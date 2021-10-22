Италия: Серия B 2021-2022
Алессандрия
1:0
Конец матча
Стадион: Stadio G. Moccagatta
Кротоне
0:0
4' Не забитый пенальтиКорацца Симоне
33' Желтая карточкаДи Дженнаро Маттео
33' Желтая карточкаКуомо Джузеппе
36' Желтая карточкаПьероцци Эдоардо
1:0
45' ГолКолай Аристиди
45' Желтая карточкаДзанеллато Никколо
76' Желтая карточкаОрландо Франческо
84' Желтая карточкаПароди Лука
87' Красная карточкаКаргбо Аугустус
6
Ба
Абу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Ба АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Могос ВасилеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Марич МиркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
30 Пас НехуэнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рохас ЛуисПолузащитник
-
18 Оддеи БрайанПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Сала МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Скиро ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Francesco Modesto
Ход матча
4'
0:0
33'
36'
45'
54'
84'
87'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 3
-
13 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 3
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
Алессандрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корацца Симоне
|5 (1)
|0.56
|Престиа Джузеппе
|1
|0.11
|Ди Дженнаро Маттео
|1
|0.11
|Паломби Симоне
|1
|0.11
|Ба Абу
|1
|0.11
|Колай Аристиди
|1
|0.11
|Лунетта Габриэль
|0
|0
|Маркони Микеле
|0
|0
|Мустаккьо Маттиа
|0
|0
|Арригини Андреа
|0
|0
|Орландо Франческо
|0
|0
|Кьярелло Риккардо
|0
|0
Кротоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|6
|0.67
|Канестрелли Симоне
|2
|0.22
|Бенали Ахмед
|1
|0.11
|Неделчару Ионуц
|1
|0.11
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.11
|Марич Мирко
|0
|0
|Могос Василе
|0
|0
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Борелло Джузеппе
|0
|0
|Вулич Милош
|0
|0
|Каргбо Аугустус
|0
|0
Карточки
Алессандрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Дженнаро Маттео
|2
|1
|Казарини Федерико
|2
|0
|Бенедетти Симоне
|2
|0
|Престиа Джузеппе
|2
|0
|Пароди Лука
|2
|0
|Лунетта Габриэль
|2
|0
|Пьероцци Эдоардо
|2
|0
|Челезия Кристиан
|2
|0
|Корацца Симоне
|1
|0
|Писсери Маттео
|1
|0
|Бегетто Андреа
|1
|0
|Паломби Симоне
|1
|0
|Мантовани Валерио
|1
|0
|Орландо Франческо
|1
|0
|Ба Абу
|1
|0
Кротоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канестрелли Симоне
|2
|1
|Борелло Джузеппе
|3
|0
|Бенали Ахмед
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Молина Сальваторе
|2
|0
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|Эстевес Науэль
|2
|0
|Дзанеллато Никколо
|2
|0
|Вулич Милош
|2
|0
|Джаннотти Паскуале
|2
|0
|Висентин Сантьяго
|2
|0
|Каргбо Аугустус
|0
|1
|Донса Годфред
|1
|0
|Куомо Джузеппе
|1
|0
|Мондонико Давиде
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
50%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
4
50%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Забито
7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
29%
2
29%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
11
9
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
5
45%
2
22%
76-90
Забито
11
11
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
18%
2
18%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
2
18%
1
9%
76-90
Пропущено
17
17
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
3
18%
1
6%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
1
6%
4
24%
31-45
5
29%
29%
1
6%
46-60
1
6%
5
29%
29%
61-75
6
35%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Алессандрия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Комо - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Козенца 1:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Асколи 1:3
Лечче - Алессандрия 3:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Пиза - Алессандрия 2:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Сампдория - Алессандрия 3:2 Аталанта - Алессандрия 7:1 Падова - Алессандрия 0:2 Алессандрия - Падова 0:0 Падова - Алессандрия 0:0 Алессандрия - Альбинолеффе 2:2 Альбинолеффе - Алессандрия 1:2 Алессандрия - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Алессандрия 1:0 Алессандрия - Про Патрия 0:1 Комо - Алессандрия 2:1
Кротоне
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Кротоне - Пиза 2:1 Кротоне - Асколи 2:2 Козенца - Кротоне 1:0 Кротоне - Лечче 0:3
Брешия - Кротоне 2:2 Кротоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Кротоне 4:2 Кротоне - Комо 2:2 Кротоне - Брешия 2:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Кротоне - Фиорентина 0:0 Беневенто - Кротоне 1:1 Кротоне - Верона 2:1 Рома - Кротоне 5:0 Кротоне - Интер Милан 0:2 Парма - Кротоне 3:4 Кротоне - Сампдория 0:1 Кротоне - Удинезе 1:2 Специя - Кротоне 3:2 Наполи - Кротоне 4:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 6
|19
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 6
|16
|3.
|Лечче
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|4.
|Брешия
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|19 - 13
|14
|5.
|Асколи
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 11
|14
|6.
|Беневенто
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 7
|13
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 10
|13
|8.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 5
|13
|9.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|11.
|Козенца
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|12.
|Тернана
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|13.
|Парма
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|10
|14.
|Монца
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 8
|10
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 9
|9
|16.
|Комо
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 18
|7
|18.
|Кротоне
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 17
|7
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 15
|3
|20.
|Порденоне
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|5 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Козенца
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 5
|8
|6.
|Беневенто
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|7.
|Реджина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|8.
|Лечче
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|9.
|Монца
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|10.
|Алессандрия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Тернана
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|12.
|Кротоне
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|13.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Перуджа
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|Комо
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|16.
|Брешия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|9 - 7
|4
|17.
|Асколи
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|18.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|19.
|Порденоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Асколи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Перуджа
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 0
|8
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|5.
|Лечче
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|Пиза
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|9.
|Беневенто
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|10.
|Комо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|11.
|Реджина
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|12.
|Тернана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|15.
|Монца
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|18.
|Козенца
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|19.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|20.
|Порденоне
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пиза
|Лукка Лоренцо
|6
|1
|1
|2.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|6
|0
|0
|3.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|5
|2
|1
|4.
|Читтаделла
|Оквонкво Орджи
|5
|0
|0
|5.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Парма
|Васкес Франко
|2
|2
|2.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|5
|0
|3.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|4.
|Виченца Виртус
|Дьяв Давиде
|5
|0
|5.
|Виченца Виртус
|Кальдерони Марко
|3
|1