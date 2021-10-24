Голландия: Эредивизие 2021-2022
Твенте
1:1
Второй тайм: 77'
Стадион: Гролс Весте
НЕК Неймеген
38' Желтая карточкаОкита Жонатан
39' Желтая карточкаТрупе Джованни
49' Желтая карточкаПроппер Робин
0:1
50' ГолТавшан Элаис
51' Желтая карточкаЭль-Каруани Суфьян
1:1
58' ГолМисиджан Вирджил
35
Mees
Hilgers
32
Бош
Йессе
14
Влап
Михел
39
Daan
Rots
28
Ван
Рой
Барт
26
Одентал
Кас
20
Шоне
Лассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Mees HilgersЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Влап МихелПолузащитник
-
39 Daan RotsНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
43 Думич ДариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Вет ХавьерПолузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
-
17 Ромени ОлеНападающий
-
23 Бекман ТомасНападающий
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
38'
39'
49'
50'
0:1
58'
75'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
История личных встреч
Твенте
НЕК Неймеген
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед
19 матчей
52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Волфсвинкель Рикки
|4 (2)
|0.4
|Проппер Робин
|4
|0.4
|Лимниос Димитрис
|2
|0.2
|Daan Rots
|2
|0.2
|Мисиджан Вирджил
|1
|0.1
|Влап Михел
|1
|0.1
|Manfred Ugalde
|1
|0.1
|Мениг Квинси
|0
|0
|Трупе Джованни
|0
|0
|Садилек Михал
|0
|0
|Mees Hilgers
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|3
|0.3
|Ali Akman
|2
|0.2
|Тавшан Элаис
|2
|0.2
|Брюин Джорди
|1
|0.1
|Вердонк Калвин
|1
|0.1
|Маттссон Магнус
|1
|0.1
|Одентал Кас
|1
|0.1
|Дуэлунд Миккель
|0
|0
|Вет Хавьер
|0
|0
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зерруки Рамиз
|3
|1
|Садилек Михал
|3
|0
|Илич Лука
|1
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|0
|Проппер Робин
|2
|0
|Мениг Квинси
|2
|0
|Manfred Ugalde
|2
|0
|Брама Вут
|1
|0
|Лимниос Димитрис
|1
|0
|Трупе Джованни
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Остерволде Джейден
|1
|0
|Mees Hilgers
|1
|0
|Luca Everink
|1
|0
|Рон Янс
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Окита Жонатан
|3
|0
|Маркес Иван
|3
|0
|Баррето Эдгар
|2
|0
|Ван Рой Барт
|2
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|2
|0
|Мейер Роджер
|1
|0
|Шоне Лассе
|1
|0
|Брандерхорст Маттейс
|1
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Ali Akman
|1
|0
|Тавшан Элаис
|1
|0
|Одентал Кас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
33%
1
11%
1-15
1
17%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
11
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
3
27%
1-15
1
33%
2
18%
16-30
1
33%
3
27%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
9
2
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
2
22%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
50%
1
25%
61-75
3
38%
1
25%
76-90
Забито
15
11
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
4
27%
2
18%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
3
20%
3
27%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
11
15
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
9%
4
27%
1-15
1
9%
3
20%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
1
7%
61-75
3
27%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Твенте - Виллем II 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Херенвен - Твенте 2:3 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1
Витесс - Твенте 1:4 Твенте - Утрехт 1:0 Камбюр - Твенте 2:0 Твенте - Аякс 1:1 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Твенте - Лацио 0:1 Твенте - Венеция 0:1 Арминия - Твенте 1:1 АДО Ден Хааг - Твенте 0:2 АДО Ден Хааг - Твенте 2:2 ХСК-21 - Твенте 0:2 Спарта Энсхеде - Твенте 1:8 Твенте - АДО Ден Хааг 3:2 Ваалвейк - Твенте 2:1 Твенте - Хераклес 1:1 Фортуна Ситтард - Твенте 3:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3
НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Амстердамсхе - НЕК Неймеген 2:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген (аматоры) - НЕК Неймеген 1:13 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Рода 3:0 Алмере Сити - НЕК Неймеген 0:4 НЕК Неймеген - Дордрехт 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|9
|7
|1
|1
|32 - 2
|22
|2.
|ПСВ
|9
|7
|0
|2
|22 - 12
|21
|3.
|Утрехт
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|4.
|Виллем II
|10
|5
|3
|2
|14 - 12
|18
|5.
|Фейеноорд
|8
|5
|1
|2
|22 - 11
|16
|6.
|Твенте
|1:1
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|7.
|Витесс
|9
|5
|1
|3
|9 - 15
|16
|8.
|Херенвен
|10
|4
|1
|5
|12 - 16
|13
|9.
|АЗ Алкмаар
|8
|4
|0
|4
|19 - 13
|12
|10.
|Камбюр
|9
|4
|0
|5
|16 - 22
|12
|11.
|НЕК Неймеген
|1:1
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|9
|3
|1
|5
|11 - 18
|10
|13.
|Хераклес
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|14.
|Ваалвейк
|10
|2
|4
|4
|13 - 15
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|16.
|Гронинген
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|4
|5
|8 - 18
|7
|18.
|ПЕК Зволле
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Утрехт
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|2.
|Аякс
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|3.
|ПСВ
|5
|4
|0
|1
|14 - 9
|12
|4.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|12 - 6
|10
|5.
|Виллем II
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|6.
|Камбюр
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Хераклес
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Твенте
|1:1
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|10.
|Ваалвейк
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|1
|2
|6 - 11
|7
|12.
|АЗ Алкмаар
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|13.
|Херенвен
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|14.
|Спарта Роттердам
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|15.
|Витесс
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|16.
|НЕК Неймеген
|1:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|17.
|ПЕК Зволле
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|18.
|Гронинген
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|5
|4
|0
|1
|5 - 6
|12
|2.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|3.
|ПСВ
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|4.
|Виллем II
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|НЕК Неймеген
|1:1
|6
|2
|2
|2
|9 - 13
|8
|6.
|Твенте
|1:1
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|7.
|Утрехт
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|8.
|Херенвен
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|9.
|Фейеноорд
|4
|2
|0
|2
|10 - 5
|6
|10.
|АЗ Алкмаар
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|12.
|Камбюр
|4
|1
|0
|3
|5 - 14
|3
|13.
|Ваалвейк
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|14.
|Фортуна Ситтард
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|16.
|Хераклес
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|17.
|Спарта Роттердам
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|7
|0
|0
|2.
|Аякс
|Алле Себастьян
|6
|0
|2
|3.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|5
|0
|2
|4.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|5
|1
|1
|5.
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Витесс
|Беро Матуш
|5
|1
|2.
|Твенте
|Зерруки Рамиз
|3
|1
|3.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|4.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|4
|0
|5.
|Утрехт
|Ван дер Марел Марк
|4
|0