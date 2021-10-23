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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Гёзтепе
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Трабзонспор
0'
9' Желтая карточка
Яхович Адис
23'
1
Эгрибайят
Ирфан
Джан
15
Арсланаджич
Дино
4
Kahraman
Demirtas
33
Нукан
Атынч
77
Палули
Мурат
30
Каян
Ялчин
5
Нвободо
Обинна
68
Бурекович
Дженан
11
Лоуренси
18
Яхович
Адис
9
Ндиайе
Чериф
1
Чакыр
Угурджан
8
Токёз
Дорукхан
32
Ие
Эдгар
13
Vitor
Hugo
III2
24
Денсвил
Стефано
17
Гамшик
Марек
5
Оздемир
Берат
7
Сари
Юсуф
10
Эмюр
Абдулкадир
27
Жервиньо
Куасси
21
Джанини
Жорже
Гёзтепе
3-4-3
Трабзонспор
4-2-3-1

Ход матча

9'
Яхович Адис
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

История личных встреч

Гёзтепе
Трабзонспор

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

С
1:1
С
1:0
С
1:3
С
0:1
С
1:3
С
1:2
С
0:0
С
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Гёзтепе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндиайе Чериф 2 0.2
Тиянич Давид 2 0.2
Акбунар Халиль 1 0.1
Яхович Адис 1 0.1
Арсланаджич Дино 1 0.1
Шимшек Бейкан 1 0.1
Айдогду Сонер 1 (1) 0.1
Эмир Беркан 0 0
Лоуренси 0 0
Палули Мурат 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакасетас Тасос 7 (3) 0.7
Нвакаеме Энтони 4 0.4
Корнелиус Андреас 3 0.3
Гамшик Марек 1 0.1
Жервиньо Куасси 1 0.1
Джанини Жорже 1 (1) 0.1
Сари Юсуф 1 0.1

Карточки

Гёзтепе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арсланаджич Дино 4 0
Нвободо Обинна 3 0
Яхович Адис 2 0
Эмир Беркан 2 0
Шимшек Бейкан 0 1
Идейе Браун 1 0
Айдогду Сонер 1 0
Нукан Атынч 1 0
Акбунар Халиль 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Лоуренси 1 0
Палули Мурат 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Kahraman Demirtas 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ие Эдгар 3 0
Тюркмен Хюсейин 1 1
Vitor Hugo III2 1 1
Нвакаеме Энтони 2 0
Бакасетас Тасос 2 0
Кейбаши Исмаил 1 0
Денсвил Стефано 1 0
Джанини Жорже 1 0
Перес Бруно 1 0
Сиопис Манолис 1 0
Кардешлер Эрдже 1 0
Чакыр Угурджан 1 0
Оздемир Берат 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
10
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 5
8 Не забивали 4
0
0%
5
50%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
50%
1
10%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
3
43%
2
25%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

9
18
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
0
0%
6
33%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
1
11%
3
17%
31-45
1
11%
3
17%
46-60
2
22%
2
11%
61-75
4
44%
2
11%
76-90

Пропущено

13
10
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
15%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
15%
4
40%
31-45
4
31%
1
10%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
2
15%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Гёзтепе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Касымпаша - Гёзтепе 1:2 Алтынорду - Гёзтепе 0:1 Гёзтепе - Гиресунспор 0:1 Галатасарай - Гёзтепе 2:1
Гёзтепе - Хатайспор 0:2 Алтай - Гёзтепе 2:1 Гёзтепе - Истанбул Башакшехир 2:1 Гёзтепе - Маниса Буюкшехир 5:3 Сивасспор - Гёзтепе 2:2 Гёзтепе - Малатьяспор 0:1 Антальяспор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Менемен Беледиеспор 3:2 Гёзтепе - Назилли Беледьеспор 3:1 Гёзтепе - Умраньеспор 1:1 Гёзтепе - Бешикташ 1:2 Генчлербирлиги - Гёзтепе 5:3 Гёзтепе - Коньяспор 0:1 Антальяспор - Гёзтепе 2:3 Гёзтепе - Трабзонспор 1:1 Фатих Карагюмрюк - Гёзтепе 1:1
Трабзонспор
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Трабзонспор - Фенербахче 3:1 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Аланьяспор 1:1 Коньяспор - Трабзонспор 2:2
Касымпаша - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Галатасарай 2:2 Гиресунспор - Трабзонспор 0:1 Рома - Трабзонспор 3:0 Трабзонспор - Сивасспор 2:1 Трабзонспор - Рома 1:2 Малатьяспор - Трабзонспор 1:5 Мольде - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Мольде 3:3 Трабзонспор - Касымпаша 2:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Трабзонспор - Бандырмаспор 1:0 Трабзонспор - Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 2:1 Гёзтепе - Трабзонспор 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 0:0 10 6 4 0 19 - 9 22
2. Фенербахче 9 6 1 2 13 - 9 19
3. Хатайспор 9 6 1 2 18 - 7 19
4. Бешикташ 9 5 2 2 18 - 11 17
5. Фатих Карагюмрюк 9 5 2 2 15 - 11 17
6. Аланьяспор 9 5 2 2 14 - 14 17
7. Галатасарай 9 5 2 2 14 - 12 17
8. Коньяспор 10 4 5 1 14 - 9 17
9. Алтай 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Малатьяспор 10 4 0 6 11 - 17 12
11. Адана Демирспор 9 3 3 3 14 - 14 12
12. Газишехир Газиантеп 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Кайсериспор 10 3 2 5 13 - 17 11
14. Сивасспор 9 2 4 3 13 - 11 10
15. Истанбул Башакшехир 9 3 0 6 11 - 12 9
16. Антальяспор 9 2 3 4 10 - 14 9
17. Гиресунспор 10 2 3 5 6 - 10 9
18. Гёзтепе 0:0 10 2 3 5 9 - 13 9
19. Касымпаша 10 1 3 6 10 - 16 6
20. Ризеспор 10 1 1 8 8 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 5 4 1 0 12 - 4 13
2. Газишехир Газиантеп 5 3 2 0 8 - 2 11
3. Коньяспор 5 3 2 0 10 - 5 11
4. Фатих Карагюмрюк 4 3 1 0 10 - 3 10
5. Фенербахче 4 3 1 0 7 - 3 10
6. Хатайспор 5 3 1 1 11 - 5 10
7. Аланьяспор 4 3 0 1 10 - 7 9
8. Галатасарай 4 3 0 1 5 - 3 9
9. Истанбул Башакшехир 5 3 0 2 8 - 4 9
10. Алтай 5 3 0 2 7 - 5 9
11. Трабзонспор 0:0 4 2 2 0 8 - 5 8
12. Адана Демирспор 5 2 1 2 8 - 5 7
13. Кайсериспор 4 2 1 1 7 - 3 7
14. Антальяспор 5 2 1 2 8 - 8 7
15. Сивасспор 5 1 3 1 9 - 6 6
16. Малатьяспор 6 2 0 4 8 - 13 6
17. Касымпаша 5 1 2 2 7 - 7 5
18. Гиресунспор 5 1 2 2 3 - 4 5
19. Гёзтепе 0:0 5 1 1 3 2 - 5 4
20. Ризеспор 5 1 1 3 5 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 0:0 6 4 2 0 11 - 4 14
2. Фенербахче 5 3 0 2 6 - 6 9
3. Хатайспор 4 3 0 1 7 - 2 9
4. Аланьяспор 5 2 2 1 4 - 7 8
5. Галатасарай 5 2 2 1 9 - 9 8
6. Фатих Карагюмрюк 5 2 1 2 5 - 8 7
7. Малатьяспор 4 2 0 2 3 - 4 6
8. Коньяспор 5 1 3 1 4 - 4 6
9. Алтай 5 2 0 3 9 - 11 6
10. Адана Демирспор 4 1 2 1 6 - 9 5
11. Гёзтепе 0:0 5 1 2 2 7 - 8 5
12. Бешикташ 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Сивасспор 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Кайсериспор 6 1 1 4 6 - 14 4
15. Гиресунспор 5 1 1 3 3 - 6 4
16. Антальяспор 4 0 2 2 2 - 6 2
17. Касымпаша 5 0 1 4 3 - 9 1
18. Газишехир Газиантеп 5 0 1 4 4 - 12 1
19. Истанбул Башакшехир 4 0 0 4 3 - 8 0
20. Ризеспор 5 0 0 5 3 - 14 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Трабзонспор Бакасетас Тасос 7 3 3
2. Истанбул Башакшехир Окака Стефано 6 0 0
3. Фатих Карагюмрюк Пешич Александар 5 0 1
4. Хатайспор Диуф Маме Бирам 5 1 1
5. Алтай Бамба Дауда 5 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аланьяспор Дьедью Фамара 4 1
2. Хатайспор Диуф Маме Бирам 5 0
3. Малатьяспор Jospin Nshimirimana 3 1
4. Касымпаша Садику Лорет 4 0
5. Гёзтепе Арсланаджич Дино 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    9'
    Яхович Адис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гёзтепе
Ничья
Трабзонспор
3.65
3.70
2.29
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гёзтепе 0:0 Трабзонспор онлайн




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