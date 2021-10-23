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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Болонья
 
Позже

Стадион:
Милан
28
Скорупски
Лукаш
5
Сумаоро
Адама
17
Медель
Гари
6
Теате
Артур
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
8
Домингес
Николас
32
Сванберг
Маттиас
3
Хики
Аарон
21
Сориано
Роберто
99
Барроу
Муса
9
Арнаутович
Марко
1
Татарушану
Чиприан
2
Калабрия
Давиде
24
Кьяер
Симон
23
Томори
Фикайо
5
Балло-Туре
Фоде
4
Беннасер
Исмаэль
8
Тонали
Сандро
7
Кастильехо
Самуэль
33
Крунич
Раде
17
Леау
Рафаэл
11
Ибрагимович
Златан
Болонья
3-4-2-1
Милан
4-2-3-1

История личных встреч

Болонья
Милан

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
100%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
116.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 12 побед

24 матча

8.3%
20.8%
70.9%
2 победы 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

4.2%
54.2%
41.6%
1 победа 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
3 победы 9 ничьих 12 побед

История матчей

СA
1:2
СA
2:0
СA
5:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:3
СA
2:1
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:0
СA
0:3
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:4
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барроу Муса 3 0.38
Арнаутович Марко 3 (1) 0.38
Де Сильвестри Лоренцо 2 0.25
Теате Артур 2 0.25
Хики Аарон 2 0.25
Сванберг Маттиас 1 0.13
Ольсен Сков Андреас 0 0
Сансоне Никола 0 0
Орсолини Риккардо 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Домингес Николас 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Браим 3 0.38
Леау Рафаэл 3 0.38
Жиру Оливье 3 (1) 0.38
Тонали Сандро 2 0.25
Тео Эрнандес 1 0.13
Ребич Анте 1 0.13
Калабрия Давиде 1 0.13
Ибрагимович Златан 1 0.13
Мальдини Даниэль 1 0.13
Кесси Франк 1 (1) 0.13
Салемакерс Алексис 0 0
Калюлю Пьер 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сориано Роберто 2 1
Домингес Николас 3 0
Хики Аарон 3 0
Схаутен Йерди 1 1
Де Сильвестри Лоренцо 2 0
Сансоне Никола 2 0
Сумаоро Адама 2 0
Медель Гари 2 0
Бонифаци Кевин 2 0
Сванберг Маттиас 2 0
Виньято Эмануэль 2 0
Арнаутович Марко 1 0
Скорупски Лукаш 1 0
Дейкс Митчелл 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диас Браим 2 0
Кьяер Симон 1 0
Бакайоко Тьемуэ 1 0
Томори Фикайо 1 0
Тео Эрнандес 1 0
Балло-Туре Фоде 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Тонали Сандро 1 0
Мессьяс Жуниор 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Стефано Пиоли 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
11%
2
29%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
3
43%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
75%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
40%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
2
40%
2
20%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
10%
2
50%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90

Забито

14
17
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
3
21%
3
18%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
2
14%
2
12%
46-60
3
21%
2
12%
61-75
5
36%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

14
8
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
7%
3
38%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2
Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Верона 1:0 Аталанта - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:2 Болонья - Тернана 4:5 Порденоне - Болонья 2:4 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Боруссия Д - Болонья 3:0 Болонья - ФералпиСало 1:0 Болонья - GS Bagnolese 6:1 Болонья - Ювентус 1:4 Верона - Болонья 2:2 Болонья - Дженоа 0:2 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Фиорентина 3:3
Милан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2
Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кальяри 4:1 Сампдория - Милан 0:1 Милан - Панатинаикос 2:1 Реал Мадрид - Милан 0:0 Валенсия - Милан 0:0 Ницца - Милан 1:1 Милан - Модена 5:0 Аталанта - Милан 0:2 Милан - Кальяри 0:0 Торино - Милан 0:7 Ювентус - Милан 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 8 0 0 19 - 3 24
2. Милан Заявка 8 7 1 0 18 - 7 22
3. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 23 - 11 17
4. Рома Заявка 8 5 0 3 16 - 9 15
5. Лацио Заявка 8 4 2 2 18 - 13 14
6. Аталанта Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
7. Ювентус Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
8. Фиорентина Заявка 8 4 0 4 10 - 12 12
9. Эмполи Заявка 9 4 0 5 14 - 18 12
10. Болонья Заявка 8 3 3 2 13 - 15 12
11. Торино Заявка 9 3 2 4 12 - 10 11
12. Сассуоло Заявка 9 3 2 4 12 - 12 11
13. Удинезе Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
14. Сампдория Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
15. Верона Заявка 8 2 2 4 17 - 17 8
16. Венеция Заявка 9 2 2 5 7 - 15 8
17. Специя Заявка 9 2 1 6 11 - 22 7
18. Дженоа Заявка 9 1 3 5 14 - 21 6
19. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
20. Салернитана Заявка 9 1 1 7 8 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Наполи Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
3. Рома Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
4. Болонья Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Лацио Заявка 4 3 1 0 14 - 6 10
6. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
7. Ювентус Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Торино Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
9. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
10. Верона Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
11. Кальяри Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
12. Удинезе Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
13. Сампдория Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
14. Венеция Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
15. Аталанта Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Салернитана Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
18. Специя Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
19. Эмполи Заявка 5 1 0 4 7 - 14 3
20. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Милан Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3. Аталанта Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Эмполи Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
7. Ювентус Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
10. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
11. Торино Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
13. Дженоа Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
14. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 15 4
15. Венеция Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Рома Заявка 4 1 0 3 8 - 7 3
17. Болонья Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
18. Верона Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
19. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 7 3 2
2. Кальяри Педро Жоао 6 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 6 0 1
4. Дженоа Дестро Маттиа 6 0 0
5. Наполи Осимхен Виктор 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сампдория Берешиньски Бартош 5 0
2. Сампдория Торсби Мортен 5 0
3. Торино Джиджи Коффи 3 1
4. Лацио Луис Фелипе 3 1
5. Фиорентина Бонавентура Джакомо 4 0
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Паоло Валери (Рим, Италия);
    Ассистент: Филиппо Берчильи (Италия);
    Ассистент: Алессио Берти (Италия);
    Резервный: Даниэле Минелли (Варезе, Италия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к итальянскому футболу. В рамках одного из поединков 9-го тура Серии А сойдутся лицом к лицу «Болонья» и «Милана». Встреча состоится в Болонье, на стадионе «Ренато Далль’Ара».

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Болонья - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2021, осталось 21 минуту.

    Главный судья: Валери Паоло

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 153
Болонья 3.3% (5)
X 11.8% (18)
Милан 85% (130)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болонья
Ничья
Милан
4.00
3.65
2.19
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Болонья - Милан онлайн


Прогнозы на матч Болонья - Милан

Исход игры
Болонья
3.3% (5)
Ничья
11.2% (17)
Милан
85.5% (130)
Тотал 2.5
Больше
72.79% (99)
Меньше
27.21% (37)
Обе команды забьют
Да
81.62% (111)
Нет
18.38% (25)
Популярный счёт
1:2 Милан
53.9% (82)
0:1 Милан
10.5% (16)
1:1 Ничья
7.9% (12)
0:2 Милан
5.3% (8)
1:3 Милан
3.9% (6)
2:3 Милан
3.3% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
2:1 Болонья
1.3% (2)
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