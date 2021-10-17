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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Кремонезе
0:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Беневенто
0'
0:1
21' Гол
Кало Джакомо
24' Желтая карточка
Вальцания Лука
26' Желтая карточка
Вивиани Маттиа
42' Желтая карточка
Летиция Гаэтано
45'+2
45
Сарр
Мухамаду
17
Серникола
Леонардо
15
Бьянкетти
Маттео
6
Раванелли
Лука
3
Валери
Эмануэле
14
Вальцания
Лука
19
Кастаньетти
Микеле
98
Дзанимачча
Лука
70
Гаэтано
Джанлука
18
Видо
Лука
29
Ди
Кармине
Самуэль
29
Палеари
Альберто
3
Летиция
Гаэтано
15
Глик
Камил
93
Барба
Федерико
18
Фулон
Дам
24
Вивиани
Маттиа
5
Кало
Джакомо
99
Бриньола
Энрико
25
Сау
Марко
8
Тельо
Андрес
21
Мончини
Габриэле
Кремонезе
4-2-3-1
Беневенто
4-2-3-1

Ход матча

21'
0:1
Кало Джакомо
24'
Вальцания Лука
 
26'
 
Вивиани Маттиа
42'
 
Летиция Гаэтано

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

История личных встреч

Кремонезе
Беневенто

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

СB
0:1
СB
2:0
СB
1:0
СB
2:1
СCA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буонаюто Кристиан 2 0.25
Видо Лука 2 0.25
Ди Кармине Самуэль 1 0.13
Фаджоли Николо 1 0.13
Вальцания Лука 1 0.13
Дзанимачча Лука 1 0.13
Валери Эмануэле 1 0.13
Чофани Даниэль 1 (1) 0.13
Баэс Хайме 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0
Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 4 0.5
Инсинье Роберто 2 (1) 0.25
Фулон Дам 1 0.13
Сау Марко 1 0.13
Импрота Риккардо 1 0.13
Акампора Дженнаро 1 0.13
Кало Джакомо 1 0.13
Летиция Гаэтано 0 0
Мончини Габриэле 0 0
Тельо Андрес 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 3 0
Вальцания Лука 3 0
Баэс Хайме 1 1
Околи Меме 2 0
Чофани Даниэль 1 0
Бьянкетти Маттео 1 0
Видо Лука 1 0
Бартоломей Паоло 1 0
Дели Франческо 1 0
Серникола Леонардо 1 0
Дзанимачча Лука 1 0
Раванелли Лука 1 0
Фаджоли Николо 1 0
Гаэтано Джанлука 1 0
Валери Эмануэле 1 0
Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акампора Дженнаро 5 0
Глик Камил 1 1
Летиция Гаэтано 2 0
Тельо Андрес 2 0
Ионице Артур 1 0
Импрота Риккардо 1 0
Лападула Джанлука 1 0
Барба Федерико 1 0
Вокич Деян 1 0
Кало Джакомо 1 0
Вивиани Маттиа 1 0
Элия Сальваторе 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

3
7
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
10%
2
20%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
3
30%
1
10%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кремонезе - Тернана 2:0 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Парма - Кремонезе 1:2
Кремонезе - Читтаделла 2:0 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Монца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Лечче 3:0 Торино - Кремонезе 0:0 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Пескара 3:0 Кьево - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Реджина 1:1 Монца - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Эмполи 2:2 Кремонезе - Порденоне 2:1 Козенца - Кремонезе 0:1 Асколи - Кремонезе 0:0 Виртус Энтелла - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Реджана 3:0
Беневенто
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Беневенто - Перуджа 0:0 Комо - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 4:1 Асколи - Беневенто 0:2
Беневенто - Лечче 0:0 Наполи - Беневенто 1:5 Парма - Беневенто 1:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 Торино - Беневенто 1:1 Беневенто - Кротоне 1:1 Аталанта - Беневенто 2:0 Беневенто - Кальяри 1:3 Милан - Беневенто 2:0 Беневенто - Удинезе 2:4 Дженоа - Беневенто 2:2 Лацио - Беневенто 5:3 Беневенто - Сассуоло 0:1 Беневенто - Парма 2:2 Ювентус - Беневенто 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 8 6 1 1 16 - 6 19
2. Беневенто 1:0 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
3. Кремонезе 0:1 Заявка 8 5 0 3 10 - 6 15
4. Лечче Заявка 8 4 3 1 13 - 8 15
5. Брешия Заявка 8 4 2 2 19 - 13 14
6. Асколи Заявка 8 4 2 2 13 - 11 14
7. Перуджа Заявка 8 3 4 1 9 - 5 13
8. Реджина Заявка 8 3 4 1 8 - 7 13
9. Читтаделла Заявка 7 4 0 3 9 - 10 12
10. Фрозиноне Заявка 8 2 5 1 9 - 6 11
11. Козенца Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
12. Тернана Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
13. Парма Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
14. Монца Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
15. Комо Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
16. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
17. Кротоне Заявка 8 1 4 3 11 - 16 7
18. Алессандрия Заявка 8 1 1 6 9 - 18 4
19. Виченца Виртус Заявка 8 1 0 7 8 - 15 3
20. Порденоне Заявка 8 0 1 7 5 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Козенца Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
3. Кремонезе 0:1 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
4. Читтаделла Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
5. СПАЛ 2013 Заявка 4 2 2 0 11 - 5 8
6. Беневенто 1:0 Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
7. Реджина Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
8. Лечче Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
9. Монца Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
10. Тернана Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
11. Кротоне Заявка 5 1 3 1 7 - 9 6
12. Перуджа Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Комо Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14. Брешия Заявка 3 1 1 1 9 - 7 4
15. Парма Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
16. Асколи Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
17. Алессандрия Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
18. Фрозиноне Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
19. Порденоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
20. Виченца Виртус Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Асколи Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Фрозиноне Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
4. Перуджа Заявка 4 2 2 0 4 - 0 8
5. Лечче Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
6. Пиза Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
7. Беневенто 1:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
8. Кремонезе 0:1 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
9. Парма Заявка 4 1 2 1 9 - 7 5
10. Комо Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
11. Реджина Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
12. Тернана Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Читтаделла Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
14. Виченца Виртус Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
15. Монца Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Алессандрия Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
17. Козенца Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
18. Кротоне Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
19. СПАЛ 2013 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Порденоне Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пиза Лукка Лоренцо 6 1 1
2. Кротоне Мулаттьери Самуэле 6 0 0
3. Асколи Дионизи Федерико 5 2 1
4. Читтаделла Оквонкво Орджи 5 0 0
5. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Парма Васкес Франко 2 2
2. Перуджа Лизи Франческо 5 0
3. Беневенто Акампора Дженнаро 5 0
4. Виченца Виртус Дьяв Давиде 5 0
5. Виченца Виртус Кальдерони Марко 3 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Беневенто
5.35
3.41
3.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кремонезе 0:1 Беневенто онлайн




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