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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Тондела
1:2
Второй тайм: 64'

Стадион:
Порту
0'
1:0
4' Гол
Борхес Нето
11' Желтая карточка
Модибо Саньян
14' Желтая карточка
Эванилсон
1:1
19' Гол
Тареми Мехди
23' Желтая карточка
Педру Жоау II
28' Красная карточка
Ундабаррена Икер
1:2
43' Гол
Тареми Мехди
44' Желтая карточка
Урибе Матеус
54' Желтая карточка
Пепе Кеплер
64'
88
Тригейра
Педру
19
Алмейда
Тьягу
5
Модибо
Саньян
72
Куарежма
Эдуарду
3
Борхес
Нето
8
Педру
Жоау
II
21
Ундабаррена
Икер
6
Аугусто
Педро
10
Мурильо
Джон
17
Дадашов
Ренат
7
Агра
Салвадор
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
3
Пепе
Кеплер
5
Маркано
Иван
12
Занузи
Зайду
25
Отавио
Эдмилсон
20
Витинью
II
8
Урибе
Матеус
7
Диас
Луис
30
Эванилсон
9
Тареми
Мехди
Тондела
4-3-3
Порту
4-4-2

История личных встреч

Тондела
Порту

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

13 матчей

7.7%
7.7%
84.6%
1 победа 1 ничья 11 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
0:2
К
2:1
ПЛ
4:3
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Тондела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурильо Джон 2 0.22
Дадашов Ренат 2 0.22
Daniel III 2 0.22
Juan Boselli2 2 0.22
Педру Жоау II 2 (2) 0.22
Борхес Нето 1 0.11
Агра Салвадор 1 0.11
Аугусто Педро 1 0.11
Ундабаррена Икер 0 0
Барбоза Рафаэл II 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 7 (1) 0.78
Диас Луис 5 0.56
Мартинес Антонио III 3 0.33
Маркано Иван 1 0.11
Оливейра Сержиу 1 0.11
Урибе Матеус 1 0.11
Венделл Боргес 1 0.11
Пепе VI 1 0.11
Виейра Фабиу 0 0
Отавио Эдмилсон 0 0
Пепе Кеплер 0 0
Корона Хесус 0 0
Мариу Жоау III 0 0

Карточки

Тондела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педру Жоау II 4 0
Naoufel Khacef 3 0
Ундабаррена Икер 1 1
Мурильо Джон 2 0
Дадашов Ренат 2 0
Модибо Саньян 2 0
Борхес Нето 2 0
Агра Салвадор 1 0
Тригейра Педру 1 0
Рикарду Алвеш II 1 0
Ниассе Бабакар 1 0
Daniel III 1 0
Эрнандо Ману 1 0
Аугусто Педро 1 0
Juan Boselli2 1 0
Гонсалвеш Жота 1 0
Telmo Arcanjo 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тареми Мехди 2 1
Пепе Кеплер 3 0
Кошта Бруну 3 0
Венделл Боргес 3 0
Мартинес Антонио III 1 1
Урибе Матеус 2 0
Мариу Жоау III 2 0
Диас Луис 2 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Маркано Иван 1 0
Оливейра Сержиу 1 0
М'Бемба Шансель 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Виейра Фабиу 1 0
Эванилсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Пропущено

7
4
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
4
57%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

5
12
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
20%
4
33%
61-75
1
20%
1
8%
76-90

Пропущено

7
1
0 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
5
71%
0
0%
76-90

Забито

12
18
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
1
8%
2
11%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
2
17%
5
28%
31-45
2
17%
2
11%
46-60
1
8%
5
28%
61-75
4
33%
2
11%
76-90

Пропущено

14
5
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
3
60%
16-30
4
29%
1
20%
31-45
2
14%
1
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тондела
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Камаша - Тондела 1:2 Белененсеш - Тондела 0:2 Тондела - Фамаликан 3:2 Брага - Тондела 3:1
Тондела - Эшторил 1:2 Бенфика - Тондела 2:1 Тондела - Портимоненсе 0:3 Визела - Тондела 2:1 Тондела - Санта-Клара 3:0 Тондела - Жил Висенте 0:1 Тондела - Пасуш де Феррейра 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0 Тондела - Белененсеш 1:3 Боавишта - Тондела 1:1 Тондела - Бенфика 0:2 Фамаликан - Тондела 2:2 Тондела - Насьонал Мадейра 2:1 Морейренсе - Тондела 2:3 Тондела - Порту 0:2 Витория Гимарайнш - Тондела 1:2
Порту
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Порту - Милан 1:0 Синтренсе - Порту 0:5 Порту - Пасуш де Феррейра 2:1 Порту - Ливерпуль 1:5
Жил Висенте - Порту 1:2 Порту - Морейренсе 5:0 Атлетико М - Порту 0:0 Спортинг Л - Порту 1:1 Порту - Арока 3:0 Маритиму - Порту 1:1 Фамаликан - Порту 1:2 Порту - Белененсеш 2:0 Порту - Лион 5:3 Порту - Рома 1:1 Порту - Лилль 2:0 Порту - Белененсеш 4:0 Риу Аве - Порту 0:3 Порту - Фаренсе 5:1 Бенфика - Порту 1:1 Порту - Фамаликан 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 2:1 9 7 2 0 20 - 6 23
2. Бенфика 8 7 0 1 19 - 5 21
3. Спортинг Л 8 6 2 0 13 - 4 20
4. Эшторил 8 4 3 1 12 - 7 15
5. Портимоненсе 8 4 2 2 8 - 4 14
6. Брага 8 3 4 1 12 - 8 13
7. Витория Гимарайнш 9 3 4 2 11 - 8 13
8. Боавишта 8 2 4 2 11 - 11 10
9. Жил Висенте 8 2 3 3 10 - 10 9
10. Пасуш де Феррейра 8 2 3 3 8 - 11 9
11. Тондела 1:2 9 3 0 6 13 - 16 9
12. Визела 8 1 5 2 7 - 13 8
13. Морейренсе 8 1 4 3 10 - 16 7
14. Маритиму 9 1 4 4 7 - 11 7
15. Фамаликан 9 1 3 5 10 - 14 6
16. Санта-Клара 9 1 3 5 6 - 18 6
17. Арока 8 1 2 5 8 - 16 5
18. Белененсеш 8 0 4 4 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 2:1 4 4 0 0 12 - 1 12
2. Спортинг Л 4 3 1 0 7 - 1 10
3. Бенфика 4 3 0 1 7 - 3 9
4. Боавишта 4 2 2 0 7 - 2 8
5. Витория Гимарайнш 5 2 1 2 7 - 5 7
6. Визела 4 1 3 0 5 - 4 6
7. Тондела 1:2 5 2 0 3 8 - 9 6
8. Брага 4 1 2 1 6 - 5 5
9. Эшторил 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Пасуш де Феррейра 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Санта-Клара 5 1 2 2 4 - 10 5
12. Жил Висенте 4 1 1 2 6 - 6 4
13. Морейренсе 4 1 1 2 7 - 8 4
14. Портимоненсе 4 1 1 2 2 - 3 4
15. Арока 4 1 1 2 5 - 7 4
16. Маритиму 4 0 3 1 3 - 5 3
17. Фамаликан 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Белененсеш 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Порту 2:1 5 3 2 0 8 - 5 11
3. Эшторил 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Портимоненсе 4 3 1 0 6 - 1 10
5. Спортинг Л 4 3 1 0 6 - 3 10
6. Брага 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Витория Гимарайнш 4 1 3 0 4 - 3 6
8. Жил Висенте 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Пасуш де Феррейра 4 1 1 2 3 - 6 4
10. Маритиму 5 1 1 3 4 - 6 4
11. Фамаликан 5 1 1 3 7 - 9 4
12. Тондела 1:2 4 1 0 3 5 - 7 3
13. Морейренсе 4 0 3 1 3 - 8 3
14. Белененсеш 4 0 2 2 2 - 6 2
15. Боавишта 4 0 2 2 4 - 9 2
16. Визела 4 0 2 2 2 - 9 2
17. Санта-Клара 4 0 1 3 2 - 8 1
18. Арока 4 0 1 3 3 - 9 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Порту Тареми Мехди 7 1 1
2. Порту Диас Луис 5 0 1
3. Жил Висенте Франсиско Мартинес 5 0 0
4. Фамаликан Банза Симон 5 1 0
5. Брага Орта Рикарду 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Маритиму Видигал Андре 4 1
2. Визела Куао Коффи 5 0
3. Эшторил Francisco Oliveira 5 0
4. Санта-Клара Аллано Лима 3 1
5. Витория Гимарайнш Боревкович Тони 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Урибе Матеус получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Тареми Мехди бьет в цель!
  • 28'
    УДАЛЕНИЕ! - Ундабаррена Икер увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    23'
    Педру Жоау II получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Тареми Мехди бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Эванилсон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Модибо Саньян получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Борхес Нето бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 139
Тондела 0% (0)
X 0% (0)
Порту 100% (139)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тондела
Ничья
Порту
98.58
6.36
1.38
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Тондела 1:2 Порту онлайн


Прогнозы на матч Тондела 1:2 Порту

Исход игры
Тондела
0% (0)
Ничья
0% (0)
Порту
100% (139)
Тотал 2.5
Больше
51.47% (70)
Меньше
48.53% (66)
Обе команды забьют
Да
44.85% (61)
Нет
55.15% (75)
Популярный счёт
0:2 Порту
41% (57)
1:2 Порту
30.9% (43)
1:3 Порту
12.2% (17)
0:3 Порту
6.5% (9)
0:1 Порту
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