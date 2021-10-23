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LiveResult.Ru

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный порталприветствует всех, кто неравнодушен к итальянскому футболу. В рамках одного из поединков 9-го тура Серии А сойдутся лицом к лицу «» и «». Встреча состоится в Болонье, на стадионе «».Для вас текстовую трансляцию поединка проведет. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!