Португалия: Примейра-лига 2021-2022
Тондела
1:2
Второй тайм: 64'
Стадион: Жоау Кардошу
Порту
1:0
4' ГолБорхес Нето
11' Желтая карточкаМодибо Саньян
14' Желтая карточкаЭванилсон
1:1
19' ГолТареми Мехди
23' Желтая карточкаПедру Жоау II
28' Красная карточкаУндабаррена Икер
1:2
43' ГолТареми Мехди
44' Желтая карточкаУрибе Матеус
54' Желтая карточкаПепе Кеплер
10
Мурильо
Джон
99
Кошта
Диогу
12
Занузи
Зайду
20
Витинью
II
30
Эванилсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мурильо ДжонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 БибитоЗащитник
-
15 Эрнандо МануЗащитник
-
28 Данташ ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Айестаран Пако
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Полузащитник
-
20 ВитиньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Корона ХесусЗащитник
- Защитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Виейра ФабиуПолузащитник
-
11 Пепе АкиноНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
Ход матча
4'
1:0
11'
14'
19'
1:1
23'
28'
43'
1:2
44'
54'
История личных встреч
Тондела
Порту
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
13 матчей
7.7%
7.7%
84.6%
1 победа 1 ничья 11 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тондела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурильо Джон
|2
|0.22
|Дадашов Ренат
|2
|0.22
|Daniel III
|2
|0.22
|Juan Boselli2
|2
|0.22
|Педру Жоау II
|2 (2)
|0.22
|Борхес Нето
|1
|0.11
|Агра Салвадор
|1
|0.11
|Аугусто Педро
|1
|0.11
|Ундабаррена Икер
|0
|0
|Барбоза Рафаэл II
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|7 (1)
|0.78
|Диас Луис
|5
|0.56
|Мартинес Антонио III
|3
|0.33
|Маркано Иван
|1
|0.11
|Оливейра Сержиу
|1
|0.11
|Урибе Матеус
|1
|0.11
|Венделл Боргес
|1
|0.11
|Пепе VI
|1
|0.11
|Виейра Фабиу
|0
|0
|Отавио Эдмилсон
|0
|0
|Пепе Кеплер
|0
|0
|Корона Хесус
|0
|0
|Мариу Жоау III
|0
|0
Карточки
Тондела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педру Жоау II
|4
|0
|Naoufel Khacef
|3
|0
|Ундабаррена Икер
|1
|1
|Мурильо Джон
|2
|0
|Дадашов Ренат
|2
|0
|Модибо Саньян
|2
|0
|Борхес Нето
|2
|0
|Агра Салвадор
|1
|0
|Тригейра Педру
|1
|0
|Рикарду Алвеш II
|1
|0
|Ниассе Бабакар
|1
|0
|Daniel III
|1
|0
|Эрнандо Ману
|1
|0
|Аугусто Педро
|1
|0
|Juan Boselli2
|1
|0
|Гонсалвеш Жота
|1
|0
|Telmo Arcanjo
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тареми Мехди
|2
|1
|Пепе Кеплер
|3
|0
|Кошта Бруну
|3
|0
|Венделл Боргес
|3
|0
|Мартинес Антонио III
|1
|1
|Урибе Матеус
|2
|0
|Мариу Жоау III
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Маркано Иван
|1
|0
|Оливейра Сержиу
|1
|0
|М'Бемба Шансель
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Виейра Фабиу
|1
|0
|Эванилсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
1
17%
76-90
Пропущено
7
4
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
4
57%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
5
12
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
20%
4
33%
61-75
1
20%
1
8%
76-90
Пропущено
7
1
0 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
5
71%
0
0%
76-90
Забито
12
18
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
1
8%
2
11%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
2
17%
5
28%
31-45
2
17%
2
11%
46-60
1
8%
5
28%
61-75
4
33%
2
11%
76-90
Пропущено
14
5
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
3
60%
16-30
4
29%
1
20%
31-45
2
14%
1
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
43%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тондела
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Камаша - Тондела 1:2 Белененсеш - Тондела 0:2 Тондела - Фамаликан 3:2 Брага - Тондела 3:1
Тондела - Эшторил 1:2 Бенфика - Тондела 2:1 Тондела - Портимоненсе 0:3 Визела - Тондела 2:1 Тондела - Санта-Клара 3:0 Тондела - Жил Висенте 0:1 Тондела - Пасуш де Феррейра 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0 Тондела - Белененсеш 1:3 Боавишта - Тондела 1:1 Тондела - Бенфика 0:2 Фамаликан - Тондела 2:2 Тондела - Насьонал Мадейра 2:1 Морейренсе - Тондела 2:3 Тондела - Порту 0:2 Витория Гимарайнш - Тондела 1:2
Порту
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Порту - Милан 1:0 Синтренсе - Порту 0:5 Порту - Пасуш де Феррейра 2:1 Порту - Ливерпуль 1:5
Жил Висенте - Порту 1:2 Порту - Морейренсе 5:0 Атлетико М - Порту 0:0 Спортинг Л - Порту 1:1 Порту - Арока 3:0 Маритиму - Порту 1:1 Фамаликан - Порту 1:2 Порту - Белененсеш 2:0 Порту - Лион 5:3 Порту - Рома 1:1 Порту - Лилль 2:0 Порту - Белененсеш 4:0 Риу Аве - Порту 0:3 Порту - Фаренсе 5:1 Бенфика - Порту 1:1 Порту - Фамаликан 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|2:1
|9
|7
|2
|0
|20 - 6
|23
|2.
|Бенфика
|8
|7
|0
|1
|19 - 5
|21
|3.
|Спортинг Л
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|4.
|Эшторил
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|5.
|Портимоненсе
|8
|4
|2
|2
|8 - 4
|14
|6.
|Брага
|8
|3
|4
|1
|12 - 8
|13
|7.
|Витория Гимарайнш
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|8.
|Боавишта
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|9.
|Жил Висенте
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|10.
|Пасуш де Феррейра
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|11.
|Тондела
|1:2
|9
|3
|0
|6
|13 - 16
|9
|12.
|Визела
|8
|1
|5
|2
|7 - 13
|8
|13.
|Морейренсе
|8
|1
|4
|3
|10 - 16
|7
|14.
|Маритиму
|9
|1
|4
|4
|7 - 11
|7
|15.
|Фамаликан
|9
|1
|3
|5
|10 - 14
|6
|16.
|Санта-Клара
|9
|1
|3
|5
|6 - 18
|6
|17.
|Арока
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|18.
|Белененсеш
|8
|0
|4
|4
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|2:1
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Спортинг Л
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|Бенфика
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Боавишта
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|5.
|Витория Гимарайнш
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|6.
|Визела
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|7.
|Тондела
|1:2
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|8.
|Брага
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|9.
|Эшторил
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Пасуш де Феррейра
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Санта-Клара
|5
|1
|2
|2
|4 - 10
|5
|12.
|Жил Висенте
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|13.
|Морейренсе
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|14.
|Портимоненсе
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|15.
|Арока
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|16.
|Маритиму
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|17.
|Фамаликан
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Белененсеш
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Порту
|2:1
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|3.
|Эшторил
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Портимоненсе
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|5.
|Спортинг Л
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|Брага
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Витория Гимарайнш
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|Жил Висенте
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Пасуш де Феррейра
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|10.
|Маритиму
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|11.
|Фамаликан
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|12.
|Тондела
|1:2
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|13.
|Морейренсе
|4
|0
|3
|1
|3 - 8
|3
|14.
|Белененсеш
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|15.
|Боавишта
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|16.
|Визела
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|17.
|Санта-Клара
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|Арока
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Порту
|Тареми Мехди
|7
|1
|1
|2.
|Порту
|Диас Луис
|5
|0
|1
|3.
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|5
|0
|0
|4.
|Фамаликан
|Банза Симон
|5
|1
|0
|5.
|Брага
|Орта Рикарду
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Маритиму
|Видигал Андре
|4
|1
|2.
|Визела
|Куао Коффи
|5
|0
|3.
|Эшторил
|Francisco Oliveira
|5
|0
|4.
|Санта-Клара
|Аллано Лима
|3
|1
|5.
|Витория Гимарайнш
|Боревкович Тони
|3
|1
Прогнозы на матч Тондела 1:2 Порту
Исход игры
Тондела
0% (0)
Ничья
0% (0)
Порту
100% (139)
Тотал 2.5
Больше
51.47% (70)
Меньше
48.53% (66)
Обе команды забьют
Да
44.85% (61)
Нет
55.15% (75)
Популярный счёт
0:2 Порту
41% (57)
1:2 Порту
30.9% (43)
1:3 Порту
12.2% (17)
0:3 Порту
6.5% (9)
0:1 Порту
6.5% (9)
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