Греция: Суперлига 2021-2022
Астерас
2:1
Конец матча
Стадион: Теодорос Колокотронис
Панатинаикос
25' Желтая карточкаХуан Карлос
0:1
30' ГолКарлитос Карлос
32' Желтая карточкаПуггурас Ахиллеас
1:1
33' ПенальтиБарралес Джеронимо
2:1
45' ГолСони Кевен
52' Желтая карточкаРехис Франсеск
60' Желтая карточкаКостаньо Хосе
69' Желтая карточкаСони Кевен
71' Желтая карточкаКарлитос Карлос
77' Желтая карточкаКотсирас Яннис
90' Желтая карточкаВальенте Хосе
27
Сони
Кевен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сони КевенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
18 Атьенса ПичуПолузащитник
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Mateus VitalПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
Ход матча
25'
30'
33'
45'
2:1
52'
60'
69'
71'
77'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
1 Угловые 6
-
2 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 6
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
41 Владение мячом, % 59
История личных встреч
Астерас
Панатинаикос
11 матчей
27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
9.1%
118.2%
1 победа 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед
24 матча
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 14 побед
35 матчей
8.6%
45.7%
45.7%
3 победы 16 ничьих 16 побед
Первый тайм
2.9%
65.7%
31.4%
1 победа 23 ничьи 11 побед
Второй тайм
17.1%
42.9%
40%
6 побед 15 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сони Кевен
|2
|0.29
|Барралес Джеронимо
|2 (1)
|0.29
|Паскуаль Андрес
|0
|0
|Рехис Франсеск
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|8
|1.14
|Иоаннидис Фотис
|1
|0.14
|Александропулос Сотириос
|1
|0.14
|Паласиос Себастьян
|1 (1)
|0.14
|Маурисио Жозе
|1
|0.14
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0.14
|Mateus Vital
|1 (1)
|0.14
|Перес Рубен
|0
|0
|Хуанкар
|0
|0
|Велес Фран
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барралес Джеронимо
|3
|0
|Сони Кевен
|2
|0
|Вальенте Хосе
|2
|0
|Костаньо Хосе
|2
|0
|Альварес Федерико
|1
|0
|Христос Тасулис
|1
|0
|Гарсия Рубен II
|1
|0
|Кармона Давид
|1
|0
|Иглесиас Матиас
|1
|0
|Бенито Асьер
|1
|0
|Атьенса Пичу
|1
|0
|Рехис Франсеск
|1
|0
|Daniel Santafe
|1
|0
|Цифцис Антонис
|1
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуанкар
|3
|0
|Перес Рубен
|2
|0
|Карлитос Карлос
|2
|0
|Шарлия Звонимир
|2
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Котсирас Яннис
|1
|0
|Александропулос Сотириос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
2
50%
1-15
3
75%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
13
0 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
50%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
50%
1
8%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
14
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
50%
4
29%
31-45
1
25%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
25%
1
7%
76-90
Пропущено
6
6
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
17%
3
50%
1-15
4
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0
Астерас - ПАОК 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 ПАОК - Астерас 0:1 Астерас - АЕК 1:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Астерас 2:2 Астерас - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Астерас 1:0 АЕК - Астерас 3:1 Астерас - ПАОК 1:1 Арис Салоники - Астерас 2:0 Астерас - Панатинаикос 2:2 Астерас - ПАС Янина 0:1 Атромитос - Астерас 1:1 Астерас - ПАОК 2:1 АЕК - Астерас 2:2
Панатинаикос
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Панатинаикос - Ионикос 4:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 5:1 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0
ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 Милан - Панатинаикос 2:1 АЗ Алкмаар - Панатинаикос 3:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:4 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Астерас 2:2 ПАОК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - ПАОК 3:0 Астерас - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - ПАОК 2:1 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|2.
|Волос
|6
|4
|1
|1
|15 - 12
|13
|3.
|ПАОК
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|4.
|АЕК
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|5.
|Арис Салоники
|6
|3
|2
|1
|5 - 2
|11
|6.
|Панатинаикос
|7
|3
|1
|3
|14 - 6
|10
|7.
|ПАС Янина
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|8.
|Астерас
|7
|2
|2
|3
|4 - 6
|8
|9.
|Ионикос
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|10.
|ОФИ
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|11.
|Панетоликос
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|Аполлон Смирнис
|7
|1
|2
|4
|3 - 12
|5
|13.
|Ламия
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|14.
|Атромитос
|7
|0
|2
|5
|3 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|2.
|АЕК
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Волос
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|Олимпиакос
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|5.
|Арис Салоники
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|ПАС Янина
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|ПАОК
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|Ионикос
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Аполлон Смирнис
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|10.
|Астерас
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|ОФИ
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|12.
|Панетоликос
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|13.
|Ламия
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Атромитос
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Олимпиакос
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Арис Салоники
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|ОФИ
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Астерас
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|6.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|7.
|АЕК
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|Панетоликос
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|8 - 10
|4
|10.
|Ионикос
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|11.
|Ламия
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Атромитос
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|13.
|Панатинаикос
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|8
|0
|2
|2.
|Волос
|Ван Веерт Том
|5
|2
|1
|3.
|АЕК
|Цубер Стивен
|4
|1
|0
|4.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|4
|2
|0
|5.
|Волос
|Бартоло Хулиан
|3
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|3
|1
|2.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|4
|0
|3.
|Волос
|Феррари Франко
|4
|0
|4.
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|4
|0
|5.
|Аполлон Смирнис
|Цилулис Сотирис
|2
|1