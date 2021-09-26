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США: МЛС 2021

2021
Нью-Йорк Сити
0:1
Конец матча

Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
13' Желтая карточка
Толкин Джон
0:1
43' Гол
Фернандес Омир
62' Желтая карточка
Сэндс Джеймс
75' Желтая карточка
Кастельянос Валентин
85' Желтая карточка
Данкан Кайл
90'+5
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
16
Сэндс
Джеймс
6
Калленс
Александр
20
Тораринссон
Гудмундур
26
Асеведо
Николас
7
Моралес
Альфредо
17
Тажури-Шради
Исмаэль
10
Моралес
Максимильяно
43
Talles
Magno
11
Кастельянос
Валентин
13
Карлос
Мигел
Коронел
7
Эдвардс
Томас
15
Нилис
Шон
5
Гутман
Эндрю
6
Данкан
Кайл
27
Дэвис
Шон
II
16
Йервуд
Дрю
47
Толкин
Джон
23
Кассерес
Кристиан
10
Климала
Патрик
21
Фернандес
Омир
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Нью-Йорк Ред Буллз
3-4-3

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз

7 матчей

85.7%
14.3%
-3.5527136788005E-15%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
-14.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0%
0%
7 побед 0 ничьих 0 побед

12 матчей

0%
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

0%
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

19 матчей

31.6%
15.8%
52.6%
6 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.8%
10.5%
52.7%
7 побед 2 ничьи 10 побед

История матчей

М
1:1
М
5:2
М
1:0
М
2:1
М
2:1
М
1:1
М
1:0
ОК
4:0
М
4:0
М
1:1
М
3:2
М
0:2
ОК
1:0
М
4:1
М
2:0
М
0:7
М
2:0
М
1:3
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 13 (3) 0.5
Медина Хесус 8 0.31
Тажури-Шради Исмаэль 7 0.27
Паркс Китон 4 0.15
Хавьер Тиаго 3 0.12
Родригес Сантьяго 3 0.12
Моралес Максимильяно 2 0.08
Тораринссон Гудмундур 1 0.04
Амундсен Мальте 1 0.04
Talles Magno 1 0.04
Моралес Альфредо 0 0
Тиннерхольм Антон 0 0
Джонсон Шон 0 0
Барраса Луис 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Климала Патрик 7 (3) 0.28
Fabio da Silva2 5 0.2
Кларк Кейден 4 0.16
Кассерес Кристиан 4 0.16
Рейес Андрес 2 0.08
Фернандес Омир 2 0.08
Данкан Кайл 1 0.04
Йервуд Дрю 1 0.04
Амайя Фрэнки 1 0.04
Толкин Джон 1 0.04
Кармона Викельман 1 0.04
Барлоу Том 1 0.04
Гутман Эндрю 1 0.04
Эдвардс Томас 0 0
Уайт Брайан 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 8 0
Моралес Альфредо 5 1
Шано Максим 5 1
Асеведо Николас 5 1
Паркс Китон 2 2
Медина Хесус 5 0
Сэндс Джеймс 5 0
Хавьер Тиаго 3 1
Тораринссон Гудмундур 4 0
Моралес Максимильяно 2 1
Ибеага Себастьен 3 0
Жассон Андрес 3 0
Тиннерхольм Антон 2 0
Калленс Александр 2 0
Тажури-Шради Исмаэль 2 0
Джонсон Шон 1 0
Родригес Сантьяго 1 0
Амундсен Мальте 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йервуд Дрю 7 1
Данкан Кайл 8 0
Эдвардс Томас 6 0
Дэвис Шон II 5 0
Рейес Андрес 3 1
Тарек Амро 4 0
Климала Патрик 4 0
Кассерес Кристиан 3 0
Fabio da Silva2 3 0
Кларк Кейден 3 0
Барлоу Том 2 0
Нилис Шон 2 0
Гутман Эндрю 2 0
Толкин Джон 2 0
Лонг Аарон 1 0
Карлос Мигел Коронел 1 0
Харпер Кэмерон 1 0
Диарра Юба 1 0
Амайя Фрэнки 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нью-Йорк Сити 13.95% (6) 13.95% (6) 13.95% (6) 20.93% (9) 16.28% (7) 20.93% (9)
 Нью-Йорк Ред Буллз 12.9% (4) 9.68% (3) 22.58% (7) 22.58% (7) 19.35% (6) 12.9% (4)

Предыдущие игры

Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Сити Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:3 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити
Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами Торонто 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Сити Интер Майами 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нэшвилл Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Орландо Сити Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 28 19 5 4 53 - 33 62
2. Нэшвилл Заявка 25 11 11 3 44 - 24 44
3. Нью-Йорк Сити Заявка 26 11 6 9 44 - 30 39
4. Филадельфия Юнион Заявка 25 10 8 7 32 - 25 38
5. Орландо Сити Заявка 26 10 8 8 37 - 38 38
6. Ди Си Юнайтед Заявка 26 11 4 11 45 - 38 37
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 26 10 7 9 37 - 32 37
8. Атланта Юнайтед Заявка 26 9 9 8 35 - 31 36
9. Коламбус Кру Заявка 27 9 7 11 32 - 36 34
10. Интер Майами Заявка 25 9 5 11 25 - 40 32
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 25 8 6 11 31 - 29 30
12. Чикаго Файр Заявка 26 6 5 15 26 - 43 23
13. Цинциннати Заявка 25 4 8 13 26 - 48 20
14. Торонто Заявка 26 4 7 15 28 - 51 19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 25 13 7 5 43 - 26 46
2. Сиэтл Саундерс Заявка 24 13 6 5 36 - 20 45
3. Колорадо Рэпидс Заявка 25 12 9 4 35 - 24 45
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 25 11 5 9 37 - 40 38
5. Миннесота Юнайтед Заявка 25 10 7 8 29 - 29 37
6. Портленд Тимберс Заявка 25 11 4 10 36 - 42 37
7. Реал Солт-Лейк Заявка 25 10 6 9 41 - 35 36
8. Ванкувер Уайткэпс 1:0 Заявка 25 8 9 8 31 - 34 33
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Заявка 26 8 9 9 33 - 38 33
10. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 26 9 6 11 38 - 37 33
11. Даллас 0:1 Заявка 27 6 9 12 38 - 44 27
12. Хьюстон Динамо Заявка 27 5 11 11 31 - 41 26
13. Остин Заявка 25 5 4 16 25 - 40 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 14 11 2 1 28 - 15 35
2. Нэшвилл Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
3. Филадельфия Юнион Заявка 14 8 3 3 19 - 10 27
4. Ди Си Юнайтед Заявка 12 9 0 3 25 - 10 27
5. Нью-Йорк Сити Заявка 13 8 2 3 29 - 12 26
6. Орландо Сити Заявка 13 7 4 2 23 - 13 25
7. Атланта Юнайтед Заявка 13 7 3 3 20 - 11 24
8. Коламбус Кру Заявка 13 7 3 3 23 - 18 24
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 12 7 3 2 22 - 14 24
10. Чикаго Файр Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 12 5 4 3 15 - 10 19
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто Заявка 11 2 5 4 14 - 16 11
14. Цинциннати Заявка 11 1 5 5 9 - 13 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
2. Миннесота Юнайтед Заявка 13 8 2 3 17 - 7 26
3. Реал Солт-Лейк Заявка 13 7 4 2 21 - 12 25
4. Колорадо Рэпидс Заявка 13 6 6 1 20 - 11 24
5. Портленд Тимберс Заявка 12 7 2 3 21 - 18 23
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
7. Ванкувер Уайткэпс 1:0 Заявка 13 7 2 4 17 - 14 23
8. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 13 6 5 2 26 - 19 23
9. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
10. Хьюстон Динамо Заявка 13 5 5 3 19 - 17 20
11. Даллас 0:1 Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Заявка 13 4 3 6 17 - 19 15
13. Остин Заявка 12 3 2 7 18 - 21 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 14 8 3 3 25 - 18 27
2. Интер Майами Заявка 11 4 3 4 8 - 9 15
3. Нэшвилл Заявка 11 3 5 3 13 - 10 14
4. Нью-Йорк Сити Заявка 13 3 4 6 15 - 18 13
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
6. Орландо Сити Заявка 13 3 4 6 14 - 25 13
7. Атланта Юнайтед Заявка 13 2 6 5 15 - 20 12
8. Цинциннати Заявка 14 3 3 8 17 - 35 12
9. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 13 3 2 8 16 - 19 11
11. Ди Си Юнайтед Заявка 14 2 4 8 20 - 28 10
12. Коламбус Кру Заявка 14 2 4 8 9 - 18 10
13. Торонто Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр Заявка 12 1 1 10 6 - 25 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 11 7 2 2 17 - 9 23
2. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Заявка 13 4 6 3 16 - 19 18
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 4 3 5 16 - 25 15
6. Портленд Тимберс Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
7. Реал Солт-Лейк Заявка 12 3 2 7 20 - 23 11
8. Миннесота Юнайтед Заявка 12 2 5 5 12 - 22 11
9. Ванкувер Уайткэпс 1:0 Заявка 12 1 7 4 14 - 20 10
10. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 13 3 1 9 12 - 18 10
11. Даллас 0:1 Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 13 2 2 9 7 - 19 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 14 0 6 8 12 - 24 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 16 7 3
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
3. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
4. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 13 0 5
5. Нэшвилл Мукхтар Хани 12 1 8
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 11 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 11 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
5. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Фернандес Омир бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Джон Толкин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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