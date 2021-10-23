Турция: Суперлига 2021-2022
Гёзтепе
0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Gursel Aksel Stadium
Трабзонспор
9' Желтая карточкаЯхович Адис
33
Нукан
Атынч
77
Палули
Мурат
30
Каян
Ялчин
11
Лоуренси
18
Яхович
Адис
32
Ие
Эдгар
17
Гамшик
Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Нукан АтынчЗащитник
-
77 Палули МуратПолузащитник
-
30 Каян ЯлчинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ЛоуренсиНападающий
-
18 Яхович АдисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Озчимен АрдаВратарь
- Защитник
-
41 Эмир БерканЗащитник
-
43 Тиянич ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Баку МаканаПолузащитник
-
22 Идейе БраунНападающий
-
-
-
Главный тренер: Nestor El Maestro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гамшик МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 Асан СерканЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Авджи Абдулла
Ход матча
9'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
История личных встреч
Гёзтепе
Трабзонспор
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гёзтепе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндиайе Чериф
|2
|0.2
|Тиянич Давид
|2
|0.2
|Акбунар Халиль
|1
|0.1
|Яхович Адис
|1
|0.1
|Арсланаджич Дино
|1
|0.1
|Шимшек Бейкан
|1
|0.1
|Айдогду Сонер
|1 (1)
|0.1
|Эмир Беркан
|0
|0
|Лоуренси
|0
|0
|Палули Мурат
|0
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакасетас Тасос
|7 (3)
|0.7
|Нвакаеме Энтони
|4
|0.4
|Корнелиус Андреас
|3
|0.3
|Гамшик Марек
|1
|0.1
|Жервиньо Куасси
|1
|0.1
|Джанини Жорже
|1 (1)
|0.1
|Сари Юсуф
|1
|0.1
Карточки
Гёзтепе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арсланаджич Дино
|4
|0
|Нвободо Обинна
|3
|0
|Яхович Адис
|2
|0
|Эмир Беркан
|2
|0
|Шимшек Бейкан
|0
|1
|Идейе Браун
|1
|0
|Айдогду Сонер
|1
|0
|Нукан Атынч
|1
|0
|Акбунар Халиль
|1
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|Лоуренси
|1
|0
|Палули Мурат
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
|Kahraman Demirtas
|1
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ие Эдгар
|3
|0
|Тюркмен Хюсейин
|1
|1
|Vitor Hugo III2
|1
|1
|Нвакаеме Энтони
|2
|0
|Бакасетас Тасос
|2
|0
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|Денсвил Стефано
|1
|0
|Джанини Жорже
|1
|0
|Перес Бруно
|1
|0
|Сиопис Манолис
|1
|0
|Кардешлер Эрдже
|1
|0
|Чакыр Угурджан
|1
|0
|Оздемир Берат
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
10
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 5
8 Не забивали 4
0
0%
5
50%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
50%
1
10%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
3
43%
2
25%
76-90
Пропущено
8
5
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
9
18
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
0
0%
6
33%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
1
11%
3
17%
31-45
1
11%
3
17%
46-60
2
22%
2
11%
61-75
4
44%
2
11%
76-90
Пропущено
13
10
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
15%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
15%
4
40%
31-45
4
31%
1
10%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
2
15%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Гёзтепе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Касымпаша - Гёзтепе 1:2 Алтынорду - Гёзтепе 0:1 Гёзтепе - Гиресунспор 0:1 Галатасарай - Гёзтепе 2:1
Гёзтепе - Хатайспор 0:2 Алтай - Гёзтепе 2:1 Гёзтепе - Истанбул Башакшехир 2:1 Гёзтепе - Маниса Буюкшехир 5:3 Сивасспор - Гёзтепе 2:2 Гёзтепе - Малатьяспор 0:1 Антальяспор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Менемен Беледиеспор 3:2 Гёзтепе - Назилли Беледьеспор 3:1 Гёзтепе - Умраньеспор 1:1 Гёзтепе - Бешикташ 1:2 Генчлербирлиги - Гёзтепе 5:3 Гёзтепе - Коньяспор 0:1 Антальяспор - Гёзтепе 2:3 Гёзтепе - Трабзонспор 1:1 Фатих Карагюмрюк - Гёзтепе 1:1
Трабзонспор
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Трабзонспор - Фенербахче 3:1 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Аланьяспор 1:1 Коньяспор - Трабзонспор 2:2
Касымпаша - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Галатасарай 2:2 Гиресунспор - Трабзонспор 0:1 Рома - Трабзонспор 3:0 Трабзонспор - Сивасспор 2:1 Трабзонспор - Рома 1:2 Малатьяспор - Трабзонспор 1:5 Мольде - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Мольде 3:3 Трабзонспор - Касымпаша 2:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Трабзонспор - Бандырмаспор 1:0 Трабзонспор - Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 2:1 Гёзтепе - Трабзонспор 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|0:0
|10
|6
|4
|0
|19 - 9
|22
|2.
|Фенербахче
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|3.
|Хатайспор
|9
|6
|1
|2
|18 - 7
|19
|4.
|Бешикташ
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|9
|5
|2
|2
|15 - 11
|17
|6.
|Аланьяспор
|9
|5
|2
|2
|14 - 14
|17
|7.
|Галатасарай
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|8.
|Коньяспор
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|9.
|Алтай
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|10.
|Малатьяспор
|10
|4
|0
|6
|11 - 17
|12
|11.
|Адана Демирспор
|9
|3
|3
|3
|14 - 14
|12
|12.
|Газишехир Газиантеп
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|13.
|Кайсериспор
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|14.
|Сивасспор
|9
|2
|4
|3
|13 - 11
|10
|15.
|Истанбул Башакшехир
|9
|3
|0
|6
|11 - 12
|9
|16.
|Антальяспор
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|17.
|Гиресунспор
|10
|2
|3
|5
|6 - 10
|9
|18.
|Гёзтепе
|0:0
|10
|2
|3
|5
|9 - 13
|9
|19.
|Касымпаша
|10
|1
|3
|6
|10 - 16
|6
|20.
|Ризеспор
|10
|1
|1
|8
|8 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|2.
|Газишехир Газиантеп
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|3.
|Коньяспор
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|4.
|Фатих Карагюмрюк
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|5.
|Фенербахче
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|6.
|Хатайспор
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|7.
|Аланьяспор
|4
|3
|0
|1
|10 - 7
|9
|8.
|Галатасарай
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|9.
|Истанбул Башакшехир
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|10.
|Алтай
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|11.
|Трабзонспор
|0:0
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|12.
|Адана Демирспор
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|13.
|Кайсериспор
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|14.
|Антальяспор
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|15.
|Сивасспор
|5
|1
|3
|1
|9 - 6
|6
|16.
|Малатьяспор
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|17.
|Касымпаша
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|18.
|Гиресунспор
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|19.
|Гёзтепе
|0:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|20.
|Ризеспор
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|0:0
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|2.
|Фенербахче
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|3.
|Хатайспор
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|Аланьяспор
|5
|2
|2
|1
|4 - 7
|8
|5.
|Галатасарай
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Малатьяспор
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|8.
|Коньяспор
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Алтай
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|10.
|Адана Демирспор
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|11.
|Гёзтепе
|0:0
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|12.
|Бешикташ
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Сивасспор
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Кайсериспор
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|15.
|Гиресунспор
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|16.
|Антальяспор
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|17.
|Касымпаша
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|18.
|Газишехир Газиантеп
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|19.
|Истанбул Башакшехир
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|20.
|Ризеспор
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Трабзонспор
|Бакасетас Тасос
|7
|3
|3
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Окака Стефано
|6
|0
|0
|3.
|Фатих Карагюмрюк
|Пешич Александар
|5
|0
|1
|4.
|Хатайспор
|Диуф Маме Бирам
|5
|1
|1
|5.
|Алтай
|Бамба Дауда
|5
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аланьяспор
|Дьедью Фамара
|4
|1
|2.
|Хатайспор
|Диуф Маме Бирам
|5
|0
|3.
|Малатьяспор
|Jospin Nshimirimana
|3
|1
|4.
|Касымпаша
|Садику Лорет
|4
|0
|5.
|Гёзтепе
|Арсланаджич Дино
|4
|0