янина 0:1 Атромитос - Астерас 1:1 Астерас - ПАОК 2:1 АЕК - Астерас 2:2
Панатинаикос
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Панатинаикос - Ионикос 4:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 5:1 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0
ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 Милан - Панатинаикос 2:1 АЗ Алкмаар - Панатинаикос 3:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:4 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Астерас 2:2 ПАОК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - ПАОК 3:0 Астерас - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - ПАОК 2:1 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 6 4 2 0 10 - 3 14
2. Волос 6 4 1 1 15 - 12 13
3. ПАОК 6 4 1 1 12 - 7 13
4. АЕК 6 4 1 1 13 - 6 13
5. Арис Салоники 6 3 2 1 5 - 2 11
6. Панатинаикос 7 3 1 3 14 - 6 10
7. ПАС Янина 7 2 3 2 5 - 5 9
8. Астерас 7 2 2 3 4 - 6 8
9. Ионикос 7 2 2 3 5 - 9 8
10. ОФИ 6 1 4 1 7 - 8 7
11. Панетоликос 6 1 2 3 7 - 10 5
12. Аполлон Смирнис 7 1 2 4 3 - 12 5
13. Ламия 6 1 1 4 6 - 9 4
14. Атромитос 7 0 2 5 3 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 3 3 0 0 13 - 2 9
2. АЕК 3 3 0 0 7 - 0 9
3. Волос 3 3 0 0 7 - 2 9
4. Олимпиакос 3 1 2 0 4 - 1 5
5. Арис Салоники 3 1 2 0 1 - 0 5
6. ПАС Янина 3 1 1 1 3 - 3 4
7. ПАОК 3 1 1 1 6 - 5 4
8. Ионикос 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Аполлон Смирнис 4 1 1 2 2 - 4 4
10. Астерас 3 1 0 2 2 - 4 3
11. ОФИ 3 0 2 1 4 - 6 2
12. Панетоликос 4 0 1 3 3 - 7 1
13. Ламия 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Атромитос 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Олимпиакос 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Арис Салоники 3 2 0 1 4 - 2 6
4. ОФИ 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
6. ПАС Янина 4 1 2 1 2 - 2 5
7. АЕК 3 1 1 1 6 - 6 4
8. Панетоликос 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Волос 3 1 1 1 8 - 10 4
10. Ионикос 4 1 1 2 3 - 7 4
11. Ламия 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Атромитос 3 0 1 2 0 - 6 1
13. Панатинаикос 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Аполлон Смирнис 3 0 1 2 1 - 8 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 8 0 2
2. Волос Ван Веерт Том 5 2 1
3. АЕК Цубер Стивен 4 1 0
4. ОФИ Нейра Хуан 4 2 0
5. Волос Бартоло Хулиан 3 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аполлон Смирнис Фатион Антони 3 1
2. ОФИ Нейра Хуан 4 0
3. Волос Феррари Франко 4 0
4. ОФИ Пасалидис Триантафиллос 4 0
5. Аполлон Смирнис Цилулис Сотирис 2 1
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