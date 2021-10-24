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США: МЛС 2021

2021
Лос-Анджелес Гэлакси
2:2
Конец матча

Стадион:
Даллас
0'
4' Желтая карточка
Равелсон Райан
0:1
30' Гол
Феррейра Хесус
0:2
41' Гол
Хара Франко
1:2
65' Пенальти
Чичарито
66' Желтая карточка
Обриан Ядер
70' Желтая карточка
Помикал Пакстон
78' Желтая карточка
Маурер Джимми
2:2
83' Гол
Ллетгет Себастьян
85' Желтая карточка
Депай Ник
86' Желтая карточка
Чичарито
90' Желтая карточка
Твумаси Эма
90' Желтая карточка
Брессан Матеус
90'+9
1
Бонд
Джонатан
91
Фишер
Онил
20
Депай
Ник
3
Уильямс
Дэррик
15
Хямяляйнен
Нико
8
Дос
Сантос
Хонатан
6
Равелсон
Райан
9
Кабрал
Кевин
7
Васкес
Виктор
II
26
Альварес
Эфраин
14
Чичарито
20
Маурер
Джимми
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
3
Мартинес
Хосе
VI
12
Холлингсхед
Райан
18
Сервания
Брандон
6
Серрильо
Эдвин
7
Обриан
Ядер
9
Феррейра
Хесус
19
Помикал
Пакстон
29
Хара
Франко
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1
Даллас
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Даллас

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
68.8%
6 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед

33 матча

39.4%
15.2%
45.4%
13 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
6 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
27.3%
39.4%
11 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

М
4:0
М
3:1
М
2:0
М
2:0
М
2:3
М
3:2
М
5:1
М
1:2
М
0:0
М
1:0
ОК
1:2
М
3:2
М
1:2
М
2:1
М
2:1
М
2:1
М
2:1
М
3:3
М
2:0
М
1:0
М
2:0
М
0:1
М
1:1
М
3:1
М
2:1
М
0:3
М
2:1
М
0:1
М
3:6
М
1:1
М
2:2
М
4:0
М
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичарито 14 (1) 0.45
Кабрал Кевин 5 0.16
Кьестан Саша 5 (4) 0.16
Равелсон Райан 5 0.16
Васкес Виктор II 3 0.1
Грандсир Самуэль 3 0.1
Ллетгет Себастьян 2 0.06
Йовелич Деян 2 0.06
Альварес Эфраин 2 0.06
Зубак Итан 1 0.03
Дос Сантос Хонатан 1 0.03
Араухо Хулиан 0 0
Уильямс Дэррик 0 0
Стирс Дэниэл 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепи Рикардо 13 0.42
Обриан Ядер 8 0.26
Феррейра Хесус 7 0.23
Хара Франко 6 (1) 0.19
Холлингсхед Райан 3 0.1
Рикаурте Андрес 1 0.03
Помикал Пакстон 1 0.03
Берджесс Нкоси 1 0.03
Брессан Матеус 1 0.03
Сили Данте 1 0.03
Шен Саболч 0 0
Че Джастин 0 0
Акоста Бриан 0 0
Фелипе Мегиоларо 0 0
Мунджома Эдди 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Хулиан 7 0
Депай Ник 6 0
Дос Сантос Хонатан 5 0
Чичарито 4 0
Вильяфана Хорхе 4 0
Уильямс Дэррик 2 1
Кьестан Саша 3 0
Грандсир Самуэль 3 0
Йовелич Деян 3 0
Кабрал Кевин 3 0
Равелсон Райан 2 0
Салдана Адам 2 0
Васкес Виктор II 1 0
Бонд Джонатан 1 0
Кулибали Сега 1 0
Акоста Данило 1 0
Альварес Эфраин 1 0
Харви Карлос 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Бриан 7 1
Брессан Матеус 7 0
Обриан Ядер 7 0
Хара Франко 6 0
Хеджес Мэтт 6 0
Твумаси Эма 6 0
Рикаурте Андрес 5 0
Шен Саболч 4 0
Серрильо Эдвин 4 0
Холлингсхед Райан 3 0
Маурер Джимми 3 0
Факундо Киньон 2 0
Помикал Пакстон 2 0
Варгас Фредди 2 0
Сервания Брандон 2 0
Мунджома Эдди 2 0
Феррейра Хесус 1 0
Фелипе Мегиоларо 1 0
Пепи Рикардо 1 0
Тессманн Таннер 1 0
Берджесс Нкоси 1 0
Эльмедхар Калиль 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
22
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
2
8%
3
14%
1-15
5
19%
2
9%
16-30
5
19%
5
23%
31-45
5
19%
4
18%
46-60
5
19%
3
14%
61-75
4
15%
5
23%
76-90

Пропущено

19
33
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
3
16%
4
12%
1-15
3
16%
6
18%
16-30
2
11%
2
6%
31-45
3
16%
9
27%
46-60
6
32%
8
24%
61-75
2
11%
4
12%
76-90

Забито

18
21
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
21 Не забивали 20
2
11%
4
19%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
3
17%
5
24%
31-45
3
17%
4
19%
46-60
3
17%
3
14%
61-75
6
33%
3
14%
76-90

Пропущено

31
19
12 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
2
6%
3
16%
1-15
5
16%
2
11%
16-30
5
16%
5
26%
31-45
5
16%
1
5%
46-60
7
23%
5
26%
61-75
7
23%
3
16%
76-90

Забито

44
43
18 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 11
7 Не забивали 9
4
9%
7
16%
1-15
6
14%
4
9%
16-30
8
18%
10
23%
31-45
8
18%
8
19%
46-60
8
18%
6
14%
61-75
10
23%
8
19%
76-90

Пропущено

50
52
20 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 18
28 Не пропускали 27
5
10%
7
13%
1-15
8
16%
8
15%
16-30
7
14%
7
13%
31-45
8
16%
10
19%
46-60
13
26%
13
25%
61-75
9
18%
7
13%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1
Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 0:2
Даллас
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0
Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Остин - Даллас 3:5 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас - Остин 2:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 1:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 31 21 6 4 62 - 38 69
2. Филадельфия Юнион Заявка 31 13 10 8 43 - 32 49
3. Нэшвилл Заявка 31 11 16 4 47 - 28 49
4. Орландо Сити Заявка 30 12 10 8 43 - 42 46
5. Нью-Йорк Сити Заявка 31 12 8 11 51 - 34 44
6. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 30 12 7 11 37 - 31 43
7. Атланта Юнайтед Заявка 30 11 10 9 40 - 34 43
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 31 11 10 10 44 - 41 43
9. Ди Си Юнайтед Заявка 31 12 5 14 51 - 50 41
10. Коламбус Кру Заявка 31 10 8 13 38 - 42 38
11. Интер Майами Заявка 31 11 5 15 33 - 48 38
12. Чикаго Файр Заявка 32 9 7 16 36 - 51 34
13. Торонто Заявка 31 6 8 17 35 - 60 26
14. Цинциннати Заявка 31 4 8 19 33 - 64 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 31 17 7 7 51 - 28 58
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 30 16 7 7 54 - 34 55
3. Колорадо Рэпидс Заявка 31 15 10 6 45 - 32 55
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 31 13 7 11 46 - 48 46
5. Портленд Тимберс Заявка 31 14 4 13 48 - 51 46
6. Миннесота Юнайтед Заявка 31 12 9 10 36 - 38 45
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 31 11 11 9 41 - 42 44
8. Реал Солт-Лейк Заявка 30 12 6 12 48 - 46 42
9. Лос-Анджелес Заявка 31 11 8 12 47 - 45 41
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 31 9 10 12 41 - 48 37
11. Хьюстон Динамо Заявка 31 6 12 13 35 - 49 30
12. Даллас Заявка 31 6 11 14 43 - 52 29
13. Остин Заявка 30 7 4 19 29 - 49 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 11 3 1 30 - 17 36
2. Филадельфия Юнион Заявка 16 10 3 3 23 - 10 33
3. Нэшвилл Заявка 16 8 8 0 34 - 17 32
4. Ди Си Юнайтед Заявка 15 10 1 4 30 - 14 31
5. Нью-Йорк Сити Заявка 15 9 3 3 35 - 12 30
6. Орландо Сити Заявка 15 8 5 2 26 - 15 29
7. Атланта Юнайтед Заявка 15 8 4 3 22 - 12 28
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
9. Коламбус Кру Заявка 15 8 3 4 28 - 20 27
10. Чикаго Файр Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
12. Интер Майами Заявка 16 7 2 7 25 - 32 23
13. Торонто Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
14. Цинциннати Заявка 15 1 5 9 13 - 21 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк Заявка 15 9 4 2 26 - 14 31
2. Колорадо Рэпидс Заявка 16 8 7 1 26 - 12 31
3. Миннесота Юнайтед Заявка 16 9 3 4 22 - 13 30
4. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 9 2 4 22 - 15 29
5. Портленд Тимберс Заявка 15 9 2 4 30 - 22 29
6. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
7. Сиэтл Саундерс Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
8. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 8 4 4 26 - 19 28
9. Лос-Анджелес Заявка 15 7 5 3 30 - 22 26
10. Хьюстон Динамо Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 16 5 4 7 24 - 23 19
12. Даллас Заявка 15 4 7 4 22 - 18 19
13. Остин Заявка 15 5 2 8 22 - 23 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 10 3 3 32 - 21 33
2. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 5 2 8 19 - 20 17
3. Орландо Сити Заявка 15 4 5 6 17 - 27 17
4. Нэшвилл Заявка 15 3 8 4 13 - 11 17
5. Филадельфия Юнион Заявка 15 3 7 5 20 - 22 16
6. Атланта Юнайтед Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 16 3 6 7 17 - 20 15
8. Интер Майами Заявка 15 4 3 8 8 - 16 15
9. Нью-Йорк Сити Заявка 16 3 5 8 16 - 22 14
10. Цинциннати Заявка 16 3 3 10 20 - 43 12
11. Коламбус Кру Заявка 16 2 5 9 10 - 22 11
12. Ди Си Юнайтед Заявка 16 2 4 10 21 - 36 10
13. Торонто Заявка 16 2 2 12 14 - 38 8
14. Чикаго Файр Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 15 9 3 3 24 - 14 30
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 2 5 24 - 18 26
3. Колорадо Рэпидс Заявка 15 7 3 5 19 - 20 24
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 15 5 3 7 20 - 29 18
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
6. Портленд Тимберс Заявка 16 5 2 9 18 - 29 17
7. Миннесота Юнайтед Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 2 9 5 19 - 27 15
9. Лос-Анджелес Заявка 16 4 3 9 17 - 23 15
10. Реал Солт-Лейк Заявка 15 3 2 10 22 - 32 11
11. Даллас Заявка 16 2 4 10 21 - 34 10
12. Остин Заявка 15 2 2 11 7 - 26 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 7
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 15 1 7
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 15 3 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 13 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Хара Франко бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Феррейра Хесус бьет в цель!
  • Желтая карточка
    4'
    Равелсон Райан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Даллас онлайн




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