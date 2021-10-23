Второй тайм

93' Сассуоло заслуженно побеждает в отличном матче

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Матч возобновлен

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Мюлдюр Мерт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' Лопес Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Какой шанс! Чеккарони Пьетро почти забил, но мяч вынесли с линии!

91' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Матч возобновлен

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Мюлдюр Мерт имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

88' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

86' Тольян Йереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Таннер Тессманн из команды Венеция сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

85' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Таннер Тессманн наказан за толчок Дефрель Грегоре

81' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Рожерио да Силва - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

77' Матч возобновлен

77' Матч остановлен

75' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Тольян Йереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Тактическая замена. Ампаду Этан уходит с поля и его заменяет Таннер Тессманн

67' Г О О О О Л - Фраттези Давиде забивает с левой ноги!

67' Распадори Джакомо разрезает оборону соперника отличным пасом

66' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Венеция выполняет удар от ворот.

65' Берарди Доменико имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

62' Сассуоло выполняет удар от ворот.

61' Выглядело как неплохой момент. Фраттези Давиде из команды Сассуоло закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

60' Чеккарони Пьетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Свобода Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Хорошую попытку сделал Фраттези Давиде . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Ромеро Серхио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

50' Г О О О О Л - Анри Тома уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

50' Перец Дор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля