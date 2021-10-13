Италия: Серия A 2021-2022
Болонья
Позже
Стадион: Ренато Далл'Ара
Милан
История личных встреч
Болонья
Милан
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
100%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
116.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 12 побед
24 матча
8.3%
20.8%
70.9%
2 победы 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
4.2%
54.2%
41.6%
1 победа 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
3 победы 9 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барроу Муса
|3
|0.38
|Арнаутович Марко
|3 (1)
|0.38
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0.25
|Теате Артур
|2
|0.25
|Хики Аарон
|2
|0.25
|Сванберг Маттиас
|1
|0.13
|Ольсен Сков Андреас
|0
|0
|Сансоне Никола
|0
|0
|Орсолини Риккардо
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Домингес Николас
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Браим
|3
|0.38
|Леау Рафаэл
|3
|0.38
|Жиру Оливье
|3 (1)
|0.38
|Тонали Сандро
|2
|0.25
|Тео Эрнандес
|1
|0.13
|Ребич Анте
|1
|0.13
|Калабрия Давиде
|1
|0.13
|Ибрагимович Златан
|1
|0.13
|Мальдини Даниэль
|1
|0.13
|Кесси Франк
|1 (1)
|0.13
|Салемакерс Алексис
|0
|0
|Калюлю Пьер
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сориано Роберто
|2
|1
|Домингес Николас
|3
|0
|Хики Аарон
|3
|0
|Схаутен Йерди
|1
|1
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|Сансоне Никола
|2
|0
|Сумаоро Адама
|2
|0
|Медель Гари
|2
|0
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|Виньято Эмануэль
|2
|0
|Арнаутович Марко
|1
|0
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диас Браим
|2
|0
|Кьяер Симон
|1
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|0
|Томори Фикайо
|1
|0
|Тео Эрнандес
|1
|0
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Тонали Сандро
|1
|0
|Мессьяс Жуниор
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
11%
2
29%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
3
43%
76-90
Пропущено
4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
75%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
40%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
2
40%
2
20%
76-90
Пропущено
10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
10%
2
50%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90
Забито
14
17
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
3
21%
3
18%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
2
14%
2
12%
46-60
3
21%
2
12%
61-75
5
36%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
14
8
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
7%
3
38%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
4
50%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2
Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Верона 1:0 Аталанта - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:2 Болонья - Тернана 4:5 Порденоне - Болонья 2:4 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Боруссия Д - Болонья 3:0 Болонья - ФералпиСало 1:0 Болонья - GS Bagnolese 6:1 Болонья - Ювентус 1:4 Верона - Болонья 2:2 Болонья - Дженоа 0:2 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Фиорентина 3:3
Милан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2
Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кальяри 4:1 Сампдория - Милан 0:1 Милан - Панатинаикос 2:1 Реал Мадрид - Милан 0:0 Валенсия - Милан 0:0 Ницца - Милан 1:1 Милан - Модена 5:0 Аталанта - Милан 0:2 Милан - Кальяри 0:0 Торино - Милан 0:7 Ювентус - Милан 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 3
|24
|2.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 7
|22
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|23 - 11
|17
|4.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 9
|15
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 13
|14
|6.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|10 - 12
|12
|9.
|Болонья
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 15
|12
|10.
|Эмполи
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 16
|9
|11.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|12.
|Торино
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 8
|8
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|14.
|Верона
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|17 - 17
|8
|15.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|16.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 20
|7
|17.
|Сампдория
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|18.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|12 - 18
|6
|19.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|20.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|3.
|Рома
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|4.
|Болонья
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|7.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Верона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 8
|6
|9.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|10.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|15.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|17.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|18.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|19.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|20.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Аталанта
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|6.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Эмполи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|11.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|14.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|15.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|Рома
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 7
|3
|17.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|18.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|19.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7
|3
|2
|2.
|Кальяри
|Педро Жоао
|6
|2
|2
|3.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|6
|0
|1
|4.
|Дженоа
|Дестро Маттиа
|5
|0
|0
|5.
|Наполи
|Осимхен Виктор
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сампдория
|Торсби Мортен
|5
|0
|2.
|Торино
|Джиджи Коффи
|3
|1
|3.
|Лацио
|Луис Фелипе
|3
|1
|4.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|5.
|Кальяри
|Стротман Кевин
|4
|0
Прогнозы на матч Болонья - Милан
Исход игры
Болонья
0% (0)
Ничья
9.4% (3)
Милан
90.6% (29)
Тотал 2.5
Больше
80.65% (25)
Меньше
19.35% (6)
Обе команды забьют
Да
83.87% (26)
Нет
16.13% (5)
Популярный счёт
1:2 Милан
59.4% (19)
0:2 Милан
12.5% (4)
2:2 Ничья
6.3% (2)
2:3 Милан
6.3% (2)
1:3 Милан
6.3% (2)
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