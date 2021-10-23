США: МЛС 2021
Сиэтл Саундерс
0:1
Первый тайм: 28'
Стадион: Lumen Field
Спортинг Канзас-Сити
0:1
4' ГолВальтер Реми
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
27
О'Нил
Шейн
22
Роу
Келин
17
Брюин
Уилл
29
Мелия
Тим
36
Мартинш
Луиш
54
Вальтер
Реми
11
Шелтон
Кири
17
Кинда
Гади
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Роу КелинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Нападающий
-
-
23 Leo Chu
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Мартинш ЛуишЗащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Шелтон КириНападающий
-
17 Кинда ГадиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Дюк КэмеронЗащитник
-
13 Диа АмадуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
48 Kaveh Rad
-
46 Jacob Davis
-
Главный тренер: Peter Vermes
Ход матча
4'
0:1
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Спортинг Канзас-Сити
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
18 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
16.7%
61.1%
22.2%
3 победы 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руидиас Рауль
|16 (3)
|0.52
|Ролдан Кристиан
|6
|0.19
|Монтеро Фреди
|6
|0.19
|Медранда Джимми
|4
|0.13
|Joao Paulo I
|3
|0.1
|Смит Брэд
|3
|0.1
|Брюин Уилл
|3
|0.1
|Бенезе Николя
|2
|0.06
|Арреага Хавьер
|2
|0.06
|Рольдан Александер
|1
|0.03
|Роу Келин
|1
|0.03
|Leo Chu
|1
|0.03
|О'Нил Шейн
|1
|0.03
|Гомес Еймар
|1
|0.03
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саллой Даниэль
|16
|0.53
|Рассел Джонни
|11 (3)
|0.37
|Пулидо Алан
|8 (2)
|0.27
|Кинда Гади
|5 (1)
|0.17
|Шелтон Кири
|2
|0.07
|Бузио Джанлука
|2
|0.07
|Линдси Джейлин
|2
|0.07
|Дюк Кэмерон
|2
|0.07
|Мартинш Луиш
|1
|0.03
|Эрнандес Фелипе
|1
|0.03
|Вальтер Реми
|1
|0.03
|Маури Хосе
|1
|0.03
|Санчес Илье
|1
|0.03
|Зуси Грэм
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Еймар
|7
|0
|Joao Paulo I
|6
|0
|Арреага Хавьер
|6
|0
|Руидиас Рауль
|5
|0
|О'Нил Шейн
|3
|0
|Толо Нуху
|3
|0
|Рольдан Александер
|3
|0
|Лейва Дэнни
|3
|0
|Медранда Джимми
|2
|0
|Ролдан Кристиан
|2
|0
|Фрай Стефан
|1
|0
|Бенезе Николя
|1
|0
|Смит Брэд
|1
|0
|Делем Жорди
|1
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|0
|Доббелер Итан
|1
|0
|Abdoulaye Cissoko
|1
|0
|Samuel Adeniran
|1
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зуси Грэм
|7
|0
|Эспиноза Роджер
|5
|1
|Санчес Илье
|6
|0
|Саллой Даниэль
|4
|0
|Вальтер Реми
|2
|1
|Кинда Гади
|3
|0
|Линдси Джейлин
|3
|0
|Фонтас Андреу
|2
|0
|Исима-Мирен Николя
|2
|0
|Пунчец Роберто
|2
|0
|Рассел Джонни
|1
|0
|Пулидо Алан
|1
|0
|Мартинш Луиш
|1
|0
|Мелия Тим
|1
|0
|Барбер Грейсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
22
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
4
15%
3
14%
1-15
4
15%
4
18%
16-30
2
8%
4
18%
31-45
5
19%
4
18%
46-60
6
23%
5
23%
61-75
5
19%
2
9%
76-90
Пропущено
12
17
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
33%
4
24%
31-45
3
25%
4
24%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
4
33%
3
18%
76-90
Забито
25
30
9 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
1
4%
4
13%
1-15
3
12%
3
10%
16-30
5
20%
6
20%
31-45
6
24%
5
17%
46-60
4
16%
5
17%
61-75
6
24%
7
23%
76-90
Пропущено
13
16
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
2
15%
3
19%
1-15
2
15%
4
25%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
4
31%
4
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
4
25%
76-90
Забито
51
52
19 В 1-м тайме 24
32 Во 2-м тайме 28
19 Забивали первыми 13
5 Не забивали 4
5
10%
7
13%
1-15
7
14%
7
13%
16-30
7
14%
10
19%
31-45
11
22%
9
17%
46-60
10
20%
10
19%
61-75
11
22%
9
17%
76-90
Пропущено
25
33
9 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 22
2
8%
4
12%
1-15
2
8%
6
18%
16-30
5
20%
5
15%
31-45
7
28%
8
24%
46-60
2
8%
3
9%
61-75
7
28%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 2:2
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2
Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 1:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 3:1 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|31
|21
|6
|4
|62 - 38
|69
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|30
|11
|16
|3
|47 - 27
|49
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|42 - 32
|46
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|43 - 42
|46
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|40 - 34
|43
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|43 - 40
|42
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|51 - 44
|41
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|45 - 34
|41
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|35 - 30
|40
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|37 - 40
|38
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|28 - 47
|35
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|35 - 51
|31
|13.
|Торонто
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|34 - 59
|25
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|30
|4
|8
|18
|32 - 59
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|0:1 Заявка
|31
|17
|7
|7
|50 - 27
|58
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0 Заявка
|30
|16
|7
|7
|53 - 33
|55
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|30
|14
|10
|6
|43 - 32
|52
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|48 - 49
|46
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|30
|13
|6
|11
|44 - 46
|45
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|35 - 37
|44
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|40 - 41
|43
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|48 - 45
|42
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|46 - 44
|40
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|40 - 47
|36
|11.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|35 - 49
|30
|12.
|Даллас
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|41 - 50
|28
|13.
|Остин
|Заявка
|30
|7
|4
|19
|29 - 49
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 17
|36
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|16
|8
|8
|0
|34 - 17
|32
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|30 - 14
|31
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 10
|30
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|26 - 15
|29
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 12
|28
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 18
|27
|9.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 12
|27
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|20 - 31
|20
|13.
|Торонто
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 21
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 14
|31
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 12
|29
|3.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|30 - 22
|29
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|22 - 15
|29
|6.
|Сиэтл Саундерс
|0:1 Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 13
|28
|7.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|24 - 12
|28
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 22
|26
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 18
|19
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|23 - 22
|18
|13.
|Остин
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 23
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|32 - 21
|33
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|13 - 10
|17
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 22
|16
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|6.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|8 - 16
|15
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 19
|14
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 19
|14
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|11.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 22
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|21 - 30
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|14 - 38
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|0:1 Заявка
|15
|9
|3
|3
|24 - 14
|30
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0 Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 17
|26
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 20
|24
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 29
|18
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 25
|18
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|18 - 27
|17
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|18 - 26
|14
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 22
|14
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 31
|11
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|7 - 26
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|14 - 28
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|7
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|15
|1
|7
|5.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|14
|1
|8
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|13
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|10
|0