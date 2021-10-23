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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сассуоло
3:1
Конец матча

Стадион:
Венеция
0'
9' Желтая карточка
Чрнигой Домен
0:1
32' Гол
Окереке Давид
1:1
37' Гол
Берарди Доменико
39' Желтая карточка
Анри Тома
2:1
50' Гол в свои ворота
Анри Тома
3:1
67' Гол
Фраттези Давиде
78' Желтая карточка
Рожерио да Силва
90'+4
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
8
Лопес
Максим
25
Берарди
Доменико
18
Распадори
Джакомо
10
Джуричич
Филип
91
Скамачча
Джанлука
88
Ромеро
Серхио
22
Эбюэхи
Тайронн
30
Свобода
Михаэль
32
Чеккарони
Пьетро
55
Хапс
Ридгесиано
33
Чрнигой
Домен
27
Бузио
Джанлука
44
Ампаду
Этан
23
Кийине
Софиан
14
Анри
Тома
77
Окереке
Давид
Сассуоло
4-2-3-1
Венеция
4-3-1-2

Ход матча

9'
 
Чрнигой Домен
28'
Траоре Хамед
Джуричич Филип
 
32'
0:1
Окереке Давид
(Ампаду Этан)
37'
Берарди Доменико
1:1
39'
 
Анри Тома
46'
 
Перец Дор
Бузио Джанлука
50'
Анри Тома
2:1
58'
 
Форте Франческо
Анри Тома
58'
 
Сигурдссон Арнор
Чрнигой Домен
67'
Фраттези Давиде
(Распадори Джакомо)
3:1
68'
 
Маццокки Паскуале
Эбюэхи Тайронн
68'
 
Тессманн Таннер
Ампаду Этан
69'
Айхан Кан
Кирикеш Влад
 
69'
Дефрель Грегоре
Скамачча Джанлука
 
78'
Рожерио да Силва
 
83'
Энрике Матеус
Берарди Доменико
 
83'
Мюлдюр Мерт
Фраттези Давиде
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 5
  • 11 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

История личных встреч

Сассуоло
Венеция

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СCA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 4 (1) 0.44
Джуричич Филип 2 0.22
Скамачча Джанлука 2 0.22
Распадори Джакомо 1 0.11
Фраттези Давиде 1 0.11
Траоре Хамед 1 0.11
Бога Жереми 0 0
Капуто Франческо 0 0
Тольян Йереми 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араму Маттиа 2 (1) 0.22
Окереке Давид 2 0.22
Анри Тома 1 0.11
Бузио Джанлука 1 0.11
Чеккарони Пьетро 1 0.11
Хейманс Дан 0 0
Ампаду Этан 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 4 0
Кирикеш Влад 3 0
Феррари Джанмарко 2 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Консильи Андреа 1 0
Тольян Йереми 1 0
Скамачча Джанлука 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Рожерио да Силва 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейманс Дан 4 0
Чеккарони Пьетро 3 0
Ампаду Этан 3 0
Форте Франческо 2 0
Араму Маттиа 2 0
Кальдара Маттиа 2 0
Вакка Антонио 2 0
Джонсон Деннис 2 0
Занетти Паоло 1 0
Чрнигой Домен 1 0
Маенпяя Ники 1 0
Леццерини Лука 1 0
Эбюэхи Тайронн 1 0
Маццокки Паскуале 1 0
Анри Тома 1 0
Фьордилино Антонио 1 0
Кийине Софиан 1 0
Шнегг Давид 1 0
Бузио Джанлука 1 0
Тессманн Таннер 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
11
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
2
40%
3
27%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
3
27%
2
25%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
1
9%
2
25%
76-90

Пропущено

13
14
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
1
8%
5
36%
61-75
5
38%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1
Сассуоло - Торино 0:1 Рома - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Сассуоло - Сампдория 0:0 Верона - Сассуоло 2:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Парма - Сассуоло 0:3 Сассуоло - Зюйдтироль 0:0 Сассуоло - Bressanone 8:0 Сассуоло - Лацио 2:0 Парма - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Ювентус 1:3 Дженоа - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Аталанта 1:1 Сассуоло - Сампдория 1:0
Венеция
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Венеция - Фиорентина 1:0 Кальяри - Венеция 1:1 Венеция - Торино 1:1 Милан - Венеция 2:0
Венеция - Специя 1:2 Эмполи - Венеция 1:2 Брешия - Венеция 4:0 Удинезе - Венеция 3:0 Наполи - Венеция 2:0 Венеция - Фрозиноне 1:1 Гронинген - Венеция 0:0 Твенте - Венеция 0:1 Утрехт - Венеция 2:3 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Венеция 0:1 Лечче - Венеция 1:1 Венеция - Лечче 1:0 Венеция - Кьево 3:2 Читтаделла - Венеция 1:1 Венеция - Порденоне 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 8 0 0 19 - 3 24
2. Милан Заявка 8 7 1 0 18 - 7 22
3. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 23 - 11 17
4. Рома Заявка 8 5 0 3 16 - 9 15
5. Лацио Заявка 8 4 2 2 18 - 13 14
6. Аталанта Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
7. Ювентус Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
8. Фиорентина Заявка 8 4 0 4 10 - 12 12
9. Эмполи Заявка 9 4 0 5 14 - 18 12
10. Болонья Заявка 8 3 3 2 13 - 15 12
11. Торино Заявка 9 3 2 4 12 - 10 11
12. Сассуоло Заявка 9 3 2 4 12 - 12 11
13. Удинезе Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
14. Сампдория Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
15. Верона Заявка 8 2 2 4 17 - 17 8
16. Венеция Заявка 9 2 2 5 7 - 15 8
17. Специя Заявка 9 2 1 6 11 - 22 7
18. Дженоа Заявка 9 1 3 5 14 - 21 6
19. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
20. Салернитана Заявка 9 1 1 7 8 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Наполи Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
3. Рома Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
4. Болонья Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Лацио Заявка 4 3 1 0 14 - 6 10
6. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
7. Ювентус Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Торино Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
9. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
10. Верона Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
11. Кальяри Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
12. Удинезе Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
13. Сампдория Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
14. Венеция Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
15. Аталанта Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Салернитана Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
18. Специя Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
19. Эмполи Заявка 5 1 0 4 7 - 14 3
20. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Милан Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3. Аталанта Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Эмполи Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
7. Ювентус Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
10. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
11. Торино Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
13. Дженоа Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
14. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 15 4
15. Венеция Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Рома Заявка 4 1 0 3 8 - 7 3
17. Болонья Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
18. Верона Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
19. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 7 3 2
2. Кальяри Педро Жоао 6 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 6 0 1
4. Дженоа Дестро Маттиа 6 0 0
5. Наполи Осимхен Виктор 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сампдория Берешиньски Бартош 5 0
2. Сампдория Торсби Мортен 5 0
3. Торино Джиджи Коффи 3 1
4. Лацио Луис Фелипе 3 1
5. Фиорентина Бонавентура Джакомо 4 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Сассуоло 79.1% (110)
X 16.5% (23)
Венеция 4.3% (6)
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Где смотреть матч Сассуоло 3:1 Венеция онлайн


Прогнозы на матч Сассуоло 3:1 Венеция

Исход игры
Сассуоло
79.1% (110)
Ничья
16.5% (23)
Венеция
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
44.53% (61)
Меньше
55.47% (76)
Обе команды забьют
Да
55.47% (76)
Нет
44.53% (61)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
33.8% (47)
1:0 Сассуоло
30.2% (42)
1:1 Ничья
11.5% (16)
2:0 Сассуоло
10.1% (14)
3:1 Сассуоло
3.6% (5)
1:2 Венеция
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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