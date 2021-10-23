Италия: Серия A 2021-2022
Сассуоло
3:1
Конец матча
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Венеция
9' Желтая карточкаЧрнигой Домен
0:1
32' ГолОкереке Давид
1:1
37' ГолБерарди Доменико
39' Желтая карточкаАнри Тома
2:1
50' Гол в свои воротаАнри Тома
3:1
67' ГолФраттези Давиде
78' Желтая карточкаРожерио да Силва
21
Кирикеш
Влад
44
Ампаду
Этан
14
Анри
Тома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Ампаду ЭтанПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Анри ТомаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Нери ФилиппоВратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
32'
0:1
37'
1:1
39'
50'
2:1
67'
78'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 5
-
11 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
История личных встреч
Сассуоло
Венеция
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|4 (1)
|0.44
|Джуричич Филип
|2
|0.22
|Скамачча Джанлука
|2
|0.22
|Распадори Джакомо
|1
|0.11
|Фраттези Давиде
|1
|0.11
|Траоре Хамед
|1
|0.11
|Бога Жереми
|0
|0
|Капуто Франческо
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араму Маттиа
|2 (1)
|0.22
|Окереке Давид
|2
|0.22
|Анри Тома
|1
|0.11
|Бузио Джанлука
|1
|0.11
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.11
|Хейманс Дан
|0
|0
|Ампаду Этан
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|4
|0
|Кирикеш Влад
|3
|0
|Феррари Джанмарко
|2
|0
|Капуто Франческо
|1
|0
|Джуричич Филип
|1
|0
|Консильи Андреа
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Скамачча Джанлука
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Рожерио да Силва
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейманс Дан
|4
|0
|Чеккарони Пьетро
|3
|0
|Ампаду Этан
|3
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Араму Маттиа
|2
|0
|Кальдара Маттиа
|2
|0
|Вакка Антонио
|2
|0
|Джонсон Деннис
|2
|0
|Занетти Паоло
|1
|0
|Чрнигой Домен
|1
|0
|Маенпяя Ники
|1
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|Маццокки Паскуале
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Фьордилино Антонио
|1
|0
|Кийине Софиан
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
|Бузио Джанлука
|1
|0
|Тессманн Таннер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
11
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
2
40%
3
27%
76-90
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90
Забито
11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
3
27%
2
25%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
1
9%
2
25%
76-90
Пропущено
13
14
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
1
8%
5
36%
61-75
5
38%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1
Сассуоло - Торино 0:1 Рома - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Сассуоло - Сампдория 0:0 Верона - Сассуоло 2:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Парма - Сассуоло 0:3 Сассуоло - Зюйдтироль 0:0 Сассуоло - Bressanone 8:0 Сассуоло - Лацио 2:0 Парма - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Ювентус 1:3 Дженоа - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Аталанта 1:1 Сассуоло - Сампдория 1:0
Венеция
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Венеция - Фиорентина 1:0 Кальяри - Венеция 1:1 Венеция - Торино 1:1 Милан - Венеция 2:0
Венеция - Специя 1:2 Эмполи - Венеция 1:2 Брешия - Венеция 4:0 Удинезе - Венеция 3:0 Наполи - Венеция 2:0 Венеция - Фрозиноне 1:1 Гронинген - Венеция 0:0 Твенте - Венеция 0:1 Утрехт - Венеция 2:3 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Венеция 0:1 Лечче - Венеция 1:1 Венеция - Лечче 1:0 Венеция - Кьево 3:2 Читтаделла - Венеция 1:1 Венеция - Порденоне 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 3
|24
|2.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 7
|22
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|23 - 11
|17
|4.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 9
|15
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 13
|14
|6.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|10 - 12
|12
|9.
|Эмполи
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|14 - 18
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 15
|12
|11.
|Торино
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 12
|11
|13.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|14.
|Сампдория
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|15.
|Верона
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|17 - 17
|8
|16.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 15
|8
|17.
|Специя
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 22
|7
|18.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|14 - 21
|6
|19.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|20.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|3.
|Рома
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|4.
|Болонья
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|7.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|10.
|Верона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 8
|6
|11.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|12.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|13.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|14.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|15.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|18.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|19.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|20.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Аталанта
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Эмполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|10.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|14.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 15
|4
|15.
|Венеция
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Рома
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 7
|3
|17.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|18.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|19.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7
|3
|2
|2.
|Кальяри
|Педро Жоао
|6
|2
|2
|3.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|6
|0
|1
|4.
|Дженоа
|Дестро Маттиа
|6
|0
|0
|5.
|Наполи
|Осимхен Виктор
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|5
|0
|2.
|Сампдория
|Торсби Мортен
|5
|0
|3.
|Торино
|Джиджи Коффи
|3
|1
|4.
|Лацио
|Луис Фелипе
|3
|1
|5.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сассуоло 3:1 Венеция
Исход игры
Сассуоло
79.1% (110)
Ничья
16.5% (23)
Венеция
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
44.53% (61)
Меньше
55.47% (76)
Обе команды забьют
Да
55.47% (76)
Нет
44.53% (61)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
33.8% (47)
1:0 Сассуоло
30.2% (42)
1:1 Ничья
11.5% (16)
2:0 Сассуоло
10.1% (14)
3:1 Сассуоло
3.6% (5)
1:2 Венеция
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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