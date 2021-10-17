Италия: Серия B 2021-2022
Кремонезе
1:1
Конец матча
Стадион: Джованни Цини
Беневенто
0:1
21' ГолТельо Андрес
25' Желтая карточкаВальцания Лука
26' Желтая карточкаВивиани Маттиа
42' Желтая карточкаЛетиция Гаэтано
1:1
46' ГолФаджоли Николо
18
Видо
Лука
15
Глик
Камил
18
Фулон
Дам
25
Сау
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Видо ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Околи МемеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вокич ДеянНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
Ход матча
21'
0:1
25'
26'
42'
46'
63'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 10
-
0 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
История личных встреч
Кремонезе
Беневенто
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буонаюто Кристиан
|2
|0.25
|Фаджоли Николо
|2
|0.25
|Видо Лука
|2
|0.25
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0.13
|Вальцания Лука
|1
|0.13
|Дзанимачча Лука
|1
|0.13
|Валери Эмануэле
|1
|0.13
|Чофани Даниэль
|1 (1)
|0.13
|Баэс Хайме
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|4
|0.5
|Инсинье Роберто
|2 (1)
|0.25
|Фулон Дам
|1
|0.13
|Сау Марко
|1
|0.13
|Импрота Риккардо
|1
|0.13
|Тельо Андрес
|1
|0.13
|Акампора Дженнаро
|1
|0.13
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Мончини Габриэле
|0
|0
|Кало Джакомо
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньетти Микеле
|3
|0
|Вальцания Лука
|3
|0
|Баэс Хайме
|1
|1
|Околи Меме
|2
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Бьянкетти Маттео
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|Дели Франческо
|1
|0
|Серникола Леонардо
|1
|0
|Дзанимачча Лука
|1
|0
|Раванелли Лука
|1
|0
|Фаджоли Николо
|1
|0
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
|Валери Эмануэле
|1
|0
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|Летиция Гаэтано
|3
|0
|Глик Камил
|1
|1
|Тельо Андрес
|2
|0
|Вивиани Маттиа
|2
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Импрота Риккардо
|1
|0
|Лападула Джанлука
|1
|0
|Барба Федерико
|1
|0
|Вокич Деян
|1
|0
|Кало Джакомо
|1
|0
|Элия Сальваторе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
13%
2
50%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
3
7
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
11
11
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
9%
2
18%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
3
27%
1
9%
31-45
3
27%
2
18%
46-60
3
27%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
2
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кремонезе - Тернана 2:0 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Парма - Кремонезе 1:2
Кремонезе - Читтаделла 2:0 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Монца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Лечче 3:0 Торино - Кремонезе 0:0 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Пескара 3:0 Кьево - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Реджина 1:1 Монца - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Эмполи 2:2 Кремонезе - Порденоне 2:1 Козенца - Кремонезе 0:1 Асколи - Кремонезе 0:0 Виртус Энтелла - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Реджана 3:0
Беневенто
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Беневенто - Перуджа 0:0 Комо - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 4:1 Асколи - Беневенто 0:2
Беневенто - Лечче 0:0 Наполи - Беневенто 1:5 Парма - Беневенто 1:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 Торино - Беневенто 1:1 Беневенто - Кротоне 1:1 Аталанта - Беневенто 2:0 Беневенто - Кальяри 1:3 Милан - Беневенто 2:0 Беневенто - Удинезе 2:4 Дженоа - Беневенто 2:2 Лацио - Беневенто 5:3 Беневенто - Сассуоло 0:1 Беневенто - Парма 2:2 Ювентус - Беневенто 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 6
|19
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 6
|16
|3.
|Лечче
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|4.
|Брешия
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|19 - 13
|14
|5.
|Асколи
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 11
|14
|6.
|Беневенто
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 7
|13
|7.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 5
|13
|8.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 10
|12
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|11.
|Козенца
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|12.
|Тернана
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|13.
|Парма
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|10
|14.
|Монца
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 8
|10
|15.
|Комо
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|17.
|Кротоне
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 16
|7
|18.
|Алессандрия
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 18
|4
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 15
|3
|20.
|Порденоне
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|5 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Козенца
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 5
|8
|6.
|Беневенто
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|7.
|Реджина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|8.
|Лечче
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|9.
|Монца
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|10.
|Тернана
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Кротоне
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|12.
|Парма
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Перуджа
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|14.
|Брешия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|9 - 7
|4
|15.
|Асколи
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|Комо
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|18.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|19.
|Порденоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Асколи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|4.
|Перуджа
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 0
|8
|5.
|Лечче
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|Пиза
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Парма
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|9.
|Беневенто
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|10.
|Комо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|11.
|Реджина
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|12.
|Тернана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|15.
|Монца
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|17.
|Козенца
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|Кротоне
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Порденоне
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пиза
|Лукка Лоренцо
|6
|1
|1
|2.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|6
|0
|0
|3.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|5
|2
|1
|4.
|Читтаделла
|Оквонкво Орджи
|5
|0
|0
|5.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Парма
|Васкес Франко
|2
|2
|2.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|5
|0
|3.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|4.
|Виченца Виртус
|Дьяв Давиде
|5
|0
|5.
|Виченца Виртус
|Кальдерони Марко
|3
|1