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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Твенте
1:1
Второй тайм: 77'

Стадион:
НЕК Неймеген
0'
38' Желтая карточка
Окита Жонатан
39' Желтая карточка
Трупе Джованни
49' Желтая карточка
Проппер Робин
0:1
50' Гол
Тавшан Элаис
51' Желтая карточка
Эль-Каруани Суфьян
1:1
58' Гол
Мисиджан Вирджил
77'
1
Уннерсталл
Ларс
2
Трупе
Джованни
35
Mees
Hilgers
3
Проппер
Робин
17
Остерволде
Джейден
32
Бош
Йессе
23
Садилек
Михал
14
Влап
Михел
39
Daan
Rots
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
18
Лимниос
Димитрис
1
Брандерхорст
Маттейс
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
26
Одентал
Кас
16
Эль-Каруани
Суфьян
8
Баррето
Эдгар
20
Шоне
Лассе
6
Брюин
Джорди
7
Тавшан
Элаис
9
Ali
Akman
10
Окита
Жонатан
Твенте
4-3-3
НЕК Неймеген
4-3-3

Ход матча

38'
 
Окита Жонатан
39'
Трупе Джованни
 
46'
Мисиджан Вирджил
Лимниос Димитрис
 
46'
Плегесуэло Хулио
Трупе Джованни
 
49'
Проппер Робин
 
50'
0:1
Тавшан Элаис
51'
 
Эль-Каруани Суфьян
58'
Мисиджан Вирджил
(Ван Волфсвинкель Рикки)
1:1
68'
 
Вердонк Калвин
Эль-Каруани Суфьян
73'
Клеонизе Денильо
Daan Rots
 
73'
Смал Гийс
Остерволде Джейден
 
75'
 
Ромени Оле
Ali Akman
75'
 
Вет Хавьер
Брюин Джорди

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

История личных встреч

Твенте
НЕК Неймеген

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед

19 матчей

52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

ПД
4:0
ПД
2:0
Э
3:0
Э
3:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:5
Э
2:2
Э
5:2
Э
1:3
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:4
Э
2:1
Э
3:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 4 (2) 0.4
Проппер Робин 4 0.4
Лимниос Димитрис 2 0.2
Daan Rots 2 0.2
Мисиджан Вирджил 1 0.1
Влап Михел 1 0.1
Manfred Ugalde 1 0.1
Мениг Квинси 0 0
Трупе Джованни 0 0
Садилек Михал 0 0
Mees Hilgers 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 3 0.3
Ali Akman 2 0.2
Тавшан Элаис 2 0.2
Брюин Джорди 1 0.1
Вердонк Калвин 1 0.1
Маттссон Магнус 1 0.1
Одентал Кас 1 0.1
Дуэлунд Миккель 0 0
Вет Хавьер 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 3 1
Садилек Михал 3 0
Илич Лука 1 1
Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
Проппер Робин 2 0
Мениг Квинси 2 0
Manfred Ugalde 2 0
Брама Вут 1 0
Лимниос Димитрис 1 0
Трупе Джованни 1 0
Смал Гийс 1 0
Остерволде Джейден 1 0
Mees Hilgers 1 0
Luca Everink 1 0
Рон Янс 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окита Жонатан 3 0
Маркес Иван 3 0
Баррето Эдгар 2 0
Ван Рой Барт 2 0
Эль-Каруани Суфьян 2 0
Мейер Роджер 1 0
Шоне Лассе 1 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Ali Akman 1 0
Тавшан Элаис 1 0
Одентал Кас 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
33%
1
11%
1-15
1
17%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
11
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
3
27%
1-15
1
33%
2
18%
16-30
1
33%
3
27%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

9
2
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
2
22%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
50%
1
25%
61-75
3
38%
1
25%
76-90

Забито

15
11
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
4
27%
2
18%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
3
20%
3
27%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

11
15
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
9%
4
27%
1-15
1
9%
3
20%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
1
7%
61-75
3
27%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Твенте - Виллем II 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Херенвен - Твенте 2:3 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1
Витесс - Твенте 1:4 Твенте - Утрехт 1:0 Камбюр - Твенте 2:0 Твенте - Аякс 1:1 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Твенте - Лацио 0:1 Твенте - Венеция 0:1 Арминия - Твенте 1:1 АДО Ден Хааг - Твенте 0:2 АДО Ден Хааг - Твенте 2:2 ХСК-21 - Твенте 0:2 Спарта Энсхеде - Твенте 1:8 Твенте - АДО Ден Хааг 3:2 Ваалвейк - Твенте 2:1 Твенте - Хераклес 1:1 Фортуна Ситтард - Твенте 3:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3
НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Амстердамсхе - НЕК Неймеген 2:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген (аматоры) - НЕК Неймеген 1:13 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Рода 3:0 Алмере Сити - НЕК Неймеген 0:4 НЕК Неймеген - Дордрехт 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 9 7 1 1 32 - 2 22
2. ПСВ 9 7 0 2 22 - 12 21
3. Утрехт 10 6 2 2 21 - 11 20
4. Виллем II 10 5 3 2 14 - 12 18
5. Фейеноорд 8 5 1 2 22 - 11 16
6. Твенте 1:1 10 4 4 2 16 - 12 16
7. Витесс 9 5 1 3 9 - 15 16
8. Херенвен 10 4 1 5 12 - 16 13
9. АЗ Алкмаар 8 4 0 4 19 - 13 12
10. Камбюр 9 4 0 5 16 - 22 12
11. НЕК Неймеген 1:1 10 3 3 4 11 - 17 12
12. Гоу Эхед Иглс 9 3 1 5 11 - 18 10
13. Хераклес 9 3 1 5 11 - 15 10
14. Ваалвейк 10 2 4 4 13 - 15 10
15. Фортуна Ситтард 9 2 3 4 9 - 17 9
16. Гронинген 9 1 4 4 8 - 15 7
17. Спарта Роттердам 10 1 4 5 8 - 18 7
18. ПЕК Зволле 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Утрехт 5 4 1 0 16 - 5 13
2. Аякс 5 4 0 1 22 - 1 12
3. ПСВ 5 4 0 1 14 - 9 12
4. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
5. Виллем II 5 3 1 1 6 - 7 10
6. Камбюр 5 3 0 2 11 - 8 9
7. Гоу Эхед Иглс 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Хераклес 5 3 0 2 7 - 7 9
9. Твенте 1:1 5 2 3 0 7 - 4 9
10. Ваалвейк 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Фортуна Ситтард 5 2 1 2 6 - 11 7
12. АЗ Алкмаар 3 2 0 1 10 - 4 6
13. Херенвен 5 2 0 3 7 - 10 6
14. Спарта Роттердам 5 1 3 1 6 - 8 6
15. Витесс 4 1 1 2 4 - 9 4
16. НЕК Неймеген 1:1 4 1 1 2 2 - 4 4
17. ПЕК Зволле 5 1 1 3 2 - 5 4
18. Гронинген 4 0 3 1 2 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 5 4 0 1 5 - 6 12
2. Аякс 4 3 1 0 10 - 1 10
3. ПСВ 4 3 0 1 8 - 3 9
4. Виллем II 5 2 2 1 8 - 5 8
5. НЕК Неймеген 1:1 6 2 2 2 9 - 13 8
6. Твенте 1:1 5 2 1 2 9 - 8 7
7. Утрехт 5 2 1 2 5 - 6 7
8. Херенвен 5 2 1 2 5 - 6 7
9. Фейеноорд 4 2 0 2 10 - 5 6
10. АЗ Алкмаар 5 2 0 3 9 - 9 6
11. Гронинген 5 1 1 3 6 - 12 4
12. Камбюр 4 1 0 3 5 - 14 3
13. Ваалвейк 5 0 3 2 8 - 10 3
14. Фортуна Ситтард 4 0 2 2 3 - 6 2
15. Гоу Эхед Иглс 4 0 1 3 3 - 13 1
16. Хераклес 4 0 1 3 4 - 8 1
17. Спарта Роттердам 5 0 1 4 2 - 10 1
18. ПЕК Зволле 5 0 0 5 2 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фейеноорд Тиль Гус 7 0 0
2. Аякс Алле Себастьян 6 0 2
3. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 2
4. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 5 1 1
5. АЗ Алкмаар Де Вит Дани 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Витесс Беро Матуш 5 1
2. Твенте Зерруки Рамиз 3 1
3. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
4. Ваалвейк Крамер Михил 4 0
5. Утрехт Ван дер Марел Марк 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
НЕК Неймеген
2.56
3.90
6.28
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Твенте 1:1 НЕК Неймеген онлайн




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