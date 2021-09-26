США: МЛС 2021
Нью-Йорк Сити
0:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Янки
Нью-Йорк Ред Буллз
14' Желтая карточкаТолкин Джон
16
Сэндс
Джеймс
43
Talles
Magno
15
Нилис
Шон
27
Дэвис
Шон
II
16
Йервуд
Дрю
47
Толкин
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Сэндс ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles MagnoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Полузащитник
-
15 Роча ТониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Дэвис ШонПолузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
47 Толкин ДжонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Кларк КейденПолузащитник
-
44 Диарра ЮбаПолузащитник
- Нападающий
-
74 Барлоу ТомНападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
Ход матча
14'
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз
7 матчей
85.7%
14.3%
-3.5527136788005E-15%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
-14.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0%
0%
7 побед 0 ничьих 0 побед
12 матчей
0%
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
0%
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
19 матчей
31.6%
15.8%
52.6%
6 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.8%
10.5%
52.7%
7 побед 2 ничьи 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|13 (3)
|0.5
|Медина Хесус
|8
|0.31
|Тажури-Шради Исмаэль
|7
|0.27
|Паркс Китон
|4
|0.15
|Хавьер Тиаго
|3
|0.12
|Родригес Сантьяго
|3
|0.12
|Моралес Максимильяно
|2
|0.08
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0.04
|Амундсен Мальте
|1
|0.04
|Talles Magno
|1
|0.04
|Моралес Альфредо
|0
|0
|Тиннерхольм Антон
|0
|0
|Джонсон Шон
|0
|0
|Барраса Луис
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Климала Патрик
|7 (3)
|0.28
|Fabio da Silva2
|5
|0.2
|Кларк Кейден
|4
|0.16
|Кассерес Кристиан
|4
|0.16
|Рейес Андрес
|2
|0.08
|Данкан Кайл
|1
|0.04
|Йервуд Дрю
|1
|0.04
|Амайя Фрэнки
|1
|0.04
|Толкин Джон
|1
|0.04
|Кармона Викельман
|1
|0.04
|Барлоу Том
|1
|0.04
|Фернандес Омир
|1
|0.04
|Гутман Эндрю
|1
|0.04
|Эдвардс Томас
|0
|0
|Уайт Брайан
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельянос Валентин
|7
|0
|Моралес Альфредо
|5
|1
|Шано Максим
|5
|1
|Асеведо Николас
|5
|1
|Паркс Китон
|2
|2
|Медина Хесус
|5
|0
|Хавьер Тиаго
|3
|1
|Тораринссон Гудмундур
|4
|0
|Сэндс Джеймс
|4
|0
|Моралес Максимильяно
|2
|1
|Ибеага Себастьен
|3
|0
|Жассон Андрес
|3
|0
|Тиннерхольм Антон
|2
|0
|Калленс Александр
|2
|0
|Тажури-Шради Исмаэль
|2
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Родригес Сантьяго
|1
|0
|Амундсен Мальте
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йервуд Дрю
|7
|1
|Данкан Кайл
|7
|0
|Эдвардс Томас
|6
|0
|Дэвис Шон II
|5
|0
|Рейес Андрес
|3
|1
|Тарек Амро
|4
|0
|Климала Патрик
|4
|0
|Кассерес Кристиан
|3
|0
|Fabio da Silva2
|3
|0
|Кларк Кейден
|3
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Нилис Шон
|2
|0
|Гутман Эндрю
|2
|0
|Лонг Аарон
|1
|0
|Карлос Мигел Коронел
|1
|0
|Харпер Кэмерон
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Амайя Фрэнки
|1
|0
|Толкин Джон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нью-Йорк Сити
|13.95% (6)
|13.95% (6)
|13.95% (6)
|20.93% (9)
|16.28% (7)
|20.93% (9)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13.33% (4)
|10% (3)
|20% (6)
|23.33% (7)
|20% (6)
|13.33% (4)
Предыдущие игры
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +9 =4 -7Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Сити Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:3 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити
Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами Торонто 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +5 =6 -9Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Сити Интер Майами 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нэшвилл Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Орландо Сити Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1 Заявка
|28
|19
|5
|4
|53 - 33
|62
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|25
|11
|11
|3
|44 - 24
|44
|3.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|26
|11
|7
|8
|44 - 29
|40
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|32 - 25
|38
|5.
|Орландо Сити
|1:2 Заявка
|26
|10
|8
|8
|37 - 38
|38
|6.
|Ди Си Юнайтед
|3:0 Заявка
|26
|11
|4
|11
|44 - 36
|37
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:1 Заявка
|26
|10
|7
|9
|36 - 31
|37
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|35 - 31
|36
|9.
|Коламбус Кру
|1:0 Заявка
|27
|9
|7
|11
|31 - 35
|34
|10.
|Интер Майами
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|25 - 40
|32
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|25
|7
|7
|11
|30 - 29
|28
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|26 - 43
|23
|13.
|Цинциннати
|0:3 Заявка
|25
|4
|8
|13
|24 - 47
|20
|14.
|Торонто
|0:0 Заявка
|26
|4
|7
|15
|28 - 51
|19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|43 - 26
|46
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|36 - 20
|45
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|25
|12
|9
|4
|35 - 24
|45
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|37 - 40
|38
|5.
|Миннесота Юнайтед
|2:0 Заявка
|25
|10
|7
|8
|29 - 29
|37
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|36 - 42
|37
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|41 - 35
|36
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|38 - 36
|33
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|30 - 34
|30
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|32 - 38
|30
|11.
|Даллас
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|38 - 43
|27
|12.
|Хьюстон Динамо
|0:2 Заявка
|27
|5
|11
|11
|31 - 41
|26
|13.
|Остин
|Заявка
|25
|5
|4
|16
|25 - 40
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1 Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 15
|35
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|3.
|Ди Си Юнайтед
|3:0 Заявка
|12
|9
|0
|3
|24 - 8
|27
|4.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|29 - 11
|27
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|19 - 10
|27
|6.
|Орландо Сити
|1:2 Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 11
|24
|8.
|Коламбус Кру
|1:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 17
|24
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:1 Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 14
|24
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 10
|19
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 16
|11
|14.
|Цинциннати
|0:3 Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 13
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|2.
|Миннесота Юнайтед
|2:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 7
|26
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|21 - 12
|25
|4.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|20 - 11
|24
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 18
|23
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|26 - 19
|23
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|9.
|Хьюстон Динамо
|0:2 Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 17
|20
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 14
|20
|11.
|Даллас
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 19
|12
|13.
|Остин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 21
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1 Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 18
|27
|2.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 9
|15
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 10
|14
|4.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 18
|13
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 17
|13
|6.
|Орландо Сити
|1:2 Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 25
|13
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 20
|12
|8.
|Цинциннати
|0:3 Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 34
|12
|9.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|10.
|Ди Си Юнайтед
|3:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 28
|10
|11.
|Коламбус Кру
|1:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 19
|9
|13.
|Торонто
|0:0 Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 25
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 9
|23
|2.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 19
|18
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 25
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|20 - 23
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|2:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 22
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|14 - 20
|10
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|12 - 17
|10
|11.
|Даллас
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|19 - 31
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|0:2 Заявка
|14
|0
|6
|8
|12 - 24
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|16
|7
|3
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|13
|0
|5
|5.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|12
|1
|8
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|11
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|11
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2