Первый тайм

24' Ромеро Серхио взял и забрал мяч на выходе

22' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Сассуоло выполняет удар от ворот.

18' Ромеро Серхио взял и забрал мяч на выходе

15' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Фраттези Давиде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Берарди Доменико пробил со штрафного прямо в стенку

9' Чрнигой Домен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

9' Выглядело как неплохой момент. Кийине Софиан из команды Венеция закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

6' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Анри Тома из команды Венеция сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

6' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Бузио Джанлука получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Скамачча Джанлука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Бузио Джанлука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Эбюэхи Тайронн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сассуоло начинает с центра поля