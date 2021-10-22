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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Алессандрия
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Кротоне
0'
0:0
4' Не забитый пенальти
Корацца Симоне
7'
12
Писсери
Маттео
44
Мантовани
Валерио
30
Ди
Дженнаро
Маттео
7
Пароди
Лука
25
Пьероцци
Эдоардо
21
Казарини
Федерико
6
Ба
Абу
8
Лунетта
Габриэль
20
Орландо
Франческо
72
Колай
Аристиди
18
Корацца
Симоне
13
Контини
Никита
27
Неделчару
Ионуц
19
Канестрелли
Симоне
3
Куомо
Джузеппе
32
Могос
Василе
21
Дзанеллато
Никколо
15
Донса
Годфред
17
Молина
Сальваторе
28
Борелло
Джузеппе
99
Марич
Мирко
9
Мулаттьери
Самуэле
Алессандрия
3-4-1-2
Кротоне
3-4-1-2

Ход матча

4'
Корацца Симоне
0:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Алессандрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корацца Симоне 5 (1) 0.56
Престиа Джузеппе 1 0.11
Ди Дженнаро Маттео 1 0.11
Паломби Симоне 1 0.11
Ба Абу 1 0.11
Лунетта Габриэль 0 0
Маркони Микеле 0 0
Мустаккьо Маттиа 0 0
Арригини Андреа 0 0
Кьярелло Риккардо 0 0
Кротоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 6 0.67
Канестрелли Симоне 2 0.22
Бенали Ахмед 1 0.11
Неделчару Ионуц 1 0.11
Дзанеллато Никколо 1 0.11
Марич Мирко 0 0
Могос Василе 0 0
Эстевес Науэль 0 0
Борелло Джузеппе 0 0
Вулич Милош 0 0
Каргбо Аугустус 0 0

Карточки

Алессандрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Дженнаро Маттео 1 1
Казарини Федерико 2 0
Бенедетти Симоне 2 0
Престиа Джузеппе 2 0
Лунетта Габриэль 2 0
Челезия Кристиан 2 0
Корацца Симоне 1 0
Писсери Маттео 1 0
Бегетто Андреа 1 0
Пароди Лука 1 0
Паломби Симоне 1 0
Мантовани Валерио 1 0
Ба Абу 1 0
Пьероцци Эдоардо 1 0
Кротоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канестрелли Симоне 2 1
Борелло Джузеппе 3 0
Бенали Ахмед 2 0
Могос Василе 2 0
Молина Сальваторе 2 0
Неделчару Ионуц 2 0
Эстевес Науэль 2 0
Вулич Милош 2 0
Джаннотти Паскуале 2 0
Висентин Сантьяго 2 0
Донса Годфред 1 0
Дзанеллато Никколо 1 0
Мондонико Давиде 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
4
57%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
29%
2
29%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

11
9
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
5
45%
2
22%
76-90

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
20%
2
18%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
2
20%
1
9%
76-90

Пропущено

17
16
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
18%
1
6%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
5
29%
29%
1
6%
46-60
1
6%
5
31%
61-75
6
35%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Алессандрия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Комо - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Козенца 1:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Асколи 1:3
Лечче - Алессандрия 3:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Пиза - Алессандрия 2:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Сампдория - Алессандрия 3:2 Аталанта - Алессандрия 7:1 Падова - Алессандрия 0:2 Алессандрия - Падова 0:0 Падова - Алессандрия 0:0 Алессандрия - Альбинолеффе 2:2 Альбинолеффе - Алессандрия 1:2 Алессандрия - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Алессандрия 1:0 Алессандрия - Про Патрия 0:1 Комо - Алессандрия 2:1
Кротоне
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Кротоне - Пиза 2:1 Кротоне - Асколи 2:2 Козенца - Кротоне 1:0 Кротоне - Лечче 0:3
Брешия - Кротоне 2:2 Кротоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Кротоне 4:2 Кротоне - Комо 2:2 Кротоне - Брешия 2:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Кротоне - Фиорентина 0:0 Беневенто - Кротоне 1:1 Кротоне - Верона 2:1 Рома - Кротоне 5:0 Кротоне - Интер Милан 0:2 Парма - Кротоне 3:4 Кротоне - Сампдория 0:1 Кротоне - Удинезе 1:2 Специя - Кротоне 3:2 Наполи - Кротоне 4:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 8 6 1 1 16 - 6 19
2. Кремонезе Заявка 8 5 1 2 11 - 6 16
3. Лечче Заявка 8 4 3 1 13 - 8 15
4. Брешия Заявка 8 4 2 2 19 - 13 14
5. Асколи Заявка 8 4 2 2 13 - 11 14
6. Беневенто Заявка 8 3 4 1 12 - 7 13
7. Читтаделла Заявка 8 4 1 3 9 - 10 13
8. Перуджа Заявка 8 3 4 1 9 - 5 13
9. Реджина Заявка 8 3 4 1 8 - 7 13
10. Фрозиноне Заявка 8 2 5 1 9 - 6 11
11. Козенца Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
12. Тернана Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
13. Парма Заявка 8 2 4 2 12 - 10 10
14. Монца Заявка 8 2 4 2 7 - 8 10
15. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 3 3 12 - 9 9
16. Комо Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
17. Кротоне 0:0 Заявка 9 1 5 3 11 - 16 8
18. Алессандрия 0:0 Заявка 9 1 2 6 9 - 18 5
19. Виченца Виртус Заявка 8 1 0 7 8 - 15 3
20. Порденоне Заявка 8 0 1 7 5 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Козенца Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
3. Кремонезе Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
4. Читтаделла Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
5. СПАЛ 2013 Заявка 4 2 2 0 11 - 5 8
6. Беневенто Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
7. Реджина Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
8. Лечче Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
9. Монца Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
10. Тернана Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
11. Кротоне 0:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 9 6
12. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
13. Перуджа Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
14. Комо Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15. Брешия Заявка 3 1 1 1 9 - 7 4
16. Асколи Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
17. Алессандрия 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
18. Фрозиноне Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
19. Порденоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
20. Виченца Виртус Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Асколи Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Фрозиноне Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
4. Перуджа Заявка 4 2 2 0 4 - 0 8
5. Лечче Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
6. Пиза Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
7. Кремонезе Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Парма Заявка 4 1 2 1 9 - 7 5
9. Беневенто Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
10. Комо Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
11. Реджина Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
12. Тернана Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Читтаделла Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
14. Виченца Виртус Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
15. Монца Заявка 5 0 3 2 2 - 6 3
16. Кротоне 0:0 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
17. СПАЛ 2013 Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
18. Алессандрия 0:0 Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
19. Козенца Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
20. Порденоне Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пиза Лукка Лоренцо 6 1 1
2. Кротоне Мулаттьери Самуэле 6 0 0
3. Асколи Дионизи Федерико 5 2 1
4. Читтаделла Оквонкво Орджи 5 0 0
5. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Парма Васкес Франко 2 2
2. Перуджа Лизи Франческо 5 0
3. Беневенто Акампора Дженнаро 5 0
4. Виченца Виртус Дьяв Давиде 5 0
5. Виченца Виртус Кальдерони Марко 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    4'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Корацца Симоне пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Алессандрия
Ничья
Кротоне
2.99
3.20
3.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Алессандрия 0:0 Кротоне онлайн




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