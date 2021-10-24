США: МЛС 2021
Лос-Анджелес Гэлакси
0:2
Перерыв
Стадион: Dignity Health Sports Park
Даллас
4' Желтая карточкаРавелсон Райан
0:1
30' ГолФеррейра Хесус
0:2
41' ГолХара Франко
91
Фишер
Онил
20
Депай
Ник
14
Чичарито
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
29
Хара
Франко
- Основной состав
- Вратарь
-
91 Фишер ОнилЗащитник
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 ЧичаритоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
-
29 Зубак ИтанНападающий
-
99 Йовелич ДеянНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Запасные игроки
-
30 Зобек КайлВратарь
-
32 Че ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Шен СаболчПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пепи РикардоНападающий
-
Главный тренер: Marco Ferruzzi
Ход матча
30'
0:1
41'
0:2
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Даллас
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
68.8%
6 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед
33 матча
39.4%
15.2%
45.4%
13 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
6 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
27.3%
39.4%
11 побед 9 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чичарито
|13
|0.42
|Кабрал Кевин
|5
|0.16
|Кьестан Саша
|5 (4)
|0.16
|Равелсон Райан
|5
|0.16
|Васкес Виктор II
|3
|0.1
|Грандсир Самуэль
|3
|0.1
|Йовелич Деян
|2
|0.06
|Альварес Эфраин
|2
|0.06
|Ллетгет Себастьян
|1
|0.03
|Зубак Итан
|1
|0.03
|Дос Сантос Хонатан
|1
|0.03
|Араухо Хулиан
|0
|0
|Уильямс Дэррик
|0
|0
|Стирс Дэниэл
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пепи Рикардо
|13
|0.42
|Обриан Ядер
|8
|0.26
|Феррейра Хесус
|7
|0.23
|Хара Франко
|6 (1)
|0.19
|Холлингсхед Райан
|3
|0.1
|Рикаурте Андрес
|1
|0.03
|Помикал Пакстон
|1
|0.03
|Берджесс Нкоси
|1
|0.03
|Брессан Матеус
|1
|0.03
|Сили Данте
|1
|0.03
|Шен Саболч
|0
|0
|Че Джастин
|0
|0
|Акоста Бриан
|0
|0
|Фелипе Мегиоларо
|0
|0
|Мунджома Эдди
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Хулиан
|7
|0
|Дос Сантос Хонатан
|5
|0
|Депай Ник
|5
|0
|Вильяфана Хорхе
|4
|0
|Уильямс Дэррик
|2
|1
|Кьестан Саша
|3
|0
|Чичарито
|3
|0
|Грандсир Самуэль
|3
|0
|Йовелич Деян
|3
|0
|Кабрал Кевин
|3
|0
|Равелсон Райан
|2
|0
|Салдана Адам
|2
|0
|Васкес Виктор II
|1
|0
|Бонд Джонатан
|1
|0
|Кулибали Сега
|1
|0
|Акоста Данило
|1
|0
|Альварес Эфраин
|1
|0
|Харви Карлос
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Бриан
|7
|1
|Хара Франко
|6
|0
|Хеджес Мэтт
|6
|0
|Брессан Матеус
|6
|0
|Обриан Ядер
|6
|0
|Рикаурте Андрес
|5
|0
|Твумаси Эма
|5
|0
|Шен Саболч
|4
|0
|Серрильо Эдвин
|4
|0
|Холлингсхед Райан
|3
|0
|Факундо Киньон
|2
|0
|Маурер Джимми
|2
|0
|Варгас Фредди
|2
|0
|Сервания Брандон
|2
|0
|Мунджома Эдди
|2
|0
|Помикал Пакстон
|1
|0
|Феррейра Хесус
|1
|0
|Фелипе Мегиоларо
|1
|0
|Пепи Рикардо
|1
|0
|Тессманн Таннер
|1
|0
|Берджесс Нкоси
|1
|0
|Эльмедхар Калиль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
20
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
2
8%
3
15%
1-15
5
21%
1
5%
16-30
5
21%
4
20%
31-45
5
21%
4
20%
46-60
4
17%
3
15%
61-75
3
13%
5
25%
76-90
Пропущено
17
31
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
3
18%
4
13%
1-15
2
12%
6
19%
16-30
1
6%
2
6%
31-45
3
18%
9
29%
29%
46-60
6
35%
7
23%
61-75
2
12%
3
10%
76-90
Забито
18
21
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
2
11%
4
19%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
3
17%
5
24%
31-45
3
17%
4
19%
46-60
3
17%
3
14%
61-75
6
33%
3
14%
76-90
Пропущено
31
19
12 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
2
6%
3
16%
1-15
5
16%
2
11%
16-30
5
16%
5
26%
31-45
5
16%
1
5%
46-60
7
23%
5
26%
61-75
7
23%
3
16%
76-90
Забито
42
41
18 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 10
7 Не забивали 9
4
10%
7
17%
1-15
6
14%
3
7%
16-30
8
19%
9
22%
31-45
8
19%
8
20%
46-60
7
17%
6
15%
61-75
9
21%
8
20%
76-90
Пропущено
48
50
18 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 26
5
10%
7
14%
1-15
7
15%
8
16%
16-30
6
13%
7
14%
31-45
8
17%
10
20%
46-60
13
27%
12
24%
61-75
9
19%
6
12%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1
Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 0:2
Даллас
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0
Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Остин - Даллас 3:5 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас - Остин 2:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 1:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|31
|21
|6
|4
|62 - 38
|69
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|43 - 32
|49
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|31
|11
|16
|4
|47 - 28
|49
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|43 - 42
|46
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|51 - 34
|44
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|37 - 31
|43
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|40 - 34
|43
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|44 - 41
|43
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|31
|12
|5
|14
|51 - 50
|41
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|38 - 42
|38
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|33 - 48
|38
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|36 - 51
|34
|13.
|Торонто
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|35 - 60
|26
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|31
|4
|8
|19
|33 - 64
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|51 - 28
|58
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|54 - 34
|55
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|31
|15
|10
|6
|45 - 32
|55
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|31
|14
|4
|13
|48 - 51
|46
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|36 - 38
|45
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:2 Заявка
|31
|13
|6
|12
|44 - 48
|45
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|31
|11
|11
|9
|40 - 41
|44
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|48 - 46
|42
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|47 - 45
|41
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|31
|9
|10
|12
|40 - 47
|37
|11.
|Даллас
|2:0 Заявка
|31
|7
|10
|14
|43 - 50
|31
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|35 - 49
|30
|13.
|Остин
|Заявка
|30
|7
|4
|19
|29 - 49
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 17
|36
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 10
|33
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|16
|8
|8
|0
|34 - 17
|32
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|30 - 14
|31
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|35 - 12
|30
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|26 - 15
|29
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 12
|28
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 20
|27
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 32
|23
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 21
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 14
|31
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|26 - 12
|31
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|22 - 13
|30
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|22 - 15
|29
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|30 - 22
|29
|6.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|7.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 14
|28
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:2 Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 19
|27
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 22
|26
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 22
|19
|12.
|Даллас
|2:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 18
|19
|13.
|Остин
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 23
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|32 - 21
|33
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 20
|17
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|4.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|13 - 11
|17
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 22
|16
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 20
|15
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|8 - 16
|15
|9.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|20 - 43
|12
|11.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 22
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 36
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|14 - 38
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|24 - 14
|30
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|24 - 18
|26
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 20
|24
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:2 Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 29
|18
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 25
|18
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|18 - 29
|17
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|16
|2
|9
|5
|18 - 26
|15
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 23
|15
|10.
|Даллас
|2:0 Заявка
|16
|3
|3
|10
|21 - 32
|12
|11.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|22 - 32
|11
|12.
|Остин
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|7 - 26
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|14 - 28
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|7
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|15
|1
|7
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|15
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|13
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|10
|0