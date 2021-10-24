США: МЛС 2021
Лос-Анджелес Гэлакси
2:2
Конец матча
Стадион: Dignity Health Sports Park
Даллас
4' Желтая карточкаРавелсон Райан
0:1
30' ГолФеррейра Хесус
0:2
41' ГолХара Франко
1:2
65' ПенальтиЧичарито
66' Желтая карточкаОбриан Ядер
70' Желтая карточкаПомикал Пакстон
78' Желтая карточкаМаурер Джимми
2:2
83' ГолЛлетгет Себастьян
85' Желтая карточкаДепай Ник
86' Желтая карточкаЧичарито
90' Желтая карточкаТвумаси Эма
90' Желтая карточкаБрессан Матеус
91
Фишер
Онил
20
Депай
Ник
14
Чичарито
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
29
Хара
Франко
- Основной состав
- Вратарь
-
91 Фишер ОнилЗащитник
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
-
29 Зубак ИтанНападающий
-
99 Йовелич ДеянНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Запасные игроки
-
30 Зобек КайлВратарь
-
32 Че ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Шен СаболчПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пепи РикардоНападающий
-
Главный тренер: Marco Ferruzzi
Ход матча
30'
0:1
41'
0:2
65'
1:2
66'
70'
78'
83'
85'
86'
90'
90'
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Даллас
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
68.8%
6 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед
33 матча
39.4%
15.2%
45.4%
13 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
6 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
27.3%
39.4%
11 побед 9 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чичарито
|14 (1)
|0.45
|Кабрал Кевин
|5
|0.16
|Кьестан Саша
|5 (4)
|0.16
|Равелсон Райан
|5
|0.16
|Васкес Виктор II
|3
|0.1
|Грандсир Самуэль
|3
|0.1
|Ллетгет Себастьян
|2
|0.06
|Йовелич Деян
|2
|0.06
|Альварес Эфраин
|2
|0.06
|Зубак Итан
|1
|0.03
|Дос Сантос Хонатан
|1
|0.03
|Араухо Хулиан
|0
|0
|Уильямс Дэррик
|0
|0
|Стирс Дэниэл
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пепи Рикардо
|13
|0.42
|Обриан Ядер
|8
|0.26
|Феррейра Хесус
|7
|0.23
|Хара Франко
|6 (1)
|0.19
|Холлингсхед Райан
|3
|0.1
|Рикаурте Андрес
|1
|0.03
|Помикал Пакстон
|1
|0.03
|Берджесс Нкоси
|1
|0.03
|Брессан Матеус
|1
|0.03
|Сили Данте
|1
|0.03
|Шен Саболч
|0
|0
|Че Джастин
|0
|0
|Акоста Бриан
|0
|0
|Фелипе Мегиоларо
|0
|0
|Мунджома Эдди
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Хулиан
|7
|0
|Депай Ник
|6
|0
|Дос Сантос Хонатан
|5
|0
|Чичарито
|4
|0
|Вильяфана Хорхе
|4
|0
|Уильямс Дэррик
|2
|1
|Кьестан Саша
|3
|0
|Грандсир Самуэль
|3
|0
|Йовелич Деян
|3
|0
|Кабрал Кевин
|3
|0
|Равелсон Райан
|2
|0
|Салдана Адам
|2
|0
|Васкес Виктор II
|1
|0
|Бонд Джонатан
|1
|0
|Кулибали Сега
|1
|0
|Акоста Данило
|1
|0
|Альварес Эфраин
|1
|0
|Харви Карлос
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Бриан
|7
|1
|Брессан Матеус
|7
|0
|Обриан Ядер
|7
|0
|Хара Франко
|6
|0
|Хеджес Мэтт
|6
|0
|Твумаси Эма
|6
|0
|Рикаурте Андрес
|5
|0
|Шен Саболч
|4
|0
|Серрильо Эдвин
|4
|0
|Холлингсхед Райан
|3
|0
|Маурер Джимми
|3
|0
|Факундо Киньон
|2
|0
|Помикал Пакстон
|2
|0
|Варгас Фредди
|2
|0
|Сервания Брандон
|2
|0
|Мунджома Эдди
|2
|0
|Феррейра Хесус
|1
|0
|Фелипе Мегиоларо
|1
|0
|Пепи Рикардо
|1
|0
|Тессманн Таннер
|1
|0
|Берджесс Нкоси
|1
|0
|Эльмедхар Калиль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
22
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
2
8%
3
14%
1-15
5
19%
2
9%
16-30
5
19%
5
23%
31-45
5
19%
4
18%
46-60
5
19%
3
14%
61-75
4
15%
5
23%
76-90
Пропущено
19
33
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
3
16%
4
12%
1-15
3
16%
6
18%
16-30
2
11%
2
6%
31-45
3
16%
9
27%
46-60
6
32%
8
24%
61-75
2
11%
4
12%
76-90
Забито
18
21
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
21 Не забивали 20
2
11%
4
19%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
3
17%
5
24%
31-45
3
17%
4
19%
46-60
3
17%
3
14%
61-75
6
33%
3
14%
76-90
Пропущено
31
19
12 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
2
6%
3
16%
1-15
5
16%
2
11%
16-30
5
16%
5
26%
31-45
5
16%
1
5%
46-60
7
23%
5
26%
61-75
7
23%
3
16%
76-90
Забито
44
43
18 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 11
7 Не забивали 9
4
9%
7
16%
1-15
6
14%
4
9%
16-30
8
18%
10
23%
31-45
8
18%
8
19%
46-60
8
18%
6
14%
61-75
10
23%
8
19%
76-90
Пропущено
50
52
20 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 18
28 Не пропускали 27
5
10%
7
13%
1-15
8
16%
8
15%
16-30
7
14%
7
13%
31-45
8
16%
10
19%
46-60
13
26%
13
25%
61-75
9
18%
7
13%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1
Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 0:2
Даллас
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0
Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Остин - Даллас 3:5 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас - Остин 2:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 1:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|31
|21
|6
|4
|62 - 38
|69
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|43 - 32
|49
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|31
|11
|16
|4
|47 - 28
|49
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|43 - 42
|46
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|51 - 34
|44
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|37 - 31
|43
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|40 - 34
|43
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|44 - 41
|43
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|31
|12
|5
|14
|51 - 50
|41
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|38 - 42
|38
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|33 - 48
|38
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|36 - 51
|34
|13.
|Торонто
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|35 - 60
|26
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|31
|4
|8
|19
|33 - 64
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|51 - 28
|58
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|54 - 34
|55
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|31
|15
|10
|6
|45 - 32
|55
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|46 - 48
|46
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|31
|14
|4
|13
|48 - 51
|46
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|36 - 38
|45
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|41 - 42
|44
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|48 - 46
|42
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|47 - 45
|41
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|41 - 48
|37
|11.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|35 - 49
|30
|12.
|Даллас
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|43 - 52
|29
|13.
|Остин
|Заявка
|30
|7
|4
|19
|29 - 49
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 17
|36
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 10
|33
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|16
|8
|8
|0
|34 - 17
|32
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|30 - 14
|31
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|35 - 12
|30
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|26 - 15
|29
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 12
|28
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 20
|27
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 32
|23
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 21
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 14
|31
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|26 - 12
|31
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|22 - 13
|30
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|22 - 15
|29
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|30 - 22
|29
|6.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|7.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 14
|28
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 19
|28
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 22
|26
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 23
|19
|12.
|Даллас
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 18
|19
|13.
|Остин
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 23
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|32 - 21
|33
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 20
|17
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|4.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|13 - 11
|17
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 22
|16
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 20
|15
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|8 - 16
|15
|9.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|20 - 43
|12
|11.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 22
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 36
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|14 - 38
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|24 - 14
|30
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|24 - 18
|26
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 20
|24
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 29
|18
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 25
|18
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|18 - 29
|17
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|19 - 27
|15
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 23
|15
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|22 - 32
|11
|11.
|Даллас
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 34
|10
|12.
|Остин
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|7 - 26
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|14 - 28
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|7
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|15
|1
|7
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|15
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|13
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|10
|0