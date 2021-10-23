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США: МЛС 2021

2021
Сиэтл Саундерс
1:2
Конец матча

Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
0'
0:1
4' Гол
Вальтер Реми
35' Желтая карточка
Joao Paulo I
51' Желтая карточка
Роу Келин
55' Желтая карточка
Рольдан Александер
56' Желтая карточка
Мелия Тим
1:1
58' Гол
Бенезе Николя
63' Желтая карточка
Кинда Гади
74' Желтая карточка
Эспиноза Роджер
76' Желтая карточка
Гомес Еймар
1:2
79' Гол
Рассел Джонни
89' Желтая карточка
Монтеро Фреди
90'+6
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
3
Арреага
Хавьер
27
О'Нил
Шейн
16
Рольдан
Александер
6
Joao
Paulo
I
22
Роу
Келин
94
Медранда
Джимми
7
Ролдан
Кристиан
20
Бенезе
Николя
17
Брюин
Уилл
29
Мелия
Тим
8
Зуси
Грэм
5
Исима-Мирен
Николя
3
Фонтас
Андреу
36
Мартинш
Луиш
54
Вальтер
Реми
6
Санчес
Илье
15
Эспиноза
Роджер
7
Рассел
Джонни
11
Шелтон
Кири
17
Кинда
Гади
Сиэтл Саундерс
3-4-2-1
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Спортинг Канзас-Сити

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

18 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

16.7%
61.1%
22.2%
3 победы 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

М
1:2
М
1:3
М
2:3
М
3:2
М
3:1
М
2:2
М
1:0
М
3:0
М
1:0
М
3:0
М
0:1
М
1:1
М
1:0
М
0:0
М
1:0
М
0:1
ОК
1:1
М
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руидиас Рауль 16 (3) 0.52
Ролдан Кристиан 6 0.19
Монтеро Фреди 6 0.19
Медранда Джимми 4 0.13
Joao Paulo I 3 0.1
Смит Брэд 3 0.1
Брюин Уилл 3 0.1
Бенезе Николя 3 0.1
Арреага Хавьер 2 0.06
Рольдан Александер 1 0.03
Роу Келин 1 0.03
Leo Chu 1 0.03
О'Нил Шейн 1 0.03
Гомес Еймар 1 0.03
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саллой Даниэль 16 0.53
Рассел Джонни 12 (3) 0.4
Пулидо Алан 8 (2) 0.27
Кинда Гади 5 (1) 0.17
Шелтон Кири 2 0.07
Бузио Джанлука 2 0.07
Линдси Джейлин 2 0.07
Дюк Кэмерон 2 0.07
Мартинш Луиш 1 0.03
Эрнандес Фелипе 1 0.03
Вальтер Реми 1 0.03
Маури Хосе 1 0.03
Санчес Илье 1 0.03
Зуси Грэм 0 0
Эспиноза Роджер 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Еймар 8 0
Joao Paulo I 7 0
Арреага Хавьер 6 0
Руидиас Рауль 5 0
Рольдан Александер 4 0
О'Нил Шейн 3 0
Толо Нуху 3 0
Лейва Дэнни 3 0
Медранда Джимми 2 0
Ролдан Кристиан 2 0
Монтеро Фреди 1 0
Фрай Стефан 1 0
Бенезе Николя 1 0
Роу Келин 1 0
Смит Брэд 1 0
Делем Жорди 1 0
Атенсио Джошуа 1 0
Доббелер Итан 1 0
Abdoulaye Cissoko 1 0
Samuel Adeniran 1 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспиноза Роджер 6 1
Зуси Грэм 7 0
Санчес Илье 6 0
Кинда Гади 4 0
Саллой Даниэль 4 0
Вальтер Реми 2 1
Линдси Джейлин 3 0
Фонтас Андреу 2 0
Исима-Мирен Николя 2 0
Пунчец Роберто 2 0
Мелия Тим 2 0
Рассел Джонни 1 0
Пулидо Алан 1 0
Мартинш Луиш 1 0
Барбер Грейсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
24
10 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
4
15%
4
17%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
2
7%
4
17%
31-45
6
22%
4
17%
46-60
6
22%
5
21%
61-75
5
19%
3
13%
76-90

Пропущено

14
18
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
1
7%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
29%
4
22%
31-45
3
21%
5
28%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
5
36%
3
17%
76-90

Забито

25
30
9 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
1
4%
4
13%
1-15
3
12%
3
10%
16-30
5
20%
6
20%
31-45
6
24%
5
17%
46-60
4
16%
5
17%
61-75
6
24%
7
23%
76-90

Пропущено

13
16
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
2
15%
3
19%
1-15
2
15%
4
25%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
4
31%
4
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
4
25%
76-90

Забито

52
54
19 В 1-м тайме 25
33 Во 2-м тайме 29
19 Забивали первыми 14
5 Не забивали 4
5
10%
8
15%
1-15
7
13%
7
13%
16-30
7
13%
10
19%
31-45
12
23%
9
17%
46-60
10
19%
10
19%
61-75
11
21%
10
19%
76-90

Пропущено

27
34
10 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 23
3
11%
4
12%
1-15
2
7%
6
18%
16-30
5
19%
5
15%
31-45
7
26%
9
26%
46-60
2
7%
3
9%
61-75
8
30%
30%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 2:2
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2
Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 1:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 3:1 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 31 21 6 4 62 - 38 69
2. Нэшвилл Заявка 30 11 16 3 47 - 27 49
3. Филадельфия Юнион Заявка 30 12 10 8 42 - 32 46
4. Орландо Сити Заявка 30 12 10 8 43 - 42 46
5. Атланта Юнайтед Заявка 30 11 10 9 40 - 34 43
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 30 11 9 10 43 - 40 42
7. Ди Си Юнайтед Заявка 30 12 5 13 51 - 44 41
8. Нью-Йорк Сити Заявка 30 11 8 11 45 - 34 41
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 29 11 7 11 35 - 30 40
10. Коламбус Кру Заявка 30 10 8 12 37 - 40 38
11. Интер Майами Заявка 30 10 5 15 28 - 47 35
12. Чикаго Файр Заявка 31 8 7 16 35 - 51 31
13. Торонто Заявка 30 6 7 17 34 - 59 25
14. Цинциннати Заявка 30 4 8 18 32 - 59 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 31 17 7 7 51 - 28 58
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 30 16 7 7 54 - 34 55
3. Колорадо Рэпидс Заявка 30 14 10 6 43 - 32 52
4. Портленд Тимберс Заявка 30 14 4 12 48 - 49 46
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 30 13 6 11 44 - 46 45
6. Миннесота Юнайтед Заявка 30 12 8 10 35 - 37 44
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 30 11 10 9 40 - 41 43
8. Реал Солт-Лейк Заявка 29 12 6 11 48 - 45 42
9. Лос-Анджелес Заявка 30 11 7 12 46 - 44 40
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 30 9 9 12 40 - 47 36
11. Хьюстон Динамо Заявка 31 6 12 13 35 - 49 30
12. Даллас Заявка 30 6 10 14 41 - 50 28
13. Остин Заявка 30 7 4 19 29 - 49 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 11 3 1 30 - 17 36
2. Нэшвилл Заявка 16 8 8 0 34 - 17 32
3. Ди Си Юнайтед Заявка 15 10 1 4 30 - 14 31
4. Филадельфия Юнион Заявка 15 9 3 3 22 - 10 30
5. Орландо Сити Заявка 15 8 5 2 26 - 15 29
6. Атланта Юнайтед Заявка 15 8 4 3 22 - 12 28
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
8. Коламбус Кру Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
9. Нью-Йорк Сити Заявка 14 8 3 3 29 - 12 27
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
11. Чикаго Файр Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
12. Интер Майами Заявка 15 6 2 7 20 - 31 20
13. Торонто Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
14. Цинциннати Заявка 15 1 5 9 13 - 21 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк Заявка 15 9 4 2 26 - 14 31
2. Миннесота Юнайтед Заявка 15 9 2 4 21 - 12 29
3. Портленд Тимберс Заявка 15 9 2 4 30 - 22 29
4. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
5. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 9 2 4 22 - 15 29
6. Сиэтл Саундерс Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
7. Колорадо Рэпидс Заявка 15 7 7 1 24 - 12 28
8. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 15 8 3 4 24 - 17 27
9. Лос-Анджелес Заявка 15 7 5 3 30 - 22 26
10. Хьюстон Динамо Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11. Даллас Заявка 15 4 7 4 22 - 18 19
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 5 3 7 23 - 22 18
13. Остин Заявка 15 5 2 8 22 - 23 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 10 3 3 32 - 21 33
2. Орландо Сити Заявка 15 4 5 6 17 - 27 17
3. Нэшвилл Заявка 14 3 8 3 13 - 10 17
4. Филадельфия Юнион Заявка 15 3 7 5 20 - 22 16
5. Атланта Юнайтед Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
6. Интер Майами Заявка 15 4 3 8 8 - 16 15
7. Нью-Йорк Сити Заявка 16 3 5 8 16 - 22 14
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 3 5 7 16 - 19 14
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 4 2 8 17 - 19 14
10. Цинциннати Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Коламбус Кру Заявка 16 2 5 9 10 - 22 11
12. Ди Си Юнайтед Заявка 15 2 4 9 21 - 30 10
13. Торонто Заявка 16 2 2 12 14 - 38 8
14. Чикаго Файр Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 15 9 3 3 24 - 14 30
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 2 5 24 - 18 26
3. Колорадо Рэпидс Заявка 15 7 3 5 19 - 20 24
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 15 5 3 7 20 - 29 18
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
6. Портленд Тимберс Заявка 15 5 2 8 18 - 27 17
7. Миннесота Юнайтед Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 2 8 5 18 - 26 14
9. Лос-Анджелес Заявка 15 4 2 9 16 - 22 14
10. Реал Солт-Лейк Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 15 2 2 11 7 - 26 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 7
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 15 1 7
5. Нэшвилл Мукхтар Хани 14 1 8
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 13 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Жоао Пауло получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Вальтер Реми бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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